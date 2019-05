Споры о налоговой выгоде (практика Верховного Суда РФ за 2018)

Обзор подготовлен налоговым консультантом, кандидатом юридических наук Юзваком М.В.

Определение от 26.01.2018 № 304-КГ17-21228 (с. Завьялова Т.В., РиалЭстеит) –

Суды учли установленную налоговым органом последовательность действий Налогоплательщика, в частности, возмещение налога на добавленную стоимость с приобретенных нежилых помещений, последующую реорганизацию и передачу имущества взаимозависимой организации, применяющей упрощенную систему налогообложения с момента регистрации, при том, что несмотря на смену собственников спорных нежилых помещений их арендатор остался прежним. При этом суды учли, что после реорганизации Налогоплательщик какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, а вновь созданная организация – ООО «Кейлонг» осуществляло только деятельность по сдаче спорных нежилых помещений в аренду. Указанные обстоятельства свидетельствует о том, что реальной целью Налогоплательщика являлась смена режима налогообложения в отношении деятельности по сдаче в аренду спорных помещений.

Определение от 22 января 2018 № 303-КГ17-20833 (с. Антонова М.К., Капстрой) –

Довод о том, что инспекция признала расходы по данным хозяйственным операциям в целях налогообложения по налогу на прибыль, не может служить бесспорным основанием для получения налоговых вычетов по НДС, поскольку предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товары (работы, услуги) приобретены непосредственно у того контрагента, который заявлен в представленных в налоговый орган документах.

Определение от 17.01.2018 № 305-КГ17-20782 (с. Завьялова Т.В., СПЕКТР КСК) –

Суды пришли к выводу о правомерности действий инспекции по исключению из состава расходов по налогу на прибыль и налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость сумм, приходящихся на наценку, установленную поставщиком к цене приобретения этого товара у заводов - производителей.

Определение от 15.01.2018 № 308-КГ17-19355 (с. Завьялова Т.В., Диарт) –

Суды, по результатам исследования представленных в материалы дела доказательств, установили отсутствие деловой цели совершения спорных сделок, поскольку контрагент создан незадолго до совершения сделок купли-продажи и аренды спорного здания; применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на имущество; не осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность; денежные средства на покупку земельного участка и спорного здания получило от Дякина Артура Анатольевича (до 04.08.2013 являлся генеральным директором ООО «Диарт»; доля участия в уставном капитале ООО «Дарэнерго» - 51%) по договору беспроцентного займа. Таким образом, фактически имущество не выбывало из владения Налогоплательщика и было передано контрагенту только с целью получения налоговых выгод.

Определение от 28 февраля 2018 № 305-КГ17-23720 (с. Антонова М.К., Профметцентр) –

Суды установили, что представленные Налогоплательщиком первичные документы содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальность хозяйственных операций по поставке товара в адрес заявителя контрагентом, который не имел отношения к поставке металлолома, создан незадолго до даты заключения договора с Налогоплательщиком; не располагал складскими помещениями, транспортными средствами, трудовыми ресурсами; не совершал платежи, характерные для реальной финансово-хозяйственной деятельности; не уплачивал налоги и взносы либо уплачивал их в минимальном размере. Ссылка Налогоплательщика на то, что судами не исследован факт наличия контрагента лицензии, подтверждающей разрешение государственного органа на ведение деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, не принимается в качестве основания для отмены судебных актов, поскольку данное обстоятельство не свидетельствует о реальности хозяйственных операций с заявленным контрагентом.

Позиция Налогоплательщика о необходимости применения положений статьи 54.1 НК РФ признается ошибочной, поскольку положения указанной нормы права в силу статьи 2 Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» применяются к проверкам только после вступления данного закона в законную силу.

Определение от 26.02.2018 № 304-КГ17-23422 (с. Тютин Д.В., ЖБИ-Промжелдортранс) –

Ссылка Налогоплательщика на то, что налоговый орган не оспаривал факт приобретения товара (продукции), не может быть принята во внимание. Сам по себе факт поставки продукции в отсутствие четкой идентификации ее реального поставщика не имеет принципиального значения для разрешения вопроса о наличии у Налогоплательщика права на вычет по НДС. При этом из положений главы 21 НК РФ следует, что именно Налогоплательщик должен подтвердить реальное выполнение соответствующих обязательств конкретным контрагентом, по взаимоотношениям с которым заявлена налоговая выгода.

Определение от 08 февраля 2018 № 305-КГ17-23542 (с. Антонова М.К., Плаза Инвест) –

Довод о том, что инспекция признала расходы по хозяйственным операциям со спорными контрагентами в целях исчисления налога на прибыль, не может служить бесспорным основанием для получения налоговых вычетов по НДС, поскольку предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товары (работы, услуги) приобретены непосредственно у тех контрагентов, которые заявлены в представленных в налоговый орган документах.

Определение от 13 февраля 2018 № 304-КГ17-22347 (с. Тютин Д.В., Сибирский Гурман – Новосибирск) –

Относительно возможности отнесения Налогоплательщиком в состав расходов по налогу на прибыль организаций затрат по спорным сделкам, с чем согласился налоговый орган, суды верно отметили, что данное обстоятельство не может являться безусловным основанием для признания правомерности заявленных вычетов по НДС по тем же сделкам. Принятие расходов и налоговых вычетов к учету для целей исчисления указанных налогов производится по различным правилам.

Определение от 09 февраля 2018 № 308-КГ17-23430 (с. Антонова М.К., Депо-ЕвроХим) –

Суды установили разовый характер поставки спорного оборудования, отсутствие у контрагента в спорный период статуса дилера завода-изготовителя, неотражение в декларациях по НДС операции по реализации оборудования обществу, представление в налоговый орган деклараций по НДС и налогу на прибыль с «нулевыми» показателями.

Определение от 09 февраля 2018 № 305-КГ17-23569 (с. Антонова М.К., Кулон-Сервис) –

Ссылки на определения суда по гражданско-правовым спорам о включении спорного контрагента в реестр требований кредиторов Налогоплательщика подлежат отклонению, поскольку оценка налоговых последствий совершенных во исполнение сделок финансово-хозяйственных операций и решение вопроса о реальности (отсутствии реальности) их осуществления для целей налогообложения производятся в порядке, предусмотренном налоговым законодательством.

Определение от 07 февраля 2018 № 305-КГ17-23519 (с. Антонова М.К., Фильтрмедиа) –

Оценивая реальность поставки товара спорными контрагентами, суды установили, что товар от иностранного поставщика поступал напрямую на склады Налогоплательщика, минуя посредников (контрагентов); Налогоплательщик является официальным дистрибьютером иностранного производителя и не нуждается в посредниках для приобретения спорных товаров; движение денежных средств по банковским счетам свидетельствует об отсутствии реальной хозяйственной деятельности поставщиков, носит транзитный характер.

Определение от 29 марта 2018 г. № 307-КГ18-1946 (с. Антонова М.К., Зубцовский машиностроительный завод) –

Ссылка Налогоплательщика на необходимость применения положений статьи 54.1 НК РФ признается ошибочной, поскольку положения указанной нормы права в силу статьи 2 Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» применяются к проверкам только после вступления данного закона в законную силу.

Определение от 28.03.2018 № 306-КГ18-1506 (с. Завьялова Т.В., Камышинский стеклотарный завод) –

Суды учли, что совокупность установленных обстоятельств дает основание полагать, что реализация товара происходила напрямую конечному покупателю, минуя спорных контрагентов. При этом в ходе проверки установлено, что реализация продукции в адрес названных организаций, которые обладают признаками «недобросовестных контрагентов», производилась Налогоплательщиком по цене, значительно ниже цены за аналогичную продукцию, реализованную в адрес иных организаций. Таким образом, по результатам оценки представленных в материалы дела доказательств суды пришли к выводу о фиктивности сделок, заключенных между заявителем и его контрагентами, их направленность на создание искусственных оснований для получения налоговой выгоды.

Определение от 27 марта 2018 № 306-КГ18-1650 (с. Антонова М.К., Випойл–гиперцентр) –

В части эпизода, касающегося убытков от выхода Налогоплательщика из состава учредителей ООО «Стимул», суды исходили из необоснованности отнесения в состав внереализационных расходов списанной как безнадежной дебиторской задолженности ООО «Стимул» по возврату стоимости доли в уставном капитале, поскольку налоговым органом доказана совокупность обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у ООО «Стимул» финансово-хозяйственной деятельности и согласованности действий Налогоплательщика и ООО «Стимул», направленной на получение необоснованной налоговой выгоды в виде искусственного завышения дебиторской задолженности по невозвращенному уставному капиталу (искусственно сформированных убытков), в целях уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. При этом суды установили, что в нарушение законодательства об обществах с ограниченной ответственностью ООО «Стимул» не уменьшило уставный капитал на сумму, необходимую для выплаты доли Налогоплательщику. Кроме того, Налогоплательщик мог получить обратно имущество (имущественные права на финансовые активы), внесенное правопредшественником в качестве вклада в уставный капитал, поскольку ООО «Стимул» не осуществляло реальной деятельности и вклад оставался в неизменном состоянии, однако не было заинтересовано в возврате доли в том же виде, так как денежная оценка размера вклада изначально не соответствовала его действительному содержанию.

Определение от 27.03.2018 № 305-КГ18-2045 (с. Завьялова Т.В., БИГИНФОРМ) –

Совокупность установленных обстоятельств дает основания полагать о наличии схемы, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды, при которой услуги заказчикам (клиентам) Налогоплательщика оказывались силами самого Налогоплательщика, а также сотрудниками иных организаций, привлеченных в рамках договоров аутсорсинга, при этом оформлялись как выполненные спорными контрагентами.

Определение от 26.03.2018 № 303-КГ18-1551 (с. Першутов А.Г., Ванино-Групп) –

Реальность хозяйственных операций со спорными контрагентами определяется не только представленными документами и фактическим выполнением работ (оказанием услуг), но и реальностью исполнения этих работ (услуг) именно силами этих контрагентов.

Определение от 26 марта 2018 № 309-КГ18-1292 (с. Антонова М.К., ИНСАЙТ-менеджмент) –

Суд, оставляя судебные акты без изменения и соглашаясь с выводами инспекции о том, что налогоплательщик при выборе контрагентов действовал без должной осмотрительности, отметил, что в силу правовой позиции, выраженной в пункте 10 постановления № 53, данное обстоятельство является достаточным основанием для отказа в применении налогового вычета по НДС в условиях недоказанности поставки товара конкретным поставщиком.

Определение от 23 марта 2018 г. № 301-КГ18-1241 (с. Антонова М.К., Производственное объединение «Ресурс») –

Суд установил, что во исполнение обязательств по договорам Налогоплательщик (поставщик) осуществлял реализацию товаров (мебели) индивидуальным предпринимателям, при этом выставляя для оплаты счета-фактуры с указанием налога на добавленную стоимость. Впоследствии реализация товаров от индивидуальных предпринимателей по договорам поставки, заключенным с дилерскими салонами, осуществлялась без налога на добавленную стоимость. Регистрация индивидуальных предпринимателей прекращена по их заявлению одновременно с прекращением действия договоров поставки. При этом у Налогоплательщика и ИП существовали одни и те же схемы работы с заказами конечных покупателей, изготовление, хранение, погрузка и транспортировка товара, оформление документов, осуществление функций одного субъекта предпринимательской деятельности работниками другого субъекта, что противоречат общим принципам ведения самостоятельной предпринимательской деятельности и указывает на то, что весь товар (вне зависимости от документального оформления от имени того или другого предпринимателя) определялся Налогоплательщиком как свой собственный и, соответственно, реализовывался (независимо от наличия перепродавца) как собственный. Доказательств наличия каких-либо объективных обстоятельств, препятствовавших осуществлению поставок мебели непосредственно от Налогоплательщика в адрес дилерских салонов, не представлено, наоборот, материалами дела подтверждено осуществление Налогоплательщиком поставки продукции в адрес дилерских салонов до заключения договора, во время действия и после прекращения действия договора с ИП.

Определение от 22.03.2018 № 305-КГ18-1263 (с. Першутов А.Г., Торгово-Промышленная группа «Империя») –

Ссылка на статью 54.1 НК РФ подлежит отклонению, поскольку вопреки доводам жалобы суды исходили не из формальных претензий к контрагентам (нарушение законодательства о налогах и сборах, подписание документов неустановленным лицом), а из установленных фактов, опровергающих реальность сделок.

Определение от 07 марта 2018 г. № 308-КГ17-22691 (с. Антонова М.К., Стиль) –

Доводы Налогоплательщика, сводящиеся к тому, что налоговое законодательство не разъясняет, какие действия могут свидетельствовать о проявлении должной осмотрительности, не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку налогоплательщиком должны быть приведены доводы в обоснование выбора контрагента, имея в виду, что по условиям делового оборота при осуществлении указанного выбора субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не только условия сделки и их коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения обязательств и предоставления обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 15658/09, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.04.2010 № ВАС-3940/10).

Определение от 02 марта 2018 № 309-КГ18-2 (с. Антонова М.К., ТСЦ «Мотор-Сервис») –

Вопреки позиции Налогоплательщика, признание налоговым органом расходов при исчислении налога на прибыль и дальнейшая реализация товара не могут служить бесспорным основанием для получения вычетов по НДС, поскольку предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товар приобретен непосредственно у того контрагента, который заявлен в документах, представленных в налоговый орган.

Определение от 26.04.2018 № 308-КГ17-5480 (с. Першутов А.Г., Торговая компания «Русские масла») –

Реальность хозяйственных операций с указанными поставщиками определяется не только представленными документами, но и реальностью поставок силами именно этих поставщиков. Выводы судов об отсутствии реальности спорных хозяйственных операций и о непроявлении Налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагентов основаны на представленных в деле доказательствах.

Определение от 20.04.2018 № 309-КГ18-3160 (с. Павлова Н.В., Уралпромкомплект) –

Исходили из доказанности инспекцией обоснованности спорного решения, завышения Налогоплательщиком внереализационных расходов путем: необоснованного создания резерва по сомнительным долгам перед зависимым лицом, формирования убытков у зависимого лица, позднее присоединенного к налогоплательщику, слияния двух организаций с целью получения формального экономического эффекта и минимизации налоговых обязательств за счет убытков, возникших у присоединенного лица, недоказанности Налогоплательщиком принятия мер к получению от покупателя оплаты за поставленный товар, направленности деятельности Налогоплательщика на создание искусственных оснований для получения налоговой выгоды.

Определение от 20 апреля 2018 г. № 305-КГ18-3754 (с. Антонова М.К., Проектно-строительная компания Энергопроект) –

В кассационной жалобе налогоплательщик указывает на необходимость применения положений статьи 54.1 НК РФ. Указанный довод признается ошибочным, поскольку положения указанной нормы права в силу статьи 2 Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» применяются к проверкам только после вступления данного закона в законную силу.

Определение от 05 апреля 2018 г. № 306-КГ18-2128 (с. Антонова М.К., Строительная компания «Промизоляция») –

Документы содержат недостоверные и противоречивые сведения, контрагенты Налогоплательщика отсутствуют по адресу регистрации; не имеют необходимых условий для достижения результатов экономической деятельности в силу отсутствия управленческого и технического персонала, собственных основных средств, производственных активов, транспортных средств; участвовали в реализации схем, направленных на обналичивание денежных средств, оформление их налоговой отчетности производилось одним лицом, управление расчетными операциями осуществлялось с одного и того же компьютера и одними и теми же лицами.

Определение от 30 мая 2018 № 309-КГ18-5844 (с. Пронина М.В., Ижевская Строительно-монтажная компания) –

Довод относительно применения пункта 3 статьи 54.1 НК РФ подлежит отклонению. Судами установлено, что документы по спорным сделкам, представленные Налогоплательщиком, содержат недостоверную информацию, и не могут являться основанием для подтверждения права на налоговый вычет по НДС.

Определение от 25 мая 2018 г. № 309-КГ18-5595 (с. Антонова М.К., Ижевская Сервисная Компания) –

Спорные работы выполнялись физическими лицами, которые не состояли ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с контрагентами; руководителем организаций – контрагентов являлось одно и то же лицо, факт знакомства которого с руководителем Налогоплательщика не оспаривается и подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела; первичные документы содержат недостоверные сведения, что не позволяет налогоплательщику применить налоговые вычеты по НДС.

Определение от 15 мая 2018 № 309-КГ18-4942 (с. Антонова М.К., Уралнефтепродукт) –

Судами принято во внимание, что источник для возмещения НДС из бюджета не сформирован, поскольку НДС не уплачен контрагентами в бюджет.

Определение от 11.05.2018 № 304-КГ18-4442 (с. Павлова Н.В., Сибресурс) –

Суды, отказывая в удовлетворении требований, исходили из доказанности инспекцией нереальности оказанных услуг, поскольку транспортное средство списано обществом с бухгалтерского учета, государственный номер спорного транспортного средства утилизирован, учитывая, что эксплуатация транспортного средства без регистрации не допускается.

Определение от 28 июня 2018 г. № 310-КГ18-8088 (с. Антонова М.К., Инновационные химические технологии) –

Суды указали, что представленные при проведении проверки документы от имени данного контрагента не подтверждают фактическое выполнение работ по переработке сырья, реальность совершения этих хозяйственных операций, фактически новый продукт в спорных объемах не производился, Налогоплательщиком не представлено доказательств того, что в отношении спорных объемов переданного исполнителю сырья осуществлялась действительно переработка, что свидетельствует о недостоверности первичных документов в соответствующей части фактически осуществленным хозяйственным операциям.

Определение от 28.06.2018 № 304-КГ18-8192 (с. Завьялова Т.В., Кормиловский молзавод) –

Суды пришли к выводу о фиктивности сделок, заключенных между Налогоплательщиком и его контрагентами, и создании формального документооборота, при котором организации – контрагенты, применяющие упрощенную систему налогообложения, отразили заведомо большую прибыль, нежели та, которая присуща их деятельности при соблюдении требований законодательства о налогах и сборах, что не может быть признано допустимым и отвечающим принципу законности деятельности налогоплательщика.

Определение от 25.06.2018 № 308-КГ18-7803 (с. Першутов А.Г., Второе Краснодарское монтажное управление специализированное) –

Проанализировав документы, представленные в подтверждение приобретения Налогоплательщиком у предпринимателей услуг по проживанию и обслуживанию командированных сотрудников Налогоплательщика, суд установил, что предприниматели не располагали жилыми помещениями, необходимыми для размещения командированных сотрудников в заявленном количестве, при том, что часть сотрудников одновременно находилась в командировках в разных городах, являлись временно нетрудоспособными или находились в трудовом (учебном) отпуске, часть сотрудников не находились в командировках, но на них оформлены соответствующие командировочные документы, доказательств производственной необходимости направления работников в командировки не представлено.

Определение от 25.06.2018 № 306-КГ18-7689 (с. Павлова Н.В., СМАРТС) –

Суды признали обоснованными выводы налогового органа о получении обществом необоснованной налоговой выгоды и минимизации налога на прибыль от сделок по внесению ценных бумаг в уставный капитал компании BOLARO HOLDING LIMITED (Боларо Холдинг Лимитед), поскольку установили, что увеличение уставного капитала компании BOLARO HOLDING LIMITED было произведено не с намерением получения дивидендов от деятельности организации, а продажи акций дочерних организаций с целью ухода от налогообложения налога на прибыль. Суды установили, что указанная компания была создана как искусственная организация, формально участвующая в сделках, в отсутствие штатного персонала; деятельность организации в 2010, 2012 и 2013 годах была убыточной; все операции за все время своей деятельности компания BOLARO HOLDING LIMITED осуществляла только с лицами, являющимися взаимозависимыми по отношению к Налогоплательщику; все сделки, осуществленные этой организацией, являются скрытыми сделками самого Налогоплательщика в целях ухода от налогообложения. Таким образом, суды указали на то, что действия Налогоплательщика фактически привели к сокрытию налоговой базы при реализации ценных бумаг и выводу прибыли в оффшорную зону (Республика Кипр). Реализация акций в проверяемом налоговом периоде, минуя оффшорную организацию, привела бы к тому, что Налогоплательщик должен был отразить в бухгалтерском и налоговом учете значительные суммы дохода, которые подпадали под налогообложение налогом на прибыль организаций. Именно взаимозависимость указанных выше организаций позволила оказывать влияние на условия и экономические результаты их деятельности в описанных сделках для получения необоснованной налоговой выгоды.

Определение от 19.06.2018 № 309-КГ18-7207 (с. Тютин Д.В., СтройБлок) –

Ссылка Налогоплательщика на принятие им достаточных мер осмотрительности при выборе контрагентов обоснованно отклонена судами, поскольку данное обстоятельство в отсутствие четкой идентификации реальных поставщиков товара (продукции) не имеет принципиального значения для разрешения вопроса о наличии у Налогоплательщика права на вычет по НДС.

Определение от 14.06.2018 (с. Тютин Д.В., Электростройснаб) –

Доводы Налогоплательщика о наличии результата выполненных работ, о добросовестности и осмотрительности налогоплательщика при выборе субподрядчика не могут быть приняты во внимание, поскольку данные обстоятельства не освобождают Налогоплательщика от обязанности подтвердить факт приобретения работ непосредственно у заявленного контрагента.

Определение от 8 июня 2018 № 305-КГ18-9262 (с. Пронина М. В., РЕММА Интернейшнл) –

Деятельность контрагента имела номинальный характер, взаимоотношения с ним не имели для общества экономической обоснованности, кроме излечения налоговой выгоды. При участии указанного посредника происходило удорожание в несколько раз закупаемого Налогоплательщиком товара. При этом товар после таможенного оформления поступал непосредственно на склад Налогоплательщика, который, ввиду афиллированности с экспортером указанного товара, имел все возможности для его закупки напрямую. Контрагент на момент подписания договора поставки с Налогоплательщиком не обладал свидетельством о государственной регистрации юридического лица, свидетельством о постановке на налоговый учет в налоговом органе, зарегистрированным экземпляром устава, т.е. документами, подтверждающими правоспособность данного лица. Данное обстоятельство оценено судами как указывающее, что обществом не была проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента.

Определение от 5 июня 2018 № 309-КГ18-5266 (с. Пронина М.В., Ижевская Строительно-монтажная компания) –

Суды также установили, что ООО «ИжСМК» не проявлена должная степень заботливости и осмотрительности в выборе контрагента, указав, что истребование документов, устанавливающих правоспособность контрагента, проверка его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц не может считаться достаточным подтверждением добросовестности поставщика, возможности надлежащего выполнения им договорных обязательств.

Определение от 5 июня 2018 № 304-КГ18-6503 (с. Пронина М.В., Кузбасский пищекомбинат) –

В декабре 2013 года Налогоплательщиком, осуществляющим предпринимательскую деятельность по производству мясной продукции, под видом списания в недостачу по складу блочного мясного сырья на сумму 1 430 196 766 руб. 82 коп. была осуществлена его безвозмездная реализация. Суды исходили из того, что фактически недостача товара отсутствует, установлено ведение двойного учета - противоречия в документах бухгалтерского и складского учета, составление двух инвентаризационных описей по одной проведенной инвентаризации. Недостача заявлена в объеме, превышающем списание сырья в производство за 2013 год, не соответствует обычным для деятельности Налогоплательщика объемам и частоте выбытия имущества. Выявлены факты выбытия мясосырья без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Определение от 18 июля 2018 № № 301-КГ18-9587 (с. Пронина М.В., Арзамасспирт) –

Налогоплательщиком заявлен налоговый вычет по НДС в отношении зерна, приобретенного у спорных контрагентов. Данные организации были учреждены незадолго до совершения сделок при участии гражданина Обрезкова И.В., с которым у Налогоплательщика имелись долгие сотруднические отношения в связи с оказанием транспортных услуг. В качестве руководителей контрагентов были привлечены знакомые Обрезкова И.В., которые фактическое руководство хозяйственной деятельностью не осуществляли, всю необходимую документацию, печати, бизнес-карты передали Обрезкову И.В. Денежные операции по счетам организаций носили транзитный характер, поступавшие на расчетные счета средства перечислялись в адрес физических лиц и обществ, которое использовалось для обналичивания денежных средств. Частично денежные средства использовались Обрезковым И. В. для выплаты вознаграждения лицам, номинально исполнявших полномочия генеральных директоров контрагентов, а также расходовались на закупку зерна, оплату транспортных расходов, заработную плату водителям, то есть на личные нужды и ведение бизнеса. Фактически зерно закупалось обществом напрямую у сельскохозяйственных товаропроизводителей без уплаты НДС, Обрезков И. В. оказывал при этом посреднические и транспортные услуги, спорные контрагенты нужны были лишь для оформления документации, поскольку являлись плательщиками НДС.

Определение от 17.07.2018 № 309-КГ18-9376 (с. Тютин Д.В., Русский лес) –

Позиция Налогоплательщика относительно необходимости применения в настоящем деле положений статьи 54.1 НК РФ, которая, по мнению заявителя, трактует в пользу налогоплательщика обстоятельства, связанные с выявлением и установлением необоснованной налоговой выгоды, несостоятельна. Согласно положениям названной статьи НК РФ право на вычет НДС может быть реализовано при условии четкой идентификации реального поставщика товара (работы, услуги). В рассматриваемом же случае, как установлено налоговым органом и судами, спорные контрагенты, отраженные в документах, представленных в подтверждение исполнения сделок с Налогоплательщиком, не осуществляли реальные хозяйственные операции.

Определение от 12.07.2018 № 301-КГ18-8935 (с. Першутов А.Г., Мон’дэлис Русь) –

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности с установленными фактическими обстоятельствами дела, связанными с серией сделок Налогоплательщика (купля-продажа, новация обязательства, кредитные соглашения), заключенных с Cadbury Russia Two Limited (Великобритания) по приобретению 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Дирол Кэдбэри», с дальнейшей реорганизацией ООО «Дирол Кэдбэри» в форме присоединения к Налогоплательщику, а также с вхождением указанных организаций в состав одного холдинга Kraft Foods Inc., суды пришли к выводу о том, что выплата Налогоплательщиком процентов и основного долга по кредитным соглашениям является скрытым распределением прибыли в адрес компаний холдинга и, по сути, являются дивидендами иностранных организаций. Признав, что целью совершения спорных сделок являлось перечисление сгенерированной на территории Российской Федерации прибыли в адрес материнской структуры Kraft Foods Inc., суды пришли к выводу о неправомерности включения Налогоплательщиком в состав внереализационных расходов в целях исчисления налога на прибыль расходов по уплате процентов по заемным обязательствам, а также о необходимости обществу как налоговому агенту с сумм выплат по этим обязательствам исчислить, удержать и перечислить в бюджет Российской Федерации налог на доходы иностранных организаций с выплаченных дивидендов либо иного распределения полученной прибыли.

Определение от 10.07.2018 № 302-КГ18-8964 (с. Першутов А.Г., СибТрансАвто) –

Проанализировав представленные Налогоплательщиком в суд экземпляры договора субподряда, счетов-фактур, справок о стоимости работ и актов выполненных работ, которые существенно отличаются от копий документов за теми же номерами и датами, представленных Налогоплательщиком на проверку в инспекцию, суды пришли к выводу, что результаты судебной почерковедческой экспертизы, установившей подлинность подписей директора контрагента в спорных документах, представленных при рассмотрении дела, не опровергают результаты почерковедческой экспертизы, назначенной инспекцией для установления достоверности подписей в документах, представленных в ходе камеральной проверки. При этом суды учли, что в ходе судебного разбирательства Налогоплательщиком представлены иные документы, отличные от тех, копии которых были представлены в ходе налоговой проверки, однако письменных пояснений о таком несоответствии документов в материалы дела Налогоплательщик по предложению суда не представил, в то время как устные пояснения Налогоплательщика относительно данного обстоятельства носили неточный и противоречивый характер.

Определение от 05.07.2018 № 308-КГ18-9082 (с. Завьялова Т.В., Росдорстрой) –

Признавая обоснованным доначисление обществу налога на доходы физических лиц, суды установили, что главный бухгалтер общества Ольховский В.В., получая займы от общества, выдавал их сотрудникам организации. Доказательств заключения договоров займа с физическими лицами обществом не представлены, также как не представлены доказательства погашения заемных обязательств. Учитывая изложенное Суды пришли к выводу о том, что выплаченные суммы являются заработной платой, а потому признали обоснованным доначисление названного налога.

Определение от 04.07.2018 № 308-КГ18-8441 (с. Тютин Д.В., Юг Руси) –

Сам по себе факт поставки товара в отсутствие четкой идентификации его реального поставщика не имеет правового значения для разрешения вопроса о наличии у общества права на возмещение НДС.

Определение от 03.07.2018 № 308-КГ18-8422 (с. Першутов А.Г., Золотая Семечка) –

Выводы судов об отсутствии реальности спорных хозяйственных операций и о непроявлении обществом должной осмотрительности при выборе поставщиков товара основаны на представленных в деле доказательствах, которые были оценены судами в их совокупности и взаимосвязи. Как установлено судами, являясь профессиональным участником на зерновом рынке, общество не могло не знать географию поставок этой специфической продукции и ее реальных поставщиков.

Определение от 02.07.2018 № 309-КГ18-8271 (с. Павлова Н.В., Бакальское радиоуправление) –

Судами установлено, что на момент приобретения долей ООО «Рудник» на основании договоров купли-продажи, заключенных Налогоплательщиком, как с ООО «НПРО Урала», так и с Компанией «AIGL», перенос владения с одних юридических лиц на налогоплательщика произведен исключительно с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде закрытия действующих договоров займа между сторонами, как следствие, отсутствие начисления во внереализационных доходах процентов по ним и оставления обязанности по уплате займов и процентов банку. В ходе замены учредителя ООО «Рудник» с Компании «AIGL» на Налогоплательщика его реальный владелец не изменился, при этом фактически обязанность оплаты кредита перенесена на Налогоплательщика. Судами отмечено, что в данном случае Налогоплательщик был осведомлено о наличии у ООО «Рудник» лицензии на пользование недрами Теченского месторождения, так как налогоплательщиком заключались договоры с использованием указанной лицензии. Однако, Налогоплательщик за счет заемных кредитных ресурсов не приобрел долю у ОАО «ММК», а вместо этого путем многоступенчатой схемы покупок долей в уставном капитале ООО «Рудник» приобрел эту же долю у Компании «AIGL». Более того, в 2014 году было принято решение о слиянии Налогоплательщика и ООО «Рудник». Единственной целью указанных сделок было получение обществом в лице своего собственника – Компании «AIGL» налоговой выгоды.

Определение от 27 августа 2018 г. № 304-КГ18-12160 (с. Антонова М.К., ИП предпринимателя Юманов Владимир Николаевич) –

Судами установлено использование Налогоплательщиком и иными индивидуальными предпринимателями единого объекта торговли с общей организационной структурой, идентичность осуществляемой деятельности по розничной торговле товарами, отсутствие обособленности торговых площадей, свободный доступ покупателей ко всем товарам и осуществление оплаты у кассира - операциониста, находящегося на едином стационарном месте торгового зала, общее управление и ведение бухгалтерского учета одним лицом, наличие расчетных счетов предпринимателей в одном банке с указанием одного контактного лица, использование единой форменной одежды, вывески, рекламных материалов, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о получении заявителем необоснованной налоговой выгоды в виде применения ЕНВД.

Определение от 21 августа 2018 г. № 304-КГ18-11923 (с. Антонова М.К., Электромонтаж-4) –

Суды исходили из того, что между Налогоплательщиком и взаимозависимыми организациями фактически отсутствует разделение деятельности, субъекты организационно не обособлены; деятельность субъектов является частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата; схема «дробления бизнеса» не имела какой-либо экономически обусловленной цели.

Определение от 06 августа 2018 г. № 302-КГ18-11031 (с. Антонова М.К., Стандарт) –

Судами установлен факт согласованного, целенаправленного, формального распределения между взаимозависимыми лицами площади единого объекта недвижимого имущества путем оформления в собственность отдельных этажей здания, стоимость каждого из которых не превышает сумму 100 миллионов рублей, и последующего регулирования лимита доходов, предоставляющего право для применения УСН каждому из взаимозависимых лиц. При таких обстоятельствах, учитывая, что стоимость рассматриваемого объекта основных средств превышает 100 миллионов рублей, а сумма доходов, полученных группой взаимозависимых лиц от деятельности с использованием данного объекта превышает 60 миллионов рублей, судебные инстанции согласились с выводом налогового органа об отсутствии у общества права на применение УСН и признали доначисление налогов по общей системе налогообложения правомерным.

Определение от 06 августа 2018 № 303-КГ18-11073 (с. Антонова М.К., ИП Тян Андрей Кичельевич) –

Судами установлено, что площадь торгового зала, используемого Налогоплательщиком для розничной торговли, превышает 150 квадратных метров, максимально допустимых для применения ЕНВД; арендованные площади торгового зала магазина конструктивно друг от друга не обособлены, действовали как единый объект торговли с общей организационной структурой (единые трудовые ресурсы, единый товарооборот, общие денежные расчеты, общая кассовая зона); генеральным директором и учредителем общества является Тян Ки Чель (с долей участия 100 процентов), который состоит с заявителем в родственных связях.

Определение от 06 августа 2018 г. № 302-КГ18-10825 (с. Антонова М.К., Радиосвязь) –

Ссылка Налогоплательщика на необходимость применения положений статьи 54.1 НК РФ признается ошибочной, поскольку положения указанной нормы права в силу статьи 2 Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» применяются к проверкам только после вступления данного закона в законную силу.

Определение от 13.09.2018 № 305-КГ18-14631 (с. Завьялова Т.В., микрофинансовая организация «Финансы. Бизнес. Развитие») –

Суды установили, что Налогоплательщиком с взаимозависимым лицом заключались заведомо убыточные договоры уступки права требования по договорам займа, поскольку стоимость данных сделок не включала в себя суммы процентов при возврате займов. Суды расценили указанные действия экономически необоснованными, поскольку фактически перевод основной деятельности Налогоплательщика (получение прибыли, в том числе, процентов по возврату займов) на взаимозависимое лицо искусственно создает условия возможности применения более низкой, чем у Налогоплательщика, ставки налога по соответствующей системе налогообложения.

Определение от 11.09.2018 № 304-КГ18-12227 (с. Павлова Н.В., Потенциал Центральной Сибири) –

Судебные инстанции указали, что само по себе заключение сделки с организациями, имеющими ИНН, банковский счет и юридический адрес, не являются безусловным основанием для получения налоговой выгоды в виде налоговых вычетов и не может характеризовать контрагентов как добросовестных, надежных и стабильных участников хозяйственных взаимоотношений, следовательно, не может однозначно свидетельствовать о проявленной обществом должной осмотрительности, именно в целях подтверждения добросовестности организаций, выбираемых в качестве контрагентов.

Определение от 03.09.2018 № 309-КГ18-12243 (с. Завьялова Т.В., ИП Баскаль Владимир Александрович) –

Доначисление спорных сумм НДС связано с выводом налогового органа о формальном документировании взаимозависимыми лицами (ИП Баскалем В.А. и ООО «Пораблок») совместной деятельности и отсутствия реальных действий в рамках договора простого товарищества.

Признавая выводы налогового органа необоснованными, суды исходили из установленных по делу обстоятельств, в частности, отчета аудитора относительно принципов экономической целесообразности ведения ИП Баскалем В.А. предпринимательской деятельности, в том числе, сдачи в аренду имущества, и преимущества получения экономической выгоды в результате осуществления предпринимательской деятельности посредством заключения договора простого товарищества.

Определения от 26.10.2018 № 305-КГ18-18064 (с. Завьялова Т.В., ИП Юдин Александр Дмитриевич) –

Суды исходили из доказанности выводов налогового органа, установившего ряд обстоятельств, свидетельствующих о применении заявителем схемы сокрытия части дохода от основного вида его деятельности – сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, путем создания вексельной схемы с взаимозависимым лицом, что повлекло за собой превышение Налогоплательщиком предельной суммы дохода в 60 млн. рублей, установленной пунктом 4.1 статьи 346.13 НК РФ.

Определения от 8 октября 2018 № 310-КГ18-11857 (с. Пронина М.В., Маштехпром) –

Налогоплательщик приобрел у официальных дилеров производителей автомобилей марок LEXUS, AUDI три транспортных средства на общую сумму 7 693 000 руб., включая НДС. Данные транспортные средства были реализованы Налогоплательщиком в адрес иностранной компании – общества с ограниченной ответственностью «Техноком плюс» (Украина, далее – ООО «Техноком плюс») по более низкой цене. Ввиду совершения операции, облагаемой НДС по ставке 0 %, Налогоплательщик получил право на возмещение из бюджета сумм НДС, ранее уплаченных при приобретении спорных автомобилей. Налогоплательщик является аффилированным лицом с ООО «Техноком плюс» (учредитель Налогоплательщика является руководителем ООО «Техноком плюс»), обладает признаками номинальной организации ввиду отсутствия материально-технической базы и трудового персонала для реального осуществления хозяйственной деятельности, ограниченности полномочий генерального директора. У Налогоплательщика отсутствуют собственные денежные средства. Закупка автомобилей производилась за счет средств, предварительно полученных от ООО «Техноком плюс». С учетом установленных обстоятельств суды пришли к выводу о том, что основной целью вовлечения посредника (ООО «Маштехпром») в указанные хозяйственные операции явилось получение налоговой выгоды налогоплательщиком иностранного государства вследствие возможности реализации ему автомобилей по цене, ниже цены приобретения у организаций-дилеров на территории Российской Федерации за счет получения Налогоплательщиком налоговых вычетов по НДС.

Определение от 27.11.2018 № 305-КГ18-19132 (с. Тютин Д.В., ЮСсА-Гран) –

Ссылка Налогоплательщика на то, что совершенные хозяйственные операции были признаны реальными применительно к исчислению налога на прибыль, не может быть принята во внимание. Сам по себе факт поставки продукции в отсутствие четкой идентификации ее реального поставщика не имеет принципиального значения для разрешения вопроса о наличии у общества права на вычет по НДС. При этом из положений главы 21 НК РФ следует, что именно Налогоплательщик должен подтвердить реальное выполнение соответствующих обязательств конкретным контрагентом, по взаимоотношениям с которым заявлена налоговая выгода.

Определение от 22.11.2018 № 302-КГ18-19323 (с. Завьялова Т.В., ИП Лиханов Дмитрий Игоревич) –

Суды оценили экономическую обоснованность совершения Налогоплательщиком сделки по реализации собственных земельных участков и квартиры по заниженным ценам, в последующем проданных индивидуальным предпринимателем Драгайцевым С.В. по действительной их рыночной стоимости. При этом суды исходили из того, что основной целью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Драгайцева С.В. (фактически не осуществлявшего иной деятельности, кроме спорной сделки) является вывод доходов, подлежащих налогообложению, при учете которых налогоплательщиком была бы утрачена возможность применения специальных налоговых режимов.

Определение от 20.11.2018 № 308-КГ18-18448 (с. Першутов А.Г., Мидас) –

Позиция Налогоплательщика относительно необходимости применения в настоящем деле положений статьи 54.1 НК РФ, которая, по мнению Налогоплательщика, трактует в его пользу обстоятельства, связанные с выявлением и установлением необоснованной налоговой выгоды, несостоятельна. Согласно положениям названной статьи НК РФ право на вычет может быть реализовано при условии четкой идентификации реального поставщика товара (работы, услуги). В рассматриваемом же случае, как установлено налоговым органом и судами, спорные контрагенты, отраженные в документах, представленных в подтверждение исполнения сделок с обществом, не осуществляли реальные хозяйственные операции.

Определение от 19 ноября 2018 г. № 307-КГ18-18260 (с. Антонова М.К., Вест-Алко) –

Спорные контрагенты не могли выполнять обязательства по заключенным договорам в связи с отсутствием управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, собственных или арендованных складских и производственных помещений; анализ бухгалтерской и налоговой отчетности контрагентов свидетельствует о несоизмеримости показателей налоговой отчетности и сумм полученных доходов.

Определение от 28 декабря 2018 № 309-КГ18-22536 (с. Антонова М.К., Свердловскавтодор) –

Строительные материалы у контрагента не приобретались, в производстве не использовались и заказчику в стоимости работ не предавались. При этом количество и масса груза не сопоставимы с количеством единиц техники; заявленные объемы товара нереальны; по указанным в товарных накладных адресам погрузка - разгрузка не осуществлялась, факт передвижения товара не подтвержден; документы не позволяют определить кем, на чем и откуда перевозился груз, кто его принял к перевозке и кто сдал. Также установлено, что в ходе выполнения работ по договору субподряда их объем увеличивался за счет поставки дополнительных материалов, приобретение которых первоначально не предусматривалось, а стоимость многократно уменьшалась путем заключения дополнительных соглашений, не согласованных с государственным заказчиком. При этом списание в расходы в целях налогообложения произведено сверх фактически использованных при выполнении работ материалов, в то время как факты перерасхода материалов, наличия их остатков на складе на конец выполнения работ либо реализации сторонним организациям не подтверждены. Более того, для выполнения работ в полном объеме были использованы строительные материалы, переданные Налогоплательщику на условиях давальческого сырья; экономический смысл одновременного получения материалов от того же лица по договору поставки для исполнения договора субподряда отсутствует, поскольку лишь увеличивает расходы налогоплательщика, формирует его задолженность, учитывая, что необходимый товар приобретен в интересах подрядчика и фактически может быть передан по договору давальческого сырья.

Определение от 27 декабря 2018 г. № 310-КГ18-22361 (с. Антонова М.К., Брянский завод по ремонту железнодорожной техники) –

Ссылка общества на необходимость применения статьи 54.1 НК РФ признается ошибочной, поскольку положения указанной нормы в силу статьи 2 Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» применяются к проверкам только после вступления данного закона в силу, то есть после 19.08.2017.

Определение от 26.12.2018 № 306-КГ18-22116 (с. Завьялова Т.В., ПензДорТранс) –

Спорные контрагенты обладают признаками недобросовестных налогоплательщиков; не располагали основными средствами; соответствуют критерию «массовый учредитель», «массовый руководитель»; численность работников составляла 1 человек; организации зарегистрированы по адресам «массовой» регистрации, незадолго до заключения с Налогоплательщиком договоров; подписи на первичных документах выполнены неуполномоченными лицами; суммы налогов исчислялись к уплате в бюджет в минимальных размерах; отсутствуют платежи, характерные для организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность; должностные лица контрагентов отрицают их регистрацию, ведение какой либо финансово-хозяйственной деятельности, в том числе с Налогоплательщиком.

Определение от 21.12.2018 № 306-КГ18-20883 (с. Павлова Н.В., Стройвентсервис) –

Судом в отношении контрагента установлено, что данная организация представляла налоговую отчетность с незначительными суммами налогов к уплате в бюджет при значительных оборотах по реализации; удельный вес налоговых вычетов в общей сумме исчисленного налога составляет свыше 89 процентов; договор аренды помещения оформлен с аффилированной организацией, в которой руководителем является дочь директораконтрагента; договор на оказание услуг почтовой связи и абонирование ячеек не заключался; движение денежных средств по расчетному счету носило транзитный характер.

Определение от 19 декабря 2018 г. № 307-КГ18-21360 (с. Антонова М.К., ИП Делун Виктор Андреевич) –

Судебные инстанции установили, что ИП Делун Л.Э. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя незадолго до заключения первого договора аренды нежилого помещения (магазина), при этом до появления у налогоплательщика информации о проведении выездной налоговой проверки не вносила арендную плату, самостоятельную предпринимательскую деятельность не осуществляла и доходами от реализации товаров не распоряжалась. Вместе с тем магазин функционировал как отдельный единый торговый объект, единственным собственником которого является Налогоплательщик; разделение торговых площадей в магазине и ассортимента товаров носило формальный характер, выручка от продажи товаров поступала предпринимателю независимо от кассы поступления.

Определение от 17 декабря 2018 г. № 309-КГ18-21253 (с. Антонова М.К., ИП Трунов Антон Владимирович) –

Суды исходили из того, что приобретенные транспортные средства Mersedes-Benz Actros 1841 LS, Тонар-97461-прицеп переданы Налогоплательщиком взаимозависимому лицу - по договорам аренды транспортных средств с минимальной арендной платой несопоставимой с суммой ежемесячных лизинговых платежей, действия Налогоплательщика направлены на создание фиктивного документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде незаконного возмещения сумм НДС из бюджета с учетом того, что арендатор транспортных средств является взаимозависимым лицом, применяющим специальный налоговый режим. В отношении приобретенного транспортного средства Skoda Oktavia суды согласились с позицией налогового органа об отсутствии оснований для применения налоговых вычетов, поскольку предпринимателем не представлено доказательств использования транспортного средства для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения по НДС. По эпизоду, связанному с приобретением моторных масел, дисков и запасных частей и оказания Налогоплательщику услуг абонентского обслуживания системы охраны данных транспортных средств суды указали, что поскольку транспортные средства фактически участвовали в деятельности взаимозависимого лица, применяющего специальные налоговые режимы, основания для принятия к вычету указанной суммы НДС также отсутствуют.

Определение от 14 декабря 2018 г. № 307-КГ18-20751 (с. Антонова М.К., СТЕП) –

Налогоплательщик и контрагент осуществляют финансово-хозяйственную деятельность на одной производственной территории; располагаются в одном административном здании, используют общую оргтехнику, пользуются услугами одного банка, система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для обслуживания их счетов подключена к одному телефонному номеру, принадлежащему контрагенту, получают корреспонденцию по одному почтовому адресу и используют один IP-адрес; закупают сырье и материалы у одних поставщиков. При этом Налогоплательщик не обладает реальными условиями для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, приобретенное сырье передает контрагент на переработку на давальческой основе с применением производственного оборудования и работников контрагента; готовая продукция Налогоплательщика хранится и отгружается покупателям с территории и со складских помещений, принадлежащих контрагенту; для расчета с поставщиками общество использовало финансовую помощь от контрагента, которая на момент проверки не возвращена; расчеты за оказанные контрагентом услуги по переработке давальческого сырья не произведены. Судебные инстанции пришли к выводу о создании взаимозависимыми лицами - обществом и контрагентом схемы дробления бизнеса путем осуществления формального документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения из бюджета НДС и снижения налоговой нагрузки контрагента по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Определение от 13 декабря 2018 г. № 309-КГ18-21357 (с. Антонова М.К., комбинат хлебопродуктов «Злак») –

Фактически сельскохозяйственная продукция приобреталась налогоплательщиком напрямую у сельскохозяйственных поставщиков, не являющихся плательщиками НДС; при разгрузке на территории Налогоплательщика производилась замена товарно-транспортных накладных, изменялся владелец зерна (сельхозпроизводитель); реальная оплата товара не осуществлялась.

Определение от 11.12.2018 № 308-КГ18-21602 (с. Завьялова Т.В., ИП Стрельников Дмитрий Валерьевич) –

Суды исходили из формальности документооборота между Налогоплательщиком и его контрагентами в целях имитации ведения деятельности в сфере оказания услуг по перевозке грузов, что исключает возможность налогообложения дохода, полученного Налогоплательщиком от своих контрагентов, ЕНВД и влечет начисление НДФЛ. Судебные инстанции установили, что в ходе проверки ни Налогоплательщик, ни его контрагенты не представили товарно-транспортные, транспортные накладные, подтверждающие заключение и выполнение договоров об оказании транспортных услуг, поручения предпринимателя к агентским договорам, отчеты агента, акты сверки, предусмотренные договорами, договоры с медицинским учреждением на осуществление предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. Из анализа движения денежных средств по расчетному счету предпринимателя следует отсутствие арендных платежей за транспортные средства, а также отсутствие расходов по выплате заработной платы, либо по оплате услуг водителей, привлеченных по договорам гражданско-правового характера; контрагенты предпринимателя не располагают основными, транспортными средствами и трудовыми ресурсами, скрываются от налогового контроля; транзитное движение денежных средств, полученных от спорных контрагентов, с расчетного счета предпринимателя на личную банковскую карту, оформленную на Стрельникова Д.В. как на физическое лицо.

Определение от 10.12.2018 № 310-КГ18-20050 (с. Першутов А.Г., Новомичуринское предприятие промышленного железнодорожного транспорта) –

Вопреки позиции Налогоплательщика, признание налоговым органом расходов при исчислении налога на прибыль и дальнейшая реализация товара не могут служить бесспорным основанием для получения вычетов по налогу на добавленную стоимость, поскольку предъявляя к вычету налог на добавленную стоимость по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товар приобретен непосредственно у того контрагента, который заявлен в документах, представленных в налоговый орган.

Определение от 03.12.2018 № 304-КГ18-19526 (с. Завьялова Т.В., Шахта «Полосухинская») –

Суды учли, что анализ собранных по делу доказательств дает основание полагать, что иностранная компания является промежуточным звеном, «технической» (кондуитной) компанией, которая фактически не получала выгоду от полученного дохода и не определяла его дальнейшую судьбу, не являлась конечным выгодоприобретателем по полученному на его счет доходу, который транзитом перечислен в адрес организаций, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, с Правительством которых у Российской Федерации не заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения. Суды признали правомерным вывод налогового органа о том, что иностранная компания не вела хозяйственную деятельность и действовала в интересах третьего лица, а потому налогоплательщиком не соблюдены условия пункта 2 статьи 10 Соглашения от 05.12.1998.