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anton3077944 Настоящий бизнесмен занимается бизнесом не ради денегНу и настоящий работник работает на работе н... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Дмитрий424 Нормальный бизнесмен понимает, что, если он заграбастает всё сегодня, то ему (и его семье) не с ч... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Дмитрий424 Нормальный бизнесмен понимает, что, если он заграбастает всё сегодня, то ему (и его семье) не с ч... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Nаdine эм... простите, а ради чего же??! О_о если не ради денег?! О_о То есть жена, дети, родители бизне... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Дмитрий424 Настоящий бизнесмен занимается бизнесом не ради денег. То что в стране у нас много прилипал и хал... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Nаdine Надеюсь, Вы шутите. Потому что в противном случае - ну сам подумайте, какого рожна предпринимател... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Илья_Бирюлин Неужели так можно было? Как можно так топорно работать? Схема с займами стала еще опаснее

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Ilya Aganichev Мне было до пенсии 5 лет. Стало 10. Думаю, они еще раз 12 изменят пенсионное законодательство, пр... Пенсионеры подозревают ПФР в неправильном начислении пенсий

Над.К Если вы не знаете, что такое СОУТ, значит вам это и не нужно ;)... Малый бизнес тоже должен заниматься охраной труда

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myrega-54@mail.ru 29 ноября 2018< 100 просмотровПолная статистика будет доступна после того, как публи... ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано

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