Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2018 (с учетом 2019) ч. 1

Рассматриваются позиции Верховного Суда, затрагивающие вопросы общей части налогового права
00:56 – План
02:08 – Материалы к практике Верховного Суда РФ за 2018
07:36 – Проблема толкования актов Верховного Суда РФ
13:42 – принцип последовательности налогового контроля
16:45 – Налоговые споры по информационным технологиям
26:15 – Налоговый контроль за контрагентами налогоплательщика
29:40 – Значение разъяснений нефинансовых органов
34:36 – Значение решения вышестоящего органа
38:00 – Отвод судьи
39:06 – Налоги и взносы как судебные расходы