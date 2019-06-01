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Юзвак Максим

Госпошлина для мигрантов и осужденных

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Рассматривается предложение по установлению госпошлины за получение вида на жительство и за получение компенсации осужденными лицами (Законопроекты № 709422-7, 711844-7)