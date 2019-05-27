НДС при утрате УСН, учет расходов на коммуналку и другие налоговые споры в обзоре

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры, рассмотренные судьями Верховного Суда РФ в апреле 2019
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:
Расчет НДС при утрате права на УСН (Определение от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744)
Отказные определения судей Верховного Суда:
- Учет расходов при возврате проданных земельных участков (Определение от 22.04.2019 № 305-ЭС19-4050)
- НДФЛ с зарплаты, выплаченной учредителем работодателя (Определение от 12.04.2019 № 302-ЭС19-3307)
- Учет расходов по УСН при оплате коммунальных услуг (Определение от 12.04.2019 № 304-ЭС19-3801)