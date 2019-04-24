Темная У моей знакомой в прибыли за 2018 год (отчет отправлялся как раз в конце января,в пик непроходимо... Налоговики скрещивают разные отчеты между собой и эту абру-кадабру заносят в свою базу

бух2007 кошмар что творится. Дело резонансное. Надо привлекать широкую общественность и СМИ. Возможно хот... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

rustemishbulatov Считаю возможным вынести на суд читателей следующие обстоятельства. Инспекция с 18 ААС в коалиции... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

настасья09 Недавно прочитала что порядок и систематичность в сортировке и хранении документов – очень важная... Сдаем НДС-отчетность в первом квартале 2019

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rustemishbulatov Добрый вечер! Такие люди есть, это например человек который и сконтактировал представляемого мной... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

cyril Не факт, что экспортёрам работ и услуг облегчили жизнь. Может быть, у них и нет НДС - не из чего ... Масштабные поправки в НК РФ весны-2019: обзор

Над.К НДС быстро подняли,Дело не в быстроте принятия закона, а в том, что он вступить может только с но... Масштабные поправки в НК РФ весны-2019: обзор

Над.К Не путайте ПСН и НПД. Под патент сдача в аренду собственной нежилой недвижимости как раз попадает... Когда «физику» придется заплатить НДС

Alexander_Smirnov А причем здесь ПСН? На нежилые помещения этот налоговый режим не распространяется.... Когда «физику» придется заплатить НДС

SBIS_MO А рассуждая дальше могли бы и нулевые отчёты отменить. Нет показателей - письмо в налоговую. Появ... Масштабные поправки в НК РФ весны-2019: обзор

SBIS_MO А чем 2019 год провинился? Отменяли бы уже НД по транспорту и земле с 2019. НДС быстро подняли, ч... Масштабные поправки в НК РФ весны-2019: обзор

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polpol В арбитражных судах (даже в одном и том же разные составы суда) решают и так и этак.В одном суде ... ПФР объяснил, почему надо сдавать СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

polpol ПФР в своём письме сослался на норму ст. 16 ТК РФ и указал, что у руководителя - единственного уч... ПФР объяснил, почему надо сдавать СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

НатальяС У фермеров та же технология, что и у крупных производителей. Вам, сторонникам социал-дарвинизма, ... Россия пока не добилась нужного уровня самообеспеченности продовольствием

Над.К И среди дорогих продуктов есть барахло. Но вот именно суррогата там минимум ;) Не нравится в мага... Россия пока не добилась нужного уровня самообеспеченности продовольствием

НатальяС А вы думаете, что дорогие продукты - это не суррогаты? На этикетке что угодно напишут и ценник лю... Россия пока не добилась нужного уровня самообеспеченности продовольствием

lubezniy А что написано на бланке самой формы (только свежем, с сайта Росстата)?... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

ToT Либо его надо сделать налоговым агентом и чтобы бухгалтерия велась в банках во все... Вице-президент Тинькофф Банка рассказал «Клерку», почему их тоже раздражает 115-ФЗ

Над.К Так вы от полок с самым дешевым товаром отойдите. А то странно жаловаться на суррогаты, покупая с... Россия пока не добилась нужного уровня самообеспеченности продовольствием

НатальяС Логично было бы 97 76, но будет что-нибудь другое. Не придумали для учёта прав ещё счёта.... Новые правила бухучета аренды: когда и как применять

Kstn Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, на каком счете можно учитывать право пользования по аренде ос... Новые правила бухучета аренды: когда и как применять