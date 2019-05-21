Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за март 2019

В обзор включаются решения Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда РФ по налоговым спорам.

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Общие вопросы

Определение от 19 марта 2019 № 304-ЭС19-1659 (с. Антонова М.К., ИП Аскеров М.М.) –

Несовершение налоговым органом действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 НК РФ, при наличии доказательств осведомленности Налогоплательщика об имеющейся у него переплате не является основанием для вывода о соблюдении последним срока на возврат излишне уплаченного (взысканного) налога.

Определение от 4 марта 2019 г. № 310-ЭС19-496 (с. Завьялова Т.В., Донако-ТрансКарт) –

Спорным для сторон остался вопрос, являются ли уплаченные Налогоплательщиком в рамках уголовного дела денежные средства излишне взысканной суммой налога или возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления.

Статья 78 НК РФ дополнена пунктом 13.1, в соответствии с которым суммы денежных средств, уплаченные в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступлений, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, не признаются суммами излишне уплаченного налога и зачету или возврату в порядке, предусмотренном этой статьей, не подлежат. Принимая во внимание, что Налогоплательщиком заявление о возврате подано 18.01.2018, то есть в период действия вышеуказанной нормы (с 30.11.2016), суды пришли к выводу о том, что спорные суммы налогов не являлись излишне уплаченными или излишне взысканными и не подлежали возврату. Признавая перечисленные Налогоплательщиком суммы именно как ущерб, причиненный бюджету, суды также исходили из того, что в рамках уголовного дела основанием для определения наличия в действиях руководства Налогоплательщиков признаков преступления являлся результат самостоятельного следственного действия - экономической судебной экспертизы, определившей размер ущерба, причиненного бюджету действиями подозреваемого. В связи с этим суды отклонили доводы Налогоплательщика о преюдициальном значении для рассмотрения данного спора судебных актов по делу N А14-14600/2014, указав, что доначисления, произведенные налоговым органом в рамках выездной налоговой проверки, правомерность которых оценивалась арбитражными судами трех инстанций в рамках обозначенного дела, к определению размера ущерба по уголовному делу отношения не имели.

Налоговый контроль

Определение от 29.03.2019 № 309-ЭС19-2530 (с. Павлова Н.В., Комбинат «Электрохимприбор») –

В соответствии с пунктом 3 статьи 98 НК РФ в качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела физические лица. Поскольку НК РФ не предусмотрены критерии определения степени такой заинтересованности лиц, данный вопрос решается судом с учетом конкретных обстоятельств дела.

Суды исходили из недоказанности комбинатом того факта, что наличие нарушений со стороны инспекции при проведении осмотров и спорные протоколы повлекли для комбината налоговые последствия. Суды установили, что спорные протоколы не явились основанием и не были использованы для доначисления комбинату земельного налога за проверяемый период.

Определение от 27.03.2019 № 304-КГ18-20452 (с. Першутов А.Г., Пронина М.В., Тютина Д.В., БЭНТЭН) +

Принятие налоговым органом в порядке пункта 3.2 статьи 76 НК РФ решения о приостановлении операций по счетам хотя и направлено на обеспечение механизма законного поведения налоговых агентов (плательщиков страховых взносов) при исполнении публичной обязанности по уплате налогов и сборов, в частности по представлению в установленные сроки соответствующего расчета сумм налога на доходы физических лиц, но, тем не менее, создает препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Таким образом, принятие налоговым органом решения о приостановлении операций по счету в отсутствие к тому правовых оснований само по себе создает неправомерное препятствие лицу, в отношении которого принято такое решение, осуществлять предпринимательскую и иную экономическую деятельности, чем нарушает права и законные интересы этого лица.

Налоговая ответственность

Определение от 19.03.2019 № 305-ЭС19-2226 (с. Завьялова Т.В., Агро-Авто) –

Сам факт направления уточненной налоговой декларации после выявления правонарушения инспекцией не может являться основанием для освобождения от ответственности в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 81 НК РФ.

Определение от 14.03.2019 № 305-ЭС19-1889 (с. Завьялова Т.В., Всероссийский институт легких сплавов) –

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для снижения размера налоговых санкций в связи с систематическим нарушением Налогоплательщиком установленных законом сроков перечисления налога.

Комментарий к практике ВС РФ за март 2019:

НДС

Определение от 29 марта 2019 № 305-ЭС19-2713 (с. Пронина М.В., Балтийская Строительная Компания – Санкт-Петербург) –

Вне зависимости от доли участия в финансировании инвестиционного проекта Налогоплательщик не вправе заявлять о применении налогового вычета в размере, превышающем размер отошедшей ему части возведенного объекта строительства.

Определение от 27.03.2019 № 310-ЭС19-2428 (с. Завьялова Т.В., ДОЦ) –

Учитывая, что безвозмездная передача неотделимых улучшений арендуемого имущества в целях главы 21 НК РФ признается реализацией, суды пришли к выводу о том, что неотделимые улучшения, произведенные Налогоплательщиком в период действий договора аренды и переданные арендодателю после завершения арендных отношений, образуют самостоятельный объект налогообложения налогом на добавленную стоимость (подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ).

Определение от 21.03.2019 № 306-ЭС19-1226 (с. Павлова Н.В., Торговый дом «Цветмет») –

Налогоплательщиком под видом продажи алюминиевого сплава марки АК5М2, в составе цены которых выделен НДС, фактически осуществлялись операции по купле-продаже лома расплавленного в чушках и слитках, следовательно, оспариваемые решения инспекции соответствуют закону, так как в силу подпункта 25 пункта 2 статьи 149 НК РФ операции реализации лома цветных металлов освобождены от налогообложения НДС.

Определение от 15.03.2019 № 310-ЭС19-2050 (с. Завьялова Т.В., Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области) –

При реализации муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, обязанность по перечислению НДС возложена на лиц, реализующих данное имущество. Обстоятельства данного спора и представленные доказательства были предметом рассмотрения и оценки судов.

Определение от 14 марта 2019 г. № 301-КГ18-20421 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Химпром) +

Определенный на уровне подзаконного акта и правоприменительной практики налоговых органов порядок оформления возврата товаров, предполагающий выставление покупателем "обратного" счета-фактуры, имеет своей целью исключение риска злоупотребления правом участниками сделки - недопущение ситуаций, когда исчисленные при первоначальной отгрузке товара суммы НДС корректируются (заявляются к вычету) продавцом без совершения покупателем, возвращающим товар, аналогичной корректировки сумм налога, принятых к вычету.

Однако, как установлено судом контрагент не принимал к вычету НДС при приобретении имущества у Налогоплательщика. Более того, судом констатировано, что контрагент исчислил налог при возврате товара обществу, отразив соответствующую сумму НДС в своей налоговой отчетности. То есть обстоятельство, доказательством которого должен был выступить выставленный обществу "обратный" счет-фактура, нашло свое подтверждение. Вменение налогоплательщику основанной на подзаконном акте обязанности получить счет-фактуру от покупателя, не передавшего данный документ добровольно, в качестве условия реализации законного права общества на корректировку излишне уплаченного НДС, в такой ситуации становится обременительной (избыточной) мерой, имея в виду, что требование ее выполнения не связано с достижением той цели, для которой Правительством Российской Федерации установлен вышеизложенный порядок оформления счетов-фактур при возврате товаров - предотвращение риска наступления неблагоприятных последствий для казны в результате злоупотреблений.

Определение от 13.03.2019 № 303-ЭС19-691 (с. Першутов А.Г., Колхоз Партизан) –

Суды установили, что гербициды закупались кооперативом не с целью использования их в деятельности кооператива, облагаемой НДС. Представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что закупленные в завышенном количестве гербициды не использовались Налогоплательщиком для химической обработки полевых дорог и прилегающей территории зернового двора против сорняков. Гербициды закупались Налогоплательщиком в завышенном количестве после окончания посевной для общества с ограниченной ответственностью «Союз», которое находится на упрощенной системе налогообложения, не является плательщиком НДС и не имеет права на налоговый вычет по НДС.

Определение от 13.03.2019 № 309-ЭС19-1390 (с. Завьялова Т.В., Магистраль большого интернета Таймыр-Урал) –

Налогоплательщику отказано в возмещении сумм НДС, предъявленного контрагентами в составе цены товаров и работ, приобретенных до введения процедуры банкротства, но впоследствии вошедших в конкурсную массу Налогоплательщика-должника. Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды учли, что в связи с банкротством Налогоплательщика, приобретенные им ранее товары и результаты работ не могут впоследствии быть использованы в облагаемой налогом деятельности.

Определение от 11.03.2019 № 304-КГ18-23144 (с. Павлова Н.В., Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское») –

Целью получения транспортно-экспедиционных услуг была организация международной перевозки, поскольку пункт отправления товаров расположен за пределами Российской Федерации (г. Горлица, Польша); доставка товара по территории Российской Федерации являлась лишь одним из этапов международной перевозки, что является основанием для применения ставки НДС 0% в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ. Учитывая, что налоговая ставка является установленным законом элементом налогообложения, обязательным для применения налогоплательщиками, суд признал выставленные экспедиторами Налогоплательщика счета-фактуры содержащими ненадлежащую налоговую ставку 18 процентов и указал на невозможность использования их в качестве основания для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению.

Обзор налоговых новостей за апрель 2019

Налог на прибыль

Определение от 22 марта 2019 № 305-ЭС19-1936 (с. Антонова М.К., ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь) –

Суды пришли к выводу о наличии у налогового органа правовых оснований для вынесения решения в оспоренной части, поскольку разовый платеж на право пользования недрами является обязательным условием для получения соответствующей лицензии и подлежит равномерному списанию в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет.

Определение от 15.03.2019 № 304-ЭС19-2072 (с. Завьялова Т.В., Холдинговая компания «СДС-Энерго») –

Организации могут применять коэффициент ускорения равный 3 только по движимому имуществу, либо имуществу, составляющему объект финансовой аренды (лизинга), относимому к активной части основных средств в соответствии с условиями договора лизинга. Установив, что спорный объект основных средств вышеназванными признаками не обладает, суды пришли к выводу об отсутствии у Налогоплательщика необходимых условий для применения ускоренного коэффициента амортизации равного 3.

Определение от 04.03.2019 № 306-ЭС19-836 (с. Завьялова Т.В., Техника) –

Задолженность, представляющая собой денежные средства, размещенные на банковском счете в кредитной организации, включенная в реестр требований кредиторов, не может быть признана безнадежной и не учитывается в расходах при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций до завершения конкурсного производства и ликвидации данной организации в установленном законом порядке.

Налог на имущество

Определение от 4.03.2019 № 307-КГ18-22912 (с. Павлова Н.В., Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада) –

Суд, учитывая заключение судебной экспертизы, исходил из того, что оборудование, находящееся в зданиях, непосредственно не участвует в процессе передачи энергии, оно предназначено для обеспечения, в том числе передачи электрической энергии через технические устройства электрических сетей.

Определение от 04 марта 2019 № 308-КГ18-11168 (с. Антонова М.К., Пронина М.В., Тютин Д.В., Южная горно-добывающая компания) +

Предусмотренное пунктом 25 статьи 381 НК РФ ограничение на применение освобождения от налогообложения движимого имущества, полученного от взаимозависимых лиц, должно толковаться в контексте вышеуказанных целей введения налоговой льготы и установления ограничений в ее применении. Предусмотренное данной нормой ограничение права на применение налоговой льготы не распространяется на ситуации, когда операции между взаимозависимыми лицами не могли повлечь неблагоприятные налоговые последствия, а именно, не способны привести к выводу из-под налогообложения основных средств, принятых на учет до 01.01.2013.

Дайджест налоговых новостей за апрель 2019

Земельный налог

Определение от 07.03.2019 № 304-ЭС19-1240 (с. Завьялова Т.В., СеверХолдингВино) –

Суды отказали в удовлетворении заявленных требования, поскольку у общества вне зависимости от фактического использования земельного участка возникла обязанность определить налоговую базу в отношении этого участка, исчислить сумму земельного налога и представить налоговую декларацию.

НДПИ

Определение от 29.03.2019 № 302-ЭС19-2519 (с. Павлова Н.В., ГРК «Быстринское) –

Суды исходили из доказанности инспекцией обоснованности факта отнесения произведенных спорных горных работ к работам по добыче полезных ископаемых в целях определения расчетной стоимости полезных ископаемых и того факта, что стоимость аренды земельных участков, предоставленных для разработки месторождений полезных ископаемых и используемых для хранения вскрышных пород, должна учитываться при определении расчетной стоимости полезного ископаемого в целях исчисления НДПИ

УСН

Определение от 05 марта 2019 № № 310-ЭС19-970 (с. Антонова М.К., Погарский пищевой комбинат) –

Судами установлено, что условия заключенных Налогоплательщиком с контрагентами договоров на оказание услуг по производству продукции и оформленные по результатам их исполнения документы свидетельствуют о фактическом предоставлении исполнителями персонала, необходимого Налогоплательщику для производства продукции на его же оборудовании, при этом данные договоры не соответствуют критериям, определенным статьей 56 Трудового кодекса Российской Федерации для трудового договора, являются гражданско-правовыми. Доказательств того, что Налогоплательщик в проверяемом периоде выступал работодателем по отношению к работникам контрагентов не представлено. При таких обстоятельствах затраты Налогоплательщика на выплату сотрудникам данных организаций заработной платы и по перечислению за них страховых взносов, не могут быть расценены в качестве оплаты труда работникам. Кроме того, указанные расходы, являющиеся по своей сути расходами по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по подбору персонала, не предусмотрены в перечне расходов, подлежащих учету в составе налоговой базы по УСН.

ЕНВД

Определение от 19.03.2019 № 303-ЭС19-2185 (с. Завьялова Т.В., Востокстройавто) –

Суды сочли доказанным факт осуществления Налогоплательщиком в спорном периоде деятельности по предоставлению в аренду транспортных средств с экипажем, а потому пришли к выводу о ведении Налогоплательщиком деятельности, не подпадающей под применение системы налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход. Суды учли, что исполняя свои обязательства по заключенным с контрагентами договорам перевозки груза, Налогоплательщик фактически не осуществлял доставку груза в пункт назначения, не выдавал его уполномоченному на получение лицу (получателю) и не нес обязанности по доставке груза в пункт назначения в определенные сроки.

Вопросы добросовестности

Определение от 27.03.2019 № 308-ЭС19-2268 (с. Завьялова Т.В., Югтехстрой) –

Доначисление оспариваемым решением налога на прибыль организаций связано с выводом инспекции о получении обществом необоснованной налоговой выгоды в результате неправомерного включения в состав внереализационных расходов отрицательной курсовой разницы, возникшей при возврате займа иностранному взаимозависимому лиц. Признавая выводы налогового органа обоснованными, суды исходили из ряда обстоятельств, установленных инспекцией, которые в совокупности свидетельствуют о том, что в результате согласованных действий Налогоплательщика и иностранного контрагента произошло уменьшение налоговых обязательств в виде завышения расходной части при расчете налога на прибыль у одного участника сделки – Налогоплательщика, и получение дохода, не подлежащего налогообложению, вторым участником сделки. Таким образом, заключая сделку с взаимозависимым лицом на обременительных условиях, стороны преследовали исключительно цель ухода от налогообложения.

Определение от 26 марта 2019 № 309-ЭС19-2725 (с. Антонова М.К., Торговый дом «Технические газы») –

Суды исходили из того, что контрагент является взаимозависимой и аффилированной по отношению к Налогоплательщику организацией, при этом не осуществляло и не могло осуществить поставку рассматриваемого товара в спорных объемах и оказать транспортные услуги по перевозке технических газов в баллонах, поскольку не обладало разрешениями и лицензиями для осуществления опасного вида деятельности, сопряженного с определенным риском причинения ущерба окружающей среде и Налогоплательщику, а также необходимыми для осуществления соответствующей хозяйственной деятельности ресурсами и технической возможностью. Вместе с тем, Налогоплательщик в отличие от своего контрагента, располагал лицензиями на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, свидетельством о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и имел в собственности технические устройства, позволяющие хранить газообразные и жидкие газы и в дальнейшем заправлять в газовые баллоны.

Определение от 18 марта 2019 № 306-ЭС19-1735 (с. Антонова М.К., Торговый дом «Олинский») –

Судом отмечено, что контрагент не мог выполнять обязательства по договору поставки в силу отсутствия управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, собственных или арендованных складских и производственных помещений. Кроме того, судом принято во внимание обстоятельство того, что руководитель и учредитель контрагента умер до заключения договора на поставку товара и соответственно подписания первичных документов от его имени.

Определение от 22.03.2019 № 305-ЭС19-1577 (с. Павлова Н.В., Инвестиционная компания «Развитие капитала») –

Суды указали, что при заключении договоров купли-продажи векселей с иностранными компаниями Налогоплательщик не проявил должной осмотрительности и осторожности, не принял мер по проверке векселей на предмет их выдачи, отсутствия факта подделки, ареста, залога, кражи и иных претензий со стороны третьих лиц.

Определение от 14.03.2019 № 305-ЭС19-1207 (с. Завьялова Т.В., Газпром) –

Налогоплательщиком при взаимоотношениях с поставщиком оборудования через аффилированную с Налогоплательщиком компанию, была получена необоснованная налоговая выгода, выраженная в фиктивной покупке товара у «фирмы – однодневки» по заведомо завышенным ценам, по сравнению с ценой у завода – производителя, от которого товар фактически доставлялся до иного контрагента общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», при условии аффилированности и взаимозависимости всех участников сделки. Судами приняты во внимание как объективная невозможность исполнения контрагентами третьего звена обязательств по заключенным ими контрактам и неуплату ими НДС, так и не проявление Налогоплательщиком должной осмотрительности.

Определение от 14 марта 2019 г. № 305-ЭС19-2167 (с. Завьялова Т.В., РУСФИНАНС) –

Судами установлено, что денежные средства, полученные обществом "Столичный Экспресс" от Налогоплательщика в виде взноса на увеличение уставного капитала, в пределах двух банковских дней были возвращены материнской компании Сосьете Женераль СА, то есть, они не использовались в деятельности, направленной на извлечение дохода. Судами принято во внимание, что общество не получало дохода от участия в обществе "Столичный Экспресс", начиная с 2007 года и до ликвидации дочерней компании в 2014 году, спорное общество в указанный период производило выплаты, признаваемые в целях налогообложения дивидендами, иностранному бенефициару - Компании Сосьете Женераль СА в размере убытков, указанных налогоплательщиком. Признавая выводы налогового органа обоснованными, принимая во внимание направленность финансово-хозяйственной деятельности общества "Столичный Экспресс" на обеспечение интересов группы компаний (скупка просроченной задолженности у взаимозависимых кредитных организаций), суды установили ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что в результате согласованных действий организаций, входящих в группу компаний Societe Generale, реализована схема движения денежных средств с перераспределением результатов финансовой деятельности и обязательств ее участников, включая искусственное увеличение уставного капитала общества "Столичный Экспресс" в целях формирования убытка налогоплательщика для целей налогообложения прибыли.

Определение от 05.03.2019 № 310-ЭС19-963 (с. Завьялова Т.В., Лебедянский) –

Делая вывод о получении Налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды ввиду приобретения в спорный период рекламных услуг у сторонних лиц не в собственном экономическом интересе, а в интересах взаимозависимого лица – управляющей компании согласно заключенному договору, суды установили ряд обстоятельства, свидетельствующих о том, что Налогоплательщик, будучи юридическим лицом и самостоятельным хозяйствующим субъектом, не имел реальной экономической самостоятельности, своей продукцией не распоряжался, а его действия по оплате рекламных и маркетинговых услуг в пользу управляющей компании, одновременно являющейся приобретателем основной части продукции налогоплательщика по фиксированным ценам, заниженным относительно цен при дальнейшей реализации оптовым покупателям, носили умышленный характер.