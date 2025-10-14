Льготы для ИТ-сферы в 2025–2026 годах

На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Отмена льготы по НДС для российского ПО
Одним из краеугольных камней поддержки ИТ-отрасли было освобождение от НДС операций по продаже российского ПО. Согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 НК, реализация прав на программы из единого реестра российского ПО не облагалась этим налогом.
Что меняется: законопроект № 1026190-8 предлагает полностью отменить эту льготу. Начиная с 2026 года, продажа лицензий на отечественное ПО будет облагаться НДС по общей ставке, которая также повышается до 22%.
Последствия: для конечных покупателей, особенно тех, кто не может принять НДС к вычету, стоимость программного обеспечения вырастет. Для ИТ-компаний, которые не смогут переложить всю сумму налога на заказчика, вырастет налоговая нагрузка и сократится рентабельность.
Повышение страховых взносов практически в 2 раза
Вторая ключевая льгота — пониженные тарифы страховых взносов — также подвергнется серьезной корректировке.
Что меняется: сейчас аккредитованные ИТ-компании платят взносы по ставке 7,6% с фонда оплаты труда. С 2026 год тариф будет повышен до 15% для выплат в пределах установленной годовой базы (планируемая величина на 2026 год — 2 979 000 руб.). К выплатам сверх этого лимита будет применяться старая ставка 7,6%.
Последствия: для большинства сотрудников нагрузка на компанию по страховым взносам вырастет вдвое, что приведет к общему удорожанию труда. Это может подтолкнуть бизнес к пересмотру кадровой политики в сторону большей гибкости, что, в свою очередь, усилит внимание контролирующих органов.
Что ждет компании на спецрежимах и другие изменения
Изменения затронут не только компании на общей системе налогообложения. Для предприятий на УСН и ПСН лимит дохода, позволяющий работать без НДС, будет снижен в 6 раз — до 10 млн рублей в год.
Кроме того, ужесточается порядок применения льготы по налогу на прибыль, которая позволяет учитывать расходы на покупку ПО в двойном размере. Теперь это право сохранится только для первого покупателя в цепочке. Также вводится запрет на совмещение льгот для ИТ-компаний и резидентов «Сколково», что заставит бизнес делать стратегический выбор между этими режимами.
Сохраняющиеся преимущества и пути адаптации
Несмотря на ужесточение режима, некоторые инструменты поддержки остаются. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, для ИТ-компаний сохраняются льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека и отсрочка от военной службы.
В новой реальности бизнесу стоит рассмотреть варианты оптимизации, такие как подтверждение ИТ-аккредитации (она все еще дает доступ к пониженным, хоть и выросшим, тарифам), получение статуса резидента «Сколково» (единственный путь сохранить полное освобождение от НДС) и тщательный анализ систем налогообложения.
Налоговая реформа 2026 года станет серьезным испытанием для российской ИТ-отрасли. Отмена ключевых льгот по НДС и увеличение страховых взносов существенно увеличат фискальную нагрузку. В этих условиях выживут и преуспеют те компании, которые уже сегодня начинают готовиться к изменениям: проводят налоговый аудит, пересматривают договоры и активно используют оставшиеся инструменты государственной поддержки.
