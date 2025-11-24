Штрафы за неоформленного работника и другие ошибки при приеме

При приеме сотрудника работодатель обязан проверить документы и оформить трудовые отношения по требованиям Трудового кодекса. Ошибки на этом этапе чаще всего выявляет Государственная инспекция труда при проверках.

До подписания договора кандидат должен предоставить паспорт, СНИЛС, документ об образовании, если он военнообязанный — военный билет или удостоверение. Работодатель обязан убедиться, что все обязательные документы есть.

Отсутствие трудового договора — одно из самых частых нарушений, фиксируемых трудовой инспекцией. Если работник фактически выполняет обязанности, но договор не заключен, это считается допуском к работе без оформления. Ответственность установлена ч. 4 ст. 5.27 КоАП. Такие штрафы будут, если трудовой договор заключен с человеком, который не представил обязательные документы.

Категория нарушителя Размер штрафа Должностное лицо 10 000–20 000 рублей Индивидуальный предприниматель 5 000–10 000 рублей Юридическое лицо 50 000–100 000 рублей

Повторное нарушение влечет более серьезные санкции (ч. 5 ст. 5.27 КоАП): штраф для юрлица — от 100 000 до 200 000 рублей, для ИП — от 30 000 до 40 000 рублей, а руководителя могут дисквалифицировать на срок до трех лет.