Порядок расчета страховых взносов в 2026 году

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, закрепленные законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Они касаются суммы и порядка расчета страховых взносов. В 2026 году для большинства компаний начинает действовать единый базовый тариф:

30% — в пределах предельной базы;

15,1% — с выплат сверх нее.

Предельная величина базы в 2026 году повысится до 2 979 000 рублей. Страховые взносы «на травматизм» продолжат рассчитываться по действующим классам профессионального риска.

Реформа устанавливает единый принцип расчета и закрепляет критерии для применения льгот. Пониженные ставки доступны только при выполнении установленных требований. Подтвердить соответствие им для применения льготы нужно обязательно.