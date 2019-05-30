НДФЛ при выигрыше в казино

Кошки Рyлят @ToT и другие ангелы.Может, я не к месту и не вовремя (хотя, по мне, сейчас самое время и самое м... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Zveruga Я охреневаю от тупости народа. Не валить надо, а решение предлагать. Делать полезное дело вместо ... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Zveruga Засуньте вашего Сталина... он включил машину по убийству людей, под которую как под каток попали ... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Alexander_Smirnov А на кого еще валить? Он сам, когда первый раз вступал в должность (в 2000 году), сказал, что в Р... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Zveruga Это не совсем так.Как вы себе представляете работу СМИ в таком случае? Оператор должен будет бега... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Над.К Действительно, в нашей стране так и есть. А вот в других странах не так. Но вы явно не в курсе. В... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

ArinaLove Я имела в виду, что если вы делаете фото себя и кто-то посторонний попадает на фото, а вы размеща... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Над.К А мы профессионалы без ёрничанья. Причем хорошо видно прямо на сайте, кто профессионал, а кто хам... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Tutu Компания «Такском» поможет ..., мошенникам получить на любого директора поддельную подп... С резервным каналом сдавать отчетность вовремя легко

Zveruga Про то, что зависимые являются главными источниками информации в стране вы удобно промолчите.... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

stropa А если физлицу сдавать в лизинг, например станок, как это будет отражаться у сторон ... Проводки по договору лизинга: пример для лизингополучателя

Над.К Ну если под профессионалами вы подразумеваете себя, то, да, мы не для вас. Для общества профессио... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Zveruga В реальности вы стали мерзостью. Из общества профессионалов вы превратились в кривляющихся обезья... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

y.p я слышал, что там множество мелких газет куплено крупными и фактически несколько компаний всем за... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Zveruga Зря сомневаетесь. Цензура в СМИ ЕС присутствует. Зависимым СМИ какие-то фотографии можно публиков... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС