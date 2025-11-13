Как оплачивать работу в командировке в 2025/2026 году 

Самое главное:
Расчет оплаты основного времени работы в командировке нужно делать по среднему заработку.
При расчете среднего заработка берут все начисленные работнику суммы, кроме оплаты по среднему заработку.
День выезда и день приезда также нужно оплачивать.
Если день выезда и день приезда — нерабочие, или сотрудник работал в командировке в выходной, эти дни нужно оплатить в двойном размере исходя из дневной или часовой тарифной ставки или дать за них отгул.
Что влияет на оплату работы в командировке
Оплата за служебную командировку зависит от:
Среднедневного заработка. Работодатель обязан оплачивать дни работы в командировке в размере среднего заработка (ст. 167 ТК). Часто среднедневной заработок (СДЗ) оказывается выше дневного исходя из тарифной ставки или оклада за счет премий, сверхурочных и других выплат, которые формируют годовой доход.
Поэтому бухгалтеру нужно уделять большее внимание расчету за командировки, чтобы не нарушить права работника и не получить штрафы на работодателя.
Количества дней поездки. Его определяет работодатель. Работодатель обязан оплатить каждый день работы в командировке и в дороге от места постоянной работы до пункта назначения и обратно.
Сверхурочной работы, работы в выходные и / или праздничные дни во время командировки. Специфика деятельности и задачи, поставленные перед командированным, могут предусматривать работу в нерабочее время. Все это должно быть зафиксировано в приказах.
Последние два пункта требуют безошибочного табелирования и своевременного оформления приказов на дополнительную работу, командировки и т. д. Ускорить документооборот и исключить потери документов при оформлении служебных командировок поможет платформа VK HR Tek с модулем «Командировки».
Далее подробно разберем, как рассчитать оплату за командировку с учетом этих факторов.
Как рассчитать оплату за работу в командировке
С 1 сентября 2025 года действуют два новых положения — утверждены постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501 и постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540. Первое регламентирует порядок оформления и оплаты командировок, а второе — расчет среднего заработка.
С учетом норм этих двух положений, а также требований трудового кодекса, работу бухгалтера в части расчета оплаты за командировку можно разделить на несколько шагов:
Шаг 1. Определите срок командировки
Дата начала командировки — это день отправления транспорта из места, где расположена работа сотрудника. Последний день командировки — это день, когда сотрудник вернулся в населенный пункт, где работает постоянно.
Для точного расчета используйте билеты, посадочные талоны, справки от перевозчиков, а также чеки, если работник ездил в командировку на машине.
Если сотрудник уезжает в командировку или возвращается обратно в выходной или нерабочий праздник, этот день нужно считать как привлечение к работе в выходной (письма Минтруда от 02.04.2025 № 14-6/ООГ-1756 и от 13.10.2017 № 14-2/В-921).
Пример. Ерохина Н.О. едет в командировку из Москвы в Казань. Самолет из Москвы в Казань вылетает 11 ноября 2025 года в 09.30, а рейс Казань — Москва прилетает 16 ноября в 05.00. Значит в приказе на командировку Ерохиной Н.О. нужно указать период с 11 по 16 ноября 2025 года.
Модуль «Командировки» VK HR Tek интегрируется с различными тревел-сервисами и с учетной программой: сотрудник может строить и согласовывать с руководителем сложные маршруты.
Шаг 2. Определите расчетный период для расчета среднего заработка
Расчетный период — это интервал, зарплату за который бухгалтер должен учесть при расчете среднего заработка. Если сотрудник работает в компании давно, то расчетный период — это 12 месяцев, которые предшествовали месяцу с командировкой (п. 4 Положения № 540).
Пример (продолжение). Для оплаты за командировку Ерохиной Н.О. с 11 по 16 ноября 2025 года расчетным периодом будут 12 месяцев с ноября 2024 года по октябрь 2025 года.
Шаг 3. Рассчитайте средний заработок
Расчет среднего заработка по положения № 540 аналогичен правилам предыдущего положения, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.
В расчет нужно брать все начисленные работнику суммы, за исключением начислений по среднему заработку, например, отпускных, больничных, командировок.
А при определении количества рабочих дней суммировать следует только дни работы, исключая периоды оплаты по среднему заработку.
Пример (продолжение). Заработок Ерохиной Н.О. за расчетный период помесячно составил:
Месяц
Заработок, рублей
Ноябрь 2024
53 428,57
Декабрь 2024
66 000,00
Январь 2025
66 000,00
Февраль 2025
80 000,00
Март 2025
80 000,00
Апрель 2025
80 000,00
Май 2025
80 000,00
Июнь 2025
25 263,16
Июль 2025
80 000,00
Август 2025
80 000,00
Сентябрь 2025
36 363,64
Октябрь 2025
59 130,43
Итого:
786 185,80
Отработанное время:
Месяц
Учтено дней расчетного периода
Ноябрь 2024
17
Декабрь 2024
21
Январь 2025
17
Февраль 2025
20
Март 2025
21
Апрель 2025
22
Май 2025
18
Июнь 2025
6
Июль 2025
23
Август 2025
21
Сентябрь 2025
10
Октябрь 2025
17
Итого:
213
Учтенные премии — 136 685,48 рублей.
Итого заработок Ерохиной Н.О. в расчетном периоде = 786 185,80 руб. + 136 руб. 685,48 = 922 871,28 рублей.
Среднедневной заработок = 922 871,28 руб. / 213 дн. = 4 332,73 рублей.
Шаг 4. Рассчитайте оплату за рабочие дни в командировке
Для этого количество рабочих дней нужно умножить на СДЗ.
Пример (продолжение). Ерохина Н.О. отработала в командировке 4 дня (с 11 по 16 ноября).
Оплата рабочих дней в командировке = 4 дн. * 4 332,73 руб. = 17 990,92 руб.
Модуль «Командировки» VK HR Tek автоматически переносит все данные в учетную программу. Бухгалтер сразу видит даты поездки и отчетные документы, может рассчитать выплаты и отразить данные в учете.
Шаг 5. Рассчитайте оплату за работу в выходные в командировке
Работодатель обязан оплачивать работу в выходной день (ст. 153 ТК):
в двойном размере;
или в одинарном с предоставлением дополнительного выходного.
Как именно поступить, должно быть прописано в приказе.
Важно: оплату выходного дня, когда работник находился в пути в командировку и / или обратно, нужно считать не по среднему заработку, а исходя из тарифной ставки с учетом всех установленных доплат, так как средний заработок сохраняется за работником только за рабочие дни командировки (п. 7 Положения № 501).
Часовая тарифная ставка = Оклад / среднемесячное количество рабочих часов за год
По производственному календарю на 2025 год среднемесячное количество рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе равно 164,3333 часа, то есть в 2025 году часовая тарифная ставка = Оклад / 164,3333. Эта цифра будет одинакова весь год, пока у сотрудника не изменится оклад.
Дневная тарифная ставка = Оклад / среднемесячное количество рабочих дней за год
По производственному календарю на 2025 год среднемесячное количество рабочих дней равно 20,5833 часа, то есть в 2025 году дневная тарифная ставка = Оклад / 20,5833. Эта цифра будет одинакова весь год, пока у сотрудника не изменится оклад.
Пример (продолжение). В командировке Ерохина Н.О. работала в субботу 15 ноября 8 часов, а в воскресенье 16 ноября она находилась в дороге 3 часа. Оклад Ерохина Н.О. — 80 000 рублей.
Дневная тарифная ставка Ерохиной Н.О. в 2025 году = 80 000 руб. / 20,5833 ч. = 3 886,65 рублей.
Часовая тарифная ставка Ерохиной Н.О. в 2025 году = 80 000 руб. / 164,3333 ч. = 486,82 рублей.
Оплата за работу в субботу = 3 886,65 руб. * 2 = 7 773,30 рублей.
Оплата за время в дороге в воскресенье = 486,82 руб. 3 ч. 2 = 2 920,92 рублей.
Итого оплата за выходные = 7 773,30 руб. + 2 920,92 руб. = 10 694,22 рублей.
Шаг 6. Рассчитайте оплату за весь период командировки
Складываем результаты шага 4 и шага 5.
Пример (продолжение). Итого к начислению за дни командировки Ерохиной Н.О. с 11 по 16 ноября 2025 года = 17 990,92 руб. + 10 694,22 руб. = 28 685,14 руб.
Подведем итоги
Для правильного расчета оплаты за командировку бухгалтер должен:
Определить длительность командировки с учетом дней в дороге.
Рассчитать средний заработок за рабочие дни в командировке.
Исходя из СДЗ оплатить работу в будни.
Учесть работу в выходные дни, если работник уехал в командировку или вернулся из нее в выходной день.
