Обзор налоговых споров за апрель 2019

Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за апрель 2019

В обзор включаются решения Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда РФ по налоговым спорам.

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Общие вопросы

Определение от 08.04.2019 № 304-ЭС19-3892 (с. Завьялова Т.В., ИП Пахалков Геннадий Анатольевич) –

Суд округа пришел к выводу об отсутствии оснований для признания спорной недоимки безнадежной, поскольку в связи с неисполнением предпринимателем обязанности по исчислению и уплате НДФЛ и НДС за 2012-2014 года, исчисление спорных сумм налогов произведено инспекцией в рамках проведения выездной налоговой проверки, результаты которой оформлены решением, которое вступило в законную силу 03.03.2016, указав при этом, что недоимка по налогам (задолженность по пеням и штрафам) может быть списана только с лиц, которые задекларировали соответствующие налоги до 01.01.2015, либо с лиц, налоговая задолженность которых выявлена (начислена) налоговыми органами до указанного дня, но не взыскана на момент вступления в силу Закона № 436-ФЗ, то есть на 28.12.2017. Кроме этого, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что задолженность по НДС (пени, штрафам), начисленная решением инспекции от 04.12.2015, не может быть признана безнадежной к взысканию также по причине недоказанности объективного существования данной задолженности с учетом определения Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 № 304-КГ18-2570 и положений статьи 59 НК РФ.

Налоговый контроль

Определение от 12.04.2019 № 309-ЭС19-3406 (с. Першутов А.Г., ИП Вострецов Александр Владимирович) +

Суд первой инстанции пришел к выводу о законности оспариваемого решения и о соблюдении налоговым органом процедуры проведения камеральной налоговой проверки. Отменяя решение суда первой инстанции и признавая недействительным оспариваемое решение налогового органа, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в установленном порядке камеральная и выездная проверки не проводились; в подтверждение неправомерности учета спорных расходов представлены протоколы осмотра помещений и территории, а также ответ контрагента налогоплательщика на запрос налогового органа, не отвечающие критерию допустимости доказательств, поскольку правовых оснований для проведения дополнительных мероприятий налогового контроля не имелось.

Налоговая ответственность

Определение от 22 апреля 2019 № 304-ЭС19-4786 (с. Антонова М.К., СибАвтотранс) –

Учитывая факты допущенных нарушений, вину руководителя в непринятии мер для своевременного представления документов, ненаправление в инспекцию соответствующего извещения о невозможности исполнения требований, отсутствие доказательств уничтожения базы данных и принятия мер по восстановлению документов, судебные инстанции пришли к выводу о наличии у инспекции правовых оснований для привлечения налогоплательщика к ответственности по пункту 1 статьи 126 НК РФ. Признавая неправомерной позицию налогового агента относительно необходимости применения смягчающих ответственность обстоятельств применительно к штрафу по статье 123 НК РФ, суды указали на отсутствие таких обстоятельств, поскольку несвоевременное перечисление налога на доходы физических лиц имело неоднократный характер, что свидетельствует о пренебрежительном отношении общества к соблюдению норм публичного права и недобросовестном исполнении обязанностей налогового агента. При этом на счете общества в большинстве случаев имелись достаточные для перечисления налога денежные средства.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2019

НДС

Определение от 22.04.2019 № 308-ЭС19-5659 (с. Завьялова Т.В., Магистраль-Юг) –

Суд указал, что окончательная стоимость работ Налогоплательщика рассчитана за вычетом стоимости возвратных материалов. Указание Налогоплательщиком при оформлении КС-2 и КС-3 стоимости возвратных материалов привело к уменьшению стоимости выполненных обществом работ и соответственно к занижению налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль.

Определение от 22.04.2019 № 306-ЭС19-3943 (с. Павлова Н.В., Амадеус-Трейд) –

При рассмотрении настоящего дела суды, руководствуясь нормами Таможенного кодекса Таможенного союза и Налогового кодекса Российской Федерации, указали на то, что спорный товар был возвращен в процедуре экспорта. Руководствовались положениями статьи 164 НК РФ, суды, с учетом фактического движения спорного товара, указали на то, что осуществленная Налогоплательщиком операция фактически является возвратом товара, не подошедшего по параметрам заказчика, а не реализацией товара. Следовательно, сумма НДС, ранее предъявленная к вычету при ввозе товара на территорию Российской Федерации, подлежит восстановлению, поскольку товар, вывезенный с территории Российской Федерации в связи с возвратом иностранному поставщику по причине ненадлежащего качества, не используется в операциях, облагаемых НДС.

Определение от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Пронина М.В., Север+Восток) +

Судебная практика, последовательно формируемая Верховым Судом Российской Федерации, исходит из того, что положения Налогового кодекса, устанавливающие правила взимания отдельных налогов, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами законодательства о налогах и сборах, закрепленными в статье 3 Налогового кодекса (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2017 № 307-КГ16-19781, от 16.10.2018 № 310-КГ18-8658, от 04.03.2019 № 308-КГ18-11168).

Отсутствие в сметной документации упоминания об НДС и тот факт, что суммы налога не указывались в актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости этих работ, является лишь следствием того, что при заключении государственного контракта общество не рассматривало себя в качестве плательщика НДС, и основания формирования договорной цены с учетом налога отсутствовали, а не свидетельством согласия сторон договора на возможность увеличения договорной цены в случае возникновения необходимости предъявления налога. Следовательно, в сложившейся ситуации утрата Налогоплательщиком права на применение упрощенной системы налогообложения в период выполнения работ по государственному контракту могла служить основанием не для увеличения договорной цены в результате налогообложения, а для того, чтобы определить его права и обязанности как плательщика НДС способом, согласующимся с действительно сложившимися экономическими условиями деятельности налогоплательщика - в рамках установленной государственным контрактом твердой цены, что возможно путем применения расчетной налоговой ставки 18/118. Вопреки выводам судов, такой подход к определению суммы налога не противоречит пункту 1 статьи 154 НК РФ. Напротив, он позволяет гарантировать соблюдение требований данной нормы, установив стоимость работ (без включения в нее суммы налога) и добавляемую к этой стоимости сумму налога, которые в совокупности будут соответствовать реально сформированной договорной цене. Подход налогового органа, поддержанный судами, напротив, приводит к начислению налога без возможности его предъявления к оплате покупателю, что не согласуется с природой НДС и противоречит пункту 1 статьи 168 НК РФ.

Определение от 11 апреля 2019 г. № 307-ЭС19-3658 (с. Антонова М.К., Малая судоходная компания) –

Судебные инстанции исходили из того, что замена режима временного вывоза на экспорт имела место до передачи судна иностранному покупателю за пределами таможенной территории Российской Федерации и на момент вывоза оно уже являлось товаром для целей налогообложения, следовательно, судно было реализовано в режиме экспорта в целях исчисления НДС по ставке 0 процентов и отгружено с территории Российской Федерации. При этом независимо от того, в каком месте состоялся переход права собственности на спорный товар - в России или за рубежом, операция по его реализации облагается налогом по ставке 0 процентов, если товар был помещен под таможенный режим экспорта в соответствии с таможенным законодательством. Вместе с тем суды указали на непредставление Налогоплательщиком в инспекцию в соответствии с требованиями статьи 165 Налогового кодекса в установленный срок пакета документов, подтверждающих применение по НДС ставки 0 процентов.

Определение от 11.04.2019 № 308-КГ18-25269 (с. Тютин Д.В., Сервис Лайн Ростов) –

Порядок подтверждения правомерности применения налоговых вычетов по НДС и возмещения налога в случае превышения суммы налоговых вычетов над суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения, установлен главой 21 НК РФ, в том числе статьей 176 НК РФ. Применительно к правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.09.2009 № 5154/09, Налогоплательщик фактически настаивает на признании за ним налоговым органом права на вычеты по НДС в рамках камеральной налоговой проверки, при том, что сам Налогоплательщик не соблюдает установленную НК РФ процедуру для декларирования и использования вычетов.

Обзор налоговых новостей за апрель 2019

Налог на прибыль

Определение от 30.04.2019 № 308-ЭС19-4978 (с. Павлова Н.В., Патриот) –

Суды признали, что отнесенные Налогоплательщиком в состав внереализационных расходов проценты по кредитам формально соответствуют признакам, описанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ, но не критерию экономической обоснованности (оправданности), установленному статьями 252, 265 и 269 НК РФ, и не могут уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, поскольку полученные кредитные средства направлены на деятельность, не связанную с получением дохода.

Определение от 25.04.2019 № 301-ЭС19-2319 (с. Павлова Н.В., Русджам Стеклотара Холдинг) –

Лицо, которому были перечислены дивиденды - компания Anadolu Cam Investment B.V. (Нидерланды) в действительности не обладает фактическим правом на доход, выступая в качестве промежуточной (кондуитной) компании, прикрывающей бенефициаров, местом нахождения которых является Турция. На этом основании суды согласились с правомерностью подхода инспекции, применившей ставку налога 10 процентов, предусмотренную Соглашением от 15.12.1997 между Правительством Турецкой Республики и Российской Федерации «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы». Суды, формулируя названные выводы, приняли во внимание информацию, полученную в порядке информационного обмена из налоговых органов Нидерландов, подтверждающую тот факт, что конечным бенефициаром в отношении дивидендов, перечисленных компании Anadolu Cam Investment B.V., является турецкая компания Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. Настаивая на том, что компания Anadolu Cam Investment B.V. обладала фактическим правом на доход, общество также не представило доказательств, подтверждающих (с учетом подходов к толкованию условий международных соглашений об избежании двойного налогообложения, изложенных в комментариях Организации экономического сотрудничества и развития к Модельной конвенции по налогам на доход и капитал) самостоятельность данной компании в принятии решений, определяющих судьбу получаемых ею дивидендов, наличие оснований для того, чтобы именно компания Anadolu Cam Investment B.V. могла рассматриваться в качестве лица, осуществившего вложение капитала в российскую экономику и обладающего правом на получение дохода от этих вложений.

Определение от 12.04.2019 № 305-ЭС19-3171 (с. Павлова Н.В., ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ) –

Затраты на уплату разового платежа по лицензиям неправомерно отражены Налогоплательщиком в расходах по налогу на прибыль организаций единовременно, поскольку являются расходами в целях приобретения лицензии, в связи с чем, подлежат списанию по правилам статьи 325 НК РФ в течение двух лет со следующего месяца после регистрации соответствующих лицензий

Земельный налог

Определение от 17 апреля 2019 № 305-ЭС19-3981 (с. Антонова М.К., Траст лайт) +

Судебные инстанции исходили из того, что кадастровая стоимость, примененная налоговым органом при исчислении суммы налога в отношении спорных земельных участков, признана недостоверной вступившими в законную силу судебными актами и связи с этим исключена из Государственного кадастра недвижимости с момента ее внесения в кадастр. Вместе с тем при подаче уточненной декларации налогоплательщик использовал верные сведения о кадастровой стоимости данных земельных участков по состоянию на 01.01.2012, полученные из Государственного кадастра недвижимости после устранения уполномоченным органом выявленных судами нарушений относительно сведений об экономических характеристиках удельного показателя кадастровой стоимости и рассчитанной по этому показателю кадастровой стоимости.

Определение от 17 апреля 2019 № 306-ЭС19-4371 (с. Антонова М.К., Ротор) –

Судебные инстанции исходили из того, что принадлежащие Налогоплательщику на праве собственности земельные участки используются не в соответствии с их целевым сельскохозяйственным назначением, в связи с чем при расчете земельного налога необходимо исходить из фактического вида использования земельных участков. Поскольку на земельных участках размещены объекты временного использования (металлические гаражи, строительный вагончик, металлический контейнер), суды указали на обоснованность перерасчета инспекцией налога исходя из кадастровой стоимости земельных участков с видом разрешенного использования «для гаражей и автостоянок» и признали доначисление Налогоплательщику налога, пеней и штрафа правомерным.

Определение от 17.04.2019 № 305-ЭС19-5612 (с. Завьялова Т.В., ПРО100АКТИВ) –

Признавая решение налогового органа законным, суды исходили из того, что в случае применения налогоплательщиком пониженной ставки при исчислении земельного налога, действующее законодательство предусматривает одновременное применение в таком случае повышенного коэффициента 2, установленного пунктом 15 статьи 396 НК РФ.

Практика по налоговым спорам за 1 квартал:

Налог на имущество

Определение от 17.04.2019 № 309-ЭС19-5409 (с. Завьялова Т.В., Агава-Фарм) –

Ошибочное указание адреса объекта недвижимости не свидетельствует о невозможности идентифицировать объект недвижимости. Учитывая, что налогоплательщик не отрицает наличие у него объекта налогообложения, за который он регулярно уплачивает налог, суды пришли к выводу, что налогоплательщик умышленно по формальным основаниям уклоняется от его уплаты, указывая на несуществующий объект.

Определение от 02.04.2019 № 305-ЭС19-2981 (с. Завьялова Т.В., Лесная 27) –

Суды исходили из отсутствия документального подтверждения факта принадлежности спорного имущества (двух нежилых помещений) к высокому классу энергетической эффективности, указав также, что применение энергетических паспортов в качестве доказательства соответствия условиям рассматриваемой льготы, в отсутствии критериев для определения классов энергетической эффективности нежилых зданий, строений сооружений, является неправомерным.

НДФЛ

Определение от 12.04.2019 № 302-ЭС19-3307 (с. Павлова Н.В., Рифей) –

Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что на работодателя – налогового агента возложена обязанность по удержанию и перечислению НДФЛ с доходов выплаченных работникам общества, действующим налоговым законодательством не предусмотрено освобождение налогового агента от обязательств по удержанию и перечислению НДФЛ в зависимости от источника выплаты дохода, в том числе из средств финансовой помощи, предоставленной учредителем общества в качестве задолженности по заработной плате.

УСН

Определение от 25 апреля 2019 № 308-ЭС19-5069 (с. Антонова М.К., ЖКХС) –

Суд исходил из того, что Налогоплательщик как управляющая организация является исполнителем коммунальных услуг, а не агентом (посредником) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме, не осуществляет посредническую деятельность в части предоставления коммунальных услуг собственникам помещений; в правоотношениях с ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений выступает самостоятельным субъектом, его правовое положение соответствует правовому положению исполнителя коммунальных услуг. Также судами указано, что полученными на расчетный счет денежными средствами за коммунальные услуги Налогоплательщик распоряжался по своему усмотрению, расчеты с ресурсоснабжающими организациями осуществляло с задержками, часть полученных денежных средств направило на выплату заработной платы своим сотрудникам, уплату налогов, на оплату услуг связи, аренду зала, ремонтные работы.

Определение от 12 апреля 2019 № 304-ЭС19-3801 (с. Антонова М.К., ИП Романченко Роман Викторович) –

Суд исходил из того, что оплачивая коммунальные и иные услуги, связанные с содержанием объектов аренды, Налогоплательщик исполнял возлагаемую на него договорами аренды обязанность по предоставлению арендаторам имущества в состоянии, соответствующем его назначению, в связи с чем денежные средства по оплате этих услуг являются затратами, необходимыми для осуществления предпринимательской деятельности, которые не могут быть учтены при расчете налоговой базы по УСН ввиду избранного объекта налогообложения (доходы). Вместе с тем денежные средства, полученные от арендаторов в счет возмещения стоимости коммунальных услуг, необходимых для обеспечения использования арендуемых объектов по их назначению, являются доходом Налогоплательщика, с учетом которого общий доход от осуществляемой деятельности превысил предельный размер дохода, установленный пунктом 6 статьи 346.45 НК РФ.

Определение от 22.04.2019 № 305-ЭС19-4050 (с. Павлова Н.В., Терра) –

Установив факт возвращения Налогоплательщику спорных земельных участков, по отношениям с которым и были заявлены расходы, суды пришли к выводу об отсутствии права учесть расходы по приобретению земельных участков, предназначенных для дальнейшей реализации, поскольку фактически такая реализация не произошла.

ЕНВД

Определение от 01.04.2019 № 303-ЭС19-3949 (с. Завьялова Т.В., ИП Яковина Вера Васильевна) –

Суды квалифицировали договорные отношения, сложившиеся между Налогоплательщиком и его контрагентом, как отношения по договорам поставки, указав, что данный вид деятельности не подпадает под обложение ЕНВД. При этом суды указали, что обстоятельствами, свидетельствующими об осуществлении продавцом оптовой торговли, являются: длительные хозяйственные отношения с покупателем; регулярность и большие объемы закупки товара; предварительное согласование существенных условий договора поставки (наименование и количество товара), порядка и сроков поставки, заключение договора, содержащих указанные условия.

Дайджест налоговых новостей за апрель 2019

Вопросы добросовестности

Определение от 23.04.2019 № 309-ЭС19-4171 (с. Павлова Н.В., Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод») –

Результатом совершения операций, связанных с наличием соглашения о займе явилась возможность для Налогоплательщика, систематически пролонгируя срок гашения основного долга, учитывать в составе расходов при исчислении налоговой базы по прибыли суммы начисляемых по соглашению о займе процентов, при том, что фактический возврат займа отсутствует, обязательства прекратились зачетом требований перед собственным учредителем. Кроме того, в результате этих операций Налогоплательщик выводило из оборота в Российской Федерации денежные средства путем выплаты процентов. Суды сделали вывод о получении Налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, поскольку названные операции носили спланированный характер, проведены в непродолжительный период времени в рамках ограниченного круга лиц, являющихся по отношению друг к другу взаимозависимыми (аффилированными) лицами, способными влиять на результаты своей финансово-хозяйственной деятельности.

Определение от 19 апреля 2019 № 301-ЭС19-4928 (с. Антонова М.К., Декарт Инвест) –

При рассмотрении дела судами установлено, что Налогоплательщик сдавал в аренду взаимозависимым организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения - помещения торгового центра, которые также сдавали арендуемые у Налогоплательщика помещения в субаренду лицам, ранее арендовавшим помещения напрямую у Налогоплательщика. Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды согласились с выводом налогового органа о том, что в результате взаимоотношений с взаимозависимыми лицами, налогоплательщиком занижена выручка от сдачи в аренду собственных нежилых помещений конечным арендаторам, не исчислен НДС. Суды также отметили значительную разницу в стоимости арендуемой площади для арендаторов - взаимозависимых и не взаимозависимых лиц.

Определение от 15 апреля 2019 № 308-ЭС19-4164 (с. Антонова М.К., ТНС Энерго Кубань) –

Определение от 01.04.2019 № 308-ЭС19-2647 (с. Завьялова Т.В., ТНС энерго Ростов-на-Дону) –

Судебные инстанции исходили из формального характера оформления документов при совершении сделок с аффилированной (взаимозависимой) с налогоплательщиком организацией, задействованной в схеме получения необоснованной налоговой выгоды, наличия убытка по итогам года и переноса его на следующие налоговые периоды, наличия кредиторской задолженности в учете Налогоплательщика, что сводится к реализации схемы искусственного документооборота. Суды указали на совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что ведение дел налогоплательщика управляющей организацией направлено на оказание Налогоплательщику услуг ПАО ГК «ТНС Энерго» во исполнение своих же решений о выплате материнской иностранной компании и оффшорным иностранным компаниям денежных средств под различными предлогами. Обязанности, предусмотренные договорами управления, до момента их заключения выполняли штатные сотрудники Налогоплательщика, которые в дальнейшем были формально переведены в штат управляющей компании без какого-либо существенного изменения их должностных обязанностей, а также трудовых функций по отношению к Налогоплательщику. При этом в результате заключения договоров управления, затраты Налогоплательщика многократно увеличились.

Определение от 12.04.2019 № 303-ЭС19-3301 (с. Павлова Н.В., Аграрник) –

Суды учитывали, что Налогоплательщик и его взаимозависимые лица не имели намерения вести деятельность в рамках договоров займов, поскольку отношения контрагентов в рамках указанных договоров не влекли выгоды для займодавцев, предоставление займов носило беспроцентный характер, а полученные Налогоплательщиком денежные средства являлись фактически предоплатой по договорам поставки товаров, в которых в качестве покупателя выступал займодавец. Таким образом, суды пришли к выводу о недобросовестности Налогоплательщика, признав, что последний при заключении многочисленных договоров займов со спорными контрагентами преследовал цель неисполнения обязанности по включению полученных средств в налоговую базу по НДС.

Определение от 09 апреля 2019 г. № 309-ЭС19-3397 (с. Антонова М.К., Фортуна) –

При этом общества «Фортуна» и «Фаворит» являются взаимозависимыми организациями, договоры аренды и соглашения со стороны арендаторов подписаны одним и тем же лицом - руководителем обществ, у организаций совпадают IP-адрес, контактные телефоны, расчетными счетами распоряжаются централизованно одни и те же лица; бухгалтерская отчетность. Суды пришли к выводу о законности оспариваемого решения инспекции, поскольку установленные обстоятельства свидетельствуют о формальном разделении площади зала обслуживания посетителей с целью снижения предельных показателей площади арендуемого помещения.

Определение от 08 апреля 2019 г. № 304-ЭС19-3562 (с. Антонова М.К., Фабрика Мебели «Хай-Тек») –

Организации осуществляли один и тот же вид деятельности - производство кухонной мебели, в производственной деятельности использовали одно оборудование, действия заявителя с учетом родственных отношений директоров, учредителей и сотрудников, размеров доходов общества фактически носят согласованный характер, направленный на получение необоснованной налоговой выгоды за счет переноса части доходов на взаимозависимую компанию для обеспечения применения упрощенной системы налогообложения.

Определение от 08.04.2019 № 310-ЭС19-3529 (с. Завьялова Т.В., Нефтяная компания «Русснефть-Брянск) –

С 2005 года до проверяемого периода Налогоплательщик являлся убыточной организацией, у которой отсутствовали источники для возврата займов и выплаты процентов по заемным средствам в сроки, предусмотренные договором займа и дополнительными соглашениями. При этом учредитель Налогоплательщика при заключении договора займа и в процессе предоставления денежных средств обладал всей необходимой информацией о фактических обстоятельствах использования заемщиком денежных средств. Учитывая изложенное, установив, что заемные денежные средства по своей сути являются инвестициями в развитие предприятия, а договор займа был оформлен без реальных намерений по созданию для займодавца и заемщика правовых последствий, суды пришли к выводу о том, что для целей налогообложения договор займа учтен не в соответствии с его действительным экономическим смыслом, что позволило обществу получить необоснованную налоговую выгоду путем уменьшения налоговой базы при исчислении налога на прибыль ввиду отнесения в состав внереализационных расходов процентов по договору займа.

Определение от 08.04.2019 № 310-ЭС19-4001 (с. Завьялова Т.В., АвтоцентрГАЗ-Тула) –

Суды пришли к выводу о согласованности действий по составлению формального документооборота, установив транзитный характер движения товара, содержание в товарных накладных недостоверных сведений, отражение операций по реализации товара через ряд покупателей и продавцов в течение одного дня, создание замкнутой цепи реализации товара, в которой спорные контрагенты одновременно являлись друг для друга и поставщиками, и покупателями одной и той же продукции по цепочкам.

Определение от 05.04.2019 № 306-ЭС19-2433 (с. Тютин Д.В., СВ-ЛИГА) –

Ссылка Налогоплательщика на то, что совершенные хозяйственные операции были признаны реальными применительно к исчислению налога на прибыль, не может быть принята во внимание. Сам по себе факт поставки продукции в отсутствие четкой идентификации ее реального поставщика не имеет принципиального значения для разрешения вопроса о наличии у Налогоплательщика права на вычет по НДС. При этом из положений главы 21 НК РФ следует, что именно Налогоплательщик должен подтвердить реальное выполнение соответствующих обязательств конкретным контрагентом, по взаимоотношениям с которым заявлена налоговая выгода.

Определение от 01.04.2019 № 309-ЭС19-2735 (с. Павлова Н.В., Молочный продукт) –

Суды сочли правомерным вывод налогового органа о том, что Налогоплательщик посредством формально принятых на работу работников увеличивал свои расходы на оплату труда и тем самым уменьшало налоговую базу по налогу на прибыль. Отклоняя доводы Налогоплательщика о неприменении налоговым органом смягчающих обстоятельств при вынесении спорного решения, суды указали на то, что его действия носили осознанный характер и, с учетом абсолютной взаимозависимости заявителя и спорного контрагента, были направлены на минимизацию налогового бремени при учете расходов.