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Юзвак Максим

Значение разъяснений нефинансовых органов в налоговых спорах

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Рассматривается проблема освобождения налогоплательщика от пени и штрафа при учете разъяснений нефинансовых органов

01:25 – План

02:18 – Учет разъяснений нефинансовых органов при определении налоговых обязательств

06:05 – Судебная практика по вопросу освобождения от штрафа и пени при выполнении разъяснений нефинансовых органов

11:35 – Позиция Конституционного Суда РФ по проблеме

13:55 – Неопределенность норм освобождающих от штрафа и пени

22:25 – Значение писем нефинансовых органов при понимании отраслевых терминов

26:25 – Предложение Конституционного Суда РФ по решению проблемы

34:00 – Ответственность государственных органов за ошибки

35:50 – Рост числа отраслевых терминов и необходимость поправок