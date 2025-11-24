Нашли ошибку в старой отчетности? Исправить проще, чем кажется

Мы собрали пять типичных ситуаций, в которые попадали почти все, и показали, как можно быстро и корректно все исправить.
Что внутри:
Оцениваем ошибку и последствия.
Не начислили НДС с аванса.
Неправильно списали расходы.
Не восстановили НДС при смене режима.
Занизили зарплату в отчетности (техническая ошибка).
Ошиблись в амортизации основного средства.
Итоги + шпаргалка для бухгалтера.
Оцениваем ошибку и последствия
Ошибка 1. Не начислили НДС с аванса
☑ Получили предоплату от покупателя, но счет-фактуру на аванс не выставили.
☑ В ОСВ по счету 62.02 или 76.АВ висит «чистая» сумма без НДС.
☑ В книге продаж нет авансового счета-фактуры.
☑ В декларации по НДС строка 070 раздела 3 пустая.
Пример: предоплату получили, но НДС не начислили. По ст. 167 НК налоговая база возникает в момент поступления аванса — значит, счет-фактуру нужно было выставить в этом же квартале.
Чем грозит. Штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке.
Что делать. Рассчитайте НДС (20/120), оформите бухгалтерскую справку с датой получения аванса, суммой и причиной исправления («техническая ошибка при выгрузке»). Выставьте авансовый счет-фактуру, проведите Дт 62.02 → Кт 68.02 и подайте уточненную декларацию: начисленный налог — в строке 070 раздела 3, доплату — в разделе 1.
Как оформить в 1С. Создайте счет-фактуру с операцией «Аванс полученный», укажите дату и контрагента. Проверьте, чтобы сумма НДС попала в строку 070 декларации.
Ошибка 2. Неправильно списали расходы
☑ Расходы задвоились или отражены без документов.
☑ Расходы учтены не в том периоде.
☑ Суммы в ОСВ по счетам 20, 26, 44 не совпадают с налоговым учетом.
Пример: расход провели дважды — по предварительному счету и финальному акту, но забыли сторнировать первую запись. Или включили затраты, не подтвержденные по ст. 252 НК РФ. База по налогу на прибыль искажена.
Чем грозит. Доначисление налога на прибыль; штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке.
Что делать. Определите период ошибки и оцените существенность по ПБУ 22/2010: существенную — пересчитайте, несущественную — исправьте в текущем периоде. Оформите бухгалтерскую справку с описанием ошибки и корректировкой, сторнируйте лишние расходы или доначислите пропущенные. Подайте уточненную декларацию по ст. 81 НК и заплатите налог с пенями.
Если ошибка на стыке двух лет. Подайте уточненную декларацию за прошлый год (увеличьте расходы) и скорректируйте текущий период (уменьшите расходы). Итоговая сумма налога может не измениться, но отчетность будет корректной.
Как оформить в 1С. Откройте «Операцию, введенную вручную» или «Корректировку записей регистров». Укажите дату исправления и период, к которому относится ошибка. Проведите документ, проверьте проводки и сверьте расходы в регистре налогового учета.
Ошибка 3. Не восстановили НДС при смене режима
☑ Перешли с ОСНО на УСН (или другой спецрежим), но «входной» НДС по остаткам не восстановили.
☑ В книге продаж за последний квартал на ОСНО нет КВО-21.
☑ В декларации строка 080 раздела 3 пустая.
Пример: при переходе на УСН в последнем квартале на ОСНО надо восстановить НДС по товарам, работам, услугам и ОС, принятым к вычету (ст. 170 НК). Иначе сумма налога «зависнет» и не попадет в книгу продаж и декларацию.
Чем грозит. Доначисление НДС; штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке.
Что делать. Определите суммы НДС к восстановлению: по товарам и услугам — вся ранее принятая к вычету сумма по остаткам; по ОС и НМА — пропорционально остаточной стоимости. Отразите восстановление проводкой Дт 91.2 → Кт 68.02, зарегистрируйте в книге продаж (КВО-21), подайте декларацию за последний квартал на ОСНО — строка 080 раздела 3.
💡 Если после перехода на УСН сохраняется общий порядок по НДС (ставки 10% или 20% и право на вычеты), восстанавливать ничего не нужно.
Как оформить в 1С. Проверьте, есть ли регламентная операция «Восстановление НДС». Если нет — создайте ручную проводку Дт 91.2 → Кт 68.02 и зарегистрируйте в книге продаж.
Ошибка 4. Занизили зарплату в отчетности (техническая ошибка)
☑ В 6-НДФЛ суммы не сходятся с ведомостями.
☑ В РСВ занижены база или взносы.
☑ Документ «Начисление зарплаты» не проведен или перепроведен после выгрузки.
☑ При обмене с «ЗУП» не все периоды или сотрудники попали в отчет.
Пример: из-за сбоя в выгрузке из 1С или по человеческому фактору: бухгалтер удалил строку при ручной корректировке. Отчетность ушла с заниженными показателями.
Чем грозит. Доначисление НДФЛ и страховых взносов; штраф 500 ₽ за каждый расчет с недостоверными сведениями; штраф 1 000 ₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки сдачи отчетности (ст. 126.1 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); возможная блокировка счета при игнорировании требований (ст. 76 НК).
Что делать. Сверьте ведомости, 6-НДФЛ и РСВ. Перепроведите документы по зарплате и удержаниям, доначислите налоги и взносы при недоимке, подайте уточненные расчеты за период ошибки.
Как оформить в 1С. Обновите начисления в разделе «Зарплата» и повторно сформируйте отчеты. Проверьте, чтобы корректировка имела номер «1» и отправьте через 1С-Отчетность.
5. Ошиблись в амортизации основного средства
☑ В карточке ОС неверно указан СПИ, метод или база.
☑ Амортизация не начислялась несколько месяцев или шла с другой базы.
☑ Расходы в БУ и НУ не совпадают.
☑ После модернизации параметры не обновлены.
Пример: при вводе ОС ошиблись в параметрах или забыли оформить «Изменение параметров амортизации».
Чем грозит. Доначисление налога на прибыль из-за искажения расходов на амортизацию (завышение или занижение); штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование пояснений при камеральной проверке, при игнорировании — приостановление операций по счету (п. 3 ст. 76 НК).
Что делать. Определите период и объекты ошибки. Составьте бухгалтерскую справку (объект, метод, СПИ, обоснование, расчет). Пересчитайте амортизацию за прошлые периоды и подайте уточненную декларацию по налогу на прибыль. Если сомневаетесь (например, параметры менялись после модернизации или пересмотра условий эксплуатации) — лучше перестраховаться и исправить прошлые периоды. ФНС не накажет за аккуратность, но накажет за невыявленные ошибки.
Как оформить в 1С. Проверьте карточку ОС. Если параметры амортизации менялись после модернизации или пересмотра срока службы — создайте документ «Изменение параметров амортизации». Если это ошибка при вводе ОС — сделайте корректировку вручную в «Операциях» или «Регистрах», пересчитайте амортизацию и сверьте данные в отчетах по ОС и НМА и в регистрах по налогу на прибыль.
Итоги
Исправления всегда безопаснее, когда они сделаны до проверки — штрафы и пени минимальны, а инспекция видит аккуратную, прозрачную работу.
Используйте чек-лист ниже, чтобы быстро проверить учет — например, перед годовой отчетностью. Поможет заметить расхождения и убедиться, что все корректно.
Если же не хотите разбираться самостоятельно — обратитесь за консультацией к экспертам Ю-Софт.
Шпаргалка для бухгалтера 2025
💡 Чтобы избежать ошибок и не тратить часы на сверку, автоматизируйте расчеты — система сама подскажет расхождения и обновит формы по правилам 2025 года.
