Госпошлина для мигрантов и осужденных

да, помню, было такое. И как-то вдруг резко сменилось на противоположное((((( Помню я арбитражные...
Вы правы, сейчас делается все по максимум, но это был конец 2012 - начало 2013. Практика по осмот...
Вы так умны. Приятно. Жаль, что 86% даже мимо не проходят. И вы правы. Сатира - очень опасно. Сос...
Подозреваю, что без согласования с местными властями установить эти устройства всё равно не получ...
Не совсем станции, устройства габаритами примерно как "атташе-кейс".Пеленговать и глушить уже вов...
UPD спросила у Яндекса и посмотрела. Ну да, я угадала, вот удивительно-то. Но... спустя 20 лет вп...
"Крокодил не ловится, не растёт кокос..."
Кукол *ещё* помню. А на Крошку Цахеса кто ж мог обидеться? Только Крошка Цахес! "Цахес, крошка Ца...
"За подбор" я Вам ничего не отвечу - этим занимаются другие люди. А вот насчёт осмотрительности -...
Самое страшное в этой статье, что указана только маленькая верхушка айсберга! А зачем государству...
Тогда вы должны еще помнить, что первой в 2000 году закрыли программу "Куклы". На "Крошку Цахеса"...
Поздравляю! Приятно было почитать!
Хм. А Вы, пожалуй, в чём-то правы. Мне трудно судить, я последний раз включала ТВ-ящик в 2002м го...
Ну, судя по тому, что она вообще исчезла с экранов телевизора, не так уж и по барабану. Сатира за...
Ну на самом деле сатира - способ так себе, "им" он по барабану, ну Вы же не будете обращать внима...
А вот интересно, как в итоге звали судью?
Кстати, существует ещё зона ORG (это я не лично Вам, если что :) просто хочу, чтобы мой ответ о...
https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/2436717-echo/
Поставила Вам плюсик, а потом подумала - а может быть пользователь Zveruga немец (немка) по нацио...
Спасибо за ликбез по поводу ЕНВД в г. Москва. Да, не с акцентировал на этом внимание, но это толь...
Я не собираюсь вникать во все это. Времени, повторюсь, нет, а дело слишком серьезное. Но отпускат...
Уважаемый налоговый консультант. Один из самых недавних Ваших "ляпов" не знание специфики региона...
Вы мимо когда проходить будете, прочтите полностью :) а ещё лучше и судебную практику за одно пои...
Так и доходность этим приказом не устанавливается. В упомянутом вами приказе всего лишь концепция...
Похоже, что Вы никогда не работали и не обслуживали розничную торговлю...да розничник у меня, да ...
А кто сказал об установлении наценки приказом ФНС, я говорю о доходности или рентабельности по от...
Говорю по факту, как есть! 3 приказа на каждый год, единая наценка на весь ассортимент....
Даже не знаю как вам ответить:) 9 лет службы в Управлении ФНС в Юротделе, 7 лет руководил юридиче...
Уважаемый налоговый консультант. Одна наценка по всем номенклатурным группам товаров, по всем пар...
Опять мимо прохожу - никаким приказом ФНС наценки не устанавливаются. Уж не говоря про доходность...
Извините, но меня "терзают смутные сомнения", что Вы налоговый консультант, а не адвокат. Вы пост...
Не правильно выразился, наценка установлена приказом ИП по каждому году. Согласно приказу ФНС Рос...
Мой подзащитный сам осуществляет закуп товара, другого мне не известно. На счёт фискального накоп...
Кем официально установлена такая наценка???
Учредитель 7 ООО, ИП со среднегодовым оборотом почти в 1 млрд.руб. сам не должен мотается по рынк...