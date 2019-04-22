Курс лекций по налоговому праву

На фоне новости про увеличение вычета и, как следствие, увеличения дохода работника на 117 руб., ...
Разумно. Кассы и так создают большую нагрузку на ИП.
а кто отправитель и зачем он там нужен?
этом году можете меньше уплатить на эту суммуНадежда, а писать в налоговую нужно что-то или прост...
Да, теперь видно, что у вас переплата. В этом году можете меньше уплатить на эту сумму...
А с каких пор размер уплаченных гражданином налогов является открытой информацией? ...
Над.К, Вы уж определитесьМне-то зачем определяться? Не я предлагаю кого-то обложить налогом и не ...
А Вы думаете, налоги прям на рынке взимают? ;) Вообще-то в НК прямо указаны условия, при которых ...
Добрый день Марина, с удовольствием опишу ...
Где у вас получилась сумма 8400? В каком столбце? В сумме налога к уплате за год...
Если есть контакты в ФСБ, идите туда. Возьмут под колпак всех действующих лиц ФНС и судей. Возм...
Над.К, Вы уж определитесь: это или очень доходный бизнес, но тогда регистрация, касса, налоги, бу...
продавать тоннами овощи и держать курятники в сотни голов птицы.Так для этого наемные работники н...
Рустем, здравствуйте! Меня зовут Марина Снеговская, я главный редактор "Клерка". Опишите мне всю ...
Все читатели наверное ознакомились с судебными актами! Ни кто не задался вопросом, почему 18 ААС ...
а потому что к примеру директор просит сдать нулевки, а за выписками не ходили целый квартал. Кто...
А может ЦЗН распустить? все дешевле и быстрее???
почему же? это обычный главный бухгалтер "жопкиного хора" - мелкой фирмочки. Таких сейчас большин...
Для меня было неожиданностью - когда откл.интернет - узнать, что нельзя зайти в 1 с отчетность по...
Я скажу больше! В ходе подготовки к процессу в архиве предпринимателя мной были найдены случайные...
так вот почему президент сказал, что профессия "бухгалтер" исчезнет......
"ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ" как мантра. а кто запрещает использовать другие источники напол...
И как их различить? вот стоят они на рыночке торгуют прям сегодня .... у кого две теплицы под рас...
ога, доброе утро советский союз и госплан снова с нами ))))Так вы не стесняйтесь, расскажите в че...
У моего ИП в личном кабинете и в выписках пока тьфу-тьфу-тьфу нормально. Но у нескольких клиентов...
Удачи Вам, уважаемый, в этой борьбе с государственным и судейским аппаратом! Если все так, как Вы...
Видать, возродят для них СЗВ-К. Интересно, как тогда Пенсионный фонд Украины (вернее, его крымско...
особенно миленько это звучит на фоне "замороженной" на неопледеленное время накопительной пенсии...
вы все не поняли. это создают информированное общественное мнение о том, что 6% из зп работников ...
Вообщем, народ готовься работать для пенсии до 70-ти лет! А может маловато, ну ладно, так и быть ...
Они КФХ. Я так думаю , что с зарплатой они мухлевали , показывали ниже МРОТ. Да и сами малограмот...
А чего не написали, сколько налога на землю он заплатил в бюджет за эти 359 кв.км?...
Кручу-верчу, обмануть хочу!
А чего они не хотят вообще пенсию отменить, вместе со взносами? Только для всех, без исключений д...