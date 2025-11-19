Книги покупок и продаж в 2025 году: как правильно вести, чтобы не было ошибок в учете НДС

Что изменилось в книгах продаж и покупок в 2025 году

Итак, налоговая реформа 2024 года сделала компании и ИП на УСН с доходом более 60 млн рублей плательщиками НДС, но с правом выбора:

применять стандартные ставки налога 0, 10 или 20% и уменьшать налог к уплате на сумму входящего НДС;

применять пониженные ставки 5 и 7%, но без права вычета.

Введение пониженных ставок привело к изменению электронных форматов книг (приказ ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@) и появлению дополнительных граф 15а, 15б, 18а, 18б в книге продаж.

А постановление Правительства от 29.10.2024 № 1448 уточнило, что графу 19 книги продаж заполняют только плательщики ЕСХН и участники Сколково в течение первых десяти лет.