Госпошлина для мигрантов и осужденных

Nаdine да, помню, было такое. И как-то вдруг резко сменилось на противоположное((((( Помню я арбитражные... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Вы правы, сейчас делается все по максимум, но это был конец 2012 - начало 2013. Практика по осмот... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

ArinaLove Вы так умны. Приятно. Жаль, что 86% даже мимо не проходят. И вы правы. Сатира - очень опасно. Сос... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine Подозреваю, что без согласования с местными властями установить эти устройства всё равно не получ... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine UPD спросила у Яндекса и посмотрела. Ну да, я угадала, вот удивительно-то. Но... спустя 20 лет вп... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine Кукол *ещё* помню. А на Крошку Цахеса кто ж мог обидеться? Только Крошка Цахес! "Цахес, крошка Ца... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine "За подбор" я Вам ничего не отвечу - этим занимаются другие люди. А вот насчёт осмотрительности -... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Самое страшное в этой статье, что указана только маленькая верхушка айсберга! А зачем государству... Невеселое про предпринимателей: когда опускаются руки

Alexander_Smirnov Тогда вы должны еще помнить, что первой в 2000 году закрыли программу "Куклы". На "Крошку Цахеса"... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine Хм. А Вы, пожалуй, в чём-то правы. Мне трудно судить, я последний раз включала ТВ-ящик в 2002м го... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Alexander_Smirnov Ну, судя по тому, что она вообще исчезла с экранов телевизора, не так уж и по барабану. Сатира за... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine Ну на самом деле сатира - способ так себе, "им" он по барабану, ну Вы же не будете обращать внима... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine Кстати, существует ещё зона ORG (это я не лично Вам, если что :) просто хочу, чтобы мой ответ о... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine Поставила Вам плюсик, а потом подумала - а может быть пользователь Zveruga немец (немка) по нацио... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

RURU GURU TAX Спасибо за ликбез по поводу ЕНВД в г. Москва. Да, не с акцентировал на этом внимание, но это толь... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Над.К Я не собираюсь вникать во все это. Времени, повторюсь, нет, а дело слишком серьезное. Но отпускат... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

hub Уважаемый налоговый консультант. Один из самых недавних Ваших "ляпов" не знание специфики региона... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Вы мимо когда проходить будете, прочтите полностью :) а ещё лучше и судебную практику за одно пои... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Над.К Так и доходность этим приказом не устанавливается. В упомянутом вами приказе всего лишь концепция... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Похоже, что Вы никогда не работали и не обслуживали розничную торговлю...да розничник у меня, да ... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX А кто сказал об установлении наценки приказом ФНС, я говорю о доходности или рентабельности по от... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Говорю по факту, как есть! 3 приказа на каждый год, единая наценка на весь ассортимент.... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Даже не знаю как вам ответить:) 9 лет службы в Управлении ФНС в Юротделе, 7 лет руководил юридиче... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

hub Уважаемый налоговый консультант. Одна наценка по всем номенклатурным группам товаров, по всем пар... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Над.К Опять мимо прохожу - никаким приказом ФНС наценки не устанавливаются. Уж не говоря про доходность... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

hub Извините, но меня "терзают смутные сомнения", что Вы налоговый консультант, а не адвокат. Вы пост... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Не правильно выразился, наценка установлена приказом ИП по каждому году. Согласно приказу ФНС Рос... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Мой подзащитный сам осуществляет закуп товара, другого мне не известно. На счёт фискального накоп... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений