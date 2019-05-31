Новые правила по НДФЛ при купле-продаже жилья

Mmmaximmm Мне в Контуре говорили, что в Контур-Фокусе есть система налогообложения ... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

БухЮлия У нас обычно запрашивают декларацию по НДС с отметкой о принятии за последний год или квартал. Гд... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

БухЮлия Производство это лучший вид деятельности. В производство можно много лишнего списать. Мне кажется... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

ZZZhanna вот как раз про это особенно интересно - как вводятся документы с исправлениями, мятые, со скрепк... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Над.К Это вы сами придумали? Я уже не говорю о том, что сначала решение проходит апелляционную инстанци... В Краснодаре проверяют суды из-за жалоб мировых автоконцернов

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ananasik-s А в чем конкретно был виноват брат деда? У меня один знакомый - ярый борец против всего неправиль... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

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titova-tlt получение требования расписан как целый бизнес-процесс, с постановкой задач целой группе лиц! О б... Как наладить работу с требованиями ИФНС. Кейс «Фингуру»

ZZZhanna Я это понимаю, и еще несколько человек из обсуждающих. А вот "адепты ЭДО" , и в первую очередь, а... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Кошки Рyлят Если судебное решение не устоит в кассации, судья, который его вынес, автоматически получает пред... В Краснодаре проверяют суды из-за жалоб мировых автоконцернов

Mmmaximmm предположим, кто-то из наших поставщиков выкинет финт ушами - и, выставляя счёт-фактуры, вдруг ок... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

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Кошки Рyлят Водитель приезжает не с бумажками, а с товаром.А печать и подпись о приемке нужна для того чтобы,... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

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RURU GURU TAX Товар был, он был оприходован на 41 счёт, далее списан в реализацию, далее реализован через розни... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Старый ворчун Подписывает документы человек, и подпись у него одна. Соответственно, у него должна быть 1 (одна)... Полномочия по выдаче ЭЦП юрлицам предлагают отдать ФНС

БухЮлия Документы В выписывает на Б? Как В списывает товар со своего склада? Или у него годами висят несу... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Mmmaximmm Интересно, интересно.только эмоций и слов, поменьше, если можно, а то предыдущий ответу вас прямо... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX И опять нет ответа на вопрос! Я просто поведаю информацию, как иногда интерпретирует фнс понятие ... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Mmmaximmm про выбор контрагентов не ответила - поскольку общепит - мы все работаем с широко известными в уз... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

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hub Вы просите вам ответить. Пожалуйста.После первоначальной проверки контрагента в электронных систе... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Тогда не будет интриги! Мне нужно понимание, как наши кристальные бухгалтера подбирают и оцениваю... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Mmmaximmm Ну не томите, расскажите уже как и что считает ФНС, все равно тут сейчас никого кроме меня нет, а... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Mmmaximmm Я не суд, я вашего предпринимателя ни в чем не обвиняю.вы спросили - я вам ответила, лучше тот по... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений