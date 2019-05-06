Амнистия капиталов, налоги при реновации, НДС на возрат и другие налоговые новости в апреле

Можно не исполнять этот пункт НК РФ? Нужно исполнять - в соответствии с предписаниями :"Инди...
Сначала надо будет объяснить происхождение денежных средств при покупке столь умной техники....
Смотрит сбер - полный холодильник продуктов. Смотрит на зарплатный счет хозяина - только мрот пад...
А где же единый реестр коллекторов? С именами, фамилиями, фотографиями, адресами семей и родствен...
А разве не удобство для бизнеса возможность не сдавать отчетностьЕсли ИП в состоянии сам вести КН...
Можно не исполнять этот пункт НК РФ? Очень смело...
А кто его знает, на материке уже год как не был.
А разве не удобство для бизнеса возможность не сдавать отчетность? экономия на отчетности может п...
Чего на программу то кивать? Ее ведь люди написали. Вопрос надо ставить по другому - зачем именно...
два однотипных принципа налогообложения, но где-то чуть получше, где-то чуть похужеТак и я о том ...
Созерцая красоту весеннего моря и весенней природы как не вернуться)))...
А коэффициент К2 в енвду что не такая же свистопляска? два однотипных принципа налогообложения, н...
Ура, Крымский бухгалтер вернулся
Принципиально, там за налоговую базу берется потенциально возможный доход, который посчитали в су...
И периодически дверца холодильника будет блокироваться без объяснения причин. Для разблокировки н...
Чтобы получить продукты, нужно будет отстоять к этому холодильнику очередь и оформить кредитную к...
Отчетность, сроки оплаты и исчисления налогов, они очень даже разные. И ПСН более прозрачен для б...
Умной бытовой технике уже второй десяток лет идет!!! Есть модели умных холодильников от Samsung, ...
Excel говорят неплох, но на фирме должен быть хотя бы один бухгалтер, знающий свою профессию от и...
Захотел есть... подходишь ночью... протягиваешь к ручке руку.... током бьет... отскакиваешь с исп...
А зачем эта новость на клерке опубликована? Она совсем не в тему вашего сайта...
Принципиально, в чем большое отличие? В НК такого пункта сравнения нет, к сожалению (...
Разница очень большая, почитайте нк на досуге)))
Мое мнение что этот налог себя изжил, вместо него нужно чтобы псн быА какая принципиальная разниц...
Теперь легче контролировать. Мое мнение что этот налог себя изжил, вместо него нужно чтобы псн бы...
Времянка была для того, чтобы вывести народ из серой зоны,То есть теперь вывели всех или хотят оп...
Времянка была для того, чтобы вывести народ из серой зоны, когда енвд внедрялся еще не было прогр...
А, для каких целей была времянка? Что с тех пор изменилось принципиально с этой точки зрения? онл...
ЕНВД внедрялся как времянкаА, для каких целей была времянка? Что с тех пор изменилось принципиаль...
Порядок ведения кассовых операций утверждается не НК, а указанием ЦБ. Вот кого ЦБ обязал его соб...
У меня тут пара вопросиков возникла.А что за зверь такой и с чем его едят - АКОРТ? Если действите...
Извините, ст.346.26 п.5 НК РФ "5. Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных ...
Странная ситуация - компания работает (но не изменила адрес) - из ЕГРЮЛ исключают.Компания НЕ раб...