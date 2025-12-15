Самое главное:
С 1 января 2026 года общий тариф страховых взносов составит 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее.
Льготные тарифы сохраняются только для компаний, которые выполняют требования к ОКВЭД, доле профильных доходов и, в ряде случаев, статусу МСП.
Льготы продолжат действовать для МСП в обрабатывающих производствах, ИТ-компаний, радиоэлектронной промышленности, НКО, религиозных организаций, общепита и резидентов некоторых территорий.
Порядок расчета страховых взносов в 2026 году
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, закрепленные законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Они касаются суммы и порядка расчета страховых взносов. В 2026 году для большинства компаний начинает действовать единый базовый тариф:
30% — в пределах предельной базы;
15,1% — с выплат сверх нее.
Предельная величина базы в 2026 году повысится до 2 979 000 рублей. Страховые взносы «на травматизм» продолжат рассчитываться по действующим классам профессионального риска.
Реформа устанавливает единый принцип расчета и закрепляет критерии для применения льгот. Пониженные ставки доступны только при выполнении установленных требований. Подтвердить соответствие им для применения льготы нужно обязательно.
Какие компании сохранят льготы и в каком виде
МСП в обрабатывающих производствах
Для предприятий, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства и ведут деятельность в обрабатывающих производствах, сохраняется льготный режим.
Порядок применения ставок:
выплаты до 1,5 МРОТ облагаются страховыми взносами по ставке 30%;
с суммы, превышающей этот уровень, действует ставка 7,6%.
С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рублей, поэтому порог освобождения — 1,5 МРОТ — равен 40 639,5 рублей.
Для применения льготы компания должна подтвердить выполнение условий:
Основной вид деятельности относится к обрабатывающим производствам. ОКВЭД должен быть из перечня, утвержденного распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.
Доля доходов от этого направления достигает не менее 70%.
Организация включена в реестр субъектов МСП.
ИТ-компании
Для организаций, которые относятся к сектору информационных технологий, в 2026 году сохраняются пониженные страховые взносы, но правила меняются.
Порядок применения ставок:
в пределах 1,5 МРОТ действует ставка 15%;
с суммы выплат, превышающей 1,5 МРОТ, применяется ставка 7,6%.
Для использования льготного тарифа страховых взносов ИТ-организациям необходимо пройти аккредитацию Минцифры и подтвердить долю профильной деятельности. Минимальный порог доходов от ИТ-направления составляет 70%.
Есть отдельное ограничение: участники проекта «Сколково», которые работают в сфере информационных технологий, не могут применять указанные тарифы для ИТ-компаний. Для них установлены отдельные ставки по страховым взносам — 30% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ и 15% с остальной части выплаты.
Компании радиоэлектронной промышленности
В 2026 году для организаций радиоэлектронной промышленности тоже действует пониженный тариф страховых взносов.
Порядок применения ставок:
в рамках предельной базы применяется ставка 7,6%;
с суммы выплат, превышающей предельную базу, ставка составляет 0%.
Ранее организации из этой категории уплачивали страховые взносы по единой ставке 7,6%, при этом размер годового дохода работника не влиял на применение тарифа.
Для использования льготы в 2026 году компания должна входить в реестр организаций, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности (п. 14 ст. 427 НК). Дополнительно требуется соблюдение условий по доле доходов от соответствующих видов деятельности.
Некоммерческие и благотворительные организации
Некоммерческие и благотворительные организации, которые работают на УСН, в период с 2027 по 2036 год применяют пониженные тарифы страховых взносов:
15% — с выплат в пределах единой предельной базы;
7,6% — с выплат, которые превышают установленный лимит.
Льгота распространяется на НКО, работающие на УСН (кроме государственных и муниципальных учреждений) и ведущие деятельность в сферах социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства, а также массового спорта, за исключением профессионального.
В 2026 году для НКО действует переходный порядок: взносы рассчитываются по ставке 7,6% в пределах предельной базы и по ставке 0% — с сумм, превышающих установленный предел.
Религиозные организации
Централизованные религиозные организации, а также религиозные структуры, входящие в их состав, в 2025–2026 годах продолжают применять пониженный тариф страховых взносов.
Порядок расчета установлен пп. 23 п. 1 и п. 2.6 статьи 427 НК:
7,6% — с выплат, не превышающих предельную величину базы;
0% — с сумм выплат, которые идут сверх установленного лимита.
Общепит
Порядок расчета страховых взносов для организаций общественного питания не меняется. Как и ранее, такие компании уплачивают взносы по ставке 15% с части выплат, которая превышает 1,5 МРОТ (п. 13.1 ст. 427 НК).
Выплаты в пределах полутора МРОТ начисляются по стандартным тарифам.
Территориальные льготы
Для отдельных территорий в 2026 году сохраняются специальные режимы страховых взносов, например:
Налогоплательщик
Тариф страховых взносов
Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе (пп. 11 п. 1 ст. 427 НК)
Резиденты ТОР (территорий опережающего развития) (пп. 12 п. 1 ст. 427 НК)
Резиденты СПВ (Свободного порта Владивосток) (пп. 13 п. 1 ст. 427 НК)
Резиденты ОЭЗ в Калининградской области (пп. 14 п. 1 ст. 427 НК)
Участники САР в Калининграде и Приморском крае (пп. 16 п. 1 ст. 427 НК)
0% (до конца 2027 года)
Организации на Курильских островах (пп. 19 п. 1 ст. 427 НК)
Применять пониженные тарифы можно при подтверждении статуса резидента соответствующей территории. Льготы действуют вне зависимости от выбранной СНО, если иное не предусмотрено правилами конкретного режима.
Сроки уплаты и штрафы за нарушения
Сроки уплаты страховых взносов в 2026 году остаются прежними. Платежи нужно перечислить в такие сроки:
взносы с выплат работникам — до 28 числа месяца, следующего за отчетным;
взносы «на травматизм» — до 15 числа следующего месяца;
фиксированные взносы ИП «за себя» — до 28 декабря отчетного года;
дополнительные взносы ИП — до 1 июля года, следующего за отчетным.
Если срок уплаты приходится на выходной или праздничный день, перечислять взносы нужно в первый рабочий день после него.
За нарушение сроков и порядка расчета взносов предусмотрена ответственность. При неуплате или неполной уплате действует штраф по ст. 122 НК — 20% от недоимки или 40%, если нарушение признано умышленным.
Дополнительно начисляют пени в соответствии со ст. 75 НК. Если недоимка возникла из-за грубого нарушения правил учета, возможен штраф по ст. 120 НК — 20% от неуплаченной суммы, но не менее 40 000 рублей.
Одновременно по ст. 120 и ст. 122 не штрафуют.
При несдаче или несвоевременной сдаче отчетности применяется штраф по п. 1 ст. 119 НК: 5% от суммы неуплаченных взносов за каждый месяц просрочки, не менее 1 000 рублей и не более 30%.
Как можно утратить льготу и что сделать компаниям до 1 января 2026 года
Основные риски утраты прав на льготы связаны с оформлением деятельности и учетом доходов:
неправильное определение основного вида деятельности по ОКВЭД;
недостижение доли профильных доходов;
ошибки при расчете выплат и применении лимитов, которые влияют на начисление взносов;
утрата статуса субъекта МСП;
применение льготы при отсутствии фактической деятельности в льготируемом направлении.
Для корректного применения ставок в 2026 году работодателям и заказчикам, сотрудничающих с физлицами по договорам ГПХ, нужно:
проверить основной ОКВЭД в данных ЕГРЮЛ и при необходимости внести изменения;
рассчитать долю профильных доходов, чтобы подтвердить соответствие установленному лимиту;
убедиться в наличии статуса субъекта МСП, если он нужен для применения льготы;
пересчитать фонд оплаты труда и плановые расходы на 2026 год;
обновить настройки расчетов в учетных системах, чтобы программы корректно рассчитывали страховые взносы по новым ставкам.
