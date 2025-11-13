Как оплачивать работу в командировке в 2025/2026 году 

Как рассчитать оплату за работу в командировке

С учетом норм этих двух положений, а также требований трудового кодекса, работу бухгалтера в части расчета оплаты за командировку можно разделить на несколько шагов:

С 1 сентября 2025 года действуют два новых положения — утверждены постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501 и постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540 . Первое регламентирует порядок оформления и оплаты командировок, а второе — расчет среднего заработка.

Шаг 1. Определите срок командировки

Дата начала командировки — это день отправления транспорта из места, где расположена работа сотрудника. Последний день командировки — это день, когда сотрудник вернулся в населенный пункт, где работает постоянно.

Для точного расчета используйте билеты, посадочные талоны, справки от перевозчиков, а также чеки, если работник ездил в командировку на машине.

Если сотрудник уезжает в командировку или возвращается обратно в выходной или нерабочий праздник, этот день нужно считать как привлечение к работе в выходной (письма Минтруда от 02.04.2025 № 14-6/ООГ-1756 и от 13.10.2017 № 14-2/В-921).

Пример. Ерохина Н.О. едет в командировку из Москвы в Казань. Самолет из Москвы в Казань вылетает 11 ноября 2025 года в 09.30, а рейс Казань — Москва прилетает 16 ноября в 05.00. Значит в приказе на командировку Ерохиной Н.О. нужно указать период с 11 по 16 ноября 2025 года.