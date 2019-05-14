Перевод иностранных первичных документов

Чалдон Даже большинство водок по минимальной цене являются приличными, т.к. с/с даже самого хорошего спи... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Старый ворчун Перебои с куревом (локальные, по регионам) начались в конце 70-х - в начале 80-х, ибо хозяйство п... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности Так мы же боремся с коррупцией условками за миллиардные хищения, развиваем судебную систему хахал... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

ale96433132 Так он и по минимальной вряд ли сможет много купить. Да. и торгаши в большинстве своем вряд ли пр... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Старый ворчун Ну да. На водку устанавливается минимальная цена, на курево - максимальная. Так и боремся.... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности Так и я это помню. Мне не 20 лет. И в разных местах наше родины жил в те времена. Прекрасно помню... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

ale96433132 Точно, примерно тогда. Просто я пытался примерно по своему тогдашнему школьному возрасту дату при... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности Ключевое слово "изредка". Это 2-3-4 раза в год. Вы, простите, хамон, или там устрицы с трюфелями,... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Чалдон Так он и по минимальной вряд ли сможет много купить. Да. и торгаши в большинстве своем вряд ли пр... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности Ну мы же в Роиссе, ну чё вы, ну? Мы же боремся с курением и алкоголизмом. Поэтому у нас водка и с... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Над.К В детстве помню был масштабный перебой с сигаретами (года не помню)Это был конец 80-х годов. Тогд... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Над.К Алкашня и сейчас спокойно пьет боярышник и собирает окурки по помойкам, но это проблемы алкашни. ... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности Вот кстати согласен. В Москве, как минимум, над остановками не стоят клубы сигаретного дыма, и на... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Старый ворчун Высокая цена не позволит школьнику купить пачку сигарет,Вы в курсе, что государством предписана ... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Александра Лобова у меня была такая ситуация - юр. адрес, который был зарегистрирован в августе, в феврале налогови... Новый сбой программы ФНС может привести к ликвидации организации

Чалдон Не расстроен совсем. По крайне мере, на каждой остаеновке не сидят кучками бабушки и не продают с... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности Просто черную "растаможку", или наштампованные узбеками в ближайшем подвале винстоны и кенты, кот... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Первоклассник У меня контора с 1992 года. Один раз в 1994 году налоговая проверяла и то нужно было галочку пров... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

ale96433132 Лирическое отступление на эту тему. В детстве помню был масштабный перебой с сигаретами (года не ... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности Хм, падение преступности на бытовой почве в период действия сухого закона зафиксировано во многих... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности Но не дурацкими способами, типа запретов и установления запредельных ценЗапрет да, никогда не пом... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Чалдон Как раз таки установлена максимальная цена, которую производитель должен указать на пачке. От нее... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Над.К Народ стал меньше умирать, и количество "бытовухи" на почве алкашки вниз пошло.Вы сами-то верите ... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Над.К Не хочу вас расстраивать, но у нас резко вырос рынок продажи сигарет в черную ;) Стоимость намног... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

РюмкаБезысходности И что интересно, даже эти 3-4 повлияли на статистику смертности и заболеваний. Народ стал меньше ... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

Чалдон Тем не менее, курить стали намного меньше. Мне даже пришлось в яндекс лезть, чтобы удровлетворить... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет