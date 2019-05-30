НДФЛ при выигрыше в казино

@ToT и другие ангелы.Может, я не к месту и не вовремя (хотя, по мне, сейчас самое время и самое м...
Я охреневаю от тупости народа. Не валить надо, а решение предлагать. Делать полезное дело вместо ...
Засуньте вашего Сталина... он включил машину по убийству людей, под которую как под каток попали ...
А на кого еще валить? Он сам, когда первый раз вступал в должность (в 2000 году), сказал, что в Р...
Это не совсем так.Как вы себе представляете работу СМИ в таком случае? Оператор должен будет бега...
Действительно, в нашей стране так и есть. А вот в других странах не так. Но вы явно не в курсе. В...
А кто такие - "злые волчары"? Наверное, это КУ, которому НЕ ДАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЮ по предприятию? ))И...
)) https://www.youtube.com/watch?v=rVYtS_cp-yc
А Вы их выбрасываете - Квитанции к ПКО, корешки авансовых? Вы действительно считаете, что Вам их ...
Я имела в виду, что если вы делаете фото себя и кто-то посторонний попадает на фото, а вы размеща...
Знаю одних карикатурщиков из Шарли Эбдо. Там тоже, такие "профессионалы" собрались. Кому-то из св...
А мы профессионалы без ёрничанья. Причем хорошо видно прямо на сайте, кто профессионал, а кто хам...
Компания «Такском» поможет ..., мошенникам получить на любого директора поддельную подп...
Я говорю конкретно об 1С. Для этого необходимо поддерживать большое число клиентов. А там где кли...
Мне грустно от того, что наш коллега попал в такую передрягу. И что тут появились люди, которые е...
Не ёрничайте. Я говорил о вас.
Дураки объявили. А лохи подхватили.
Тоже ошибаетесь, есть много людей, кто живет только на продажах лицензий CRM битрикс24, битрикс, ...
Про то, что зависимые являются главными источниками информации в стране вы удобно промолчите....
Я бы сказал, что это свойство здешнего специфического коллектива на форуме - везде видится длинна...
А если физлицу сдавать в лизинг, например станок, как это будет отражаться у сторон ...
Ну если под профессионалами вы подразумеваете себя, то, да, мы не для вас. Для общества профессио...
Интересная логика! ))) Вам самой не смешно?Даже без материалов дела, только по "письму ГБ" - УЖЕ ...
Слушайте, вы даже не понимаете, о чем идет речь. Какая субсидиарная ответственность? Все смешалос...
В реальности вы стали мерзостью. Из общества профессионалов вы превратились в кривляющихся обезья...
я слышал, что там множество мелких газет куплено крупными и фактически несколько компаний всем за...
мда уж.... из-за маркировки появятся фарцовщики, из-за закрытия клерка подпольные кружки бухгалте...
Ошибаетесь, на одних продажах вы не проживёте.
Про независимые, я так понимаю, вы не в курсе?
А упорство, с которым ведёт полемику Над.К Вам не видно? И какое это свойство психики - убеждать ...
Зря сомневаетесь. Цензура в СМИ ЕС присутствует. Зависимым СМИ какие-то фотографии можно публиков...
Боюсь, что в реальности и вы к Борису бы не подошли. Он у нас боксер, если вы в курсе )) ...