Споры по налоговым спецрежимам: практика Верховного Суда РФ

Обзор составлен по делам за 2018 год.

УСН

Определения от 24.10.2018 № 304-КГ18-16632 (с. Першутов А.Г., Центр красоты и здоровья) –

Суды с учетом правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100, отказали в удовлетворении заявленного требования, признав, что в случае передачи организацией-заемщиком заимодавцу имущества в счет погашения обязательства по договору займа на основании соглашения об отступном, стоимость этого имущества включается в состав доходов от реализации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Определения от 16.10.2018 № 308-КГ18-17356 (с. Завьялова Т.В., Фирма ЖКХМ) –

Суды пришли к выводу, что Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы», не включило в состав налогооблагаемой базы при исчислении налога весь объем денежных средств, полученных от реализации собственникам жилых помещений коммунальных услуг и коммунальных ресурсов. Квалификация договорных отношений осуществлена судами не только исходя из наименования и условий договоров, но и из фактических обстоятельств исполнения обязательств. Платежи за коммунальные услуги поступали на счет Налогоплательщика и расходовались последним по своему усмотрению (расчеты с ресурсоснабжающими организациями осуществлялись с задержками). С учетом изложенного суды пришли к выводу о невозможности в рассматриваемом случае квалифицировать деятельность Налогоплательщика в качестве посреднической, поскольку он, являясь управляющей организацией, выступает в качестве самостоятельного субъекта как по отношению к ресурсоснабжающим организациям, так и по отношению к собственникам и нанимателям жилых помещений.

Определение от 1 августа 2018 № 301-КГ18-6363 (с. Пронина М.В., ИП Литовский Эдуард Борисович) –

Суды не согласились с позицией налогового органа о том, что доход, полученный в период, когда у Налогоплательщика отсутствовала регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит налогообложению по общей системе с начислением НДС и НДФЛ. Суды нашли, что Налогоплательщику не может быть отказано в праве применить в отношении данного периода упрощенную систему налогообложения, поскольку такой запрет НК РФ не предусматривается.

Суд кассационной инстанции счел правомерным доначисление Налогоплательщику налогов по общей системе налогообложения применительно к доходу, полученному от указанной деятельности в спорный период. Налоговое законодательство, предусматривая наравне с общим режимом налогообложения специальные налоговые режимы, устанавливает ряд условий, и лишь при их соблюдении хозяйствующий субъект вправе применить соответствующий специальный режим, который, как правило, сопряжен с облегчением налогового бремени (объема налоговых отчислений, детализации налогового учета и т.п.), т.е. является по существу льготным. Для упрощенной системы налогообложения такие условия предусмотрены, в частности, статьями 346.12, 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации. В их числе заявительный порядок перехода на данный налоговый режим. После внесения записи о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей соответствующий статус считается утраченным. Утрата статуса индивидуального предпринимателя сама по себе предполагает одновременное прекращение действия применяемой ими упрощенной системы налогообложения. Возобновление применения хозяйствующим субъектом упрощенной системы налогообложения также возможно лишь при соблюдении установленных условий, что в обстоятельствах настоящего спора отсутствует. Нельзя согласиться с позицией Налогоплательщика о необходимости обеспечивать равенство налоговых прав и обязанностей физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и лиц, не имеющих такой регистрации, но чья деятельность фактически признана предпринимательской в целях налогообложения.

Определение от 28 июня 2018 г. № 304-КГ18-8109 (с. Антонова М.К., Услуга) –

Суды исходили из того, что Налогоплательщик как управляющая организация является исполнителем коммунальных услуг, а не агентом (посредником) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме, не осуществляет посредническую деятельность в части предоставления коммунальных услуг собственникам помещений; в правоотношениях с ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений выступает самостоятельным субъектом, его правовое положение соответствует правовому положению исполнителя коммунальных услуг.

Ссылка Налогоплательщика на судебную практику в обоснование своей позиции не свидетельствует о нарушении судами единообразия в толковании и применении норм материального права с учетом обстоятельств налогового спора.

(см. также: Определение от 18 июня 2018 г. № 308-КГ18-7090 (с. Антонова М.К., Фирма ЖКХ) – )

Определение от 25.05.2018 № 307-КГ18-2404 (с. Першутов А.Г., ИП Молодцов Артем Николаевич) –

Доходы за работы, выполненные в период действия патента, но оплаченные после окончания срока его действия, когда Налогоплательщик применял только УСН, не могут быть признаны доходом, полученным в рамках патентной системы налогообложения, поскольку в силу статьи 346.53 НК РФ доходы по патентной системе налогообложения признаются по кассовому методу, а спорная сумма в соответствии с пунктом 1 статьи 346.17 НК РФ признается именно доходом, подлежащим обложению единым налогом по УСН.

Определение от 11.05.2018 № 305-КГ17-22109 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Новый бульвар, 19) +

Все платежи за жилищно–коммунальные услуги, содержание, обслуживание и ремонт жилого фонда, поступившие от собственников помещений, ровно в той же сумме были перечислены поставщикам коммунальных ресурсов. При таких условиях, если фактическая деятельность ТСЖ соответствует его предназначению, установленному жилищным законодательством, и, в частности, ТСЖ не получает какую–либо выгоду в связи с передачей от собственников помещений оплаты за вышеперечисленные коммунальные работы (услуги) их поставщикам, то, в отсутствие иных на то указаний в налоговом законодательстве, не имеется оснований полагать, что денежные средства, поступившие от собственников жилых помещений на оплату данных работ (услуг), являются доходом в смысле, придаваемом этому понятию пунктом 1 статьи 41 НК РФ. Соответственно, поступления от собственников помещений, квалифицированные налоговым органом при проверке как доходы, подлежащие обложению УСН в соответствии с пунктом 1 статьи 346.14 НК РФ, в действительности доходами не являлись.

Определение от 26.04.2018 № 309-КГ17-21454 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., Оренбургкнига) +

Особенностью реорганизации в форме преобразования, в результате чего происходит изменение организационно-правовой формы юридического лица, является отсутствие изменения прав и обязанностей этого реорганизованного лица, когда нет изменений в правах и обязанностях его учредителей (участников). Поскольку юридическое лицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юридическому лицу, закон не предусматривает обязательность составления в этом случае передаточного акта, предусмотренного статьей 59 Гражданского кодекса, от одного лица другому. Такая правовая позиция выражена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 № 310-КГ16-1802.

При отсутствии в главе 26.2 НК РФ специальных правил, регулирующих применение упрощенной системы налогообложения в случае реорганизации, Налогоплательщик был вправе исходить из сохранения у него в неизменном состоянии права на применение данного специального налогового режима, как неотъемлемого элемента своей правоспособности. При этом Налогоплательщик однозначно выразил намерение продолжить применение упрощенной системы налогообложения, исчислив авансовый платеж по специальному налоговому режиму и совершив действия по его уплате в бюджет. Волеизъявление Налогоплательщика относительно сохранения за ним права на применение упрощенной системы налогообложения должно быть учтено налоговым органом, поскольку применение данного специального налогового режима носит уведомительный, а не разрешительный характер.

Определение от 16.04.2018 № 301-КГ18-3007 (с. Павлова Н.В., ИП Полозов Владимир Алексович) –

Суды исходили из того, что Налогоплательщик заключал договоры банковского вклада (депозита) с указанием статуса индивидуального предпринимателя, следовательно, полученные им по указанному договору доходы в виде процентов подлежат налогообложению. При таких обстоятельствах, учитывая, что процентные ставки по спорным договорам не превысили предел, установленный в статье 214.2 НК РФ, суды пришли к обоснованному выводу о том, что полученные проценты на основании пункта 6 статьи 250 НК РФ являются внереализационными доходами и подлежат учету в составе доходов при определении объекта налогообложения по УСН в силу пункта 1 статьи 346.15 НК РФ.

Определение от 22.03.2018 № 304-КГ18-1155 (с. Завьялова Т.В., Беркат) –

Суды с учетом правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100, пришли к выводу о том, что при передаче организацией-заемщиком заимодавцу имущества в счет погашения обязательства по договору займа стоимость этого имущества включается в состав доходов от реализации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Определение от 15.03.2018 № 304-КГ17-20155 (с. Тютин Д.В., ИП Дорошук Вера Васильевна) –

Суды первой и апелляционной инстанций, частично удовлетворяя требования Налогоплательщика, руководствовались положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», НК РФ, и исходили из того, что полученное арбитражным управляющим вознаграждение за осуществление регулируемой Законом о банкротстве профессиональной деятельности не является доходом от предпринимательской деятельности и не может облагаться УСН. При этом суды приняли во внимание, что данный вывод был сделан в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2015 № 2 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015, что являлось изменением судебной практики по отношению к Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.03.2014 № 17283/13. С учетом правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2015 № 301-КГ15-5301, суды первой и апелляционной инстанций заключили, что доначисление НДФЛ со спорного дохода за 2015 год незаконно, а Налогоплательщик был вправе применять в указанном периоде УСН.

Суд округа, отменяя акты судов первой и апелляционной инстанций в соответствующей части, отметил, что указанная правовая позиция высшей судебной инстанции была сформирована в 2015 году (определения Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2015 № 87-КГ14-1, от 14.09.2015 № 301-КГ15-5301, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2015 № 2 (2015), Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ от 21.10.2015 (пункт 13)), в связи с чем Налогоплательщик имел возможность в 2015 году вести учет своих доходов и расходов в целях исчисления НДФЛ. Данный вывод суда округа является правильным. Правовая позиция, изложенная в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2015 № 301-КГ15-5301, касалась иных фактических обстоятельств (по проверяемы периодам в совокупности с датами принятия решений налоговым органом и судом).

Определение от 06 марта 2018 г. № 308-КГ17-14457 (с. Антонова М.К., Пронина М.В., Тютин Д.В., ИП Мокин Денис Геннадьевич) +

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. По смыслу данной нормы направленность действий гражданина на систематическое получение прибыли, как признак деятельности предпринимателя, состоит в активных действиях – вовлечении соответствующих ресурсов (оборудования, рабочей силы, технологии, сырья, материалов, энергии, информационных ресурсов и тому подобное), нацеленности произведенных затрат на получение положительного финансового результата. При рассмотрении настоящего дела судами не исследована совокупность такого рода обстоятельств.

Вопрос законности доначисления налога по УСН с продажи доли в праве собственности на недвижимое имущество, как с предпринимательской деятельности, напрямую зависит от того, имел ли налоговый орган достаточную информацию в период сдачи имущества в аренду для того, чтобы квалифицировать данную деятельность, как предпринимательскую и воспользовался ли он данной информацией для того, чтобы предложить предпринимателю уплачивать налоги с учетом такого характера деятельности. При ином подходе нарушается требование защиты правомерных ожиданий предпринимателя.

Определение от 11 января 2018 № 306-КГ17-20087 (с. Антонова М.К., Шихов Владимир Александрович) –

Оспоренное решение инспекции соответствует закону и не нарушает права и законные интересы Налогоплательщика в сфере предпринимательской деятельности, поскольку в целях применения абзаца шестого пункта 3.1 статьи 346.21 НК РФ сумма уплаченных страховых взносов в фиксированном размере может уменьшать сумму налога (авансовых платежей по налогу) только за тот налоговый (отчетный) период, в котором данный платеж был уплачен. Довод о необходимости применения в данном случае пункта 7 статьи 3 НК РФ подлежит отклонению, поскольку положения абзаца шестого пункта 3.1 статьи 346.21 НК РФ не содержат препятствий для реализации предусмотренного в нем права в полном объеме, на что также указано в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 № 722-О.

Топ-10 Налоговых споров в 2018

ЕНВД

Определение от 09.11.2018 № 303-КГ18-17751 (с. Першутов А.Г., ИП Кашаев Александр Владимирович) –

Суды пришли к выводу, что фактически Налогоплательщиком заключались с государственными и муниципальными учреждениями договоры поставки товаров, которые не обладают признаками публичности, указанными в статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары поставлялись Налогоплательщиком не для личного, семейного, домашнего или иного использования.- Суды пришли к выводу о том, что в соответствии с положениями подпункта 7 пункта 2 статьи 346.26, статьи 346.27 НК РФ деятельность Налогоплательщика по поставке товаров не относится к розничной торговле, а, соответственно, в отношении полученных от указанной деятельности доходов предприниматель неправомерно применял специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Определения от 22.10.2018 № 307-КГ18-18155 (с. Завьялова Т.В., ИП Ойнонен Виктор Павлович) –

Суды исходили из того, что фактически Налогоплательщик осуществлял погрузочно-разгрузочные работы с использованием гидроманипуляторов, которыми оснащены его автомобили, в пределах терминала, расположенного в д. Верховье Олонецкого района, а не оказывал автотранспортные услуги по перевозке грузов, в связи с чем у него отсутствовало право на применение специального налогового режима в виде уплаты ЕНВД при осуществлении спорных работ. Судебные инстанции установили, что необходимые для производства погрузочно-разгрузочных работ гидроманипуляторы, которыми оснащены автомобили Налогоплательщика, позволяли осуществить погрузку-разгрузку на терминале в специфических условиях; возможность осуществления перевозки груза в пределах терминала не является основанием для вывода о фактическом осуществлении именно транспортных услуг; привлечение для работ гидроманипуляторов не может быть осуществлено без привлечения транспортного средства, на котором он размещен и не означает оказание транспортных услуг данным транспортным средством; перевозку круглых лесоматериалов до терминала и вывоз лесоматериалов осуществляли иные подрядчики.

Определения от 01.10.2018 № 310-КГ18-15180 (с. Завьялова Т.В., ИП Гуренко Олег Владимирович) –

При осуществлении деятельности по розничной купле-продаже товара, предпринимателем используется вся арендованная торговая площадь 127 кв.м, одновременно используемая как место обслуживания покупателей и место хранения товаров, и в силу правоустанавливающих и инвентаризационных документов Торгового комплекса не является складом. При таких обстоятельствах, учитывая, что розничная торговля осуществлялась предпринимателем через объект, признаваемый торговым местом, с использованием всей площади, указанной в договоре аренды, суды пришли к выводу о наличии у инспекции правовых оснований для доначисления Налогоплательщику единого налога на вмененный доход.

Определение от 03.08.2018 № 302-КГ18-11303 (с. Першутов А.Г., ИП Паньчук Максим Сергеевич) –

Признавая правомерным доначисление спорных налогов, суды согласились с выводами налогового органа о необоснованном применении Налогоплательщиком единого налога на вмененный доход на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ при оказании услуг по транспортировке горнорудной массы с объектов горных работ самосвалами БелАЗ, поскольку указанные транспортные средства являются самосвалами карьерными, осуществляющими перевозки вне автомобильных дорог общего пользования и не относятся к категории транспортных средств «грузовые автомобили» в целях применения специального налогового режима.

Определение от 24 мая 2018 г. № 304-КГ18-6027 (с. Антонова М.К., ИП Горченков Сергей Сергеевич) –

Учитывая, что оплата товара и его передача покупателям по договору купли-продажи производились вне помещения, которое признается объектом стационарной торговой сети, суды квалифицировали деятельность Налогоплательщика в качестве продажи товаров по образцам вне стационарной торговой сети, в связи с чем признали доначисление НДС законным.

Определение от 20.03.2018 № 308-КГ18-1087 (с. Завьялова Т.В., Пинта-Регион) –

Установив, в числе прочего, что спорный товар приобретался покупателями Налогоплательщика с целью дальнейшей перепродажи, товар доставлялся до покупателя силами самого продавца, а также оценив систематичность и длительность хозяйственных отношений проверяемого Налогоплательщика и его покупателей, суды пришли к выводу о том, что в данном случае имеет место деятельность по оптовой реализации товара на основе договоров поставки, результаты от занятия которой подлежат налогообложению по общей системе налогообложения.

Определение от 12.03.2018 № 302-КГ18-270 (с. Тютин Д.В., ИП Прудецкий Андрей Егорович) –

Суды установили, что поскольку деятельность Налогоплательщика фактически сводилась к организации процесса перевозки грузов, доход (выручка) от этого вида услуг, которые не являются непосредственно перевозкой грузов, должен облагаться по общей системе налогообложения. При этом установленные судами обстоятельства, связанные с применением инспекцией неверной методики исчисления некоторых обязательств налогоплательщика, вопреки его доводам, не свидетельствуют о незаконности оспоренного ненормативного акта в целом.

Определение от 24.01.2018 № 304-КГ17-21193 (с. Завьялова Т.В., Устиненко Андрей Николаевич) –

Суды, изучив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, установили, что товар доставлялся до покупателей силами продавца либо вывозился покупателями из ангара продавца; автомобили налогоплательщика не являются специально оборудованным автотранспортом; ангар является не отапливаемым; вывеска с наименованием торговой точки и графиком работы отсутствует. Кроме того, земельный участок, на котором расположен ангар, имеет разрешенное использование «для индивидуального жилищного строительства». При таких обстоятельствах, руководствуясь положениями статей 346.26, 346.27, 346.28 НК РФ и учитывая, что имущество, которое используется налогоплательщиком, не предполагает осуществление предпринимательской деятельности, в частности, розничной (развозной) торговли, суды пришли к выводу о наличии у инспекции правовых оснований для доначисления Налогоплательщику налогов по общей системе налогообложения.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ по налогам за 2018

ЕСХН

Определение от 14 августа 2018 г. № 307-КГ18-11239 (с. Антонова М.К., Зверохозяйство «Ильятино») –

Суд исходил из того, что при проверке правомерности применения единого сельскохозяйственного налога для признания налогоплательщика сельскохозяйственным товаропроизводителем необходимо наличие сельскохозяйственной продукции в его собственности. Как указал суд, поголовье норки, принятое от контрагента по договору оказания услуг, в собственность Налогоплательщика не передано, реализация товара отсутствовала. Суд согласился с выводом налогового органа о том, что Налогоплательщик фактически оказывал услуги по содержанию, обслуживанию, выращиванию пушных зверей (норки) и иные услуги, необходимые для контрагента при осуществлении им хозяйственной деятельности.

Комментарий к отдельным актам Конституционного Суда РФ за 2018