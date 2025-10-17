Новеллы в законодательстве о ТОР

Этот режим, который начнет действовать с 1 января 2026 года, призван создать максимально комфортные условия для реализации крупных проектов с высокой добавленной стоимостью на Дальнем Востоке. На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Что такое МТОР
МТОР — это специальный правовой режим, создаваемый на срок 15 лет решением Правительства или на основании международного договора. Ключевая цель его введения — привлечение иностранных инвестиций для запуска в ДФО высокотехнологичных производств товаров, работ и услуг.
В отличие от «обычных» ТОР, МТОР ориентированы на международное партнерство, в первую очередь с компаниями из «дружественных» стран, таких как Китай, Вьетнам, ОАЭ и Индия, также международная территория предполагает более высокий уровень защиты и преференций для инвесторов, включая уникальные налоговые и регуляторные льготы.
Кто может стать резидентом МТОР
Закон предъявляет к потенциальным резидентам четкие требования.
Во-первых, статус компании. Это должна быть новая российская коммерческая организация, с момента регистрации которой прошло не более двух месяцев.
Во-вторых, участие иностранного капитала. Компания создается с участием иностранных граждан или юридических лиц.
В-третьих уровень объема инвестиций — минимальный объем капитальных вложений в проект должен составлять 500 млн рублей. Учитываются затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
В-четвертых, важен и характер проекта. Он должен быть направлен на производство продукции с высокой добавленной стоимостью (перечень утвердит Правительство) и согласован президиумом правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока.
Важной особенностью является возможность ограничения публичного доступа к сведениям об участниках и руководстве компании-резидента, что повышает конфиденциальность для инвесторов.
Навигатор мер государственной поддержки
Конкретные площадки для будущих проектов
География нового режима уже определена. Первыми пилотными площадками МТОР станут четыре территории, каждая со своей специализацией. В Приморском крае зона «Западная» будет ориентирована на логистику, IT и высокие технологии. Амурская область («Ровная») сосредоточится на энергетике и газохимии, включая развитие масштабного проекта «Амурский ГХК». В Еврейской автономной области (Нижнеленинское) приоритетом станет сельское хозяйство и переработка, а остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае превратится в современный транспортный узел и промышленный центр.
Гарантии стабильности: «дедушкина оговорка»
Одним из ключевых преимуществ МТОР является закрепленная на 15 лет «дедушкина оговорка» (стабилизационная оговорка). Это гарантия того, что условия ведения бизнеса не ухудшатся в течение всего срока действия соглашения. Резидента защитят от:
увеличения налоговой нагрузки (кроме таможенных платежей);
ужесточения административных процедур;
введения дополнительных запретов или требований, мешающих реализации проекта.
Эта гарантия предоставляет инвесторам долгосрочную предсказуемость и снижает регуляторные риски.
Налоговые и страховые льготы
Закон № 286-ФЗ устанавливает для резидентов МТОР беспрецедентно низкие фискальные условия сроком на 10 лет:
1. Налог на прибыль:
0% в федеральный бюджет — ставка устанавливается напрямую федеральным законом.
0% в региональный бюджет — ставка может быть установлена законом субъекта РФ. При этом снимаются все ограничения по нижнему порогу ставки.
2. Важно, что отсчет 10-летнего льготного периода начинается с момента получения первой прибыли.
3. Устанавливаются пониженные страховые тарифы:
7,6% — в пределах установленной предельной величины базы.
0% — свыше этой величины.
Право на применение льготных тарифов по страховым взносам также получают резиденты, объем инвестиций которых составляет не менее 500 млн рублей.
Дополнительные преимущества
Помимо основных льгот, режим МТОР предусматривает:
Таможенные преференции, а именно применение свободной таможенной зоны.
Специальные правила осуществления государственного и муниципального контроля, а также особенности применения законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Создание международных территорий опережающего развития — это стратегический шаг, направленный на качественно новый уровень интеграции Дальнего Востока в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Комплекс мер — от значительных налоговых льгот и гарантии стабильности условий до специального правового режима — призван сделать российский Дальний Восток одним из самых привлекательных направлений для крупных иностранных инвесторов, ориентированных на создание современных производств.
С 1 января 2026 года у бизнеса появится реальный инструмент для реализации масштабных проектов в регионе с уникальными условиями поддержки на государственном уровне.
Как найти и получить действующую господдержку
Новые инициативы дополняют уже действующие механизмы господдержки, о некоторых из которых мы рассказывали здесь.
Актуальные меры господдержки для вашего бизнеса можно подобрать на сайте господдержка.рф.
