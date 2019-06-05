Вот большинство это и не надо ставить. Качественных приложений для смартфонов очень мало (и они в...
чем сильнее крутые магазины тянутся к инновациям, тем больше их мелким поставщикам приходится выл...
То, что смартфоны и планшеты используются с пользой в повседневной жизни, а не только для лайков ...
нет, такого условия в законе нет. ККТ надо приобрести и зарегистрировать до этой даты...
Ага, с утилизацией остального пластика и с организацией раздельного сбора мусора уже все в порядк...
Еще есть немного времени, чтобы все выверить и проверить - с января-2020 вам могут сказать "три г...
В идеале так и надо - простейший кнопочный телефон для разговоров и смартфон/айфон для всего оста...
Спасибо! А заявление на вычет нужно успеть подать в налоговую до 01.07.2019г.?...
Вы типа пошутили? Или не понимаете разницы между крупным и малым бизнесом?...
фсб: дуров, атдай ключи шифрования телеграмадуров: пацаны, а живам объясняю, - шифрование конечн...
Не, это был большой спец проект по организации ФРС и созданию государства Израиль. :) Мы просто п...
подскажите, пожалуйста, сняли страховые взносы в двойном размере. подозреваю, что при передаче в ...
У меня кнопочный телефон, заряжаю раз в 2 недели и не парюсь. А из современных прелестей мне айпа...
В таком случае лучше сразу выкинуть сам телефон, потому что большинство ПО выдвигает подобные тре...
Минфин такие поправки не разрабатывает? Для бухгалтеров тоже непрерывное профессиональное образов...
Браузеная версия не оч удобно, но конечно безопаснее. Если телефон на Andriod, то вообще лучше не...
Не можно, а нужно))). Забираете свой экземпляр, проверяете и уже потом, после проверки, воз...
Может мы стали колонией в 1917? С приходом большевиков
Вы на правильном пути. Когда поймете, что бумажный документ, несмотря на то, что физически может ...
А принтер есть? А ЦБК, чтоб бумагу сделать, есть? Ну чего мелочиться-то? Давайте берестяные грамо...
По сути виноваты глобально не капиталисты, а наша суть тянуть все на себя за счет других, пока в ...
ну дак Вы еще бабушку с луком на базаре вспомните, что ей ЭДО недоступен ...
Диву даешься что курят те, кто такие теории заговора придумывает. И ведь главный посыл таких выду...
Добрый день! ИП без работников (розничная торговля). Подано заявление на патент, забирать патент ...
Народ мы стали колонией после подписания Горбачевым на Мальте капитуляции, нам приподнесли это ка...
ну, такое... Мне Сбер начал слать (не чаще раза в месяц) предложения по кредитам, как только на к...
А что, отключить не судьба? Ничего удивительного, что у автора садится батарея, вероятно у него к...
Около двух третей всех отходов — окурков — выбрасывается в окружающую среду,...
А я бы написал статью "Почему меня не волнует, что кто- то там удалил Сбербанк Онлайн", но лень....
28 июня - срок для тех, кто налог на прибыль исчисляет ежемесячно...
да уж сразу смартфон бы выкинули, и перешли бы на Нокию, ту самую, которая как кирпич удалили, та...
Вы бы хоть в текст судебного решения заглянули. Там полный список запрошенных документов. И отмаз...