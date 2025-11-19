Книги покупок и продаж в 2025 году: как правильно вести, чтобы не было ошибок в учете НДС

Самое главное:
Книгу покупок должны вести все плательщики НДС, у которых нет освобождения от налога.
Книгу продаж ведут все плательщики НДС, а в некоторых случаях — и неплательщики.
С 2025 года действуют новые электронные форматы книг покупок и продаж, а также обновленная форма книги продаж.
В чем суть книги продаж и книги покупок
Книга продаж — это регистр, в который плательщик НДС заносит все выставленные им счета-фактуры.
Книга покупок — регистр, который содержит данные входящих счетов-фактур.
Обе книги подводят итог НДС: первая — предъявленный покупателям, вторая — полученный от поставщиков. В конечном итоге эти показатели формируют НДС, который налогоплательщик отражает в декларации и должен заплатить.
Книга покупок и книга продаж — элементы системы для отслеживания цепочки НДС от производителя до конечного потребителя и выявления разрывов в ней. Отсутствие разрывов и, соответственно, вопросов и претензий от ФНС возможно только при корректном заполнении книг и своевременной уплате налога.
Что изменилось в книгах продаж и покупок в 2025 году
Итак, налоговая реформа 2024 года сделала компании и ИП на УСН с доходом более 60 млн рублей плательщиками НДС, но с правом выбора:
применять стандартные ставки налога 0, 10 или 20% и уменьшать налог к уплате на сумму входящего НДС;
применять пониженные ставки 5 и 7%, но без права вычета.
Введение пониженных ставок привело к изменению электронных форматов книг (приказ ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@) и появлению дополнительных граф 15а, 15б, 18а, 18б в книге продаж.
А постановление Правительства от 29.10.2024 № 1448 уточнило, что графу 19 книги продаж заполняют только плательщики ЕСХН и участники Сколково в течение первых десяти лет.
Как вести книгу покупок и книгу продаж в 2025 году
Ведение книги продаж и книги покупок — это непрерывный процесс на протяжении всей деятельности компании или предпринимателя, которые платят НДС. Сформированные по итогам квартала книги покупок и продаж — результат этого процесса, от которого зависит:
Примет ли налоговая декларацию по НДС.
Получит ли налогоплательщик вычет по НДС.
Процедуру формирования журналов по итогам квартала можно разделить на несколько этапов. Если их соблюдать, налогоплательщик сможет избежать ошибок и отказов в вычетах и приеме декларации по НДС.
Этап 1. Проведите сверку с контрагентами. Убедитесь, что и в вашем учете, и в учете ваших контрагентов отражены все операции, а даты отражения — одинаковы. При необходимости внесите корректировки.
Обратите внимание:
на корректность заполнения счетов-фактур и УПД;
на наличие обязательных реквизитов;
на заполнение блока граф по прослеживаемым товарам;
на наличие ссылок на исправляемый документ в корректировочных счетах-фактурах;
на соответствие сумм, особенно в счета-фактурах на аванс.
Этап 2. Проверьте учетную программу и установленный релиз. ПО должно быть обновлено минимум до версии с новыми шаблонами книги продаж и книги покупок в соответствии с приказом ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@.
Этап 3. Заполните книгу продаж и книгу покупок. Первую — данными всех исходящих счетах-фактурах, а вторую — данными входящих.
В книгу покупок следует вносить только те документы, которые дают право на вычет по НДС.
Не нужно включать
Нужно включать
В книгу продаж вносите документы-основания для начисления НДС:
исходящие счета-фактуры или УПД со статусом «1» на реализованные товары, работы или услуги, в том числе безвозмездно;
корректировочные счета-фактуры или УПД при увеличении стоимости проданных товаров;
кассовые чеки и чеки «такс-фри»;
входящие счета-фактуры или УПД, когда компания восстанавливает ранее примененный вычет НДС;
входящие корректировочные счета-фактуры (УПД со статусом «1») на уменьшение стоимости покупок.
Важно: если пропустить или забыть включить какой-либо документ, ФНС может оштрафовать по ст. 122 НК за занижение налоговой базы.
Этап 4.Сверьте итоговые суммы реализации и НДС с данными счетов бухгалтерского учета 19, 76АВ, 76ВА, 68.02, 90.03, 91.02, а также корректное отражение данных книги покупок и книги продаж с разделом 8 и 9 декларации по НДС соответственно.
Нюансы, которые должен знать каждый бухгалтер
Компании и ИП на УСН, которые решили применять ставки НДС 5 и 7% без права на вычеты все равно должны вести книгу покупок.
Книгу покупок и книгу продаж можно вести на бумажных носителях и в электронном виде.
Книгу покупок ведут поквартально. Первичные документы в ней регистрируют по мере возникновения права на вычет.
В книге продаж регистрируют счета-фактуры по всем операциям с НДС.
Счета-фактуры по авансам тоже регистрируют в книге продаж — в том квартале, когда получили предоплату.
