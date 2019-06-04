Учет расходов на программы для ЭВМ

Много лет шью обувь в ателье, чего и Вам желаю))
Налоговая реформа разваливается и надо спасать государство от таких реформаторов. пока не поздно....
Извините за назойливость,а кто такая Снеговкая М ? Это не нанесения морального вреда,или это фами...
Один из важных моментов который не указан в статье, основанием для отмены решения суда первой инс...
Бизнес ждет, когда будут заблокированы все 100% счетов.!!!! Кандидат в президенты, Титов...
Блокировки очевидный беспредел. Почему, какая то тетка решает заблокировать счет???!! Абс...
Ну не знаю, в начале мая общался с вашей техподдержкой, мне сказали что точка продаж на бесплатно...
Кто в курсе ? я не Краснодарский.Почему на 21.06.2019 отложено ?...
просто графу ЖКХ добавят - "Утилизация окурков под балконами"...
А почему вы это у журналистов спрашиваете? Спросите у главы Росстандарта. ...
Как бы гост не библия. они постоянно обновляются вводят новые, отменяют старые. Поэтому несовсем ...
Например, типа госты на размер дорожных знаков? Типа сейчас можно вешать мелкие знаки, а гост это...
Они устарели. Кроме колбасы, есть куча других ГОСТОв
Т.е. теперь каждый клиент банка должен заполнить анкету и отправить её со своего почтового ящика,...
Как ГОСТ мешает развитию экономике?Типа по госту в колбасе должно быть мясо, и этот гост мешает р...
ну нет, что вы! Вы после пробного периода скатываетесь на бесплатный тариф. Ничего не перестает р...
Почему снизились? Повысились же. Росстат все знает))Мой сын получал з/п 35 и 15 в конверте премии...
А где моb Malwarebytes и DrWeb. Дискриминация, однако. Оплаченное исследование....
Даже не месяц, а 14 дней.
Фу ты, ну ты, обошлось, не зацепило.
Розничная торговля маленьких магазинов умирает. И я не про продукты. Сами закрыли такой магазин. ...
Что такое честь и достоинство? И есть ли они вообще у Homo sapiens?...
Насчет бесплатного тарифа в моем складе - бесплатный он только месяц, потом вам предлагают перейт...
У меня простой телефон, он даже QR=коды с чеков онлайн-касс не может считать - все размывается......
Ты хочешь знать, не они ли к тебе приходили? :)
Простите, но Ваш пост сильно смахивает на посты платных комментаторов, пользующихся пресловутыми ...
Интересно, а как узнать с какой именно инспекции взыскали? ...
Вспомнился старый анекдот, в конце так: "Вас ипали и будут ипать, пока вы не купите стиральную ма...
Ну здорово. А откуда деньги в бюджете? Правильно - из наших налогов.То-есть налоговая, функционир...
У них в бюджете должны быть заложены "расходы на непредвиденные делишки" :)Но, по идее, они должн...
Спасибо за информацию. Пока пытаемся выяснить, что происходило и происходит. Напишу по результата...
Убийство, суд, приговоры, указ 115 - всё придумано?