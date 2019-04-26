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Юзвак Максим

Обложение авторского вознаграждения

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Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ и страховым взносам при выплате вознаграждения по лицензионному договору (Письмо Минфин от 11 апреля 2019 г. № 03-04-05/25901)