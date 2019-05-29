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Юзвак Максим

НДФЛ при дарении недвижимости

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Рассказывается об освобождении от НДФЛ доходов, полученных иностранным гражданином в результате получения в дар недвижимости (Письмо Минфина от 15 мая 2019 г. № 03-04-05/34692)