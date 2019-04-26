Налоговые решения Судебной коллегии по экономическим спорам (практика 2018 года)

Обзор подготовлен налоговым консультантом, кандидатом юридических наук Юзваком М.В.

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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Определение от 29.11.2018 № 310-КГ18-7101 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., АСК-СЕРВИС) +

Юридическим препятствием для выдачи лицензии является нахождение лица, обратившегося в лицензирующий орган, в статусе должника по налоговым платежам в бюджет. Ограничение в выдаче лицензии в данном случае выступает мерой косвенного принуждения к исполнению обязанности по уплате налогов и сборов хозяйствующими субъектами, ведущими деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и не может применяться вопреки названной публично-правовой цели

Определение от 22 ноября 2018 г. № 306-КГ18-10607 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., ИП Гаязов Наиль Асляхович) –

Для целей статьи 12 Закона № 436-ФЗ под подлежащей списанию задолженности граждан (индивидуальных предпринимателей), образовавшейся на 01.01.2015, должны пониматься недоимки по налогам, а также пени и штрафы, известные налоговым органам и подлежавшие взысканию на указанный момент времени, но не погашенные полностью или в соответствующей части в течение 2015-2017 гг. Следовательно, недоимка по налогам, задолженность по пеням и штрафам может быть списана только с лиц, которые задекларировали ее до 01.01.2015, либо с лиц, налоговая задолженность которых выявлена (начислена) налоговыми органами до указанного дня, но не взыскана на момент вступления в силу Закона № 436-ФЗ, то есть на 28.12.2017.

Определение от 17.07.2018 № 307-КГ18-1836 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление) –

Между тем решение УФНС, принятое в порядке статьи 140 НК РФ по жалобе предприятия, неразрывно связано с решением инспекции о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения. Оба названных решения приняты в рамках одного производства по делу о нарушении законодательства о налогах и сборах, возбужденного по результатам налоговой проверки. Посредством предъявления требования об оспаривании решения управления предприятие одновременно поставило и вопрос о законности решения инспекции. Принимая во внимание, что названные действия предприятия не привели к изменению территориальной подсудности дела, в целях обеспечения права на судебную защиту настоящий спор должен быть разрешен по существу.

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ Определение от 29.03.2018 № 303-КГ17-19327 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., ИП Бурдинский Андрей Владимирович) + По общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров, указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении, а доначисление предпринимателю НДС и НДФЛ исходя из рыночных цен товаров, реализованных взаимозависимому лицу, по результатам выездной налоговой проверки является незаконным. Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота, также не может служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, возникновении у него недоимки, определяемой исходя из выявленной ценовой разницы, поскольку судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности. Если налоговым органом оспаривается соответствие отраженной в налоговом учете операции ее действительному экономическому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки (взаимозависимость сторон сделки, создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции, использование особых форм расчетов и сроков платежей и т.п.). Между тем установленное по результатам налоговой проверки отклонение цен по спорным сделкам с взаимозависимым контрагентом в диапазоне от 11 процентов до 52 процентов, по сравнению с ценами на аналогичный товар по сделкам Налогоплательщика с другими контрагентами, многократным не является. Определение от 16.03.2018 № 305-КГ17-19973 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Т Плюс) + Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации находит правильным вывод судов об отсутствии ограничения по глубине проведения повторной выездной налоговой проверки в рассматриваемой ситуации. Налогоплательщик не ограничен каким-либо сроком в праве подачи уточненной налоговой декларации и согласно абзацу третьему пункта статьи 89 НК РФ в случае ее представления в рамках соответствующей выездной налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация (в части внесенных уточнений). Данное правило исключает применение трехлетнего ограничения на глубину проведения выездной проверки, установленного абзацем вторым пункта 4 статьи 89 НК РФ. Между тем это не означает, что в случае подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации повторная выездная проверка может быть инициирована налоговым органом в любое время – без учета разумности срока, прошедшего с момента подачи уточненной налоговой декларации. При оценке разумности срока назначения повторной выездной проверки должны учитываться все обстоятельства, имеющие отношение к обеспечению баланса частных и публичных интересов, в том числе: существование у налогового органа при должной организации контрольной работы возможности по своевременному выявлению обстоятельств хозяйственной деятельности налогоплательщика, указывающих на необоснованность изменений в исчислении налога, заявленных в уточненной декларации способность налогоплательщика в случае проведения повторной выездной проверки обеспечить защиту своих прав по прошествии установленного пунктом 1 статьи 23 НК РФ четырехлетнего срока хранения документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов; наличие или отсутствие в действиях налогоплательщика признаков противодействия налоговому контролю (предоставление налоговому органу недостоверных и (или) неполных документов и т.п.). Бремя доказывания обстоятельств, позволяющих сделать вывод о разумности срока назначения повторной выездной проверки, при этом в силу части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лежит на налоговом органе. При рассмотрении настоящего дела суды установили, что повторная выездная налоговая проверка назначена спустя 1 год 10 месяцев после представления в налоговый орган налоговой декларации, что само по себе является значительным сроком. При этом доводы налогового органа, обосновывающие обстоятельства, связанные с назначением повторной выездной налоговой проверки, суды оставили без соответствующей правовой оценки. Определение от 19.01.2018 г. № 305-КГ17-14988 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., ФК Пульс) + Результатом налоговой проверки не может выступать доначисление недоимки, которая не должна была возникнуть у проверяемого лица при надлежащем соблюдении им требований законодательства о налогах и сборах. По своей природе списание безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов является способом корректировки доходов, ранее отраженных в налоговом учете, но фактически не полученных налогоплательщиком, что имеет своей целью обеспечить взимание налога исходя из реально сложившегося финансового результата деятельности. В связи с этим само по себе непринятие налогоплательщиком мер по взысканию задолженности не означает, что данные расходы не отвечают критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ, равно как не свидетельствует и о том, что действия налогоплательщика направлены на получение необоснованной налоговой экономии. Определение от 03.08.2018 № 305-КГ18-4557 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., ВЭБ-Лизинг) + По общему правилу указание в решении налогового органа на предложение налогоплательщику уплатить недоимку по налогу без учета имеющейся на момент вынесения этого решения по лицевому счету налогоплательщика переплаты по этому или иным налогам не является нарушением прав налогоплательщика и не может служить основанием для признания решения налогового органа недействительным, поскольку названные переплаты подлежат учету налоговым органом на момент принудительного исполнения решения о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности путем вынесения решения о зачете имеющейся переплаты в счет исполнения обязанности по уплате недоимки (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.09.2012 № 4050/12 и от 16.04.2013 № 15638/12). Однако в рассматриваемом случае на момент окончания выездной налоговой проверки инспекции было достоверно известно, что произведенная Налогоплательщиком уплата налога в 2015 году связана с исключением ранее принятого налогового вычета по счету-фактуре от 12.04.2013 № 13 на сумму 8 550 000 рублей, то есть выявленное в ходе налоговой проверки нарушение самостоятельно исправлено налогоплательщиком. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в оспариваемом решении налогового органа пени начислены Налогоплательщику до дня совершения данного платежа. Таким образом, делая вывод о необоснованном заявлении к вычету НДС в сумме 8 550 000 рублей за 2 квартал 2013 года и будучи последовательным в формулировании выводов по результатам выездной налоговой проверки, инспекция должна была признать, что недоимка за названный период на момент вынесения решения по итогам налоговой проверки у Налогоплательщика в действительности отсутствует. Иной подход, занятый налоговым органом и поддержанный судами при рассмотрении настоящего дела, привел к тому, что Налогоплательщик вынужден дважды уплатить НДС в связи с ошибочными принятием к вычету сумм «входящего» налога, а именно: в 2015 году, когда в уточненной налоговой декларации за 1 квартал 2014 года Налогоплательщик увеличил на указанную сумму исчисленный к уплате налог, и по результатам выездной налоговой проверки, что не отвечает принципу добросовестного налогового администрирования и не может быть признано соответствующим положениям абзаца шестнадцатого пункта 1 статьи 11, пункта 2 статьи 22, пункта 8 статьи 101 НК РФ. Определение от 27.09.2018 № 305-КГ18-7133 (с. Тютин Д.В., Антонова М.К., Пронина М.В., НПФ Технохим) + Налоговые органы, составляющие единую централизованную систему (статья 30 Налогового кодекса Российской Федерации, пункт 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»), не могут осуществлять противоположных оценок одной и той же деятельности в итоговых решениях по материалам различных налоговых проверок. Топ-10 Налоговых споров в 2018

НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Определение от 17.01.2018 № 310-КГ17-13413 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Дмитротарановский сахарный завод) –

Нижестоящие суды пришли к выводу о том, что у инспекции отсутствовали основания для доначисления штрафа, предусмотренного статьей 129.4 НК РФ, в связи с тем, что изменение существенных условий договора не имело места (срок возврата займа к ним не относится), а общество, формируя уведомление о контролируемых сделках за 2014 год и не указывая в нем соответствующую информацию, выполняло письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данные неопределенному кругу лиц уполномоченным органом государственной власти в пределах его компетенции.

Верховный Суд РФ указал, что в соответствии с частью 5.1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ, положения частей первой и второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к заключенным до дня вступления в силу настоящего Федерального закона сделкам по предоставлению займа, кредита (включая товарный и коммерческий кредиты), поручительства, банковской гарантии, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 НК РФ после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением сделок, условия которых после дня вступления в силу настоящего Федерального закона были изменены. Договор займа от 07.07.2010 № 17/07-Юдзм, для целей части 5.1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ, является сделкой займа, условия которой были изменены в 2014 году, и о которой, соответственно, общество должно было уведомить налоговый орган в порядке пунктов 1 и 2 статьи 105.16 НК РФ, то есть не позднее 20.05.2015. Поскольку обществом данная обязанность исполнена не была, инспекцией обоснованно принято оспариваемое решение. Основания для освобождения общества от налоговой ответственности отсутствуют.

Определение от 18.04.2018 № 305-КГ17-20241 (с. Тютин Д.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Загорский трубный завод) +

Как следует из пункта 3 статьи 58 НК РФ, нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. В пункте 7 статьи 58 НК РФ установлено, что правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в отношении порядка уплаты сборов, страховых взносов (пеней и штрафов).

Поскольку общество привлечено к ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 47 Закона № 212-ФЗ за неуплату страховых взносов за второй квартал 2016 года, при том, что в соответствии с частью 1 статьи 10 указанного Закона расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год, оспариваемое решение подлежало признанию недействительным.

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ Определение от 05.04.2018 № 306-КГ17-19834 (с. Тютин Д.В., Антонова М.К., Пронина М.В., Михайловкамежрайгаз) – 30.03.2018 в Верховный Суд Российской Федерации от Общества с ограниченной ответственностью «Правовое агентство «Партнер» поступило заявление о процессуальном правопреемстве, в котором ООО «Правовое агентство «Партнер» просит произвести процессуальную замену АО «Михайловкамежрайгаз» на ООО «Правовое агентство «Партнер» в обязательстве по получению процентов от налогового органа. При этом, исходя из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, АО «Михайловкамежрайгаз» ликвидировано 01.02.2018 в соответствии с определением арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Судебная коллегия считает, что заявление ООО «Правовое агентство «Партнер» о процессуальном правопреемстве подлежит оставлению без удовлетворения, производство по кассационной жалобе АО «Михайловкамежрайгаз» подлежит прекращению. Определение от 20.06.2018 № 301-КГ18-1307 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Бриджтаун Фудс) -/+ В судебное заседание от Налогоплательщика поступило ходатайство об отзыве кассационной жалобы на принятые по настоящему делу судебные акты без рассмотрения по существу, подписанное генеральным директором. Определение от 09 августа 2018 г. № 310-КГ16-13086 (с. Антонова М.К., Пронина М.В., Тютин Д.В., РошенЦентр-Л) + Выплата представителю вознаграждения (дохода) невозможна без осуществления обязательных отчислений в бюджет. При этом произведенные заявителем как налоговым агентом исполнителя (Алмияровой Е.Н.) обязательные отчисления в бюджет не изменяют правовую природу суммы НДФЛ как части стоимости услуг исполнителя.

НДС

Определение от 31.01.2018 № 306-КГ17-15420 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., ИП Каубасов Шинбулат Темирбулатович) +

Само по себе то обстоятельство, что инспекция не учла положения пункта 1 статьи 145 НК РФ при изменении квалификации деятельности налогоплательщика в рамках выездной налоговой проверки, не означает утрату возможности предоставления предпринимателю освобождения по результатам рассмотрения уведомления, поданного после окончании проверки, если освобождение применялось им фактически (налог не исчислялся и не предъявлялся покупателям) и не истек установленный статьей 78 НК РФ срока возврата (зачета) переплаты по налогу. Отказ в рассмотрении уведомления о применении освобождения по изложенным инспекцией основаниям может привести к взиманию налога в отсутствие экономического источника его уплаты, имея в виду фактическое применение Налогоплательщиком освобождения (не предъявление суммы налога на добавленную стоимость в цене реализуемых им товаров), что не отвечает требованиям пунктов 1 и 5 статьи 145 НК РФ.

Определение от 16.02.2018 № 302-КГ17-16602 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., Бамтоннельстрой) +

Признание сделки по продаже имущества недействительной означает, что реализация имущества не состоялась и предусмотренные пунктом 1 статьи 38, подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ основания для внесения соответствующей суммы налога в бюджет утрачены. Следовательно, налогоплательщик, в отношении которого применены последствия недействительности сделки, вправе требовать корректировки ранее исчисленного налога в сторону уменьшения, учитывая гарантированное подпунктом 5 пункта 1 статьи 21 НК РФ право на возврат сумм налога, внесенных в бюджет излишне (при отсутствии объекта налогообложения). Главой 21 НК РФ прямо не установлен порядок корректировки у продавца ранее исчисленного налога в случае признания сделки по реализации недействительной. Установленный пунктом 5 статьи 171 НК РФ механизм корректировки суммы налога, ранее предъявленного покупателю и уплаченного продавцом, посредством заявления этой суммы к вычету применяется при возврате товаров в связи с отказом от исполнения (расторжением) договора. В такой ситуации само по себе то обстоятельство, что корректировка налога осуществлена Налогоплательщиком не в порядке применения налоговых вычетов в периоде возврата товаров (применительно к пункту 5 статьи 171 НК РФ), а в рамках подачи уточненной налоговой декларации за период первоначальной отгрузки товаров, не свидетельствует о неправомерности действий Налогоплательщика, получившего возврат налога.

Определение от 25 апреля 2018 № 308-КГ17-20263 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., Торговый дом «Эльдако Юг») +

Когда оказывающее услуги лицо не обладает сведениями об экспортном характере товара и привлекается к перевозке товаров (организации перевозки) только в границах территории Российской Федерации, на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ налог исчисляется по ставке 18 процентов.

Налоговый орган не представил доказательств, свидетельствующих о том, что контрагент Налогоплательщика не уплатил в бюджет НДС при реализации услуг, отразил реализацию данных услуг по меньшей стоимости либо имеются иные расхождения в документах о реализации и приобретении услуг Налогоплательщиком.

Определение от 18.04.2018 № 307-КГ17-3553 (с. Тютин Д.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Деловой центр) +

Налогоплательщик, приобретавший у подрядных организаций работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия, его реставрации и приспособлению для современного использования, и получивший от этих подрядных организаций счета–фактуры с выделением суммы НДС, в общем случае, вправе был применить соответствующие налоговые вычеты, а подрядные организации обязаны уплатить НДС в бюджет.

Определение от 17.05.2018 № 301-КГ17-22967 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., Старатель) +

Налогоплательщик, получивший от застройщика сводный счет-фактуру, имел все основания для предъявления к вычету соответствующих сумм НДС. То обстоятельство, что передача объектов долевого строительства от застройщика не является объектом обложения НДС, равно как и то, что налогоплательщик не являлся непосредственным покупателем работ по возведению объекта капитального строительства, выполненных подрядчиками, не могло выступать основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Определение от 25.07.2018 № 308-КГ18-2949 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., Промавтоматика) +

Налоговые обязательства являются прямым следствием деятельности налогоплательщика в экономической сфере и потому неразрывно с ней связаны. Исходя из пункта 1 статьи 54 НК РФ, финансово-хозяйственные операции учитываются в целях налогообложения при условии их документального подтверждения, т.е. при отсутствии неопределенности в том, имеются ли в действительности соответствующие факты хозяйственной деятельности налогоплательщика, в данном случае – факт возврата (зачета) авансовых платежей.

Налогоплательщик не был согласен с направленными ему в одностороннем порядке уведомлениями контрагента о зачете авансовых платежей, оспаривал наличие оснований для таких действий заказчика в рамках дел Арбитражного суда Красноярского края. Исчисление срока на принятие к вычету сумм НДС, ранее исчисленных при поступлении авансовых платежей, с момента получения вышеназванных уведомлений в такой ситуации не соответствовало бы действительной позиции Налогоплательщика как участника гражданского оборота, не признававшего возврат авансовых платежей в качестве факта своей хозяйственной деятельности в виду наличия об этом неурегулированных разногласий с контрагентом. Определенность в отношениях между сторонами относительно факта возврата (зачета) авансовых платежей наступила с принятием Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа постановлений об отказе в удовлетворении исковых требований Налогоплательщика о взыскании задолженности по договорам подряда.

Определение от 03 июля 2018 г. № 304-КГ18-2570 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., ИП Пахалков Геннадий Анатольевич) +

Институт освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика направлен на снижение налогового бремени в отношении лиц, имеющих несущественные обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые НДС. Для случаев, когда о необходимости уплаты НДС лицу становится известно по результатам мероприятий налогового контроля, проведенных инспекцией (в случае изменения квалификации деятельности налогоплательщика), порядок реализации права на освобождение от уплаты налога Налоговым кодексом не предусмотрен. Однако отсутствие установленного порядка не означает, что указанное право не может быть реализовано предпринимателем.

Отказ в предоставлении права на освобождение от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, по изложенным инспекцией основаниям может привести к взиманию налога в отсутствие экономического источника его уплаты, имея в виду фактическое применение налогоплательщиком освобождения (непредъявление суммы налога на добавленную стоимость к уплате в составе арендной платы), что не отвечает требованиям пунктов 1 и 5 статьи 145 НК РФ (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.01.2018 № 306-КГ17-15420).

Определение от 13.09.2018 № 309-КГ18-7790 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., Инвестиции) +

Налогоплательщик не вправе принимать к вычету НДС, если оконченный строительством объект основных средств введен в эксплуатацию в период применения упрощенной системы налогообложения. В ином случае суммы «входящего» налога принимаются к вычету на общих условиях, установленных статьями 171 – 172 НК РФ. Изложенное соответствует позиции, выраженной в пункте 16 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018.

Определения от 26 октября 2018 № 304-КГ18-4849 (с. Пронина М.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Центральная ТЭЦ) +

Определение от 8 ноября 2018 г. № 309-КГ18-9573 (с. Пронина М.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Элиз) +

Делая вывод о том, что предусмотренное подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ исключение из объекта налогообложения распространяется на реализацию товаров, произведенных в рамках текущей деятельности должника, суд округа не принял во внимание, что по своей экономико-правовой природе, учитываемой согласно пункту 3 статьи 3 Налогового кодекса, НДС является косвенным (предъявляемым) налогом, системно взимаемым на каждой стадии производства и реализации товаров (работ, услуг), исходя из стоимости (цены), добавленной на соответствующий стадии товародвижения. Исключение налогоплательщика, в отношении которого открыто конкурсное производство, но продолжающего вести производственную деятельность, из числа лиц, участвующих в предъявлении налога при реализации изготовленной продукции, приводит к необоснованному получению государством НДС как с поставщиков сырья, иных товаров (работ, услуг), так и с покупателей, которые не могут предъявить НДС к вычету. При этом вопреки доводам инспекции, наличие риска неисполнения налогоплательщиком-должником обязанности по уплате в бюджет предъявляемого НДС само по себе не может служить основанием для отказа в вычетах контрагентам-покупателям продукции, изготовленной налогоплательщиком в процессе своей хозяйственной деятельности. Примененный судом округа подход к толкованию подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса не может быть признан правильным и по той причине, что приводит к выборочному исключению из объекта налогообложения операций, совершаемых организацией, в отношении которой открыто конкурсное производство, в рамках своей текущей деятельности – в зависимости от типа договорных отношений с покупателями – отношения по реализации товаров либо по выполнению работ (оказанию услуг). Однако, исходя из положений пункта 1 статьи 3 Налогового кодекса, одинаковые экономические результаты деятельности организации-банкрота не должны влечь различные налоговые последствия.

Судебная коллегия считает несостоятельной ссылку инспекции на письмо Федеральной налоговой службы от 17.08.2016 № СД-4-3/15110@, в отношении которого по результатам рассмотрения административного искового заявления федерального государственного унитарного предприятия “Машиностроительный завод имени Ф.Э.Дзержинского» Верховный Судом Российской Федерации принято решение от 15.03.2018 № АКПИ17-1162 об отказе в удовлетворении требования о признании этого письма недействительным. При вынесении названного решения Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что письмо Федеральной налоговой службы от 17.08.2016 № СД-4-4/15110@ не обладает нормативными свойствами и констатировал, что по своему содержанию данное письмо не вышло за пределы буквального смысла подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса, но не предрешал вопрос о том, является ли такое толкование закона надлежащим. Следовательно, рассматриваемое письмо, содержащее разъяснения по вопросам применения норм законодательства о налогах и сборах, не может быть отнесено к числу нормативных правовых актов, которые согласно статье 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат применению при рассмотрении дела и не предопределяет, какое толкование нормы должно быть дано судом.

Определение от 21.12.2018 № 306-КГ18-13567 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Волжский Терминал) +

Ликвидация объектов основных средств не образует основание восстановления налога, указанное в подпункте 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ, поскольку приводит к прекращению физического существования этих объектов, а не к их дальнейшему использованию в необлагаемой деятельности. Из содержания подпункта 1 пункта 2 статьи 170, пункта 2 статьи 171 НК РФ также не вытекает, что право на вычет «входящего» налога, правомерно заявленное налогоплательщиком при приобретении объектов основных средств, утрачивается (корректируется), если невозможность продолжения использования данных объектов для осуществления облагаемых налогом операций обусловлена не отказом налогоплательщика от дальнейшего ведения облагаемой налогом деятельности, в частности, при принятии решения о ликвидации организации, а наступлением неблагоприятных событий, сопутствующих ведению этой деятельности.

Поскольку по итогам ликвидации объектов основных средств Налогоплательщик реализовал лом цветных металлов, операции по реализации которого освобождены от налогообложения, необходимо ставить вопрос о корректировке налоговых вычетов по правилам подпункта 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ лишь в части стоимости металлолома, принятого к учету по результатам ликвидации объектов основных средств и реализованного.

Определение от 20.12.2018 № 306-КГ18-13128 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., ИП Зайчук Данила Викторович) +

В настоящее время возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае неправильного учета налога продавцом при формировании окончательного размера цены договора допускается судебной практикой в случаях, когда такая возможность согласована обеими сторонами договора в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо предусмотрена нормативными правовыми актами (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2017 № 308-ЭС17-9467, от 24.11.2014 № 307-ЭС14-162).

Отсутствие в договорах аренды и иных документах указания на то, что установленная в них плата за пользование имуществом включает в себя сумму НДС и указание «без НДС» в платежных поручениях в данном случае является следствием того, что при заключении договоров предприниматель не рассматривал себя в качестве плательщика НДС и не предполагал необходимость учета данного налога при определении окончательного размера арендной платы, а не свидетельством согласия сторон договора на возможность увеличения арендной платы в случае возникновения необходимости предъявления налога. Напротив, в материалах дела имеется письмо арендатора о том, что он не согласен на увеличение арендной платы в связи с доначислением НДС предпринимателю.

Комментарий к отдельным актам Конституционного Суда РФ за 2018

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ Определение от 20.02.2018 № 305-КГ17-15790 (с. Тютин Д.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Московская телекоммуникационная корпорация) + Имеющиеся в материалах дела сведения о выплатах позволяют сделать вывод о том, что они в большинстве случаев сопоставимы с обычными расходами работодателя, производимыми в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации применительно к статье 180 ТК РФ. Таким образом, установленные судами обстоятельствами не давали оснований для того, чтобы изменять квалификацию произведенных Налогоплательщиком выплат, рассматривая их не в качестве выходных пособий, выполняющих функцию защиты работника от временной потери дохода до трудоустройства, а в качестве личного обеспечения работников, предоставляемого за счет бывшего работодателя («золотые парашюты»), материальной помощи и иных аналогичных выплат, не связанных по своей природе с экономической деятельностью налогоплательщика и не учитываемых в целях налогообложения прибыли согласно пунктам 25 и 49 статьи 270 НК РФ. Определение от 06 марта 2018 № 304-КГ17-8961 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., СУЭК-Кузбасс) + Применительно к налогообложению трансграничных дивидендов понятие «капитал» включает в себя все, что относится к капиталу в соответствии с гражданским (корпоративным) законодательством и, дополнительно, ряд элементов, прямо не охватываемых гражданским (корпоративным) законодательством, в том числе, предоставленные российской организации займы, проценты по которым переквалифицированы в дивиденды на основании пунктов 2 и 4 статьи 269 НК РФ, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации полагает ошибочными выводы судов о невозможности применения пониженной ставки налога 5 процентов, мотивированные отсутствием прямого участия иностранной компании SUEK PLC в капитале общества и невыполнением в связи с этим такого предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 статьи 10 Соглашения об избежании двойного налогообложения условия, как достижение определенного размера вложения в капитал. Определение от 05.04.2018 № 305-КГ17-20231 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Каширский двор – Северянин) + Принимая во внимание, что с точки зрения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах выплачиваемые иностранной компании проценты рассматриваются для целей налогообложения в качестве дивидендов, полученных данным иностранным лицом от российской организации, то есть в качестве дохода от участия в ее капитале, то к данным выплатам положения статьи 10 Конвенции применяются как к доходу от прямого владения капиталом. Следовательно, вопреки выводам судов, само по себе то обстоятельство, что иностранная компания не признается участником общества с точки зрения гражданского (корпоративного) законодательства, не могло являться основанием для отказа в применении пониженной ставки налога. Иной подход, занятый судами при рассмотрении настоящего дела, приводит к тому, что иностранная компания, фактически осуществившая инвестиции в капитал российской организации, лишена права на применение пониженной ставки налога только в связи с тем, что финансовые отношения между данной компанией и обществом не были оформлены как корпоративные (акционерные) отношения. Определение от 17.07.2018 № 307-КГ18-1836 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление) – Если амортизируемое имущество, которое получено Налогоплательщиком в оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется. При этом не должно иметь значения, были ли средства бюджетного финансирования использованы для приобретения объектов основных средств непосредственно публично-правовым образованием, либо направлены унитарному предприятию на эти цели из соответствующего бюджета, имея в виду экономическую однородность указанных способов формирования имущества унитарного предприятия. Из этого вытекает, что на основании абзаца второго пункта 1 статьи 256 НК РФ амортизация начисляется унитарным предприятием не во всех случаях, а в ситуации, когда амортизируемое имущество, полученное в оперативное управление или хозяйственное ведение, ранее находилось у другого унитарного предприятия и было им создано в рамках осуществления коммерческой деятельности, т.е. вне связи с использованием бюджетного целевого финансирования. Определение от 18.09.2018 № 304-КГ18-5513 (с. Павлова Н.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Медицинский центр «Сибирское здоровье») + Налоговый орган действовал непоследовательно, приняв решение о доначислении налога и применении к Налогоплательщику мер налоговой ответственности по результатам камеральной проверки уточненной налоговой декларации, но без соблюдениях тех правил проведения камеральной налоговой проверки и рассмотрения ее результатов, которые установлены статьями 88 и 101 НК РФ, что не может быть признано правомерным. При этом в пункте 6 статьи 284.1 НК РФ, на который сослались инспекция и суды, констатируется наличие обязанности по уплате налога в том случае, когда необходимые сведения к установленному сроку не были представлены налогоплательщиком, но не установлен запрет на использование налоговой ставки 0 процентов, если допущенное нарушение сводится только к несоблюдению срока представления сведений (документов) и указанное нарушение устранено на момент проведения налоговой проверки, рассмотрения ее материалов. При ином подходе обязанность по исчислению и уплате налога с применение налоговой ставки 20 процентов приобретает характер штрафной санкции (меры ответственности) за нарушение срока представления сведений, которая возлагается на налогоплательщика, чье соответствие условиям применения налоговой ставки 0 процентов, указанным в пункте 3 статьи 284.1 НК РФ, не опровергается по результатам налоговой проверки, и использовавшего льготу фактически при исчислении налога за истекший период. Однако меры налоговой ответственности должны быть прямо предусмотрены главами 16 и 18 НК РФ, что следует из пункта 1 статьи 107 и пункта 1 статьи 108 НК РФ, а их применение – отвечать требованиям соразмерности и справедливости. Определение от 07 сентября 2018 г. № 309-КГ18-6366 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., ГалоПолимер Кирово-Чепецк) – Если выплачиваемый иностранной организации доход прямо не упомянут в пункте 1 статьи 309 НК РФ как подлежащий налогообложению, то при возникновении спора о наличии у российской организации, выплачивающей доход в пользу иностранного лица, обязанностей налогового агента, на налоговом органе лежит бремя доказывания следующих условий: возможность отнесения произведенных выплат к категории пассивного дохода; связь дохода с территорией Российской Федерации. При этом, исходя из пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса и пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», не исключается возможность изменения налоговым органом квалификации выплат, произведенных иностранной организации, если доходы от активных операций (реализации товаров, работ или услуг, отчуждения имущественных прав) в действительности представляют собой скрытую форму выплаты пассивного дохода (дивидендов, процентов, роялти и аналогичных платежей) и подлежали отражению в учете в таком качестве. Спорные денежные средства, при отсутствии иных доказательств, объясняющих природу платежа, по факту представляли собой часть имущества (капитала) общества, связанного по источнику своего образования с территорией Российской Федерации, распределенного в пользу иностранной компании с ведома российской организации и на безвозвратной основе, то есть имела места выплата пассивного дохода. Определения от 16 октября 2018 г. № 302-КГ18-7510 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., Исправительная колония № 25 ГУФСИН по Иркутской области) + Денежные средства за выполненные казенными учреждениями системы исполнения наказаний работы, оказанные услуги, реализованные товары фактически перечисляются покупателями на счет Федерального казначейства с возможностью их использования учреждением в последующем в переделах лимитов бюджетных обязательств, как средства соответствующего бюджета. Подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ предусмотрено, что при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными законами: в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а также в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и автономным учреждениям. Пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса также установлено, что при определении налоговой базы также не учитываются целевые поступления из бюджета и целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности. Следовательно, целевой характер выплат проявляется в возложении на получателя бюджетных средств обязанности осуществлять их расходование в соответствии с определенными целями. В рассматриваемом случае расходование полученных из бюджета денежных средств произведено учреждением, в том числе на выполнение одной из возложенных на него государственных функций – в целях привлечения осужденных к труду, а именно к оказанию услуг и (или) выполнению работ по изготовлению товара, в дальнейшем реализованного заявителем, следовательно, целевой характер выплаты соблюден. Данное обстоятельство налоговым органом под сомнение не ставится. Материалами дела подтверждено, что денежные средства за оказанные учреждением в спорном периоде платные услуги, перечислялись непосредственно потребителями услуг на счет администратора доходов федерального бюджета - Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области. Таким образом, в проверенном периоде у учреждения отсутствовал объект обложения по налогу на прибыль. Комментарий к практике Верховного Суда РФ по налогам за 2018

НДФЛ

Определение от 29 января 2018 № 309-КГ17-13845 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Бут Надежда Михайловна) +

Суммы возмещенных гражданину расходов, которые он должен будет понести для восстановления нарушенного права (приобретения имущества у третьих лиц), не образуют экономической выгоды, поскольку согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации относятся к реальному ущербу. Соответственно, не отвечает понятию дохода и суммы индексации, начисленной на возмещение реального ущерба, если целью (способом проведения) индексации являлось восстановление покупательной способности присужденных денежных средств, а не получение дополнительной выгоды. Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции и суда округа о наличии оснований для взимания НДФЛ со всей суммы возмещения убытков и соответствующих сумм индексации, не может быть признан обоснованным. Вопреки выводам судов, отсутствие в статье 217 НК РФ упоминания об освобождении от НДФЛ сумм возмещения реального ущерба также не означает, что такие поступления формируют объект налогообложения, если они изначально не отвечают требованиям статьи 41 НК РФ.

В то же время нельзя признать правильным и вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для взимания НДФЛ, поскольку суд согласился с доводами налогового органа о квалификации полученных Налогоплательщиком сумм в качестве возмещения упущенной выгоды, но, одновременно, указал об отсутствии оснований для взимания НДФЛ с таких сумм, что противоречит статье 41 НК РФ.

Определение от 22 ноября 2018 № 308-КГ18-11090 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Стройнефтегаз – СМУ-7) +

Глава 23 НК РФ в редакции, действовавшей в период возникновения спорных правоотношений (до 01.01.2016), не содержала норм, определяющих порядок обложения налогом на доходы физических лиц сумм, получаемых физическими лицами – участниками организации при уменьшении уставного капитала. Однако это не означает, что все поступившие физическим лицам суммы образуют их доход и подлежат налогообложению. Устанавливая налоговые последствия выплаты денежных средств, необходимо руководствоваться закрепленным в статье 41 НК РФ общим принципом определения дохода исходя из извлеченной гражданином экономической выгоды. Если выплаченные гражданину – участнику организации денежные средства не превышают величину произведенного им в соответствующей части вложения, имущественное положение налогоплательщика не улучшается, а приводится в состояние, имевшее место до оплаты доли в уставном капитале, что по смыслу статьи 41 НК РФ свидетельствует об отсутствии дохода.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ Определение от 18.07.2018 № 304-КГ18-1880 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Фабрика «Новость») + По заявлениям о пересмотре кадастровой стоимости, рассмотренным комиссией или судом до 22.07.2014, положения статьи 24.20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ) не применяются. В данном случае земельный налог должен быть рассчитан исходя из установленной решением комиссии (суда) кадастровой стоимости земельного участка, с момента вынесения решения комиссией (вступления решения суда в законную силу). Определения от 16.10.2018 № 304-КГ18-7786 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., Новосибирский механический завод «Искра») + Формулировка срока уплаты земельного налога за первый квартал – до 30 апреля налогового периода, содержащаяся в Положении о земельном налоге, не позволяет достоверно и без неустранимых сомнений определить, является ли предельным сроком для исполнения данной обязанности 29, либо 30 апреля налогового периода. В силу пункта 7 статьи 3 НК РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента). На основании данной коллизионной нормы, а также с учетом того, что более поздняя уплата налога для налогоплательщика обычно является предпочтительной, в качестве предельного срока исполнения обязанности по уплате земельного налога за первый квартал, в соответствии с Положением о земельном налоге, следует считать 30 апреля налогового периода.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Определение от 3 августа 2018 г. № 309-КГ18-5076 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., КИТ Екатеринбург) –

Определение от 30.11.2018 № 309-КГ18-12770 (с. Першутов А.Г., Павлова Н.В., Пронина М.В., Торговый центр) –

Предусмотренная пунктом 21 статьи 381 НК РФ льгота имеет целевое назначение – стимулирование использования современного энергоэффективного оборудования, повышение энергетической эффективности жилой недвижимости, и не предназначена для объектов коммерческой недвижимости.

Определение от 20.09.2018 № 305-КГ18-9064 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., ПРАЧЕЧНАЯ «ОЧАКОВО») +

Определения от 24.10.2018 № 305-КГ18-12600 (с. Павлова Н.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Прачечная «Очаково») +

Уплата налога со стоимости недвижимости выступает одной из составляющих бремени содержания имущества, которое лежит на собственнике, а само по себе наличие в государственном кадастровом учете сведений об объекте недвижимости и его принадлежности налогоплательщику не может служить основанием для взимания налога при отсутствии облагаемого имущества в действительности.

Определения от 16.10.2018 № 310-КГ18-8658 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Пронина М.В., Новомосковская акционерная компания «Азот») +

Произведенное по заказу налогоплательщика оборудование не признавалось и не могло признаваться облагаемым имуществом у контрагента, для которого изготовленное им оборудование выступало товаром, предназначенным для реализации, а не объектом основных средств, продавец товара не производит химические удобрения, специального производства, в котором мог бы использовать данный товар, не имеет. Со стороны налогового органа данные доводы по существу не оспаривались и не опровергнуты. Принимая во внимание, что спорное оборудование изначально не могло выступать объектом налогообложения у контрагента, поскольку оно не существовало по состоянию на 01.01.2013 и не признавалось объектом основных средств у передающей стороны, то освобождение соответствующих объектов от налогообложения не является следствием передачи этого имущества между взаимозависимыми лицами. При таком положении отказ в предоставлении налоговой льготы, предусмотренной пунктом 25 статьи 381 НК РФ, привел к произвольной постановке Налогоплательщика, осуществившего инвестиции во вновь создаваемые производственные объекты, в худшее положение по сравнению с иными плательщиками налога, и к формированию неравноправных условий деятельности общества в качестве субъекта инвестиционной деятельности, осуществляющего после 01.01.2013 вложения в обновление своего производственного оборудования, вопреки целям установления данного налогового изъятия. При этом в случае приобретения такого же оборудования у иного продавца на тех же условиях, право на освобождение от налогообложения не могло бы быть поставлено под сомнение, что свидетельствует о дискриминации и произвольном налогообложении.

УСН Определение от 06 марта 2018 г. № 308-КГ17-14457 (с. Антонова М.К., Пронина М.В., Тютин Д.В., ИП Мокин Денис Геннадьевич) + В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. По смыслу данной нормы направленность действий гражданина на систематическое получение прибыли, как признак деятельности предпринимателя, состоит в активных действиях – вовлечении соответствующих ресурсов (оборудования, рабочей силы, технологии, сырья, материалов, энергии, информационных ресурсов и тому подобное), нацеленности произведенных затрат на получение положительного финансового результата. При рассмотрении настоящего дела судами не исследована совокупность такого рода обстоятельств. Вопрос законности доначисления налога по УСН с продажи доли в праве собственности на недвижимое имущество, как с предпринимательской деятельности, напрямую зависит от того, имел ли налоговый орган достаточную информацию в период сдачи имущества в аренду для того, чтобы квалифицировать данную деятельность, как предпринимательскую и воспользовался ли он данной информацией для того, чтобы предложить предпринимателю уплачивать налоги с учетом такого характера деятельности. При ином подходе нарушается требование защиты правомерных ожиданий предпринимателя. Определение от 26.04.2018 № 309-КГ17-21454 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., Оренбургкнига) + Особенностью реорганизации в форме преобразования, в результате чего происходит изменение организационно-правовой формы юридического лица, является отсутствие изменения прав и обязанностей этого реорганизованного лица, когда нет изменений в правах и обязанностях его учредителей (участников). Поскольку юридическое лицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юридическому лицу, закон не предусматривает обязательность составления в этом случае передаточного акта, предусмотренного статьей 59 Гражданского кодекса, от одного лица другому. Такая правовая позиция выражена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 № 310-КГ16-1802. При отсутствии в главе 26.2 НК РФ специальных правил, регулирующих применение упрощенной системы налогообложения в случае реорганизации, Налогоплательщик был вправе исходить из сохранения у него в неизменном состоянии права на применение данного специального налогового режима, как неотъемлемого элемента своей правоспособности. При этом Налогоплательщик однозначно выразил намерение продолжить применение упрощенной системы налогообложения, исчислив авансовый платеж по специальному налоговому режиму и совершив действия по его уплате в бюджет. Волеизъявление Налогоплательщика относительно сохранения за ним права на применение упрощенной системы налогообложения должно быть учтено налоговым органом, поскольку применение данного специального налогового режима носит уведомительный, а не разрешительный характер. Определение от 11.05.2018 № 305-КГ17-22109 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Новый бульвар, 19) + Все платежи за жилищно–коммунальные услуги, содержание, обслуживание и ремонт жилого фонда, поступившие от собственников помещений, ровно в той же сумме были перечислены поставщикам коммунальных ресурсов. При таких условиях, если фактическая деятельность ТСЖ соответствует его предназначению, установленному жилищным законодательством, и, в частности, ТСЖ не получает какую–либо выгоду в связи с передачей от собственников помещений оплаты за вышеперечисленные коммунальные работы (услуги) их поставщикам, то, в отсутствие иных на то указаний в налоговом законодательстве, не имеется оснований полагать, что денежные средства, поступившие от собственников жилых помещений на оплату данных работ (услуг), являются доходом в смысле, придаваемом этому понятию пунктом 1 статьи 41 НК РФ. Соответственно, поступления от собственников помещений, квалифицированные налоговым органом при проверке как доходы, подлежащие обложению УСН в соответствии с пунктом 1 статьи 346.14 НК РФ, в действительности доходами не являлись.

Страховые взносы

Определение от 12.11.2018 № 304-КГ18-9969 (с. Тютин Д.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Пивной Двор) +

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 НК РФ налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Данное положение подлежит учету и при толковании законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в силу правовых позиций, изложенных в актах Конституционного Суда Российской Федерации (в том числе Определения от 10.07.2003 № 291-О, от 15.07.2003 № 311-О, от 22.01.2004 № 8-О). Виды деятельности плательщика – организации, указанные в ЕГРЮЛ, сами по себе, вне связи с реально осуществляемыми им видами деятельности, экономического основания не имеют. Право фонда, установленное в пункте 5 Порядка подтверждения от 31.01.2006 № 55, основано на предусмотренной в законодательстве опровержимой презумпции, позволяющей фонду в условиях отсутствия надлежащей информации установить страхователю повышенный тариф страховых взносов, во всяком случае обеспечивающий права застрахованных лиц. Таким образом, по смыслу пункта 5 Порядка подтверждения от 31.01.2006 № 55, страхователь, не представивший в установленный срок документы, указанные в пункте 3 данного Порядка, и после установления фондом размера страхового тарифа не может быть лишен возможности представить фонду документы для подтверждения основного вида экономической деятельности; фонд должен оценить эти документы и принять решение об определении размера страхового тарифа с их учетом. Отказ фонда может быть обжалован в суд; бремя доказывания в суде обоснованности заявленного тарифа, в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лежит на заинтересованном лице – на страхователе. Иной подход противоречит принципу дифференцированности страховых тарифов в зависимости от класса профессионального риска осуществляемых видов экономической деятельности.