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Юзвак Максим

Курс лекций по налоговому праву

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Краткий курс (тайм-код в описаниях под видео)

Лекция 1 Предмет и метод налогового права / Lecture 1the scope and method of the tax law

Лекция 2 Понятия налога и сбора / Lecture 2 the Concept of tax and fee

Лекция 3 Источники налогового права / Lecture 3Sources of tax law

Лекция 4 Толкование налоговых норм / Lecture 4 the Interpretation of tax provisions

Лекция 5 Пробелы в налоговом праве и их последствия / Lecture 5 Gaps in tax law

Лекция 6 Принципы налогового права / Lecture 6Principles of tax law

Лекция 7 Система налогов и сборов / Lecture 7 the system of taxes and fees

Лекция 8 Субъекты налогового права / Lecture 8. Subjects of tax law

Лекция 9 Налоговый контроль / Lecture 9 Tax control

Лекция 10 Налоговая ответственность / Lecture 10 Tax liability