НДФЛ при дарении недвижимости

Да, точно. Замечательный совет! Давай, еще поучи свою свекровь щи варить ......
Замалчивать это ни в коем случае нельзя. Иначе реально закроют, еще и штрафами обложат, и все это...
Ну мало ли, что вы не можете придумать. Ничего необычного в этом нет. Да и в деле речь вообще не ...
А давайте муть уберём! Грузинцев в показаниях изначально указывал, что он за 3 года заработал все...
Мой подзащитный общался с Грузинцевым исключительно сам, и деньги привозил сам, и за товар насчит...
Ответьте с 3-х раз: ЗАЧЕМУ ГБ, да ещё и в ОАО (!) брать под отчёт денежные средства? Ему заняться...
в том то и дело, что у него прошло 4 камералки, и не одной проблемы! Да им говорили, что у вас ра...
Работая Главным бухалтером в сравнительно небольших компаниях (не Газпром), даже не могу придумат...
Смысла расплачиваться наличными не было, но это были условия поставщика, теперь то мой подзащитны...
А уже в конце дня вышел сюжет на Дожде: «Сначала четыре картинки, потом 96»: главреда «Клерк.ру» ...
Да, а ещё суд указал, что третье лицо и инспекция не должны ни чего доказывать, взяв текст письма...
Я когда прочитала, что платили наличкой, только улыбнулась. Понятное дело, что ИП Грузинцев сидел...
Действительно очень мутная история. Кто-то что-то не договаривает и не совсем откровенен...Оборот...
У кого-то другого. По одному договору между ИП разрешены расчеты в пределах 100 тыс. В чем был см...
Т.е. Мишустин не имеет отношения к налоговой программе и её проблемам, да? А к чему он имеет отно...
В том то и дело, есть конкретный человек который их познакомил! Есть перевозчик который забирал т...
Почему ИП ********* М.М. расплачивался наличкой? Речь ведь о миллиардах. Он должен был плати...
Одно дело писать правду, другое рисовать карикутуры на людей, которые к тексту не имеют отношения...
Извините, а вот это вот не вы написали?Т.е. у вас не детский сад? )) Я всего лишь воспользовалась...
Представляю уже, как будут рапортовать о рекордных сборах налогов, как бизнес идёт в гору и как в...
Ндя... "охаять"..., "оправдать".... Детский сад.
Добрый вечер Марина! Кассационная жалоба направлена в суд! Если интерес ещё есть, готов пообщатьс...
одни учредители, одни сотрудники, одно и тоже место ведения бизнеса, но виноват конечно - мусор....
А зря. Потому что это несправедливость и есть.
Как она её проверяет? С чем сравнивает некачественную фотку или косо отсканированный и косо отпеч...
Я спокойно относилась к некоторым...хммм... лишним пеням, скажем. Из соображений мира во всем мир...
Вы можете ёрничать сколь угодно. Обе две. Имея на руках квитанции, акт сдачи-приёмки дел при увол...
И чем закончилось ваше общение? ;)
Хороший семинар! Только выясните еще как быть страховым агентам (ФЛ и ИП) без бумажных БСО с 01-0...
Согласна. Об этом и идёт моя речь, учитывая грустную реальность. Не пренебрегать кажущимися мелоч...
Ага, счас нам расскажут, что так и делали всегда ))
Каких бумаг? Корешков ПКО нет в принципе. И какие у вас предложения?...
Понимаете, никому обычно в голову не приходило хранить корешки к ПКО по квитанциям, по которым вн...
А подскажите, как решить проблему с неподтверженной дебиторской задолженностью? Копию архива всех...