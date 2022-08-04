Вы нам подходите. Как бухгалтеру перейти в закупки и больше зарабатывать

Тогда задумываешься — а не пойти ли в смежные специальности, в конце концов, навыки бухгалтера позволяют проявить себя во многих специальностях.

Сейчас становится популярной работа в сфере закупок, как коммерческих, так и государственных. Скажем сразу — работа в закупках будет непростой, но зато нескучной и многозадачной. И обязательно принесет стабильный доход.

Как же попасть на эту замечательную работу? Как убедить работодателя, что ему нужен именно ты? Ответ очень простой: уже на собеседовании с рекрутером или даже руководителем надо дать уверенность в том, что вы не впервые слышите слова «госконтракт», «РНП», «извещение о закупке» и прочие, короче говоря — доказать свою компетентность.

Какое образование требуется для работы в сфере закупок по 44-ФЗ?

Закон требует, чтобы у работников было «высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок».

Существующие профессиональные стандарты допускают большой выбор специальностей. От юристов до офицеров вооруженных сил. От менеджеров до бухгалтеров.

Основываясь на сложившейся практике, оптимальным будет сочетание юридических знаний с бухгалтерско-экономическими.

Любому специалисту с высшим образованием нужно иметь диплом о повышении квалификации в сфере закупок, как правило, это 120 академических часов.

Специалистам со средним специальным образованием, в соответствии с профстандартами, нужно иметь как повышение квалификации, так и профессиональную переподготовку. Здесь от выбора учебного заведения очень многое зависит. Учеба должна не оттолкнуть, а заинтересовать.

Но давайте сначала посмотрим, как собственно выглядеть те, к кому мы уже так стремимся попасть на работу.

Заказчики в госзакупках

Практически все заказчики по 44-ФЗ о госзакупках — это государственные и муниципальные организации, в первую очередь учреждения, во вторую — унитарные предприятия. Это огромный пласт нашей экономики, поэтому без работы вы не останетесь. Заказчики по 44-ФЗ никогда не обанкротятся.

По степени легкости устройства на работу все эти организации делятся на три большие группы.

Начальный уровень

Первая — заказчики, которые всегда ищут себе работников в сфере закупок (даже про запас), потому что они маленькие и непрофильных специалистов там нет. Это детские садики и обычные средние школы, пусть и называющиеся гимназиями, различные центры социального обслуживания населения, детско-юношеские спортивные школы и т. п.

Вы только закончили учебу по курсу эксперта в госзакупках, самый верный путь для получения опыта в этих самых закупках — работа в школе или в детском саду.

Помните, что кроме законов, вам необходимо знать, как устроена единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). Также в работе не обойтись без использования возможностей электронных торговых площадок (ЭТП).

Программа обучения или повышения квалификации должна не только давать теоретические знания, но и практические навыки. Например, на курсе «Специалист в сфере закупок 2022» от Высшей школы Госзакупок вы узнаете как работать с ЕИС и ЭТП, планировать закупки, составлять извещения и т. д. Оставьте заявку и получите подарочный доступ к любой программе обучения в Высшей школе Госзакупок — начните учиться бесплатно.

Придя на собеседование к директору школы, деморализованному побегом в декрет очередного контрактного управляющего (так по закону должен называться единственный в учреждении специалист по закупкам), вы с легкостью его покорите.

Этот руководитель, за редким исключением, хуже чем вы знает, как работают закупки в его учреждении. Надо излучать уверенность, спрашивать о текущем состоянии дел, подробно рассказывать о своих навыках и знакомстве с системой ЕИС.

Помните, что вы идете устраиваться на работу в учреждение, где занимаются и учатся дети, — выглядите аккуратно, по-деловому, как школьный учитель. Выразите готовность быть на связи для ответов на вопросы руководства.

Мобильность для специалиста по закупкам — тоже плюс. Вам необходимо будет посещать районную централизованную бухгалтерию и райотдел образования, поэтому если вы — обладатель авто, обязательно упомяните это.

На этом уровне работы (школа, садик) можно начинать работу не имею большого опыта или даже без него. Почему? Все просто. Централизованная бухгалтерия и райобраз всю работу сделают за вас, кроме работы в программах закупок. Разработают контракт, извещение, будут отслеживать изменения в законе и обо всем вас предупреждать. Вам надо делать, что велено, и осваивать навыки работы в электронных программах по закупкам.

Средний уровень

Представим, что вы набрались опыта в закупках. Переросли школу, райобраз. С закрытыми глазами нажимаете на иконки в ЕИС и даже знаете под каким номером в законе статья про электронный аукцион, — вам пора к новым вершинам. Туда, где от вас будет зависеть результат закупок, где вы будете иметь авторитет в коллективе, не потому что вы — единственный человек владеющий компьютером, а потому что грамотный специалист.

Вторая группа заказчиков по 44-ФЗ — это районные поликлиники: взрослые, детские, стоматологические, разные медицинские диспансеры, городские больницы, районные и городские администрации, казенные учреждения (как та самая централизованная бухгалтерия).

Здесь имеется возможность лучше материально стимулировать работников, шире круг закупаемых товаров, работ, услуг. Как руководителей заказчиков, именно в отношении государственных закупок, чаще всего вышестоящие организации проверяют директоров и главных врачей. Поэтому они в достаточной степени осведомлены о системе закупок и зачастую знают важные нормы законодательства.

Очевидно, что на собеседовании одной харизмы будет мало, а вашей мобильностью уже никого не удивить. Работники контрактной службы стараются держаться за место и если увольняются, то только на более высокооплачиваемую работу.

Собеседование будет проводить руководитель контрактной службы учреждения или начальник отдела закупок.

Будьте готовы к собеседованию у такого руководителя — станьте экспертом в области закупок с курсом от Высшей школы Госзакупок. Есть и еще важный нюанс — после обучения в Школе, вы попадаете в Единый реестр специалистов по закупкам в госсекторе. А это один из самых простых способов для будущего работодателя узнать — каковы ваши компетенции, когда вы последний раз проходили повышение квалификации и какими знаниями обладаете. Это уже не просто ваши слова и диплом в руках. К различным реестрам в госсфере относятся заинтересованно. Оставьте заявку и получите подарочный доступ к любой программе обучения в Высшей школе Госзакупок — начните учиться бесплатно

Вряд ли вас будут проверять на владение компьютерными программами закупок. Ясно заранее — вы их знаете. На этом этапе главное — знание нормативных актов, понимание способов их применения, возможность использования их противоречивости для упрощения и ускорения работы заказчика. Покажите эти знания начальнику отдела. Практическое использование коллизий законодательства — это высшая математика государственных закупок.

Надо помнить, что закон о госзакупках 44-ФЗ — это надводная часть айсберга. Все его 114 статей — всего лишь основа законодательства о контрактной системе. В этой связи, надо не полениться и пройти еще раз повышение квалификации, тем более, что Министерство образования и Министерство финансов в совместном документе рекомендуют делать это один раз в три года.

В этот раз вы сосредоточитесь на нормах закона, непростых и многочисленных подзаконных актах, учитывая то, что они меняются со скоростью «пролетающей» мимо электрички.

На собеседование вооружитесь знанием номеров постановлений правительства, приказов Минфина, тех основных, что используются в работе. Это признак, того что вы входите в сообщество закупщиков. На языке этих номеров разговаривают работники контрактной службы и прекрасно понимают друг друга.

Вашим преимуществом станет и знание бухгалтерских программ и терминов. Ведь зачастую, именно бухгалтера являются членами комиссий по закупкам в учреждении, вы сможете и сними быстро найти общий язык. Вы даже сможете при желании совместить работу бухгалтером с работой в закупках. Поэтому, вполне вероятно, что если вы уже работаете в госучреждении, вам даже не придется менять место работы.

Прохождение собеседования внутри своей организации обычно — формальность. Вряд ли есть смысл проверять знания и умения работника с которым трудишься бок о бок.

Высший уровень

Третью большую группу заказчиков составляют те, кто может предложить работнику сферы закупок оплату труда, как минимум в полтора два раза выше чем средняя по региону. Сюда относятся крупные и успешные федеральные государственные бюджетные учреждения науки, здравоохранения, культуры, исполнительные органы государственной власти.

Разумеется, и требования к соискателям будут очень высокими, как с точки зрения знаний навыков, широты связей, так и с точки зрения опыта работы. Потребуются не только отличные знания, но и опыт работы.

Успешность прохождения собеседование у этой группы заказчиков не имеет четких критериев. Все очень индивидуально. Во-первых, таких вакансий в сервисах поиска работы мало. Учреждения, как правило, сами растят кадры. Во-вторых, увольнения редки из-за достойного уровня оплаты и наличия социального пакета.

Если вы попали на такое собеседование, совет один — делать акцент на наиболее сильной стороне в умениях и знаниях.

Для бухгалтера — планирование закупок, анализ их результативности, статистика и отчетность — лучшие рекомендации. Рассказывайте на собеседовании о специфике вашей деятельности в государственных закупках, делайте на ней акцент.

Подразделения в сфере закупок в крупных учреждениях и предприятиях наверняка разделены по секторам, и вас ждут в каком то одном из них. Это может быть планирование, подготовка документов закупки, оформление процесса исполнения контракта, претензионная работа. Для каждого из этих секторов нужны специфические специалисты.

Если вам не хватает знаний работы с документами, возможно стоит пройти курс «Госзакупки для юриста» от Высшей школы Госзакупок. Вы сможете разобраться в нюансах подготовки документов для закупки и претензионной работе. Или сделайте акцент на определенных знания, например, закупках у единственного поставщика или электронном актировании. Оставьте заявку и получите подарочный доступ к любой программе обучения в Высшей школе Госзакупок — начните учиться бесплатно.

Итак, чтобы успешно пройти собеседование, надо выбрать работодателя в соответствии со своими знаниями, умениями, опытом. Необходимо постоянно совершенствовать свои знания, проходить переподготовку и повышение квалификации в надежных учебных центрах. Верить в свои силы и получать удовольствие от работы.