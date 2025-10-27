Анализ мер по оптимизации налоговых льгот в регионах России в условиях роста бюджетного дефицита

На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Общефедеральная динамика и региональная дифференциация
Ухудшение состояния региональных финансов приобрело системный характер: за год количество субъектов РФ с дефицитным бюджетом увеличилось с 45 до 68. Основными факторами, обусловившими данную ситуацию, по мнению экспертов, являются сохраняющееся санкционное давление, рост производственных издержек, повышение стоимости заемного финансирования и негативное влияние курсовых разниц.
В соответствии с данными Министерства финансов, совокупный объем налоговых льгот, предоставленных субъектами, на 1 октября 2025 года составил 948,3 млрд рублей. При этом распределение данных налоговых расходов крайне неравномерно: порядка 40% от их общего объема сконцентрировано в четырех субъектах — Москве (137,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (91,1 млрд рублей), Ямало-Ненецком (84,1 млрд рублей) и Ханты-Мансийском автономных округах (69,5 млрд рублей).
Для этих регионов-доноров налоговые льготы остаются действенным инструментом стимулирования инвестиционной активности. В то же время, ряд других субъектов, включая Владимирскую, Мурманскую, Орловскую, Тверскую области и Республику Чувашия, официально подтвердили отсутствие планов по отмене существующих послаблений, демонстрируя избирательный подход к данной мере.
Реализация мер в отдельных субъектах РФ
В текущих условиях власти нескольких регионов инициировали процесс корректировки льготного налогообложения.
Ярославская область. Администрацией региона даны поручения главам муниципальных образований о приведении ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в соответствие с предельными значениями, установленными Налоговым кодексом. При этом сохраняется действие льгот для социально защищенных категорий граждан, а также для резидентов территорий опережающего развития.
Ульяновская область. В регионе рассматривается вопрос о корректировке перечня льготных категорий налогоплательщиков из числа впервые зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет о возможном переходе с упрощенной системы налогообложения (УСН) с пониженной ставкой 1% на общий режим налогообложения.
Республика Дагестан. Планируется поэтапное повышение пониженных налоговых ставок и преференций по УСН, за исключением отдельных видов экономической деятельности. В качестве обоснования меры власти республики указывают на необходимость повышения эффективности бюджетных расходов.
Воронежская область. Правительство региона подтвердило работу по сокращению налоговых расходов на льготы для бизнеса, однако детали планируемых изменений на текущий момент не раскрываются.
Экспертная оценка эффективности принимаемых мер
Специалисты выражают сомнения относительно достаточности и целесообразности сокращения налоговых льгот как средства решения структурных проблем региональных финансов. По оценке эксперта ЦМАКП Эмиля Аблаева, налоговые расходы составляют в среднем около 5% от собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов.
«Сокращение налоговых льгот не поможет властям решить системную проблему недостаточности средств региональных бюджетов. Непосредственный фискальный эффект от такой экономии будет явно недостаточным на фоне общего замедления экономики, которое грозит падением прибыльности компаний», — отмечает Эмиль Аблаев.
Таким образом, наблюдаемая корректировка налоговой политики на субфедеральном уровне является реакцией на ухудшение бюджетной сбалансированности. Предпринимаемые меры носят точечный характер и не формируют единой общегосударственной стратегии. В то время как финансово устойчивые регионы сохраняют льготы как инструмент развития, ряд субъектов с более сложным экономическим положением вынуждены их сокращать. Однако, по мнению аналитиков, данные действия не отражают ключевых причин бюджетного дефицита, связанных с макроэкономическими и структурными ограничениями, и могут оказать сдерживающее влияние на деловую активность в долгосрочной перспективе.
