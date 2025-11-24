ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Нашли ошибку в старой отчетности? Исправить проще, чем кажется

Осечки бывают даже у опытных бухгалтеров. Главное — не паниковать и не откладывать: чем раньше разберётесь, тем меньше будет пени и вопросов от инспекторов.

Мы собрали пять типичных ситуаций, в которые попадали почти все, и показали, как можно быстро и корректно все исправить.

Что внутри:

  1. Оцениваем ошибку и последствия.

  2. Не начислили НДС с аванса.

  3. Неправильно списали расходы.

  4. Не восстановили НДС при смене режима.

  5. Занизили зарплату в отчетности (техническая ошибка).

  6. Ошиблись в амортизации основного средства.

  7. Итоги + шпаргалка для бухгалтера.

Оцениваем ошибку и последствия

Если ответ попал в «красную зону» — ищите свой случай в списке типичных ошибок👇

Ошибка 1. Не начислили НДС с аванса

Получили предоплату от покупателя, но счет-фактуру на аванс не выставили.

В ОСВ по счету 62.02 или 76.АВ висит «чистая» сумма без НДС.

В книге продаж нет авансового счета-фактуры.

В декларации по НДС строка 070 раздела 3 пустая.

Пример: предоплату получили, но НДС не начислили. По ст. 167 НК налоговая база возникает в момент поступления аванса — значит, счет-фактуру нужно было выставить в этом же квартале.

Чем грозит. Штраф 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке.

Что делать. Рассчитайте НДС (20/120), оформите бухгалтерскую справку с датой получения аванса, суммой и причиной исправления («техническая ошибка при выгрузке»). Выставьте авансовый счет-фактуру, проведите Дт 62.02 → Кт 68.02 и подайте уточненную декларацию: начисленный налог — в строке 070 раздела 3, доплату — в разделе 1.

Как оформить в 1С. Создайте счет-фактуру с операцией «Аванс полученный», укажите дату и контрагента. Проверьте, чтобы сумма НДС попала в строку 070 декларации.

Проводка: Дт 62.02 (или 76.АВ) → Кт 68.02 — начисление НДС с аванса
Счет-фактура на аванс: дата, контрагент, операция «Аванс полученный», проводка Дт 62.02 → Кт 68.02

Ошибка 2. Неправильно списали расходы

Расходы задвоились или отражены без документов.

Расходы учтены не в том периоде.

Суммы в ОСВ по счетам 20, 26, 44 не совпадают с налоговым учетом.

Пример: расход провели дважды — по предварительному счету и финальному акту, но забыли сторнировать первую запись. Или включили затраты, не подтвержденные по ст. 252 НК РФ. База по налогу на прибыль искажена.

Чем грозит. Доначисление налога на прибыль; штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке.

Что делать. Определите период ошибки и оцените существенность по ПБУ 22/2010: существенную — пересчитайте, несущественную — исправьте в текущем периоде. Оформите бухгалтерскую справку с описанием ошибки и корректировкой, сторнируйте лишние расходы или доначислите пропущенные. Подайте уточненную декларацию по ст. 81 НК и заплатите налог с пенями. 

Если ошибка на стыке двух лет. Подайте уточненную декларацию за прошлый год (увеличьте расходы) и скорректируйте текущий период (уменьшите расходы). Итоговая сумма налога может не измениться, но отчетность будет корректной.

Как оформить в 1С. Откройте «Операцию, введенную вручную» или «Корректировку записей регистров». Укажите дату исправления и период, к которому относится ошибка. Проведите документ, проверьте проводки и сверьте расходы в регистре налогового учета.

Корректировка расходов: дата, период ошибки, основание и проводки

Ошибка 3. Не восстановили НДС при смене режима

Перешли с ОСНО на УСН (или другой спецрежим), но «входной» НДС по остаткам не восстановили.

В книге продаж за последний квартал на ОСНО нет КВО-21.

В декларации строка 080 раздела 3 пустая.

Пример: при переходе на УСН в последнем квартале на ОСНО надо восстановить НДС по товарам, работам, услугам и ОС, принятым к вычету (ст. 170 НК). Иначе сумма налога «зависнет» и не попадет в книгу продаж и декларацию.

Чем грозит. Доначисление НДС; штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование от ИФНС при камеральной проверке.

Что делать. Определите суммы НДС к восстановлению: по товарам и услугам — вся ранее принятая к вычету сумма по остаткам; по ОС и НМА — пропорционально остаточной стоимости. Отразите восстановление проводкой Дт 91.2 → Кт 68.02, зарегистрируйте в книге продаж (КВО-21), подайте декларацию за последний квартал на ОСНО — строка 080 раздела 3. 

💡 Если после перехода на УСН сохраняется общий порядок по НДС (ставки 10% или 20% и право на вычеты), восстанавливать ничего не нужно.

Как оформить в 1С. Проверьте, есть ли регламентная операция «Восстановление НДС». Если нет — создайте ручную проводку Дт 91.2 → Кт 68.02 и зарегистрируйте в книге продаж.

Восстановление НДС: выбран способ «НДС по остаткам запасов (для перехода на УСН)», проводка Дт 91.2 → Кт 68.02
Книга продаж: восстановленный НДС, код операции КВО-21, 4 квартал

Ошибка 4. Занизили зарплату в отчетности (техническая ошибка)

В 6-НДФЛ суммы не сходятся с ведомостями.

В РСВ занижены база или взносы.

Документ «Начисление зарплаты» не проведен или перепроведен после выгрузки.

При обмене с «ЗУП» не все периоды или сотрудники попали в отчет.

Пример: из-за сбоя в выгрузке из 1С или по человеческому фактору: бухгалтер удалил строку при ручной корректировке. Отчетность ушла с заниженными показателями.

Чем грозит. Доначисление НДФЛ и страховых взносов; штраф 500 ₽ за каждый расчет с недостоверными сведениями; штраф 1 000 ₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки сдачи отчетности (ст. 126.1 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); возможная блокировка счета при игнорировании требований (ст. 76 НК).

Что делать. Сверьте ведомости, 6-НДФЛ и РСВ. Перепроведите документы по зарплате и удержаниям, доначислите налоги и взносы при недоимке, подайте уточненные расчеты за период ошибки.

Как оформить в 1С. Обновите начисления в разделе «Зарплата» и повторно сформируйте отчеты. Проверьте, чтобы корректировка имела номер «1» и отправьте через 1С-Отчетность.

Начисление зарплаты: суммы, удержания и флаги НДФЛ/взносов
Отчет 6-НДФЛ: данные из учета, суммы совпадают с ведомостями, номер корректировки «1»

5. Ошиблись в амортизации основного средства

В карточке ОС неверно указан СПИ, метод или база.

Амортизация не начислялась несколько месяцев или шла с другой базы.

Расходы в БУ и НУ не совпадают.

После модернизации параметры не обновлены.

Пример: при вводе ОС ошиблись в параметрах или забыли оформить «Изменение параметров амортизации».

Чем грозит. Доначисление налога на прибыль из-за искажения расходов на амортизацию (завышение или занижение); штраф — 20% от суммы недоимки (ст. 122 НК); пени — 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 — с 31-го по 90-й день, 1/300 — с 91-го дня (ст. 75 НК); требование пояснений при камеральной проверке, при игнорировании — приостановление операций по счету (п. 3 ст. 76 НК).

Что делать. Определите период и объекты ошибки. Составьте бухгалтерскую справку (объект, метод, СПИ, обоснование, расчет). Пересчитайте амортизацию за прошлые периоды и подайте уточненную декларацию по налогу на прибыль. Если сомневаетесь (например, параметры менялись после модернизации или пересмотра условий эксплуатации) — лучше перестраховаться и исправить прошлые периоды. ФНС не накажет за аккуратность, но накажет за невыявленные ошибки.

Как оформить в 1С. Проверьте карточку ОС. Если параметры амортизации менялись после модернизации или пересмотра срока службы — создайте документ «Изменение параметров амортизации». Если это ошибка при вводе ОС — сделайте корректировку вручную в «Операциях» или «Регистрах», пересчитайте амортизацию и сверьте данные в отчетах по ОС и НМА и в регистрах по налогу на прибыль.

Изменение параметров амортизации»: дата, СПИ, метод, база
Карточка ОС при принятии к учету: СПИ, метод, база, основание ввода объекта
Проверка амортизации: данные в регистрах и отчетах ОС совпадают после корректировки

Итоги

Исправления всегда безопаснее, когда они сделаны до проверки — штрафы и пени минимальны, а инспекция видит аккуратную, прозрачную работу.  

Используйте чек-лист ниже, чтобы быстро проверить учет — например, перед годовой отчетностью. Поможет заметить расхождения и убедиться, что все корректно. 

Если же не хотите разбираться самостоятельно — обратитесь за консультацией к экспертам Ю-Софт.

Шпаргалка для бухгалтера 2025

💡 Чтобы избежать ошибок и не тратить часы на сверку, автоматизируйте расчеты — система сама подскажет расхождения и обновит формы по правилам 2025 года.

