Новеллы в законодательстве о ТОР

Дополнительные преимущества

Помимо основных льгот, режим МТОР предусматривает:

Таможенные преференции, а именно применение свободной таможенной зоны.

Специальные правила осуществления государственного и муниципального контроля, а также особенности применения законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Создание международных территорий опережающего развития — это стратегический шаг, направленный на качественно новый уровень интеграции Дальнего Востока в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Комплекс мер — от значительных налоговых льгот и гарантии стабильности условий до специального правового режима — призван сделать российский Дальний Восток одним из самых привлекательных направлений для крупных иностранных инвесторов, ориентированных на создание современных производств.

С 1 января 2026 года у бизнеса появится реальный инструмент для реализации масштабных проектов в регионе с уникальными условиями поддержки на государственном уровне.