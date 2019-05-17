Всероссийская реновация, Вич инфицированные усыновители, право на звонок и другие новости

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2019

Ответственность работодателя за отказ по смене зарплатного банка – Законопроект № 677227-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работодатель понесет административную ответственность за воспрепятствование осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. В Пояснительной записке указывается, что создание препятствий гражданам в смене кредитной организации для получения заработной платы может создавать условия для получения обслуживающей "зарплатный проект" кредитной организацией преимуществ не только при привлечении денежных средств на банковские счета, но и при осуществлении иных видов банковской деятельности, что в отдельных случаях может приводить к ограничению конкуренции, в частности при наличии у такой организации доминирующего положения на соответствующем рынке.

Усыновление Вич инфицированными – Законопроект № 607299-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от положения, установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, имеет заболевания, указанные в Перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка. В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен во исполнение Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2018 г. № 25-П, согласно которому положения подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эти положения по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового регулирования судебной практикой, служат основанием для отказа лицу, инфицированному вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита С, в усыновлении (удочерении) ребенка, который в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с этим лицом.

Уплата алиментов государством – Законопроект № 680786-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае невозможности взыскания задолженности по алиментам на протяжении шести и более месяцев из заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при недостаточности заработка и (или) иного дохода; при отсутствии у лица, обязанного уплачивать алименты денежных средств на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях, а также денежных средств, переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход права собственности, обязанность по уплате алиментов берут на себя государственные органы социальной защиты населения. В Пояснительной записке указывается, что неуплата алиментов становится рядовым явлением и имеет широчайшее распространение. Но даже в случае, когда такая уплата осуществляется добровольным путем, зачастую средств, выплачиваемых должником, не хватает на полноценное содержание несовершеннолетнего и (или) нетрудоспособного члена семьи.

Право на информацию о льготах – Законопроект № 682012-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому граждане вправе получать персонифицированную информацию о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, на основании бесплатного голосового обращения по выделенному телефонному номеру, путем посещения органов соцзащиты и и многофункциональных центров.

Штраф за оскорбление граждан – Законопроект № 685933-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому распространение от имени лиц, замещающих должности государственной гражданской (муниципальной службы), а также выборные должности в федеральном, региональном или муниципальном органе представительной власти в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что публичные оскорбления представителей исполнительной и законодательной власти в адрес народа стали в последнее время привычным для России явлением, свидетельствующем о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения. Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении.

Всероссийская реновация – Законопроект № 689840-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о реновации жилищного фонда в Российской Федерации, которым предлагается механизм реализации реновации, приемлемый для всех субъектов Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что Острая актуальность проблемы обновления жилищного фонда в Российской Федерации не вызывает сомнений. Во многих городах нашей страны продолжают эксплуатироваться многоквартирные дома так называемого первого периода индустриального домостроения (1957-1975 годы). Большинство подобных и еще более ранней постройки домов было рассчитано на срок не более пятидесяти лет, который к настоящему времени истек или близок к истечению. Технические обследования показывают неудовлетворительное состояние таких домов, в целом ряде случаев близкое к аварийному. Условия же проживания в них далеки не только от комфортных, но зачастую и от минимально приемлемых по современным требованиям.

Звонок при задержании – Законопроект № 690852-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации или настоящей статьей, имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции.

Уголовная ответственность за оскорбление граждан – Законопроект № 700448-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за оскорбление, совершенное должностным лицом, при исполнении им своих служебных обязанностей, в отношении другого лица. В Пояснительной записке указывается, что в последнее время оскорбления допущенные представителями власти в адрес граждан Российской Федерации не являются редкостью. Едкие высказывания чиновников, направленные на унижение чести и достоинства населения, свидетельствуют о явном неуважении к народу, который согласно Конституции Российской Федерации, является носителем суверенитета и единственным источником власти.

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