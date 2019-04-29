В Норвегии все налоговые декларации граждан находятся в свободном доступе. Показывается общая сум...
Само-собой продолжу, хотя бы для того, чтоб хапуги и бездари канули в лету......
сейчас потренируются на этих налогах, а потом так ВСЕ сделают!!! Мама мия! С учетом того, что сей...
Ну конечно же. Нет зарплаты - нет претензий к её размеру, нет задержек выплаты. Сильно сберегает ...
Т.е. вы выбираете тех, кто дает возможность работать на свободном графике бесплатно?? ...
У меня с русским языком как раз всё в порядке. И со знанием Налогового кодекса тоже :) Вопрос поч...
у вас что ? проблемы с русским языком или со здравым смыслом ??если это "косяк" в налоговом коде...
облагодетельствовали! трудовую пенсию украли, а копейки суют, как выигрыш миллионный...
Как не попасть под жернова чёрного пиара? Защита чести и достоинства в информационном пространств...
А теперь давай разберем все по полочкам, без лживых(значит отвлекающих) статей от реальности. Еще...
Настоящий бизнесмен занимается бизнесом не ради денегНу и настоящий работник работает на работе н...
Нормальный бизнесмен понимает, что, если он заграбастает всё сегодня, то ему (и его семье) не с ч...
Нормальный бизнесмен понимает, что, если он заграбастает всё сегодня, то ему (и его семье) не с ч...
эм... простите, а ради чего же??! О_о если не ради денег?! О_о То есть жена, дети, родители бизне...
Настоящий бизнесмен занимается бизнесом не ради денег. То что в стране у нас много прилипал и хал...
Надеюсь, Вы шутите. Потому что в противном случае - ну сам подумайте, какого рожна предпринимател...
Нормальная идея, давно пора.
Неужели так можно было? Как можно так топорно работать?
Если муж учредитель и директор ООО на осно, а жена ИП на УСН, и ООО продает ИП товар, это контрол...
Будем надеяться, что именно весеннее обострение. Но не уверен, что так(...
Да ладно Вам, просто нездоровые люди. Весеннее обострение, однако :) Будьте снисходительней :)...
Вот престарелым коммям-то неймётся. Отнять, поделить, эксплуатация. Ничему история XX века дебиль...
Мне было до пенсии 5 лет. Стало 10. Думаю, они еще раз 12 изменят пенсионное законодательство, пр...
Если вы не знаете, что такое СОУТ, значит вам это и не нужно ;)...
Не надо отвлекать суды на совершенно бессмысленные дела. Ни малейших перспектив в суде вот у этой...
Из всего текста, мне понравилось вот это: В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных те...
Оценить состояние здоровья по данным с прошлой работы можно, если на прошлой работе всё велось оф...
предлагается начать обмен информацией об электронных трансграничных покупках физлиц и в...
Как так может быть ?? и как это назвать.Свои деньги размещаем например под 2%Берем кредит наприме...
29 ноября 2018< 100 просмотровПолная статистика будет доступна после того, как публи...
Налоги должны быть адекватные.Чтобы работнику выдать зарплату чистыми 100 рублей, отдаём государ...
Что я об этом думаю ? Это кого-то интересует в нашей стране ? Не смешите меня. Лично на себе испы...
Что то я не пойму в каком месте "Меньше бумаги будет."Бумажные документы останутся. Более того бо...