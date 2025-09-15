Почему малый и средний бизнес упускает выгоды из-за страха перед господдержкой
Барьеры на пути к получению господдержки
Чтобы понять настоящие «боли» бизнеса, эксперты онлайн-сервиса господдержка.рф провели фокус-группу 50 представителей МСП. Результаты исследования, где респонденты могли выбрать несколько вариантов, выявили ключевые барьеры даже среди осведомленных предпринимателей:
70% отмечают дефицит времени на поиск и оформление;
63% сталкиваются с бюрократией процессов;
47% указывают на отсутствие персонализированной информации;
33% относятся скептически и с недоверием к господдержке;
27% не видят явных преимуществ для своего бизнеса.
Как итог, примерно 80% предпринимателей либо не получают господдержку вовсе, либо делают это с большими затратами. Это говорит о том, что проблема заключается не в отсутствии программ, а в высоких барьерах доступа к ним.
Господдержка — это точка роста
Многие предприниматели воспринимают погружение в тему господдержки как непрофильную и отнимающую время задачу. Это главная ошибка. В современной конкурентной среде использование доступных льгот — это не просто бонус, а мощный инструмент роста и стратегическая необходимость.
Средства, сэкономленные благодаря налоговым льготам или полученные по программам господдержки, — это прямые инвестиции в развитие: закупку нового оборудования, запуск рекламы, вывод нового продукта или обучение персонала.
Помните, что главный барьер часто находится в вашей голове, и он стоит лишь в начале пути. Преодолейте его, и вы получите реальное конкурентное преимущество.
5 ключевых преимуществ, которые упускает ваш бизнес
Прямая финансовая экономия: снижение налоговой нагрузки, отсрочки платежей, возмещение части затрат.
Доступ к дешевому финансированию: кредиты и займы по льготным ставкам.
Стимулы для развития: гранты и субсидии на участие в выставках, патентование, внедрение инноваций, повышение квалификации сотрудников.
Снижение рисков: программы господдержки экспорта и выхода на новые рынки.
Ускорение бизнес-процессов: информационная и консультационная господдержка.
Решение: получить персональный доступ к господдержке за несколько кликов.
Онлайн-сервис господдержка.рф решает главную проблему — высокие барьеры доступа к господдержке. Это цифровой помощник, который в автоматическом режиме анализирует данные вашей компании и находит все доступные меры господдержки.
Сервис позволяет вам:
найти налоговые льготы. Вы получите персонализированный отчет из базы более чем 3150 преференций по всей России с условиями применения, ссылками на нормативные акты и возможностью консультации с экспертом.
найти неналоговые меры господдержки. База включает 173 региональные меры господдержки в Москве и Московской области, в ближайшем будущем она будет дополнена федеральными мерами и информацией по другим субъектам РФ. В отчете вы найдете полные условия и требования, порядок получения, перечень необходимых документов, ссылки на нормативную базу, а также сможете обратиться к эксперту по вопросам отчета.
Кроме этого, эксперты платформы разработают для вас дорожные карты по получению мер господдержки и сопроводят на всех этапах — от их внедрения до сдачи отчетности.
Как это работает
Перейдите на сайт господдержка.рф.
Введите ИНН или название компании (доступен и расширенный поиск по фильтрам).
Выберите тип отчета и выполните поиск.
Для постоянного мониторинга актуальных льгот и программ доступна выгодная подписка.
Для консалтинговых компаний и различных экосистем мы разработали API-решение, позволяющее интегрировать наши данные и передавать отчеты клиентам в вашем фирменном стиле.
Господдержка доступна каждому — воспользуйтесь этим шансом уже сегодня!
