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Юзвак Максим

Учет расходов на программы для ЭВМ

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Рассматривается вопрос учета расходов на приобретение программ для ЭВМ при переходе с общей на упрощенную систему (Письмо Минфина от 17 мая 2019 г. № 03-11-11/35597)