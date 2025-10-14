Льготы для ИТ-сферы в 2025–2026 годах

Отмена льготы по НДС для российского ПО

Одним из краеугольных камней поддержки ИТ-отрасли было освобождение от НДС операций по продаже российского ПО. Согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 НК, реализация прав на программы из единого реестра российского ПО не облагалась этим налогом.

Что меняется: законопроект № 1026190-8 предлагает полностью отменить эту льготу. Начиная с 2026 года, продажа лицензий на отечественное ПО будет облагаться НДС по общей ставке, которая также повышается до 22%.

Последствия: для конечных покупателей, особенно тех, кто не может принять НДС к вычету, стоимость программного обеспечения вырастет. Для ИТ-компаний, которые не смогут переложить всю сумму налога на заказчика, вырастет налоговая нагрузка и сократится рентабельность.