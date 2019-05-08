Споры по налогу на прибыль. Практика Верховного Суда за 2018

Обзор подготовлен налоговым консультантом, кандидатом юридических наук Юзваком М.В.

Определение от 24.12.2018 № 307-КГ18-21342 (с. Завьялова Т.В., ЛИТКОМ) –

Основанием доначисления послужил вывод инспекции о неправомерном включении Налогоплательщиком в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, затрат в виде вознаграждения управляющему Конопольскому Е.Н., являющемуся также единственным участником общества и его бывшим генеральным директором. Судами установлено, что Конопольский Е.Н. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения. Через три месяца после регистрации Налогоплательщика в качестве юридического лица денежные средства за оказанные услуги поступают на его расчетный счет только от Налогоплательщика, при этом отчеты о проделанной работе по управлению организацией отсутствуют. Проанализировав условия заключенного между управляющим и Налогоплательщиком договора и дополнительных соглашений к нему и учитывая, что аргументированного обоснования причин передачи единственным участником общества и его директором - Конопольским Е.Н. функций исполнительного органа самому себе не представлено, суды пришли к выводу о недоказанности экономической обоснованности несения заявленных расходов и, как следствие, получение Налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Определение от 21.12.2018 № 302-КГ18-21175 (с. Першутов А.Г., ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания) –

По мнению налогоплательщика, в рамках выполненных по договорам подряда сейсморазведочных работ по геологическому исследованию участков недр фактически им оказывались услуги информационного характера, расходы на которые в силу пункта 2 статьи 318 НК РФ относятся в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации без распределения на остатки незавершенного строительства. Оценив представленные доказательства, руководствуясь статьями 38, 318, 319 НК РФ, статьями 702, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды признали позицию Налогоплательщика неправомерной, установив, что спорная деятельность Налогоплательщика для целей налогообложения является работой. Доводы жалобы о необходимости применения норм права в области недропользования подлежат отклонению, поскольку заявитель признан исполнителем подрядных работ, соответственно, применению подлежат нормы, регулирующие данную деятельность.

Определение от 21.12.2018 № 307-КГ18-20835 (с. Павлова Н.В., Котласгазсервис) –

Расходы на приобретение скульптурной композиции не связаны с производственной деятельностью Налогоплательщика.

Налогоплательщик, являясь подрядчиком по договору, выполнял спорные работы в 2014 - 2015 годах, однако полученные от реализации этих работ доходы не распределял пропорционально от суммы договора и времени его исполнения, а учитывал единовременно в период завершения названных работ, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 271, статьи 316 НК РФ, принимая во внимание отсутствие в учетной политике Налогоплательщика соответствующей методики распределения дохода от реализации указанных работ, суды пришли к выводу о неправомерном невключении Налогоплательщиком в налоговую базу по налогу на прибыль за 2014 год суммы дохода, полученного за выполненные работы при отсутствии в договоре условий о поэтапной сдаче работ. Таким образом, суды признали правомерным примененный инспекцией метод равномерного распределения договорной стоимости работ между отчетными (налоговыми) периодами, в течение которых действовал договор.

Определение от 18.12.2018 № 307-КГ18-15605 (с. Павлова Н.В., Лобское-5) –

Налогоплательщик вправе отнести материальные затраты к косвенным расходам, только если отсутствует реальная возможность включить их в прямые расходы, должен обосновать правомерность исключения спорных затрат из состава прямых расходов и включения в состав косвенных. Налоговый кодекс относит к прямым расходам затраты, непосредственно связанные с производством товаров и не рассматривает этот процесс как зависящий исключительно от воли налогоплательщика. Оценив в соответствии с требованиями главы 7 Кодекса представленные сторонами доказательства, в том числе проект карьера, План развития горных работ карьера, утвержденное Положение об учетной политике, суды, отказывая в удовлетворении требований, исходили из того, что инспекцией доказан факт, в соответствии с которым в настоящем случае специфика производства готового продукта и расходы по оплате буровзрывных работ не соответствуют понятию косвенных расходов, предусмотренных НК РФ.

Определение от 17.12.2018 № 308-КГ18-21056 (с. Тютин Д.В., БиоРесурс) –

В отсутствие документального подтверждения факта осуществления на спорных земельных участках финансово–хозяйственной деятельности, в т.ч. по разведению и вылову водных биоресурсов, Налогоплательщик неправомерно уменьшил в целях исчисления налога на прибыль организаций полученные доходы на сумму расходов по аренде земельных участков, что является необоснованной налоговой выгодой.

Определение от 27.11.2018 № 305-КГ18-19592 (с. Завьялова Т.В., БМ-Банк) –

Суды установили, что выплата 8 (из более чем 400) сотрудникам произведена в суммах, превышающих причитающихся им в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и явна несопоставимых обычному размеру выходного пособия. Суды пришли к выводу о том, что произведенные обществом выплаты выходного пособия при увольнении сотрудника не могут быть признаны экономически обоснованными, и, следовательно, уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Определения от 19 октября 2018 № 308-КГ18-16227 (с. Антонова М.К., ЮгСпецСтрой) –

Поскольку Налогоплательщик не выполнял строительных работ, в соответствии с действующим законодательством не являлся плательщиком налога на прибыль в отношении строительства жилых домов и названная операция не является реализацией в целях налогообложения данным налогом, суды признали установленным факт завышения косвенных (общехозяйственных) расходов, как учтенных для целей налогообложения не в соответствии с их действительным экономическим смыслом и не обусловленных разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Нарушение налогоплательщиком порядка распределения косвенных расходов повлекло завышение прямых расходов и, как следствие, занижение налоговой базы по налогу на прибыль.

Определения от 16 октября 2018 г. № 302-КГ18-7510 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., Исправительная колония № 25 ГУФСИН по Иркутской области) +

Денежные средства за выполненные казенными учреждениями системы исполнения наказаний работы, оказанные услуги, реализованные товары фактически перечисляются покупателями на счет Федерального казначейства с возможностью их использования учреждением в последующем в переделах лимитов бюджетных обязательств, как средства соответствующего бюджета. Подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ предусмотрено, что при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными законами: в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а также в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и автономным учреждениям. Пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса также установлено, что при определении налоговой базы также не учитываются целевые поступления из бюджета и целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности. Следовательно, целевой характер выплат проявляется в возложении на получателя бюджетных средств обязанности осуществлять их расходование в соответствии с определенными целями. В рассматриваемом случае расходование полученных из бюджета денежных средств произведено учреждением, в том числе на выполнение одной из возложенных на него государственных функций – в целях привлечения осужденных к труду, а именно к оказанию услуг и (или) выполнению работ по изготовлению товара, в дальнейшем реализованного заявителем, следовательно, целевой характер выплаты соблюден. Данное обстоятельство налоговым органом под сомнение не ставится. Материалами дела подтверждено, что денежные средства за оказанные учреждением в спорном периоде платные услуги, перечислялись непосредственно потребителями услуг на счет администратора доходов федерального бюджета - Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области. Таким образом, в проверенном периоде у учреждения отсутствовал объект обложения по налогу на прибыль.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ по налогам за 2018

Определения от 15.10.2018 № 310-КГ18-15460 (с. Павлова Н.В., Актив Рус) –

Основанием для принятия оспариваемого решения послужили выводы инспекции о том, что общество при выплате вознаграждения по договору о финансовых услугах, заключенному с Компанией Тибио Лимитед (Кипр), компании Victory New Investments Limited, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов и являющейся получателем дохода, не исполнены обязанности налогового агента по исчислению и удержанию налога с доходов, выплаченных иностранным организациям от источника в Российской Федерации. Судебные инстанции указали на то, что деятельность компании Тибио Лимитед (Кипр) носит технический характер, иных видов деятельности, кроме получения и перевода денежных средств, поступающих от налогоплательщиков, компания не ведет. В рассматриваемом случае непосредственным выгодоприобретателем является офшорная компания Victory New Investments Limited, на банковский счет которой, открытый в Израиле, поступили спорные денежные средства.

Определения от 15 октября 2018 № 301-КГ18-15565 (с. Антонова М.К., СпецТранс) –

По эпизоду, связанному с амортизационными начислениями суды указали, что Налогоплательщик документально не подтвердил срок фактического использования (эксплуатации) транспортных средств их предыдущими собственниками, не доказал, что данные сроки равны либо превышают определенные Классификацией основных средств сроки полезного использования транспортных средств, а даты выпуска последних и их техническое состояние сами по себе не подтверждают такое равенство или превышение, в связи с чем признали правомерным исключение из расходов по налогу на прибыль суммы излишне начисленной амортизации.

Определение от 27 сентября 2018 № 306-КГ18-14142 (с. Антонова М.К., ФИА-БАНК) –

Основанием для вынесения решения послужил вывод налогового органа о неправомерном завышении Налогоплательщиком внереализационных расходов на сумму созданного резерва на возможные потери по ссудам (далее - РВПС), ссудной и приравненной к ней задолженности по договору уступки права требования.

Судами установлено, что согласно регистрам бухгалтерского (налогового) учета по состоянию на 01.01.2014 банком создан резерв на возможные потери по ссудам, который рассчитан и включен в состав расходов по налогу на прибыль исходя из 9 процентов. В обоснование указанных расходов Налогоплательщиком представлены разрешение инвестиционного комитета, в котором по спорному договору цессии установлена категория качества - 2, расчетный РВПС - 3 процента, а также заключение (профессиональное мотивированное суждение) об оценке финансового положения заемщика по годовой отчетности с начислением РВПС в размере 3 процентов. Вместе с тем, профессионального мотивированного суждения в отношении заемщика, согласно которому изменилось финансовое состояние заемщика и категория качества с начислением минимального утвержденного РВПС - 9%, заявителем как в ходе проведения проверки, так и при рассмотрении дела в суде не представлено.

Определение от 26 сентября 2018 № 306-КГ18-11339 (с. Пронина М.В., Новокуйбышевская нефтехимическая компания) –

Налогоплательщик осуществлял деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, производство химических и органических веществ. В целях осуществления производственной деятельности управляющая компания приобретала сырье у поставщиков и передавала его по договорам процессинга. Впоследствии переработанная продукция реализовывалась Налогоплательщикам. В отношении произведенной продукции в числе прямых расходов для целей налогообложения Налогоплательщик учитывал, в частности, расходы на сырье и материалы, расходы же на их переработку по договорам процессинга учитывались в качестве косвенных и списывались на счета учета продаж без распределения на реализованную готовую продукцию и остаток выпущенной, но не реализованной готовой продукции. Такая учетная политика позволяла Налогоплательщику, пользуясь правилом, закрепленным в пункте 2 статьи 318 НК РФ, при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций в полном объеме включать расходы на переработку сырья и материалов в расходы текущего налогового периода, вне зависимости от объема реализованной в данный период продукции. Суды пришли к выводу, что приведенная учетная политика не отвечает принципу экономической обоснованности, поскольку переработкой сырья и материалов завершался технологический цикл получения продукции, реализуемой Налогоплательщиком. Расчеты с перерабатывающими организациями осуществлялись пропорционально отпущенному в работу сырью и материалам и изготовленной продукции, ее себестоимость определялась с учетом затрат на переработку в расчете на одну единицу (тонну) продукции. Учтено также, что самостоятельного производства Налогоплательщик не осуществлял, ввиду чего обращением к услугам процессинга обеспечивалась реализация основного вида ее деятельности.

Определение от 21 сентября 2018 г. № 306-КГ18-14423 (с. Антонова М.К., ГИФТ) –

Налогоплательщик не доказал соблюдение им при уничтожении алкогольной продукции императивных предписаний закона, регулирующего порядок такого уничтожения, с его последующим надлежащим документальным оформлением. В частности, представленные Налогоплательщиком документы не содержат данных о федеральных специальных марках, которыми была маркирована утилизированная алкогольная продукция; акты о списании товаров формы № ТОРГ-16 не содержат сведений о товарных накладных, по которым списанный товар был получен, данных о федеральных специальных марках, что не позволяет идентифицировать списанную алкогольную продукцию, а также проверить легальность нахождения ее в обороте; доказательств, подтверждающих факт маркировки уничтоженной алкогольной продукции старыми марками, не представлено, при этом свидетели - члены комиссии по уничтожению алкогольной продукции не подтвердили свое участие в утилизации алкогольной продукции, маркированной старыми марками, и не смогли пояснить, где и как проходила утилизация алкогольной продукции, за уничтожение которой они расписались; уничтожение алкогольной продукции произведено без проведения соответствующей экспертизы и без представителей государственных органов.

Определение от 21.09.2018 № 306-КГ18-14579 (с. Завьялова Т.В., Дистрибьюторский центр УАЗ) –

Спорным является момент учета внереализационных расходов в виде бонусов (премий, скидок) – по дате начисления или по дате выплаты и, как следствие, обязанность налогового органа в случае обнаружения допущенной налогоплательщиком ошибки самостоятельно признать наличие переплаты с пересчетом налоговой базы. Отказывая в удовлетворении требований Налогоплательщика в указанной части, установив, что в нарушение положений пункта 1, подпункта 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ Налогоплательщик относил бонусы, выплачиваемые контрагентам за выполнение ими условий договоров, в расходы по дате их перечисления на счета контрагентов, и данное действие являлось намеренным, согласно учетной политике, суды признали решение налогового органа в данной части обоснованным, а также пришли к выводу об отсутствии оснований для признания действий инспекции незаконными.

Определение от 18.09.2018 № 304-КГ18-5513 (с. Павлова Н.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Медицинский центр «Сибирское здоровье») +

Налоговый орган действовал непоследовательно, приняв решение о доначислении налога и применении к Налогоплательщику мер налоговой ответственности по результатам камеральной проверки уточненной налоговой декларации, но без соблюдениях тех правил проведения камеральной налоговой проверки и рассмотрения ее результатов, которые установлены статьями 88 и 101 НК РФ, что не может быть признано правомерным. При этом в пункте 6 статьи 284.1 НК РФ, на который сослались инспекция и суды, констатируется наличие обязанности по уплате налога в том случае, когда необходимые сведения к установленному сроку не были представлены налогоплательщиком, но не установлен запрет на использование налоговой ставки 0 процентов, если допущенное нарушение сводится только к несоблюдению срока представления сведений (документов) и указанное нарушение устранено на момент проведения налоговой проверки, рассмотрения ее материалов. При ином подходе обязанность по исчислению и уплате налога с применение налоговой ставки 20 процентов приобретает характер штрафной санкции (меры ответственности) за нарушение срока представления сведений, которая возлагается на налогоплательщика, чье соответствие условиям применения налоговой ставки 0 процентов, указанным в пункте 3 статьи 284.1 НК РФ, не опровергается по результатам налоговой проверки, и использовавшего льготу фактически при исчислении налога за истекший период. Однако меры налоговой ответственности должны быть прямо предусмотрены главами 16 и 18 НК РФ, что следует из пункта 1 статьи 107 и пункта 1 статьи 108 НК РФ, а их применение – отвечать требованиям соразмерности и справедливости.

Топ-10 Налоговых споров в 2018:

Определение от 14.09.2018 № 310-КГ18-13643 (с. Завьялова Т.В., Торговый Дом Беллакт) –

Суд, руководствуясь положениями НК РФ и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 21.04.1995 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество», пришел к выводу о том, что при выплате доходов в виде дивидендов резиденту Республики Беларусь общество является налоговым агентом, и при исчислении налога на прибыль организации с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, заявителю следует применить ставку 15 процентов, предусмотренную пунктом 2 статьи 9 Соглашения.

Определение от 11.09.2018 № 304-КГ18-13597 (с. Завьялова Т.В., Омскводоканал) –

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение государственной экспертизы, результаты строительно-технической экспертизы, проведенной на основании анализа технической документации, показания свидетелей, суды установили, что спорные объекты по своим техническим характеристикам соответствуют десятой амортизационной группе со сроком полезного использования 30 лет. Суды пришли к выводу о том, что неверное отнесение Налогоплательщиком при принятии к учету спорных объектов к седьмой амортизационной группе повлекло завышение размера амортизационной премии, подлежащей включению в состав расходов единовременно (вместо 30% должна быть 10%), и завышение амортизационных отчислений, а потому признали законным доначисление налоговым органом недоимки по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество.

Определение от 07 сентября 2018 г. № 309-КГ18-6366 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., ГалоПолимер Кирово-Чепецк) –

Если выплачиваемый иностранной организации доход прямо не упомянут в пункте 1 статьи 309 НК РФ как подлежащий налогообложению, то при возникновении спора о наличии у российской организации, выплачивающей доход в пользу иностранного лица, обязанностей налогового агента, на налоговом органе лежит бремя доказывания следующих условий: возможность отнесения произведенных выплат к категории пассивного дохода; связь дохода с территорией Российской Федерации. При этом, исходя из пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса и пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», не исключается возможность изменения налоговым органом квалификации выплат, произведенных иностранной организации, если доходы от активных операций (реализации товаров, работ или услуг, отчуждения имущественных прав) в действительности представляют собой скрытую форму выплаты пассивного дохода (дивидендов, процентов, роялти и аналогичных платежей) и подлежали отражению в учете в таком качестве.

Спорные денежные средства, при отсутствии иных доказательств, объясняющих природу платежа, по факту представляли собой часть имущества (капитала) общества, связанного по источнику своего образования с территорией Российской Федерации, распределенного в пользу иностранной компании с ведома российской организации и на безвозвратной основе, то есть имела места выплата пассивного дохода.

Комментарий к отдельным актам Конституционного Суда РФ за 2018

Определение от 14 августа 2018 № 309-КГ18-11179 (с. Пронина М.В., ПСПК «Пироговский») –

Налогоплательщик, считая, что деятельность по выдаче займов непосредственно сопряжена с его основным видом деятельности, которым является реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной его членами, и, следовательно, на доходы от этой деятельности также распространяется льготный режим обложения налогом на прибыль организаций, признанных сельскохозяйственными производителями.

Суды учли, что проценты, полученные по займам, выданным другим хозяйствующим субъектам, являются доходом от размещения денежных средств. Такие хозяйственные операции не являются деятельностью, связанной с реализацией произведенной Налогоплательщиком сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной им собственной сельскохозяйственной продукции. Следовательно, соответствующие доходы подлежат обложению налогом на прибыль на общих основаниях по ставке в размере 20%.

Определение от 17.07.2018 № 307-КГ18-1836 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление) –

Если амортизируемое имущество, которое получено Налогоплательщиком в оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу не начисляется. При этом не должно иметь значения, были ли средства бюджетного финансирования использованы для приобретения объектов основных средств непосредственно публично-правовым образованием, либо направлены унитарному предприятию на эти цели из соответствующего бюджета, имея в виду экономическую однородность указанных способов формирования имущества унитарного предприятия. Из этого вытекает, что на основании абзаца второго пункта 1 статьи 256 НК РФ амортизация начисляется унитарным предприятием не во всех случаях, а в ситуации, когда амортизируемое имущество, полученное в оперативное управление или хозяйственное ведение, ранее находилось у другого унитарного предприятия и было им создано в рамках осуществления коммерческой деятельности, т.е. вне связи с использованием бюджетного целевого финансирования.

Определение от 16.07.2018 № 308-КГ18-9809 (с. Завьялова Т.В., Наш город) –

Установив, что убыток был получен Налогоплательщиком в связи с заключением договоров с взаимозависимыми лицами по заведомо заниженным ценам (ниже проектной стоимости, которая была известна на момент начала строительства), в связи с чем сумма фактических затрат Налогоплательщика превысила инвестиционную стоимость договоров, суды пришли к выводу, что такие внереализационные расходы, применительно к положениям главы 25 НК РФ, не отвечают критерию обоснованных расходов.

Определение от 16 июля 2018 № 304-КГ18-9290 (с. Пронина М.В., Распадская – Коксовая) –

Такие сооружения как вентиляционный наклонный ствол, вентиляционный, транспортный и конвейерный бремсберг в Классификации не поименованы, следовательно, их отнесение в амортизационную группу осуществляется, исходя из срока полезного использования, определяемого технической документацией. Проектной документацией на разработку Ольжернского месторождения, представленной в судебное разбирательство, определен срок службы спорных объектов основных средств не менее 22 лет, что соответствует восьмой амортизационной группе.

Определение от 29.06.2018 № 305-КГ18-8693 (с. Завьялова Т.В., Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала) –

Основополагающим моментом для квалификации произведенных обществом работ, как относящихся к сфере мобилизационной подготовки, является оценка спорных работ в указанном качестве соответствующим федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области мобилизационной подготовки и мобилизации. В рассматриваемом случае имеющиеся ресурсы Налогоплательщика позволяли выполнить мобилизационное задание и, соответственно, необходимость в создании новых объектов для мобилизационной подготовки отсутствовала.

Минэнерго России, как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в сфере топливно-энергетического комплекса, отозвало согласованный Перечень работ по мобилизационной подготовке Налогоплательщика, и тем самым квалифицировало спорные работы, как не связанные с обеспечением мобилизационной подготовки.

Определение от 27.06.2018 № 308-КГ18-8068 (с. Завьялова Т.В., ТНС энерго Ростов-на-Дону) –

Отказывая в удовлетворении требований, суды руководствовались положениями Налогового кодекса Российской Федерации, Соглашением, учитывали основные принципы международных соглашений об избежании двойного налогообложения, изложенные в Модельной конвенции по налогам на доход и капитал Организации экономического сотрудничества и развития, и Официальные комментарии к ней.

В спорной правовой ситуации льготы (пониженные ставки), предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 10 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» от 05.12.1998, при выплате дохода в виде процентов от источников в Российской Федерации могут применяться исключительно в случае, если будет доказано, что компания является фактическим получателем (бенефициарным собственником) дохода.

Определение от 25.06.2018 № 308-КГ18-8498 (с. Завьялова Т.В., Кубань-Строй) –

Суды пришли к выводу? что произведенные Налогоплательщиком расходы на возведение объектов на спорном участке и безвозмездно переданные в собственность муниципального образования, в силу подпункта 2 пункта 2 статьи 146, пункта 16 статьи 270 НК РФ не подлежат учету при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, а операции по передаче указанного имущества в собственность муниципального образования на безвозмездной основе не признаются объектом в целях исчисления налога на добавленную стоимость.

Определение от 19 июня 2018 г. № 304-КГ18-7289 (с. Антонова М.К., Высокие технологии) –

Судебные инстанции исходили из того, что Налогоплательщик не вправе учитывать затраты на капитальный ремонт световых фонарей и кровли арендуемого здания в составе косвенных расходов, поскольку обязанность по капитальному ремонту крыши возложена согласно положениям договора аренды на Арендодателя и расходы арендатора подлежат возмещению арендодателем с учетом статьи 260 НК РФ.

Определение от 13.06.2018 № 307-КГ18-6858 (с. Тютин Д.В., Уфимское моторостроительное производственное объединение) –

Как указали суды, инспекция правильно определила в целях налогообложения, что доля акционера в уставном капитале Налогоплательщика на дату принятия решения о выплате дивидендов за 2012 год уменьшилась в связи с завершением эмиссии дополнительного выпуска акций и составила менее 50 процентов, вследствие чего налог на прибыль организаций должен был быть рассчитан исходя из ставки 9 процентов. Доводы, изложенные в жалобе, о том, что изменение размера уставного капитала Налогоплательщика на размещенные акции дополнительного выпуска не было внесено в его устав и до этого момента не влечет налоговых последствий, приводились при рассмотрении дела, получили надлежащую правовую оценку судов, выводы которых не опровергают.

Как верно отметили суды, государственная регистрация изменений в устав акционерного общества и в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществляемая по результатам эмиссии ценных бумаг, не оказывает влияния на объем прав акционеров. Правовая позиция по сходному вопросу изложена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 05.07.2001 № 154-О.

Определение от 09 июня 2018 (с. Антонова М.К., АЛРОСА) –

Учтенные Налогоплательщиком в составе расходов по налогу на прибыль затраты на обслуживание и содержание жилищного фонда, являющегося собственностью муниципальных образований, не связаны с осуществлением деятельности Налогоплательщика, направленной на получение дохода, не обусловлены разумными экономическими причинами и целями делового характера, не отвечают требованиям положений статьи 252 НК РФ. Довод о том, что договор от 05.03.2011 является соглашением с органами государственной власти субъектов и предусмотренные им расходы относятся к расходам на освоение природных ресурсов, подлежит отклонению, как противоречащий установленным судами фактическим обстоятельствам спора,

Определение от 7 июня 2018 № 305-КГ18-9083 (с. Пронина М.В., Институт профилактики) –

Применение «нулевой» налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для вновь созданных организаций не допускается. Довод о том, что пункт 5 статьи 284.1 НК РФ устанавливает возможность подачи заявления о применении «нулевой» налоговой ставки не только до начала соответствующего налогового периода, но и в более поздние сроки, основан на неправильном понимании норм материального права. Из буквального содержания данной нормы следует, что по окончании первого налогового периода, в течение которого организация применяет налоговую ставку 0 процентов, могут быть представлены лишь уточненные, а не первичные сведения.

Определение от 5 июня 2018 № 310-КГ18-6314 (с. Пронина М.В., Фельс Известь) –

Прощая Налогоплательщику задолженность по процентам, в целях применения подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ, участник обязан был осуществить фактическую передачу обществу денежной суммы в размере прощенной задолженности.

Определение от 18 января 2018 № 304-КГ17-20561 (с. Антонова М.К., Эвалар) –

Суд указал на недоказанность Налогоплательщиком принятия каких-либо мер по взысканию задолженности с ООО «Бад-Алтай» на момент заключения дополнительного соглашения от 16.05.2014 к контракту об уменьшении стоимости товара, либо на момент списания задолженности, при этом срок оплаты по спорным счетам-фактурам еще не наступил; недоказанность факта изменения обстоятельств по причинам, которые заинтересованная сторона не смогла преодолеть после их возникновения и которые действительно помешали контрагенту исполнить свои обязательства по контракту.

Судами установлено, что с сентября 2014 года ООО «Бад-Алтай» изменило место нахождения на город Киев, на территории которого военные действия в проверяемом периоде не велись, то есть чрезвычайные обстоятельства отпали, контракт между сторонами продолжал действовать и товар в адрес ООО «Бад-Алтай» поставлялся на условиях 100-процентной предоплаты как в течение всего 2014 года, так и в 2015-2016 годах. Учитывая установленные обстоятельства, принимая во внимание, что само по себе отсутствие у ООО «Бад-Алтай» денежных средств не может быть признано обстоятельством, влекущим прекращение обязательства, равно как и наличие чрезвычайного положения на территории Донецкой области Украины, связанное с военными действиями, не является основанием для признания спорного долга безнадежным, суды пришли к выводу о наличии у налогового органа правовых оснований для принятия решения в оспоренной части.

Определение от 12.01.2018 № 304-КГ17-20275 (с. Першутов А.Г., Нижневартовскдорсервис) -

При значительном размере выплат, их явной несопоставимости обычному размеру выходного пособия, на которое в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса вправе рассчитывать увольняемый работник, длительности его трудового стажа и внесенному им трудовому вкладу, а также иным обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника, именно на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенных выплат и их экономическую оправданность. В жалобе Налогоплательщика не приведено обоснования того, что именно компенсируют спорные выплаты и в чем их экономический смысл, тогда как судами установлено, что суммы значительны и несопоставимы с обычным размером пособия.

Определение от 29 января 2018 г. № 305-КГ17-17888 (с. Антонова М.К., Северсталь Дистрибуция) –

Налогоплательщик ссылается на то, что положения пункта 2 статьи 269 НК РФ необходимо применять с учетом Федерального закона от 23.07.2013 № 215-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым уточнено понятие контролируемой задолженности. Вместе с тем Налогоплательщик не учитывает, что положения указанного федерального закона не имеют обратной силы и не подлежат распространению на правоотношения, возникшие до дня вступления его в законную силу.

Определение от 18 января 2018 № 305-КГ17-20616 (с. Антонова М.К., Витязь-Строймонтажсервис) –

Суды установили, что Налогоплательщик, предоставляя услуги по сдаче транспортного средства с водителем на безвозмездной основе, не извлекал дохода от реализации данных услуг, в связи с чем согласились с выводами налогового органа о том, что амортизация транспортного средства, равно как и заработная плата работника (водителя) с начисленными страховыми взносами, не подлежат включению в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Определение от 08 февраля 2018 № 302-КГ17-23517 (с. Антонова М.К., Саханефтегазсбыт) –

Суд согласился с позицией инспекции, ежеквартальное определение прямых расходов не соответствует требованиям статьи 320 НК РФ, данные расходы подлежали ежемесячному учету с учетом сальдо остатка нереализованных товаров на 31.12.2011. Поскольку помесячный расчет прямых расходов, относящихся к реализованным товарам за 2012 и 2013 годы, у Налогоплательщика отсутствует, инспекция, учитывая результаты предыдущей выездной налоговой проверки, являвшейся предметом рассмотрения суда, самостоятельно произвела расчет прямых расходов.

Определение от 29.01.2018 № 306-КГ17-21289 (с. Тютин Д.В., Производственное объединение «Завод имени Серго») +

Признавая недействительным решение инспекции, суд пришел к выводу о том, что порядок определения стоимости имущества, полученного Налогоплательщиком в результате приватизации, регулируется специальной нормой пункта 1 статьи 277 НК РФ, согласно которой стоимость имущества должна быть определена в соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету на дату приватизации. Установив, что правила бухгалтерского учета, предусматривающие порядок и условия определения стоимости подлежащего приватизации государственного имущества, соблюдены, суд признал неправомерными выводы инспекции о занижении Налогоплательщиком налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Довод налогового органа о том, что не все имущество, переданное в собственность Налогоплательщика, было оценено, не имеет принципиального значения для рассмотрения настоящего дела.

Определение от 20.02.2018 № 305-КГ17-15790 (с. Тютин Д.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Московская телекоммуникационная корпорация) +

Имеющиеся в материалах дела сведения о выплатах позволяют сделать вывод о том, что они в большинстве случаев сопоставимы с обычными расходами работодателя, производимыми в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации применительно к статье 180 ТК РФ. Таким образом, установленные судами обстоятельствами не давали оснований для того, чтобы изменять квалификацию произведенных Налогоплательщиком выплат, рассматривая их не в качестве выходных пособий, выполняющих функцию защиты работника от временной потери дохода до трудоустройства, а в качестве личного обеспечения работников, предоставляемого за счет бывшего работодателя («золотые парашюты»), материальной помощи и иных аналогичных выплат, не связанных по своей природе с экономической деятельностью налогоплательщика и не учитываемых в целях налогообложения прибыли согласно пунктам 25 и 49 статьи 270 НК РФ.

Определение от 19.02.2018 № 305-КГ17-22822 (с. Тютин Д.В., ТНС энерго Нижний Новгород) –

В результате мероприятий по урегулированию разногласий с контрагентом по объемам оказания услуг переданной электрической энергии, за проведение которых были премированы менеджеры Налогоплательщика, положительный результат не был достигнут. Данные обстоятельства исключают возможность принятия расходов (в заявленных периодах и объемах) в целях обложения налогом на прибыль.

Определение от 20 апреля 2018 г. № 307-КГ18-3827 (с. Антонова М.К., Алтайвагон) –

Судебные инстанции исходили из того, что внереализационные расходы в виде резерва по сомнительным долгам, заявленные Налогоплательщиком в уточненной налоговой декларации, представленной после проведения выездной налоговой проверки, не могли участвовать в формировании налоговых обязательств, установленных по налогу на прибыль в ходе выездной налоговой проверки; данные расходы не могут учитываться в качестве переплаты по налогу, влияющей на сумму налога, начисленного по результатам выездной налоговой проверки, до окончания камеральной налоговой проверки, результаты которой на момент вынесения оспоренного решения инспекции отсутствовали. Суды установили, что Налогоплательщик сформировало резерв сомнительных долгов, который ранее не отражался в бухгалтерском и налоговом учете налогоплательщика, и соответственно у налогового органа отсутствовала возможность идентификации увеличенного расхода с учетом результатов выездной налоговой проверки, кроме того, у Налогоплательщика отсутствовала переплата по налогу, подлежащая зачету, на момент окончания выездной налоговой проверки. Суды пришли к выводу, что уточненная декларация по налогу за проверенный инспекцией налоговый (отчетный) период с отражением в ней суммы налога к уплате в меньшем размере, чем в предыдущей (первичной) декларации, которая была предметом налоговой проверки, не может изменять отраженные в решении по налоговой проверке результаты, в том числе начисленные суммы налога, пени и штрафа.

Определение от 18.04.2018 № 307-КГ18-3756 (с. Завьялова Т.В., Архангельскгражданреконструкция) –

Суды исходили из того, что при регулировании налогообложения прибыли организаций необходимо учитывать соотносимость доходов и расходов и связь последних с деятельностью налогоплательщика по извлечению прибыли. Учитывая, что Налогоплательщик в соответствии с договорами строительного подряда принял на себя обязательство по строительству домов, в его обязанности не входило оказание услуг по подбору заказчикам дольщиков на объекты строительства, суды пришли к выводу, что затраты на услуги по подбору дольщиков не имеют деловой цели и не связаны с осуществляемой застройщиком деятельностью.

Определение от 19.01.2018 г. № 305-КГ17-14988 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., ФК Пульс) +

Результатом налоговой проверки не может выступать доначисление недоимки, которая не должна была возникнуть у проверяемого лица при надлежащем соблюдении им требований законодательства о налогах и сборах. По своей природе списание безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов является способом корректировки доходов, ранее отраженных в налоговом учете, но фактически не полученных налогоплательщиком, что имеет своей целью обеспечить взимание налога исходя из реально сложившегося финансового результата деятельности. В связи с этим само по себе непринятие налогоплательщиком мер по взысканию задолженности не означает, что данные расходы не отвечают критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ, равно как не свидетельствует и о том, что действия налогоплательщика направлены на получение необоснованной налоговой экономии.

Определение от 05.04.2018 № 305-КГ17-20231 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Каширский двор – Северянин) +

Принимая во внимание, что с точки зрения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах выплачиваемые иностранной компании проценты рассматриваются для целей налогообложения в качестве дивидендов, полученных данным иностранным лицом от российской организации, то есть в качестве дохода от участия в ее капитале, то к данным выплатам положения статьи 10 Конвенции … применяются как к доходу от прямого владения капиталом. Следовательно, вопреки выводам судов, само по себе то обстоятельство, что иностранная компания не признается участником общества с точки зрения гражданского (корпоративного) законодательства, не могло являться основанием для отказа в применении пониженной ставки налога. Иной подход, занятый судами при рассмотрении настоящего дела, приводит к тому, что иностранная компания, фактически осуществившая инвестиции в капитал российской организации, лишена права на применение пониженной ставки налога только в связи с тем, что финансовые отношения между данной компанией и обществом не были оформлены как корпоративные (акционерные) отношения.

Определение от 23.03.2018 № 305-КГ18-1219 (с. Завьялова Т.В., РуссНефть) –

Суды установили отсутствие деловых и экономических целей при предоставлении Налогоплательщиком займов ООО «Энергосоюз-А», поскольку займодавцу было известно о неплатежеспособности заемщика ввиду неосуществления им деятельности, направленной на реальное получение прибыли, аффилированность и взаимозависимость всех участников данных операций, а также формальное, не направленное на реальное получение денежных средств от указанного юридического лица, взыскание спорной задолженности в рамках судебных дел № А40-92378/10 и № А40-92376/1, целью которого является включение расходов в налогооблагаемую базу по налогу на прибыть и для последующего банкротства юридического лица ООО «Энергосоюз-А».

Определение от 15 марта 2018 № 306-КГ18-594 (с. Антонова М.К., ЕвроХим-ВолгаКалий) –

Суды установив, что объект строительства - комбинат в эксплуатацию не введен, имущество с целью извлечения дохода не используется, Налогоплательщик спорные объекты не учитывал для целей налогообложения в составе амортизируемого имущества и не исчисляло по ним амортизацию в целях налогового учета пришли к выводу о неправомерном отнесении налогоплательщиком амортизационной премии по средствам, используемым при строительстве комбината, в состав косвенных расходов. Также установив, что находящиеся на балансе Налогоплательщика общежития, жилые дома, коттеджи, здание бани с прачечной в помещении бытового обслуживания с буфетом, сети газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения относятся к объектам обслуживающих производств и хозяйств, суды пришли к выводу о неправомерном завышении Налогоплательщиком убытка по результатам основной деятельности на убыток, полученный от деятельности всех объектов обслуживающих производств и хозяйств. Кроме того, судами отмечено отсутствие ведения раздельного учета деятельности объектов обслуживающих производств и хозяйств.

Относительно привлечения налогоплательщика к ответственности по пункту 2 статьи 120 НК РФ за грубое нарушение правил учета доходов (расходов) объектов налогообложения в виде штрафа в размере 15 000 рублей, суды поддержали выводы налогового органа, указав на наличие длящегося нарушения при ведении налоговых регистров по составу косвенных расходов, по причине неправомерного учета амортизационной премии по объектам комбината. Аналогичное нарушение установлено налоговым органом по результатам предыдущей выездной налоговой проверки.

Определение от 06 марта 2018 № 304-КГ17-8961 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., СУЭК-Кузбасс) +

Применительно к налогообложению трансграничных дивидендов понятие «капитал» включает в себя все, что относится к капиталу в соответствии с гражданским (корпоративным) законодательством и, дополнительно, ряд элементов, прямо не охватываемых гражданским (корпоративным) законодательством, в том числе, предоставленные российской организации займы, проценты по которым переквалифицированы в дивиденды на основании пунктов 2 и 4 статьи 269 НК РФ. , Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации полагает ошибочными выводы судов о невозможности применения пониженной ставки налога 5 процентов, мотивированные отсутствием прямого участия иностранной компании SUEK PLC в капитале общества и невыполнением в связи с этим такого предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 статьи 10 Соглашения об избежании двойного налогообложения условия, как достижение определенного размера вложения в капитал.