У моей знакомой в прибыли за 2018 год (отчет отправлялся как раз в конце января,в пик непроходимо...
кошмар что творится. Дело резонансное. Надо привлекать широкую общественность и СМИ. Возможно хот...
- Если тебя оскорбляют, унижают, сразу бей лопатой по морде!- Ну, папа! Я же девочка!- Можешь взя...
Считаю возможным вынести на суд читателей следующие обстоятельства. Инспекция с 18 ААС в коалиции...
Недавно прочитала что порядок и систематичность в сортировке и хранении документов – очень важная...
Недавно наткнулась на компанию Fortis https://fortis-arkhiv.ru/ которая занимается управле...
Вот как-то про хапок 20% с закрытого счета неубедительно у него получилось....
"...Но самое интересное – это показатель реальных располагаемых денежных доходов населения: в I к...
Добрый вечер! Такие люди есть, это например человек который и сконтактировал представляемого мной...
Не факт, что экспортёрам работ и услуг облегчили жизнь. Может быть, у них и нет НДС - не из чего ...
НДС быстро подняли,Дело не в быстроте принятия закона, а в том, что он вступить может только с но...
Не путайте ПСН и НПД. Под патент сдача в аренду собственной нежилой недвижимости как раз попадает...
А причем здесь ПСН? На нежилые помещения этот налоговый режим не распространяется....
А рассуждая дальше могли бы и нулевые отчёты отменить. Нет показателей - письмо в налоговую. Появ...
А чем 2019 год провинился? Отменяли бы уже НД по транспорту и земле с 2019. НДС быстро подняли, ч...
А что подразумевается под отечественными продуктами?.Например, это:Импорт пальмового масла в Росс...
Ну в таком случае вам остается одно - тихо отползать на кладбище. Пока они не стали частными )) Р...
В арбитражных судах (даже в одном и том же разные составы суда) решают и так и этак.В одном суде ...
ПФР в своём письме сослался на норму ст. 16 ТК РФ и указал, что у руководителя - единственного уч...
Продержаться до следующей зарплаты )))
У фермеров та же технология, что и у крупных производителей. Вам, сторонникам социал-дарвинизма, ...
И среди дорогих продуктов есть барахло. Но вот именно суррогата там минимум ;) Не нравится в мага...
А вы думаете, что дорогие продукты - это не суррогаты? На этикетке что угодно напишут и ценник лю...
А что написано на бланке самой формы (только свежем, с сайта Росстата)?...
Вот что смертная казнь для чиновников животворящая делает!...
Либо его надо сделать налоговым агентом и чтобы бухгалтерия велась в банках во все...
Вообще тоже возможно. Правда, на производстве за такое, скорее всего, обоснованно устроят всем......
Так вы от полок с самым дешевым товаром отойдите. А то странно жаловаться на суррогаты, покупая с...
Логично было бы 97 76, но будет что-нибудь другое. Не придумали для учёта прав ещё счёта....
Наверно, пишут, сначала умер, а потом упал с высоты.
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, на каком счете можно учитывать право пользования по аренде ос...
права тут не причем. новый способ пополнить бюджет за счет штрафов....