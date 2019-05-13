А бить надо было себе, прежде всего. Собачье сердце помните? "И вот, когда он вылупит из себя вся...
Мы не говорим об экстремальном случае типа химиотерапии. Тут должно заботиться государство, это н...
Да нет, огурцы реально вкусные, луховицкие. Это даже в чём-то бренд)) Сейчас уже может и не работ...
Ну мы же завозим пилотов и ядерщиков из Таджикистана. Почему бы не импортировать и налоговиков. П...
С одной стороны, да. А с другой стороны - все места, где действительно можно заработать и где не ...
Они назвали это красиво - инвестирование)) по сути это сейчас и есть та самая эска Торговля, свое...
Ну товаааааарищ. Чес-слово, лучше о Вас думала((((( Продать что-либо в федеральные сети? а плата...
Вот за в азии принято работать 24/7могу рассказать на примере "суперпуперэффективной" Японии, бла...
Мой склад - это же кажется уже 1С: https://www.klerk.ru/buh/news/485496/
Ну так в 1917 году народ и пошёл морду бить кому надо.
Так вот и я про то! Я выше писала Дмитрию - 50% (примерно) материальные затраты. Ну и 20 - это оф...
Людям просто повезло жить в крупном городе. Мне тоже, в принципе, повезло:) я так вообще из Моск...
Может это странно, но бухгалтерия и айти это еще не все возможности. Лично знаю семью, которая на...
На Куб дали неправильную ссылку, правильная https://kub-24.ru/
Это все разные сервисы, 1С это 1С, а это сервисы для торговли в основном....
О поставили ссылки, спасибо )
4 сотрудника по 20 в месяц - итого 960 т.р. в год + ещё 288 т.р. взносов = 1248 т.р. одной з/п из...
Знаете, и тут не соглашусь. Есть масса примеров, когда тот же инвалид изучает программирование и ...
И что такое Большая птица? 1С? Ничего не понятно
Тридцать седьмой год отдохнет. Тогда за идею сажали и расстреливали, а теперь за деньги. И самая ...
Проблема в том, что никто ему не даст такую справку. В прошлом году приятельница - ИП пыталась вз...
Скажем так - не особо везёт. Ну точнее сходив в налоговую по 1 предприятию, я решила не проверять...
Наш ПФР мало того, что каждый раз при сдаче СЗВМ выносит мозг этим соглашением, так теперь еще г...
Ну о чем и говорю, что ситуация у нас становится хуже.И производительность труда выше в Германии...
Хик. Выручка 4 млн в год, около 50% стоимости продукции - материальные затраты. Знаете, я крайне ...
Напоминает комментарии под роликами прокремлевского канала на ютьюб "Время Вперед". Типа все ныти...
Да нет, это скорее всего предложение Мишустина.
Да какие сроки в платежках? Вот моя выписка из ИФНС - что происходит с сальдо, мне кто нибудь мож...
Я выше писала другому пользователю. А если Вы нормальный спец, но инвалид/мама с маленькими детьм...
Просто ПФР пытается показать свою незаменимость. На самом деле и данные о том, что работник являе...
Приличные люди судят всех по себе :) Мне вот тоже в голову не приходит звать человека поработат...
Если всё так шикарно было, чего же его перекупили, м? У амирикосов есть хорошая призказка: если т...