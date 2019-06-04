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Юзвак Максим

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2018 (с учетом 2019) ч. 1

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Рассматриваются позиции Верховного Суда, затрагивающие вопросы общей части налогового права

00:56 – План

02:08 – Материалы к практике Верховного Суда РФ за 2018

07:36 – Проблема толкования актов Верховного Суда РФ

13:42 – принцип последовательности налогового контроля

16:45 – Налоговые споры по информационным технологиям

26:15 – Налоговый контроль за контрагентами налогоплательщика

29:40 – Значение разъяснений нефинансовых органов

34:36 – Значение решения вышестоящего органа

38:00 – Отвод судьи

39:06 – Налоги и взносы как судебные расходы