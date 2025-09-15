Почему малый и средний бизнес упускает выгоды из-за страха перед господдержкой

Малый и средний бизнес — ключевой драйвер роста экономики и инноваций. Понимая это, государство продолжает запускать новые программы поддержки МСП. Но здесь кроется парадокс: многие предприниматели этими возможностями просто не пользуются. Почему так происходит и какие выгоды упускают компании, игнорируя господдержку? Разбираемся в статье.

Барьеры на пути к получению господдержки

Чтобы понять настоящие «боли» бизнеса, эксперты онлайн-сервиса господдержка.рф провели фокус-группу 50 представителей МСП. Результаты исследования, где респонденты могли выбрать несколько вариантов, выявили ключевые барьеры даже среди осведомленных предпринимателей:

70% отмечают дефицит времени на поиск и оформление;

63% сталкиваются с бюрократией процессов;

47% указывают на отсутствие персонализированной информации;

33% относятся скептически и с недоверием к господдержке;

27% не видят явных преимуществ для своего бизнеса.

Как итог, примерно 80% предпринимателей либо не получают господдержку вовсе, либо делают это с большими затратами. Это говорит о том, что проблема заключается не в отсутствии программ, а в высоких барьерах доступа к ним.

Навигатор мер государственной поддержки Запустите новый сервис для клиентов банка Оформить подписку

Господдержка — это точка роста

Многие предприниматели воспринимают погружение в тему господдержки как непрофильную и отнимающую время задачу. Это главная ошибка. В современной конкурентной среде использование доступных льгот — это не просто бонус, а мощный инструмент роста и стратегическая необходимость.

Средства, сэкономленные благодаря налоговым льготам или полученные по программам господдержки, — это прямые инвестиции в развитие: закупку нового оборудования, запуск рекламы, вывод нового продукта или обучение персонала.

Помните, что главный барьер часто находится в вашей голове, и он стоит лишь в начале пути. Преодолейте его, и вы получите реальное конкурентное преимущество.

5 ключевых преимуществ, которые упускает ваш бизнес

Прямая финансовая экономия: снижение налоговой нагрузки, отсрочки платежей, возмещение части затрат.

Доступ к дешевому финансированию: кредиты и займы по льготным ставкам.

Стимулы для развития: гранты и субсидии на участие в выставках, патентование, внедрение инноваций, повышение квалификации сотрудников.

Снижение рисков: программы господдержки экспорта и выхода на новые рынки.

Ускорение бизнес-процессов: информационная и консультационная господдержка.

Решение: получить персональный доступ к господдержке за несколько кликов.

Онлайн-сервис господдержка.рф решает главную проблему — высокие барьеры доступа к господдержке. Это цифровой помощник, который в автоматическом режиме анализирует данные вашей компании и находит все доступные меры господдержки. Сервис позволяет вам: найти налоговые льготы. Вы получите персонализированный отчет из базы более чем 3150 преференций по всей России с условиями применения, ссылками на нормативные акты и возможностью консультации с экспертом.

найти неналоговые меры господдержки. База включает 173 региональные меры господдержки в Москве и Московской области, в ближайшем будущем она будет дополнена федеральными мерами и информацией по другим субъектам РФ. В отчете вы найдете полные условия и требования, порядок получения, перечень необходимых документов, ссылки на нормативную базу, а также сможете обратиться к эксперту по вопросам отчета.

Кроме этого, эксперты платформы разработают для вас дорожные карты по получению мер господдержки и сопроводят на всех этапах — от их внедрения до сдачи отчетности.

Навигатор мер государственной поддержки Запустите новый сервис для клиентов банка Оформить подписку

Как это работает

Перейдите на сайт господдержка.рф. Введите ИНН или название компании (доступен и расширенный поиск по фильтрам). Выберите тип отчета и выполните поиск.

Для постоянного мониторинга актуальных льгот и программ доступна выгодная подписка.

Для консалтинговых компаний и различных экосистем мы разработали API-решение, позволяющее интегрировать наши данные и передавать отчеты клиентам в вашем фирменном стиле.

Господдержка доступна каждому — воспользуйтесь этим шансом уже сегодня!

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFK92scc