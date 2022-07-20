Топ-5 изменений в госзакупках с февраля по июль 2022. Специалисты осваивают новые навыки в работе

С 01.01.2022 года вступило в силу много изменений в 44-ФЗ и 223-ФЗ. Но и в течение года ситуация постоянно меняется, особенно после введения санкций. С февраля по июль 2022 года специалисты только успевают осваивать все новые и новые поправки и постановления.

Рассмотрим топ-5 изменений (полный список, конечно, гораздо длиннее) в порядке их вступления в силу.

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Новые правила ведения реестра контрактов

С 03.02.2022 вступили в силу новые Правила ведения реестра контрактов в рамках Закона № 44-ФЗ. Они утверждены постановлением Правительства от 27.01.2022 № 60.

Причем ранее действовавшее постановление Правительства от 28.11.2013 № 1084 полностью силу не утратило, так что учитывать придется сразу оба документа.

Реестр контрактов можно найти на сайте госзакупок. В нем собрана информация о договорах, заключенных в рамках 44-ФЗ за некоторыми исключениями.

По новому постановлению с 03.02.2022 информацию в реестр нужно вносить также тем юридическим лицам, на которых распространяются положения 44-ФЗ. Они перечислены в подп. 4, 4.1 и 5 статьи 15 Закона (например, компании, получившие субсидии из бюджета на капитальное строительство, 100% акций или долей в которых принадлежит субъекту РФ). Причем это касается компаний, которые не являются заказчиками.

Поэтому специалистам по закупкам таких организаций пришлось срочно осваивать работу с реестром. Причем сроки направления информации и ее состав регламентированы.

Например, если контракт был заключен в 2022 году, направить его в реестр нужно в течение 5 рабочих дней с даты его подписания.

Расширен и перечень сведений, которые необходимо вносить в реестр (обязательное внесение сведений внедряется постепенно и будет происходить в 2022-2023 годах).

Так, в реестр нужно будет вносить: реквизиты счета поставщика (подрядчика, исполнителя), на который перечисляются средства, сведения о месте поставки товара и выполнения работ и услуг, детальную информацию об объекте закупки и др.

Некоторые данные уже предоставлялись в реестр, но теперь их нужно передавать в расширенном виде. Например, нужно передавать документ приемки в электронном формате и его реквизиты.

Если своевременно не передать сведения, то нарушителю грозит штраф (часть 2 статьи 7.31 КоАП) — 20 000 рублей.

Можно менять любые условия контрактов, заключенных до 1 января 2023 года

В закон 44-ФЗ ввели новую часть статьи 112 — 65.1 (законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ). Она позволяет вносить в контракт изменения в части существенных условий (обычно это не позволяется).

Для этого необходимо, чтобы при исполнении контракта, заключенного до 1 января 2023 года возникли независящие от сторон обстоятельства, которые привели к невозможности его исполнения.

Основанием может являться решение Правительства, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или местной администрации.

Это значит, что специалисту по закупкам нужно отслеживать подобные решения и ситуативно вносить изменения в контракты с исполнителями.

Это изменение было обосновано в т. ч. введенными в отношении РФ санкциями. Некоторые поставщики не смогли вовремя исполнить контракты или вынуждены были покупать товары, материалы по гораздо более высоким ценам. А внести изменения в части сроков исполнения или стоимости не могли. Кроме того, им грозили штрафы и попадание в реестр недобросовестных поставщиков.

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Товаров, которые допускаются к закупкам по 44-ФЗ стало больше

Изменения внесены с 27 июня 2022 года приказом Минфина от 11.05.2022 № 73н в Приложениях № 1 и 2 к приказу Минфина от 04.06.2018 № 126н.

Количество товарных позиций в приложениях выросло почти в два раза.

Если поставщик в заявке предлагает поставку таких товаров, и производителями их являются компании из ЕАЭС, ДНР или ЛНР, то им предоставляются преимущества по цене контракта:

15% по товарам из Приложения № 1 ( например: рыба, овощи, сливочное масло, мука, сахар, вина, бетонные изделия, кабель, детские коляски );

например: рыба, овощи, сливочное масло, мука, сахар, вина, бетонные изделия, кабель, детские коляски 20% по товарам из Приложения № 2 ( например: мониторы, различное промышленное оборудование, медицинские инструменты, электростанции ).

Специалисту по госзакупкам придется сверяться с расширенным перечнем товаров, чтобы не нарушить права поставщика в части цены контракта.

Независимые гарантии для госкомпаний

С 1 января 2022 года вместо банковских гарантий было введено понятие независимой гарантии. Принцип тот же — если нет средств на участие в торгах или исполнение контракта, можно попросить гарантию. Но теперь гарантию может предоставить не только банк, но и другие финансовые организации (п. 1 статьи 45, 44-ФЗ).

Отличаются и сроки — выплаты заказчику средств по гарантии должны быть проведены не позднее 10 рабочих дней после получения гарантом требования на такую выплату. Если гарантия дается на подачу заявки, то срок ее действия составляет не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

С 1 июля 2022 года закон № 109-ФЗ вносит изменения в закон 223-ФЗ — независимые гарантии заработают и для госкомпаний.

Возможно, получение гарантий и не входит в компетенцию всех специалистов по госзакупкам, но тем не менее работать с ними эксперту точно придется, а значит и изучать новые положения закона.

Попасть в РНП стало проще

По закупкам, опубликованным со 2 июля 2022 года действует новое правило (постановление Правительства от 23.05.2022 № 937): поставщик / исполнитель попадет в Реестр недобросовестных поставщиков, если не исполнит или ненадлежаще исполнит контракт.

Дело в том, что бизнесу дали послабления в части исполнения госконтрактов из-за тех же самых введенных санкций, но предприниматели стали им злоупотреблять. Даже при наличии возможности исполнить контракт, исполнитель ссылался на санкции и расторгал контракт, зная, что никакого наказания за это не последует.

Со 2 июля, если заказчик не указывает требование об отсутствии компании в РНП (т. е. поставщик может быть включен в РНП, но ему можно участвовать в данной закупке), то все равно он обязан установить специальное требование: отсутствие в реестре по основанию:

«расторжение контракта по инициативе поставщика в связи с санкциями, введенными в отношении заказчика».

Значит специалисту по закупкам нужно во-первых, не забывать такое требование указывать в извещении, а во-вторых, проверять участников на присутствие в реестре по специальному основанию.

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Конечно, это далеко не полный список поправок, которые были внесены. Уследить за нами сейчас (да и всегда) крайне сложно. Причем не только новичку, но и опытному специалисту. Ведь нагрузка на него очень высокая — от подготовки графиков и извещений о закупках до размещения информации и документов после исполнения контракта. За каждый неверный шаг он отвечает не только репутацией, но и рублем (вспомним про штрафы по КоАП).

Регулярное повышение квалификации и обучение — это обязательный элемент успешной карьеры специалиста по закупкам.