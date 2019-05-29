НДФЛ при дарении недвижимости

Светлана Светлова Замалчивать это ни в коем случае нельзя. Иначе реально закроют, еще и штрафами обложат, и все это... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Над.К Ну мало ли, что вы не можете придумать. Ничего необычного в этом нет. Да и в деле речь вообще не ... Судебный беспредел: с бухгалтера взыскивают все деньги, полученные им по чековой книжке

rustemishbulatov А давайте муть уберём! Грузинцев в показаниях изначально указывал, что он за 3 года заработал все... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

rustemishbulatov Мой подзащитный общался с Грузинцевым исключительно сам, и деньги привозил сам, и за товар насчит... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

rustemishbulatov в том то и дело, что у него прошло 4 камералки, и не одной проблемы! Да им говорили, что у вас ра... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

rustemishbulatov Смысла расплачиваться наличными не было, но это были условия поставщика, теперь то мой подзащитны... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

ToT А уже в конце дня вышел сюжет на Дожде: «Сначала четыре картинки, потом 96»: главреда «Клерк.ру» ... СМИ рассказали о давлении на «Клерк». Спасибо, коллеги!

rustemishbulatov Да, а ещё суд указал, что третье лицо и инспекция не должны ни чего доказывать, взяв текст письма... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

БухЮлия Я когда прочитала, что платили наличкой, только улыбнулась. Понятное дело, что ИП Грузинцев сидел... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

hub Действительно очень мутная история. Кто-то что-то не договаривает и не совсем откровенен...Оборот... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

БухЮлия У кого-то другого. По одному договору между ИП разрешены расчеты в пределах 100 тыс. В чем был см... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Над.К Т.е. Мишустин не имеет отношения к налоговой программе и её проблемам, да? А к чему он имеет отно... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

rustemishbulatov В том то и дело, есть конкретный человек который их познакомил! Есть перевозчик который забирал т... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

БухЮлия Почему ИП ********* М.М. расплачивался наличкой? Речь ведь о миллиардах. Он должен был плати... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Zveruga Одно дело писать правду, другое рисовать карикутуры на людей, которые к тексту не имеют отношения... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Iren Представляю уже, как будут рапортовать о рекордных сборах налогов, как бизнес идёт в гору и как в... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

rustemishbulatov Добрый вечер Марина! Кассационная жалоба направлена в суд! Если интерес ещё есть, готов пообщатьс... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Ника_Д. одни учредители, одни сотрудники, одно и тоже место ведения бизнеса, но виноват конечно - мусор.... Фанатам дробления: сортируй мусор, разделяй санузел!

ZZZhanna Как она её проверяет? С чем сравнивает некачественную фотку или косо отсканированный и косо отпеч... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Никатя Я спокойно относилась к некоторым...хммм... лишним пеням, скажем. Из соображений мира во всем мир... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС