Клерк.Ру
Юзвак Максим

НДС при возврате товаров

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Рассматривается новый порядок оформления счетов-фактур при возврате товаров (Письма Минфина от 10 апреля 2019 № 03-07-09/25206, от 10 апреля 2019 № 03-07-09/25208, от 12 апреля 2019 № 03-07-09/26049, от 15 апреля 2019 № 03-07-11/26696)