Обложение налогом на самозанятых иностранного дохода

и зачем нужен этот бред...
Это совместное творчество: текст судей, моя компиляция, оформление клерка. И вот такая красота по...
Да что про водителей, скажите лучше про производство - печники, которые реально в печи засовывают...
Теперь бы тоже самое в УТ 11
Мы прекрасно понимаем, что рабочие места, на которых условия труда являются ненормальны...
Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, В...
а на кассе выясняется, что это ценник не тот или акция уже закончилась, распространенная проблема...
Вот все - путин, путин. Это тот, кто, говорят собрал 76 процентов?...
Кошачёк. похоже ты администратор???
Достал уже ПФР. Какждый раз, когда СЗВм приношу, начинают всем кабинетом наседать, канючат, что э...
Уф... еле осилил. Фундаментальный труд. Имя автора не Карл Маркс, случайно?...
"Работать будут роботы, а не человек"
Временно избранное недоступно из-за работ на сайте. Потом обещали вернуть, но когда, не говорят )...
Можно вопрос не в тему? Где искать сохраненное в "избранное"? В профиле нет. Спасибо! ...
Сам термин ПЭВМ устарел, как и эти правила. Сотрудники никогда излишне не утрудят себя, найдут и ...
ФНС - это ОПГ !!!!! Я давно трезвоню, бухгалтерское сообщество ау!!! Вы где! Все в отчетах!!! Как...
- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?- Он первый начал!...
Парадоксы? Нет, это целенаправленное уничтожение малого бизнеса и передел сфер влияния. Не чем не...
Работает. У вас может стоять блокировка всплывающих окон в браузере...
ИП не может быть в налоговом периоде и выплачивающим доходы физлицам и не выплачивающим. Потому ч...
А как же сказочки про то, что повышение НДС не отразится на ценах на продукты...
«Мы прекрасно понимаем, что рабочие места, на которых условия труда являются ненормальн...
Два раза обнаружил? ))))))))))) Название статьи откорректируйте, пожалуйста. ...
У нас реально налоговая система основана именно не на налогах, а на штрафах. Специально принимают...
Отменили бы вообще СОУТ офисным. Такая профанация.! Да кто нас читает ((((...
Автор данной инициативы чудак на букву "М". Жаль, что в рои комментарии к инициативе оставить нел...
Добрый день!Заполняя налоговую декларацию по УСН (доходы) столкнулась со следующей проблемой. У И...
Ну почему? Можно обязать всех иметь Онлайн-Детектор (лжи) по типу онлайн-касс. С обязательной пов...
Ага. А еще мы сами должны следить за их клиентами и замораживать их счета ))) Скоро чужие деклара...
вообще что ли попутали...экс-МДМ-банк и экс-Бинбанкчем они в этом случае отличаются от граби...