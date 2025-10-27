Анализ мер по оптимизации налоговых льгот в регионах России в условиях роста бюджетного дефицита

Общефедеральная динамика и региональная дифференциация

Ухудшение состояния региональных финансов приобрело системный характер: за год количество субъектов РФ с дефицитным бюджетом увеличилось с 45 до 68. Основными факторами, обусловившими данную ситуацию, по мнению экспертов, являются сохраняющееся санкционное давление, рост производственных издержек, повышение стоимости заемного финансирования и негативное влияние курсовых разниц.

В соответствии с данными Министерства финансов, совокупный объем налоговых льгот, предоставленных субъектами, на 1 октября 2025 года составил 948,3 млрд рублей. При этом распределение данных налоговых расходов крайне неравномерно: порядка 40% от их общего объема сконцентрировано в четырех субъектах — Москве (137,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (91,1 млрд рублей), Ямало-Ненецком (84,1 млрд рублей) и Ханты-Мансийском автономных округах (69,5 млрд рублей).

Для этих регионов-доноров налоговые льготы остаются действенным инструментом стимулирования инвестиционной активности. В то же время, ряд других субъектов, включая Владимирскую, Мурманскую, Орловскую, Тверскую области и Республику Чувашия, официально подтвердили отсутствие планов по отмене существующих послаблений, демонстрируя избирательный подход к данной мере.