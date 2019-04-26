Обложение авторского вознаграждения

Ну и куда теперь бухгалтеру с геморроем,остеоходрозом,артериальной гипертензией податься?Естестве...
Ну это уже кому что нужно и кому что нравится.
Не могу сказать, свечку не держал. Самому кажется это некошерным. Но не знаю, почему на это обрат...
это вопрос нормативов.А нормативы были продиктованы Мишустину на горе Синай? Или?...
документы представляют собой файлы формата XML."Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?"...
А зачем это делать, если большинство документов (кроме справки об исполнении обязательств - там д...
Вообще эти методические рекомендации предназначены не для ЛК, а для ТКС. Но я таки зарегил его се...
А что если письмо в налоговую (на бумажном носителе) напечатать в виде XML.Вот так и напечатать:&...
Витя, ну о чем ты? О каких нормативах? До новой программы все нормально в пдф приходило...
Виктор, как-то всё это сложно. При чем тут выбор инспекции и прочая теоретическая физика? Мне пре...
Как я должна оценить аренду офиса? 15. Приведенная стоимость будущих арендных платежей опред...
Накопленным итогом за 2017-18 гг ЦБ получил почти 900 млрд рублей чистого убытка. Его главный ист...
А справки об исполнении обязательств идут в xml всегда. Опять же, это вопрос нормативов....
Проблема, по-видимому, проще и банальнее. В личном кабинете (говорю про ИП, полагаю, что у ЮЛ и Ф...
Я считаю эту систему не надежной и думаю, что ее можно будет обмануть.Я не хочу доверять ей деньг...
А лично меня это нисколько не удивляет.Я не просто догадываюсь, что они все хапуги и взяточники -...
Ну и беременные не проскочат, пользуясь тем, что "еще не видно" )))...
>>> а также о компаниях, которые, с точки зрения народных масс, работают ...
Так сокращают тех, кто реально работает в министерствах. А количество начальников растет (...
А типологию профессий по производственным рискам оне не хотят утвердить и успокоиться уже?Риски у...
а мне банк за эти копейки на сайте НИ отказал рс открывать, сто раз уже просила убрать с сайта, Н...
у меня тоже самое, только сумма 3500, походы в НИ никак ситуацию не исправили...
Только почему-то выплаты очень смешные. Да еще и заколебешься возмещать. Если это деньги организа...
Кто-то что-то говорил о сокращении чиновничьего аппарата......
А должно бы платить больничные не государство, а страховые компании и сама организация.Вообще-то ...
тысячи нормативных документов, миллионы
ох ты, спасибо большое за внимательность! исправили:))
Ребята, в статье ошибка, Анатолий РАЙХЕРТ
А лук для посадки (севок) по 500 рублей за кило это адекватно???...
Мне кажется, это по аналогии с началом применения ПБУ 18/02. Если начинаешь его применять, то на ...
Поэтому "трудовой коллектив" скорее распродаст станки и последние запасы, лишь бы получить свою з...
Статьи 23 и 24 Конституции РФ и 323-ФЗ отменили?
работников, когда они при трудоустройстве скрывают от работодателей свои заболевания,вот нег...
А должно бы платить больничные не государство, а страховые компании и сама организация. Причем не...
Кто написал такой бред?Вот работодатели начитаются таких "интервью" и не хотят платить достойную ...