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Юзвак Максим

НДФЛ при выигрыше в казино

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Рассматривается порядок обложения НДФЛ выигрыша от участия в азартных играх в казино, букмекерской канторе, тотализаторе (Письмо Минфина от 8 мая 2019 № 03-04-06/33872)