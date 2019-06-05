Ответственность за тайные подразделения

RURU GURU TAX Да уж! Дело из-за суммы доначислений только сложное, было бы там 10 млн, это доначисление бы Упра... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Вся проблема русского человека в том, что он ни в чем не разобравшись высказывает своё мнение, по... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

бух2007 ИП из Башкирии якобы не знал, что его поставщик из Калуги находится на УСН. Тот его уверял, что у... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

chih им уже давненько не важно выяснять откуда взялся товар, главное что не от того от чьего имени выс... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Не забывайте, что согласно позиции ВС РФ, налоговый орган после проведения ВНП в соответсвии со с... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

RURU GURU TAX Конечно, открытое пространство дает возможность комментировать все что угодно. Вопрос только в то... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

chih по моему уважаемый гуру какого то странного мнения о наших налоговых органах и их обязанностях) Б... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Первоклассник Библию тоже постоянно переписывали и переводили. А потому там все перепутано, в угоду ловцов чело... В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

бух2007 Тот ИП на УСН. Помещения в Москве не сдаются в аренду, а снимаются.Доход там должен быть от деяте... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Первоклассник С чего бы это? Веками крепостное право, а тут вдруг счастье привалило? Так надо его строить, счас... С краснодарской инспекции взыскали миллион рублей за блокировку счета

katerina371 здесь публичное пространство. что хочу, то и комментирую.связь 3-НДФЛ с вашими комментариями очен... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

VikaV2193 Таки, да. Что бы они не делали, все получается плохо для Российского народа. Хорошо получается то... По новой методике ВЦИОМ рейтинг Путина – сенсационный

mityai Я вам про историю и факты. А вы про экстраполяцию личных переживаний и рассказов на все вокруг. Е... Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Nаdine А я не про российские регионы, я про войны в других странах. Вместо которых можно было бы развива... По новой методике ВЦИОМ рейтинг Путина – сенсационный

Кошки Рyлят По стандартной процедуре ВЦИОМа такой опрос производится в течении 2-3 дней (сама процедура сбора... По новой методике ВЦИОМ рейтинг Путина – сенсационный

stichh Смотрю вот на все вот это и как будто дежавю... будут шить нам фабрики фуфайки и ватники, появятс... Маркировка: пять слухов и один лайхфак, как сильно сэкономить

alinjo оно не мне надо. по работе задали вопрос, а я настолько глубоко в теме не шарю. так что Вы меня с... Как формируется пенсия ИП

бух2007 в нюансы не вникала. По аналогии с добровольными скорее всего хоть как платите только их оповести... Как формируется пенсия ИП