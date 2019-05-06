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Юзвак Максим

Амнистия капиталов, налоги при реновации, НДС на возрат и другие налоговые новости в апреле

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Наиболее интересные налоговые события за апрель 2019.

Содержание:

  • 00:21 – План 
  • 02:55 – Третий этап амнистии капиталов – Законопроекты № 687103-7, 687102-7 
  • 05:20 – Нулевая ставка НДС по внутренним перелетам – Законопроект № 689141-7 
  • 09:20 – Участники специальных инвестиционных контрактов – Законопроект № 689130-7 
  • 11:00 – Госпошлина за вывоз культурных ценностей – Законопроект № 682283-7 
  • 14:53 – Освобождение от НДФЛ по ипотечным каникулам – Законопроект № 684672-7 
  • 17:55 – Освобождение от НДФЛ помощи студентам – Законопроект № 692202-7 
  • 20:00 – Обложение садовых домов – Законопроект № 682417-7 
  • 22:10 – Обложение НПФ – Законопроект № 679903-7 
  • 23:15 – Увеличение вычетов на детей – Законопроект № 692088-7 
  • 25:40 – Налоги при реновации – Законопроект № 689738-7 
  • 28:50 – Учет расходов по операциям с самозанятыми – Письмо от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ 
  • 31:35 – Рейтинг налоговых нарушений – сайт ФНС 
  • 33:15 – Уплата налога через проблемные банки – Письмо от 29.03.2019 № СА-4-7/5804 
  • 37:00 – НДС при возврате товаров – Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2019 № 301-КГ18-20421