НДС при аренде (субаренде) гос.имущества

О, а изнасилование тогда тоже будет длящимся преступлением, пока самого насильника не того...?...
Реализации мы тоже умеем вводить, главное чтобы было на чем основываться, как Вы правильно сказал...
Так не обязательно в разных банках заводить...
Тогда, следуя этой логике, надломленной почтенным возрастом и запредельной сервильностью "правосу...
Не украдут ) А даже если и украдут, то снимут пару тысяч, нехай подавятся. А со вкладов деньги за...
Вообще-то тут надо вспомнить, что у нас уже "подняли" зарплаты врачам в соответствии с указами Во...
Да хотя бы один и тот же пароль поставить - это лучше, чем ничего. Например, если у вас украдут т...
Вы забыли добавить про "проверку" этих самых обманутых дольщиков, если они посмеют о себе напомни...
Вы, главное, в голову себе пароль не забудьте поставить )) Чтобы ваши пароли никто не спер. А луч...
Огласите весь список ... 4 банков.
в чем вы мне поможете? это наша реализация и мы ее вводим ручками. пока не введем документа не по...
В одном и том же банке второй счет вам не откроют. Вторые, третьи и т.д. счета открывают в других...
такой перевод может быть сделан как профессиональным переводчиком, так и специалистом самой орган...
согласна, надо. Но останавливает необходимость оплаты комиссий за перевод с карты на карту, и обс...
Это вы Минфину что ли? )) Ну так и отправьте им вопрос от имени фирмы. ...
Есть во многих кнопочных телефонах за тыщу руб. Надо при покупке уточнять. Я например использую к...
Ладно это! А вот когда налоговая требует подать уточненки по НДСУ!! Это жесть! "В связи с обращен...
Катерина, зарегистрируйтесь на entera.pro с промокодом КЛЕРКЛЕТО или свяжитесь с нами по бесплатн...
Онлайн-кассы, маркировка (с отменой ЕНВД) - всё делают для повышения производительности малого би...
Расскажите, что нужно упростить в данной работе? Если я правильно понял у вас уже есть электронны...
Вообще не корректный пример. Т.к. в Вайлдберриз передают изначально формализованные электронные д...
В приличных кругах ссылки на википедию считаются зазорными. Править ее может любой, в соответстви...
только вот безработными станут рядовые налоговики. Не они, увы, принимают все эти нововведения, а...
Вот если и взялись за данный вопрос, то уточнили бы, каким образом должен выглядеть перевод и кто...
В нашей стране законы необязательны для исполнения, а тут... требование какое-то......
а лучше вообще никуда не заходить, выкинуть все карты (а то ведь могут и сканером списать аж до 1...
да дело вовсе не в том, что та старая "Нокия" была чем-то плоха. Как звонилка - просто идеальна. ...
А что кто-то уже отменил п.9 приказа Положения по ведению бухгалтерского учета (Приказ Минфина Ро...
Шикарный вид)Ограбление банка не столь частое явление, как ограбление банком... Мне банк отказал ...
если не получается аккуратно пользоваться смартфоном, то наверное только так...
Когда я пришел в банк и сказал что вот хочу начать еще один вид деятельности и с целью разделения...