Значение разъяснений нефинансовых органов в налоговых спорах

Рассматривается проблема освобождения налогоплательщика от пени и штрафа при учете разъяснений нефинансовых органов
01:25 – План
02:18 – Учет разъяснений нефинансовых органов при определении налоговых обязательств
06:05 – Судебная практика по вопросу освобождения от штрафа и пени при выполнении разъяснений нефинансовых органов
11:35 – Позиция Конституционного Суда РФ по проблеме
13:55 – Неопределенность норм освобождающих от штрафа и пени
22:25 – Значение писем нефинансовых органов при понимании отраслевых терминов
26:25 – Предложение Конституционного Суда РФ по решению проблемы
34:00 – Ответственность государственных органов за ошибки
35:50 – Рост числа отраслевых терминов и необходимость поправок