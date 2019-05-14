Перевод иностранных первичных документов

Даже большинство водок по минимальной цене являются приличными, т.к. с/с даже самого хорошего спи...
Актуальная отчетность сейчас практически во всех программах имеется, так что не надо превозносить...
Перебои с куревом (локальные, по регионам) начались в конце 70-х - в начале 80-х, ибо хозяйство п...
Так мы же боремся с коррупцией условками за миллиардные хищения, развиваем судебную систему хахал...
Так он и по минимальной вряд ли сможет много купить. Да. и торгаши в большинстве своем вряд ли пр...
Ну да. На водку устанавливается минимальная цена, на курево - максимальная. Так и боремся....
Так и я это помню. Мне не 20 лет. И в разных местах наше родины жил в те времена. Прекрасно помню...
Ну так вы придумали буха - феерического дебила, а теперь удивляетесь. Кстати, когда вы впарите е...
Точно, примерно тогда. Просто я пытался примерно по своему тогдашнему школьному возрасту дату при...
Ключевое слово "изредка". Это 2-3-4 раза в год. Вы, простите, хамон, или там устрицы с трюфелями,...
Так он и по минимальной вряд ли сможет много купить. Да. и торгаши в большинстве своем вряд ли пр...
Слушайте, но вы-то должны понимать, что такое статистика. Как российская, так и советская. Она вс...
Ну мы же в Роиссе, ну чё вы, ну? Мы же боремся с курением и алкоголизмом. Поэтому у нас водка и с...
В детстве помню был масштабный перебой с сигаретами (года не помню)Это был конец 80-х годов. Тогд...
Алкашня и сейчас спокойно пьет боярышник и собирает окурки по помойкам, но это проблемы алкашни. ...
Вот кстати согласен. В Москве, как минимум, над остановками не стоят клубы сигаретного дыма, и на...
Высокая цена не позволит школьнику купить пачку сигарет,Вы в курсе, что государством предписана ...
у меня была такая ситуация - юр. адрес, который был зарегистрирован в августе, в феврале налогови...
Не расстроен совсем. По крайне мере, на каждой остаеновке не сидят кучками бабушки и не продают с...
Просто черную "растаможку", или наштампованные узбеками в ближайшем подвале винстоны и кенты, кот...
Не запутывайте себя.База для НДС = з/п начисленная (вкл. НДФЛ) + налоги + прибыль (до налога на н...
У меня контора с 1992 года. Один раз в 1994 году налоговая проверяла и то нужно было галочку пров...
Лирическое отступление на эту тему. В детстве помню был масштабный перебой с сигаретами (года не ...
Хм, падение преступности на бытовой почве в период действия сухого закона зафиксировано во многих...
Самим понятно что пишете??? Настроить под себя можно любую программу - и "хорошую" и "плохую"! А ...
Чем вам котик не нравится?:))))
Но не дурацкими способами, типа запретов и установления запредельных ценЗапрет да, никогда не пом...
Как раз таки установлена максимальная цена, которую производитель должен указать на пачке. От нее...
Народ стал меньше умирать, и количество "бытовухи" на почве алкашки вниз пошло.Вы сами-то верите ...
Не хочу вас расстраивать, но у нас резко вырос рынок продажи сигарет в черную ;) Стоимость намног...
И что интересно, даже эти 3-4 повлияли на статистику смертности и заболеваний. Народ стал меньше ...
там никто вручную не вбивает продажи а сканирует сканером...то-то и оно, что приходом занимается ...
Тем не менее, курить стали намного меньше. Мне даже пришлось в яндекс лезть, чтобы удровлетворить...
Может и на каждую единицу товара и цену нанесут, как раньше....