Освобождение от НДФЛ матпомощи студентам

+++++ А опись - это только ценное письмо, 250 р то бишь. Это Titova-tlt просто повезло с несклочн...
А что такое "за вычетом НДФЛ"? И как вы собрались рассчитывать НДФЛ, если еще месяц не закончилс...
А если помер? Да, вынужденный цинизм, но налоговой-то до лампочки, она оштрафует и всё.Да вот как...
Тортики - просто собирательный образ самозанятых домохозяек )...
Первый раз слышу...Так надо не слушать, а НК читать )) 4. Налоговая декларация (расчет) может быт...
В уведомлениях смысла действительно нет, с почтового сайта движение РПО прекрасно распечатывается...
Afrikan правильно написал. Всё зависит от размера конторы. В большой конторе работа главбуха это ...
Тогда точно придется ходить пешком. Ведь плата за проезд в скотовозке станет просто баснословным....
И да, производители тортиков они самые, кто попадет под льготуПроизводство тортиков на дому вообщ...
Опись в НК? Первый раз слышу.... В том то и дело что проблем никогда не было. Сама ФНС говорит чт...
Как уже писали выше, перефразируя цитату из Солжиницына: сегодня сдохнет бизнес, а бухгалтер сдох...
Если мы не нужны, зачем предприниматели сами звонят и предлагают нам работу? Делайте все сами, и ...
Моя ситуация такая: все работники задействованы только в патентной деятельности, поэтому налог по...
Спасибо за статью, очень всё подробно и понятно, экономит время при анализе заполнения отчета ...
А что насчет розничной торговли без наемных работников?...
А в нашем городке, (не в районе ведения эксперимента по НПД), хозяин ранка (частное лицо) отказыв...
Что об этом думать?ПФР считает совсем по другому.При этом ПФР предпочитает не замечать норму ст. ...
Облегчат ли, упростят ли работу бухгалтерии и руководства эти новшества? Нет.Вредительство, одноз...
Они не вымрут: они исчезнут: зачем бизнесу захребетники и дармоеды...
Сегодня за завтраком жена рассказывала, что вчера у сотрудницы две карты выпотрошили. Она (сотруд...
35 лет назад бухгалтер уже считал на калькуляторе, но еще не знал про налоги :-)Подоходный налог ...
Нет, конечно же. Просто никто сдаваться не собирается и понадобилось время на придумывание новых ...
когда будет все автоматизированное, безнальное и белоеА Вы, однако, оптимист. Вариант жить в разв...
В любом банке всегда были и есть позвоночные ( устраивались на работу по звонку, а не по деловым...
Глупо отрицать, что профессия трансформируется. Даже в недавнем прошлом (10 лет назад) все было с...
Я когда пришел в профессию (около 25 лет назад) то уже слышал такие мнения - зачем тебе это надо....
Это, конечно, запредельная бредятина в духе нашего минфина. А если человек уходит на больничный в...
Вот хороший вопрос про налоговую задали. Заодно и полицию надо бы включить. Правда, если это буде...
Когда уже налог на воздух введут? А то ведь пользуются все, и не платят. ...
Рустем, а есть какая-то возможность связаться с другими контрагентами Грузинцева и попробовать у ...
А можно еще с них ущерб сразу взыскивать? а то вот у меня знакомые купили долю в таунхаусе, квар...
Приветствую! Увольнение - это тоже наказание, особенно за пределами нерезиновска! Меня больше дру...
Однако, те, кто торгует изделиями собственного производства, сейчас не находятся на ЕНВД ( это за...
В Челябинске еще хлеще продуман оборот денег. В конкретно ПФР Курчатовского района за получением ...
И если не написано, что услуги только для населения, значит любые услуги.Вот вакханалия-то наступ...