НДС при возврате товаров

Дельные рекомендации!Подробно,наглядно.Больше бы таких....
О каком официальном ответе от ИФНС вы пишете, если ИП там как работодатель на учете не состоит, а...
Алексей, там, к сожалению, все не так очевидно. Мы создаем документ 1."Поступление денег (план)",...
Топик стартер оценил по достоинству преимущества продукта Инфо-Предприятие.Бухгалтерия. Я с уваже...
Извините, торопились. Все поправили, спасибо за замечания...
"Сейчас действует освобождение до 1 июля 2019 года, в частности, для тех бизнесменов, которые:&nb...
А ещё онлайн-кассу 40 т.р. в год. И тоже без дохода.
Я вот вообще не могу понять одностороннюю риторику. Ну до всех онлайн касса мы платили 6%, сейчас...
Предлагаю всех предпринимателей обязать одевать красную шапочку. очередной новостью на клерке буд...
И возьму много денег кроме того что уже платим)). Получаются схемы шитые белыми нитками. Вместо ...
Спасибо большое за комментарий! Это помогает нам становиться лучше....
Добрый день! Тема действительно спорная. К примеру, если после увольнения сотрудников вы не подал...
Сколько лет, сколько зим. Рад видеть :)
Наверное,Борис,ностальгия...
Потребовалось кого-то трудоустроить на федеральном уровне, да так, чтобы особо не напрягаться. Во...
Шеф концлагеря мучительно пытается извлечь выгоду с трупа. Подросли внуки, которые тоже хотят яхт...
Так вот почему убрали пластиковый страховой полис, пластиковый СНИЛС. Я у же грешным делом подума...
Непередаваемое чувство присутствия в чьем-то галлюциногенном сне. Какие-то бодрые "вести с полей"...
Несколько раз "не доходили" заявления, хотя отправляли вместе с декларацией по описи. ...
Когда глава ФНС откровенно лжет, о чем еще можно говорить?...
Больше организаций и ИП - больше налогов! Как только зарегистрировался, как ИП, сразу государству...
Для начала - выучить русский язык
Особенно радуются те, кто уже закрыл бизнес из-за всех "популярных" инициатив...
А сколько наемными работниками с НДФЛ 13%?
У банка "Авангард" такая услуга уже около 10 лет, сейчас подписывать владелец может путем СМС. Оч...
это не спасет те деньги, которые уже зависли. Остаток вычета придется брать из декларации за 2015...
Зачем нам санкции? дайте свободу творчества нашим чиновникам-олигархам и они от жадности напридум...
Если она работала в 2016-2018 гг, то может подать декларацию 3-НДФЛ за эти годы....
спасибо, Сергей. Мы раньше так и рассматривали подобные отношения. Есть ГПД с Ивановым, который о...
Он дол.... простите, неразумный человек или как? Стали популярны??? Видимо у евреев газовые камер...
налог на имущество за 2018 г. нужно заплатить по всему движимому имуществу 3-...
2020 год - год когда малый бизнес будет добит и отбросит копыта под аплодисменты и крики "Ура! Мы...
Эпический бред... "Хотелось бы и на самом деле". Или это определенный слой чиновничества высших в...
С начала другое слово прочитал... Практически большинство оказывающих услуги что то перепродают....
Подавать в Арбитраж иск к ИФНС-регистратору. Формальных нарушений для отмены найдется достаточно,...