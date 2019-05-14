Обзор разъяснений Минфина за март 2019

Обзор готовится на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов.

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Налоговый контроль

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-02-08/16736

Предусмотренный статьей 77 НК РФ арест имущества организации может быть применен в качестве способа обеспечения исполнения решения налогового органа о взыскании авансовых платежей.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 11 марта 2019 г. № 03-07-11/15267

В целях применения НК РФ при определении общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) расходы, связанные с обменом иностранной валюты на валюту Российской Федерации, не учитываются.

Письмо от 7 марта 2019 г. № 03-07-14/14948

В целях налога на добавленную стоимость днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком. В связи с этим в отношении работ, акт сдачи-приемки которых подписан в 2019 году, применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов.

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-07-08/16762

При получении российской организацией дополнительного вознаграждения от иностранного лица в связи с оказанием данному лицу маркетинговых услуг сумма такого вознаграждения в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включается.

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-07-13/1/16483

В отношении операций по предоставлению в субаренду муниципального имущества Республики Казахстан администрацией города Байконура особенностей уплаты налога на добавленную стоимость не установлено. В связи с этим при оказании услуг по предоставлению в субаренду муниципального имущества Республики Казахстан администрацией города Байконура, которая арендует такое имущество, уплату в бюджет налога на добавленную стоимость должна осуществлять администрация города Байконура.

Письмо от 4 марта 2019 г. № 03-07-11/13786

Доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг определяется исходя из цены их реализации, а доход от иного выбытия (в том числе выбытия в виде погашения) ценных бумаг определяется исходя из цены их выбытия (цены погашения). При этом погашение или частичное погашение ценных бумаг признается иным выбытием ценных бумаг. Поскольку подпунктом 5 пункта 4.1 статьи 170 НК РФ установлен порядок расчета пропорции только исходя из операций по реализации ценных бумаг, то операции по выбытию облигаций в целях их полного (либо частичного) погашения и связанные с таким выбытием поступления (включая проценты, полученные держателем) не учитываются при расчете пропорции в целях применения положений пунктов 4 и 4.1 статьи 170 НК РФ и, соответственно, в разделе 7 налоговой декларации по НДС, утвержденной приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@, налогоплательщиком (владельцем) не отражаются.

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-07-11/16416

В отношении операций по поставке (закладке) материальных ценностей в государственный материальный резерв особенностей применения НДС НК РФ не предусмотрено. Данные операции подлежат обложению НДС в общеустановленном порядке.

Письмо от 15 марта 2019 г. № 03-07-11/16887

Применение ставки НДС в размере 18 процентов в отношении услуг, фактически оказанных в 2018 году, Федеральному закону не противоречит.

Письмо от 7 марта 2019 г. № 03-07-11/14851

Особенностей уплаты налога на добавленную стоимость при реализации государственными учреждениями и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации прав ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) указанным пунктом 3 статьи 161 НК РФ не установлено. В связи с этим при реализации вышеназванных прав налогоплательщиками налога на добавленную стоимость являются государственные учреждения и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и, соответственно, покупатели таких прав налоговыми агентами не признаются.

Письмо от 15 марта 2019 г. № 03-07-08/17235

Что касается налога на добавленную стоимость, то объектом налогообложения этим налогом признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. В связи с этим при перечислении денежных средств иностранному лицу, являющихся возмещением причиненного этому лицу ущерба, обязанности по исчислению налога на добавленную стоимость у российской организации не возникает.

Письмо от 21 марта 2019 г. № 03-07-11/19114

В связи с этим применение ставки НДС в размере 18 процентов в отношении услуг по аренде, стоимость которых состоит из постоянной и переменной частей, фактически оказанных в 2018 году, Федеральному закону не противоречит.

Письмо от 13 марта 2019 г. № 03-07-14/16046

НК РФ не предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость работ (услуг) по управлению многоквартирными домами и других работ (услуг), оказываемых собственными силами управляющих организаций. В связи с этим указанные работы (услуги) подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-07-11/16880

Датой отгрузки (передачи) товаров в целях налога на добавленную стоимость и акцизов признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя или перевозчика для доставки товара покупателю независимо от момента перехода права собственности, установленного договором. Учитывая изложенное, применение ставок налога на добавленную стоимость и акциза должно осуществляться исходя из их размеров, действующих в налоговом периоде, в котором производится отгрузка подакцизных товаров.

Письмо от 15 марта 2019 г. № 03-11-11/17062

Поэтому операция по реализации автомобиля, осуществляемая индивидуальным предпринимателем, уплачивающим ЕНВД, подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке. При реализации индивидуальным предпринимателем, уплачивающим ЕНВД, автомобиля, принятого на учет по стоимости, включающей уплаченный НДС, налоговая база по этому налогу определяется в порядке, установленном указанным пунктом 3 статьи 154 НК РФ.

Письмо от 19 марта 2019 г. № 03-07-14/17987

Реализация организациями и индивидуальными предпринимателями товаров в розницу физическим лицам, не признаваемым в соответствии со статьей 143 НК РФ налогоплательщиками НДС, по ценам с учетом НДС не противоречит действующему законодательству о налогах и сборах.

Письмо от 29 марта 2019 г. № 03-07-11/22010

Поскольку изделия, на которые выданы регистрационные удостоверения с указанием кода 29.10.59.170 "Комплексы медицинские на шасси транспортных средств" ОКПД2, в Перечень не включены, при реализации таких изделий применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов.

Письмо от 25 марта 2019 г. № 03-07-11/19974

Оказываемые брокером, управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, включенными в единый реестр инвестиционных советников, услуги по инвестиционному консультированию, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются брокером, управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в рамках лицензируемой деятельности, освобождаются от налогообложения НДС.

Письмо от 26 марта 2019 г. № 03-07-09/20252

Вычет сумм налога на добавленную стоимость в отношении иных случаев приобретения товаров (работ, услуг, имущественных прав) без наличия счетов-фактур НК РФ не предусмотрен.

Письмо от 28 марта 2019 г. № 03-07-11/21542

Согласно пункту 4 статьи 5 данного Федерального закона ставка налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января 2019 года. При этом исключений в отношении работ, выполненных после 1 января 2019 года на основании государственного контракта, не предусмотрено.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за март 2019

Акциз

Письмо от 1 марта 2019 г. № 03-13-08/13481

Соотношение объема производства перечисленных к подпункте 2 пункта 2 статьи 179.7 НК РФ продуктов переработки нефтяного сырья и объема нефтяного сырья, принадлежащего на праве собственности и направленного на переработку на собственных мощностях, определяется в совокупности за три налоговых периода, предшествующих налоговому периоду, в котором было представлено заявление о выдаче свидетельства, исходя из объема реализованных нефтепродуктов, произведенных собственником нефтяного сырья на собственных мощностях, и всего объема указанного нефтяного сырья, направленного на переработку.

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-07-11/16880

Датой отгрузки (передачи) товаров в целях налога на добавленную стоимость и акцизов признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя или перевозчика для доставки товара покупателю независимо от момента перехода права собственности, установленного договором. Учитывая изложенное, применение ставок налога на добавленную стоимость и акциза должно осуществляться исходя из их размеров, действующих в налоговом периоде, в котором производится отгрузка подакцизных товаров.

Налог на прибыль

Письмо от 1 марта 2019 г. № 03-03-06/1/13587

В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект

Письмо от 1 марта 2019 г. № 03-03-06/1/13570

В случае признания налогоплательщиком штрафов за нарушение договорных обязательств или вступления в законную силу решения суда расходы в виде штрафов учитываются им при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. При этом часть суммы санкций, определяемых третейским судом, учитывается налогоплательщиком в целях налогообложения прибыли только на дату вступления в законную силу решения (определения) компетентного государственного суда о признании и приведении в исполнение вышеуказанных решений.

Письмо от 6 марта 2019 г. № 03-03-07/14527

В целях налогообложения прибыли организаций налогоплательщик вправе списывать стоимость (затраты на приобретение) имущества, не являющегося амортизируемым, в течение более одного отчетного периода в порядке, определенном им самостоятельно с учетом срока использования такого имущества или иных экономически обоснованных показателей. При этом указанный порядок должен быть закреплен в учетной политике для целей налогообложения. При этом указанная глава НК РФ не предусматривает положений о возможности списания материальных расходов разными способами в зависимости от стоимости соответствующего имущества.

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-03-06/2/16615, № 03-07-11/16750

Принимая во внимание, что подпункт 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ позволяет включить в состав внереализационных расходов только расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства, а также суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации выводимых из эксплуатации основных средств, стоимость незавершенного строительства при его ликвидации не учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 18 марта 2019 г. № 03-03-06/1/17813

Датой признания дебиторской задолженности безнадежной по основанию ликвидации организации-банкрота является дата исключения такой организации из Единого государственного реестра юридических лиц, после чего налогоплательщик вправе признать сумму дебиторской задолженности безнадежной и включить ее в состав расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 18 марта 2019 г. № 03-03-06/1/17688

В случае приобретения исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности на срок менее 12 месяцев указанные объекты не признаются в налоговом учете нематериальными активами. Расходы на приобретение указанных исключительных прав, могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их обоснованности и надлежащего документального подтверждения.

Письмо от 19 марта 2019 г. № 03-03-06/1/18056

Доходы в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, полученных налогоплательщиком в связи с созданием за счет средств частных лиц иного объекта (объектов) капитального строительства, не подпадают под действие нормы подпункта 11.2 пункта 1 статьи 251 НК РФ и подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Письмо от 18 марта 2019 г. № 03-03-06/3/17585

Положения указанного подпункта пункта 2 статьи 251 НК РФ подлежат применению в случаях получения некоммерческими организациями безвозмездного права пользования имуществом казны на основании соответствующих решений органов государственной власти или органов местного самоуправления, в котором указано целевое назначение передаваемого имущества, и не применяются в тех случаях, когда безвозмездное право пользования имуществом получено от коммерческих организаций.

Письмо от 15 марта 2019 г. № 03-07-08/17235

Суммы ущерба, возмещаемого нарушителями французской компании - правообладателю, следует рассматривать как иные аналогичные доходы иностранной организации, подлежащие налогообложению в Российской Федерации.

Письмо от 18 марта 2019 г. № 03-03-06/1/17684

Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные на территории иностранных государств, могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Вместе с тем, такой порядок следует применять в отношении иностранных налогов, по которым российская организация, в соответствии с законодательством иностранного государства, является плательщиком.

В отношении сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных российской организации при приобретении у иностранной организации товаров (работ, услуг), местом реализации которых территория Российской Федерации не является, следует учитывать, что сумма налога на добавленную стоимость в таком случае формирует цену товаров (работ, услуг). Поэтому сумму налога на добавленную стоимость в этом случае следует учитывать в цене товаров (работ, услуг), а не выделять ее отдельно.

Письмо от 15 марта 2019 г. № 03-03-06/1/17013

В том случае, если застрахованный работодателем по договору добровольного страхования жизни работник увольняется и уплата страховых платежей (взносов) по договору добровольного страхования в дальнейшем осуществляется бывшим сотрудником самостоятельно, имеет место внесение изменений в условия договора страхования (глава 48 "Страхование" части второй Гражданского кодекса Российской Федерации).

Следовательно, руководствуясь положениями абзаца восьмого пункта 16 статьи 255 НК РФ, ранее включенные в состав расходов суммы взносов работодателя по таким договорам подлежат восстановлению в составе доходов с даты внесения изменений в условия договоров добровольного страхования жизни.

Письмо от 22 марта 2019 г. № 03-03-06/1/19711

При включении в реестр требований кредиторов дебиторская задолженность в валюте подлежит пересчету в рубли в соответствии со статьей 4 Закона N 127-ФЗ. При этом если нормами гражданского или отраслевого законодательства обязательства в валюте фиксируются в рублях, то такие обязательства перед налогоплательщиком текущей переоценке в соответствии с пунктом 8 статьи 271 и пунктом 10 статьи 272 НК РФ не подлежат.

Письмо от 22 марта 2019 г. № 03-03-05/19322

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций представляет собой инструмент налогового стимулирования соответствующих налогоплательщиков, который находится в системе "двух ключей", субъект Российской Федерации самостоятельно принимает решение о целесообразности введения в действие на своей территории инвестиционного налогового вычета в отношении пожертвований указанным учреждениям культуры.

Письмо от 28 марта 2019 г. № 03-03-06/2/21437

По договору страхования, заключенному на срок более одного отчетного периода, страховую премию страхователю необходимо учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли организаций равномерно в течение срока, на который заключен договор страхования. При этом, если договор страхования по независящим от сторон договора обстоятельствам прекращает действие ранее срока, на который он был заключен, оставшаяся часть расходов на выплату страховой премии, не учтенная в налоговой базе на дату прекращения действия договора страхования, не может быть учтена для целей налогообложения прибыли организаций.

Обзор налоговых новостей за апрель 2019

КИК

Письмо от 1 марта 2019 г. № 03-12-11/2/13601

НК РФ не предусмотрено распространение обязанности по подаче уведомлений о КИК на лиц, признаваемых в соответствии с НК РФ налоговыми резидентами Российской Федерации и осуществляющих доверительное управление имуществом, в том числе в случае, если такие лица вносят имущество, являющееся объектом доверительного управления, в капитал иностранной организации либо передают это имущество учрежденным ими иностранным структурам без образования юридического лица.

Письмо от 1 марта 2019 г. № 03-12-12/4/13583

Для целей налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании признание лица контролирующим лицом осуществляется на основании положений статьи 25.13 НК РФ. Иных оснований для признания лица контролирующим лицом не предусмотрено.

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 6 марта 2019 г. № 03-04-05/14459

Приобретение ортопедической обуви не поименовано в Перечне медицинских услуг, в связи с чем физическое лицо не имеет права на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.

Письмо от 12 марта 2019 г. № 03-04-05/15701

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 223 НК РФ в целях главы 23 НК РФ, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 статьи 223 НК РФ, дата фактического получения дохода определяется как день списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации, являющейся взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику.

Письмо от 7 марта 2019 г. № 03-04-05/15025

Суммы возмещения работодателем стоимости проезда работника и членов его семьи и провоза имущества при переезде на работу в другую местность освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании абзаца одиннадцатого пункта 3 статьи 217 НК РФ в размерах, установленных коллективным договором или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон трудового договора, при наличии соответствующих подтверждающих документов, при условии, что такое возмещение производится в соответствии со статьей 169 Трудового кодекса. В связи с тем что статьей 169 Трудового кодекса не предусмотрены компенсационные выплаты в виде сумм возмещения расходов сотрудника, переехавшего на работу в другую местность, по найму жилого помещения, на указанные доходы норма пункта 3 статьи 217 НК РФ не распространяется и такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-04-06/16622

Согласно пункту 8 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых, в частности, работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи. Указанные положения применяются также к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме.

На основании пункта 8 статьи 217 НК РФ освобождаются от налогообложения суммы единовременных выплат, производимых по одному основанию. При этом выплаты, производимые по какому-либо основанию с определенной периодичностью, не могут рассматриваться как единовременные.

Письмо от 13 марта 2019 г. № 03-04-05/16171

При этом на суммы единовременных выплат, производимых организацией-работодателем за счет собственных средств в возмещение вреда здоровью, причиненного работнику при исполнении им трудовых обязанностей, предусмотренных договором между организацией и сотрудниками дополнительно к выплатам, установленным в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ, действие абзаца второго пункта 3 статьи 217 НК РФ не распространяется.

Письмо от 14 марта 2019 г. № 03-04-05/16456

Суммы упущенной выгоды подлежат налогообложению в установленном порядке, поскольку являются доходом налогоплательщика

Письмо от 6 марта 2019 г. № 03-04-05/14441

Пунктом 2 статьи 256 Гражданского кодекса установлено, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью. Поскольку жилой дом получен супругом во время брака в порядке наследования, срок нахождения в собственности данного жилого дома у супруги возникает со дня смерти супруга.

Письмо от 15 марта 2019 г. № 03-04-05/17014

При продаже квартиры налогоплательщик имеет право уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры, в том числе произведенных за счет средств социальной выплаты.

Письмо от 27 марта 2019 г. № 03-04-06/20993

С учетом изложенного в случае прощения задолженности по договору займа умершим физическим лицам обязанностей налогового агента, предусмотренных статьями 226 и 230 НК РФ, в частности, по представлению формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц "Справка о доходах и суммах налога физического лица" (форма 2-НДФЛ) в отношении доходов указанных лиц у организации не возникает.

Письмо от 25 марта 2019 г. № 03-07-11/19838

Если оплата организацией различных расходов в рамках проведения представительских мероприятий осуществляется в интересах физических лиц - участников таких мероприятий, то указанная оплата признается доходом таких лиц, полученным в натуральной форме, а суммы такой оплаты подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. В прочих случаях (в частности, если участие работников в проводимых организацией представительских мероприятиях является для них обязательным и связано с исполнением работниками трудовых обязанностей) оплата организацией различных расходов в рамках проведения представительских мероприятий не является доходом указанных лиц и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. При этом обязательность участия работника в проводимых представительских мероприятиях определяется, в частности, наличием приказа по организации о проведении соответствующего представительского мероприятия, утвержденного перечня работников, принимающих в нем участие, наличием непосредственной связи между вопросами, являющимися предметом переговоров, в рамках которых проводится представительское мероприятие, и служебными обязанностями, предусмотренными в трудовом договоре (контракте) с работником, принимающим участие в представительском мероприятии.

Письмо от 27 марта 2019 г. № 03-04-06/20991

В НК РФ не содержится ограничений в отношении освобождения от налогообложения сумм возмещения командировочных расходов сотрудников в зависимости от места, из которого осуществляется их направление в командировку.

Письмо от 29 марта 2019 г. № 03-04-06/21987

Расходы на общие нужды адвокатской палаты могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, и эти расходы уже предусматривают расходы, связанные с повышением квалификации адвокатов.

Дайджест налоговых новостей за апрель 2018

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 7 марта 2019 г. № 03-11-11/14884

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, оказывающих услуги по сдаче в аренду несамоходного судна юридическим лицам, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 7 марта 2019 г. № 03-11-11/15110

Имущественные налоговые вычеты, установленные статьей 220 НК РФ, не предоставляются физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход.

Письмо от 11 марта 2019 г. № 03-11-11/15272

Доходы индивидуального предпринимателя, добровольно отказавшегося в течение календарного года от применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", от предпринимательской деятельности будут облагаться в соответствии с положениями главы 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ.

Письмо от 11 марта 2019 г. № 03-11-11/15357

Если доход, полученный физическим лицом, освобождается от налогообложения в случае, когда такой доход является объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, то исчисление и удержание сумм налога на доходы физических лиц налоговым агентом не производится.

Если упомянутое вознаграждение физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", подлежит учету при определении налоговой базы по налогу на профессиональный доход, то при наличии чека у организации такое вознаграждение не подлежит обложению страховыми взносами.

Письмо от 11 марта 2019 г. № 03-11-11/15310

В случае оказания физическим лицом, местом жительства которого является субъект Российской Федерации, не включенный в эксперимент, услуг на территории субъекта Российской Федерации, который включен в эксперимент, такое физическое лицо вправе применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Письмо от 11 марта 2019 г. № 03-11-11/15305

Если физическое лицо оказывает услуги на территории субъекта Российской Федерации, который не включен в эксперимент, такое физическое лицо не вправе применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Письмо от 22 марта 2019 г. № 03-11-11/19609

Физическое лицо, оказывающее услуги в области фотографии на территории субъекта Российской Федерации, включенного в эксперимент, вправе применять НПД. При этом следует иметь в виду, что не вправе применять НПД лица, применяющие иные специальные налоговые режимы

Налог на имущество

Письмо от 11 марта 2019 г. № 03-03-06/1/15247

Затраты, связанные с созданием на земельном участке футбольного поля, в части затрат, связанных, например, с покрытием многолетней газонной травой и зелеными насаждениями, созданием ливневых и перфорированных дренажей, систем ирригации, дорожек, тренировочных полей и других аналогичных затрат, относятся к капитальным вложениям на улучшение земельного участка, формирующим первоначальную (остаточную) стоимость данного земельного участка. Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 374 НК РФ не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы), в связи с чем земельный участок, на котором создано футбольное поле, не является объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. Следовательно, вышеназванные затраты арендатора на улучшение арендованного футбольного поля не признаются объектом обложения налогом на имущество организаций.

Что касается объектов инфраструктуры футбольного поля, в частности объектов недвижимого имущества - зданий различного назначения, то такие объекты, учтенные на балансе в качестве основных средств, подлежат обложению налогом на имущество организаций.

Земельный налог

Письмо от 20 марта 2019 г. № 03-05-05-02/18428

Налогоплательщик обязан уплачивать земельный налог за период с момента государственной регистрации права собственности на земельный участок до момента прекращения права собственности на соответствующий земельный участок

Транспортный налог

Письмо от 27 марта 2019 г. № 03-05-06-04/20661

Обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства. Прекращение взимания транспортного налога предусмотрено НК РФ в случае снятия с учета транспортного средства в регистрирующих органах, а также при подтверждении факта угона (кражи) транспортного средства.

Страховые взносы

Письмо от 5 марта 2019 г. № 03-15-05/14369

НК РФ не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению Расчетов в случае неосуществления организацией выплат в пользу работников.

Письмо от 5 марта 2019 г. № 03-15-05/14165

Положениями главы 34 НК РФ не предусмотрено освобождение плательщиков страховых взносов - индивидуальных предпринимателей, в т.ч. являющихся пенсионерами, от уплаты за себя страховых взносов.

Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать упомянутые страховые взносы.

Письмо от 6 марта 2019 г. № 03-15-05/14477

Объектом обложения страховыми взносами являются все выплаты, производимые работодателем в пользу работника в связи с наличием трудовых отношений между ними, в том числе выплаты, производимые работодателем в виде сумм компенсаций работникам при нарушении им установленного срока выплаты заработной платы (предоставляемые в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации).

Письмо от 11 марта 2019 г. № 03-15-06/15497

Факт нахождения индивидуального предпринимателя под стражей и (или) в местах лишения свободы сам по себе не свидетельствует об отсутствии у него возможности своевременно отказаться от статуса индивидуального предпринимателя или осуществлять предпринимательскую деятельность через представителей.

В целях взаимоувязывания норм НК РФ с законодательством о страховых пенсиях, а также минимизации количества обращений индивидуальных предпринимателей в суд с заявлениями о признании отсутствия оснований для взыскания недоимки по страховым взносам готовы рассмотреть вопрос о дополнении периодов, за которые индивидуальные предприниматели не уплачивают за себя страховые взносы, периодами содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы при условии неосуществления ими в указанные периоды предпринимательской деятельности.

Вместе с тем обращаем внимание, что в настоящее время, если индивидуальный предприниматель при фактическом прекращении предпринимательской деятельности в силу непреодолимых обстоятельств не мог в установленном порядке своевременно отказаться от статуса индивидуального предпринимателя, он не лишается возможности при предъявлении к нему требования об уплате недоимки по страховым взносам за соответствующий период защитить свои права в суде, приведя доводы и возражения, представляя документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства (пункт 2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12.05.2005 N 213-О).

Письмо от 15 марта 2019 г. № 03-15-05/17155

Поскольку заявление в саморегулируемую организацию оценщиков о выходе из состава ее членов Вы не подавали, Ваше членство в саморегулируемой организации оценщиков не прекращалось и Вы до момента исключения из реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков (19 июля 2018 года) сохраняли статус оценщика и обязаны были уплачивать вышеупомянутые страховые взносы.

Письмо от 18 марта 2019 г. № 03-15-05/17566, от 22 марта 2019 г. N 03-15-05/19342

Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов осуществляется независимо от возраста, вида осуществляемой деятельности и факта получения от нее доходов в конкретном расчетном периоде.

Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать упомянутые страховые взносы.

Письмо от 20 марта 2019 г. № 03-15-06/18344

Поскольку оплата питания работникам осуществляется работодателем за счет собственных средств на основе положений заключенных с работниками трудовых договоров, а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, стоимость такого питания подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке

Письмо от 20 марта 2019 г. № 03-15-05/18330

Физическое лицо, одновременно осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и арбитражного управляющего, исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию, то есть как индивидуальный предприниматель и как арбитражный управляющий

Физическое лицо, одновременно осуществляющее предпринимательскую деятельность и деятельность арбитражного управляющего, должно уплачивать фиксированные платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование и 1,0% с суммы дохода от осуществления каждого вида деятельности, превышающего 300 000 руб., раздельно по каждому основанию ведения деятельности

Письмо от 28 марта 2019 г. № 03-15-06/21254

Выплаты работнику в виде компенсации упомянутых в обращении расходов на бензин, на наем жилого помещения, а также иных расходов, произведенных работником с разрешения или ведома работодателя на основании положений 168 Трудового кодекса (расходов на ремонт транспортного средства во время командировки), не облагаются страховыми взносами только при документальном подтверждении таких расходов.

УСН

Письмо от 6 марта 2019 г. № 03-11-11/14646

Налогоплательщик, в том числе индивидуальный предприниматель, у которого остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в отчетном (налоговом) периоде превысила 150 млн рублей, утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущено такое превышение.

В случае применения одновременно упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в целях главы 26.2 НК РФ учитываются основные средства, которые используются в предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется упрощенная система налогообложения.

Письмо от 6 марта 2019 г. № 03-11-11/14464

В связи с этим организация, осуществляющая производство и реализацию декораций, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе материальных расходов может учитывать затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с производством декораций.

Письмо от 7 марта 2019 г. № 03-11-11/14858

Перечень расходов, учитываемых при определении налоговой базы налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, установлен пунктом 1 статьи 346.16 НК РФ. Данный перечень расходов является закрытым. Расходы по оплате услуг сторонней организации по уборке и вывозу снега с прилегающих территорий многоквартирных домов указанным перечнем не предусмотрены. В связи с этим при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, названные расходы не учитываются.

Письмо от 21 марта 2019 г. № 03-11-06/2/18724

Расходы в виде компенсаций работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, прямо не поименованы в статье 346.16 НК РФ, указанные расходы при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не учитываются.

Письмо от 21 марта 2019 г. № 03-11-11/18649

Учитывая, что суммы возмещения стоимости потребленных электроэнергии и отопления, поступающие арендодателю от арендатора, в статье 251 НК РФ не предусмотрены, указанные суммы возмещения учитываются налогоплательщиком-арендодателем в доходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 29 марта 2019 г. № 03-11-11/21804

Налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму фактически понесенных им расходов на приобретение земельных участков, которые приобретаются им с целью дальнейшей перепродажи, - по мере реализации указанных земельных участков.

Письмо от 27 марта 2019 г. № 03-11-11/20650

Обеспечительный платеж и залог имеют общую правовую природу, положения подпункта 2 пункта 1 статьи 251 НК РФ могут быть применены и к обеспечительному платежу, в связи с чем обеспечительный платеж, полученный налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения на дату получения обеспечительного платежа не учитывается. Сумма обеспечительного платежа учитывается при определении объекта налогообложения при зачете в счет погашения задолженности заказчика услуг при наступлении обстоятельств, предусмотренных договором (подписании акта приема заказчиком компьютерного программного обеспечения).

ЕНВД

Письмо от 22 марта 2019 г. № 03-11-11/19495

Индивидуальный предприниматель вправе уменьшить в 2019 году сумму единого налога на вмененный доход на сумму расходов по приобретению ККТ в размере не более 18 000 рублей при условии, если эти расходы не были учтены при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также при условии регистрации соответствующей ККТ в сроки, установленные пунктом 2.2 статьи 346.32 НК РФ.

ККТ

Письмо от 6 марта 2019 г. № 03-01-15/14642

Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих санкционированный доступ третьих лиц к контрольно-кассовой технике, в том числе передачу им контрольно-кассовой техники. Вместе с тем следует учитывать, что применение контрольно-кассовой техники третьим лицом не освобождает уполномочивающую организацию от предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ обязанностей и ответственности за их неисполнение.

Госпошлина

Письмо от 21 марта 2019 г. № 03-05-07-03/19078

В случае если в отношении объекта недвижимого имущества до 1 января 2013 года не были произведены государственный технический учет и техническая инвентаризация и не была определена его инвентаризационная стоимость, то для исчисления размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство на данный объект недвижимого имущества нотариусу может быть предъявлен документ с указанием его рыночной стоимости, действовавшей на день открытия наследства.