Нашли ошибку в старой отчетности? Исправить проще, чем кажется

Мы собрали пять типичных ситуаций, в которые попадали почти все, и показали, как можно быстро и корректно все исправить.

Оцениваем ошибку и последствия

Если ответ попал в «красную зону» — ищите свой случай в списке типичных ошибок👇

Ошибка 1. Не начислили НДС с аванса

☑ Получили предоплату от покупателя, но счет-фактуру на аванс не выставили. ☑ В ОСВ по счету 62.02 или 76.АВ висит «чистая» сумма без НДС. ☑ В книге продаж нет авансового счета-фактуры. ☑ В декларации по НДС строка 070 раздела 3 пустая. Пример: предоплату получили, но НДС не начислили. По ст. 167 НК налоговая база возникает в момент поступления аванса — значит, счет-фактуру нужно было выставить в этом же квартале. Чем грозит. Штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке. Что делать. Рассчитайте НДС (20/120), оформите бухгалтерскую справку с датой получения аванса, суммой и причиной исправления («техническая ошибка при выгрузке»). Выставьте авансовый счет-фактуру, проведите Дт 62.02 → Кт 68.02 и подайте уточненную декларацию: начисленный налог — в строке 070 раздела 3, доплату — в разделе 1. Как оформить в 1С. Создайте счет-фактуру с операцией «Аванс полученный», укажите дату и контрагента. Проверьте, чтобы сумма НДС попала в строку 070 декларации. Проводка: Дт 62.02 (или 76.АВ) → Кт 68.02 — начисление НДС с аванса Счет-фактура на аванс: дата, контрагент, операция «Аванс полученный», проводка Дт 62.02 → Кт 68.02

Ошибка 2. Неправильно списали расходы

☑ Расходы задвоились или отражены без документов. ☑ Расходы учтены не в том периоде. ☑ Суммы в ОСВ по счетам 20, 26, 44 не совпадают с налоговым учетом. Пример: расход провели дважды — по предварительному счету и финальному акту, но забыли сторнировать первую запись. Или включили затраты, не подтвержденные по ст. 252 НК РФ. База по налогу на прибыль искажена. Чем грозит. Доначисление налога на прибыль; штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке. Что делать. Определите период ошибки и оцените существенность по ПБУ 22/2010: существенную — пересчитайте, несущественную — исправьте в текущем периоде. Оформите бухгалтерскую справку с описанием ошибки и корректировкой, сторнируйте лишние расходы или доначислите пропущенные. Подайте уточненную декларацию по ст. 81 НК и заплатите налог с пенями. Если ошибка на стыке двух лет. Подайте уточненную декларацию за прошлый год (увеличьте расходы) и скорректируйте текущий период (уменьшите расходы). Итоговая сумма налога может не измениться, но отчетность будет корректной. Как оформить в 1С. Откройте «Операцию, введенную вручную» или «Корректировку записей регистров». Укажите дату исправления и период, к которому относится ошибка. Проведите документ, проверьте проводки и сверьте расходы в регистре налогового учета. Корректировка расходов: дата, период ошибки, основание и проводки

Ошибка 3. Не восстановили НДС при смене режима

☑ Перешли с ОСНО на УСН (или другой спецрежим), но «входной» НДС по остаткам не восстановили. ☑ В книге продаж за последний квартал на ОСНО нет КВО-21. ☑ В декларации строка 080 раздела 3 пустая. Пример: при переходе на УСН в последнем квартале на ОСНО надо восстановить НДС по товарам, работам, услугам и ОС, принятым к вычету (ст. 170 НК). Иначе сумма налога «зависнет» и не попадет в книгу продаж и декларацию. Чем грозит. Доначисление НДС; штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке. Что делать. Определите суммы НДС к восстановлению: по товарам и услугам — вся ранее принятая к вычету сумма по остаткам; по ОС и НМА — пропорционально остаточной стоимости. Отразите восстановление проводкой Дт 91.2 → Кт 68.02, зарегистрируйте в книге продаж (КВО-21), подайте декларацию за последний квартал на ОСНО — строка 080 раздела 3. 💡 Если после перехода на УСН сохраняется общий порядок по НДС (ставки 10% или 20% и право на вычеты), восстанавливать ничего не нужно. Как оформить в 1С. Проверьте, есть ли регламентная операция «Восстановление НДС». Если нет — создайте ручную проводку Дт 91.2 → Кт 68.02 и зарегистрируйте в книге продаж. Восстановление НДС: выбран способ «НДС по остаткам запасов (для перехода на УСН)», проводка Дт 91.2 → Кт 68.02 Книга продаж: восстановленный НДС, код операции КВО-21, 4 квартал Нашли ошибку? Не ждите требования — обратитесь в Ю-Софт! Пересчитаем данные и восстановим корректные проводки

Сформируем уточненные декларации и приведем отчетность в порядок

Проверим налоги — НДС, прибыль, зарплатные, имущественные 👉 Напишите нам в мессенджеры кодовое слово КЛЕРК — и получите бесплатную консультацию Начните год с чистыми регистрами 🚀

Ошибка 4. Занизили зарплату в отчетности (техническая ошибка)

☑ В 6-НДФЛ суммы не сходятся с ведомостями. ☑ В РСВ занижены база или взносы. ☑ Документ «Начисление зарплаты» не проведен или перепроведен после выгрузки. ☑ При обмене с «ЗУП» не все периоды или сотрудники попали в отчет. Пример: из-за сбоя в выгрузке из 1С или по человеческому фактору: бухгалтер удалил строку при ручной корректировке. Отчетность ушла с заниженными показателями. Чем грозит. Доначисление НДФЛ и страховых взносов; штраф 500 ₽ за каждый расчет с недостоверными сведениями; штраф 1 000 ₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки сдачи отчетности (ст. 126.1 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); возможная блокировка счета при игнорировании требований (ст. 76 НК). Что делать. Сверьте ведомости, 6-НДФЛ и РСВ. Перепроведите документы по зарплате и удержаниям, доначислите налоги и взносы при недоимке, подайте уточненные расчеты за период ошибки. Как оформить в 1С. Обновите начисления в разделе «Зарплата» и повторно сформируйте отчеты. Проверьте, чтобы корректировка имела номер «1» и отправьте через 1С-Отчетность. Начисление зарплаты: суммы, удержания и флаги НДФЛ/взносов Отчет 6-НДФЛ: данные из учета, суммы совпадают с ведомостями, номер корректировки «1»

5. Ошиблись в амортизации основного средства