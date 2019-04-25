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Юзвак Максим

Обложение налогом на самозанятых иностранного дохода

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Рассматривается порядок применения налога на самозанятых в отношении дохода, полученного от иностранного лица (Письмо ФНС от 19 апреля 2019 № СД-4-3/7497@)

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