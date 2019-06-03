Продажа единственного жилья, бенефициары, снижение штрафа и другие налоговые новости в мае 2019

Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за май 2019
0:23 – План
02:07 – Масштабные поправки в налоговый кодекс (Законопроект № 720839-7)
12:17 – Обложение резидентов ТОР и СПВ (Законопроект № 715756-7)
14:10 – Льготные тарифы по взносам для моногородов (Законопроект № 712902-7)
16:10 – Взносы для резидентов СЭЗ в Крыму (Законопроект № 721793-7)
18:37 – Госпошлина за вид на жительство (Законопроект № 709422-7)
19:40 – Госпошлина за получение компенсации осужденными (Законопроект № 711844-7)
20:40 – Нулевая ставка по НДС по воздушным перевозкам (Законопроект № 715445-7)
23:38 – Оценка рисков назначения выездной проверки (актуализация) - Приказ от 30.05.07 № ММ-3-06/333@Рейтинг налоговых нарушений
24:57 – Переквалификация деятельности лица в предпринимательскую – Письмо от 07.05.2019 № СА-4-7/8614
29:41 – Обзор налоговых споров по трансграничным операциям – Письмо от 06.052019 № СА-4-7/8448@
31:00 – Снижение налоговой ответственности (Определение Верховного Суда от 05.02.2019 г. № 309-КГ18-14683)