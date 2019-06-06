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Юзвак Максим

НДС при аренде (субаренде) гос.имущества

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Рассматривается порядок уплаты НДС при аренде и субаренде государственного и муниципального имущества (Письмо Минфина от 21 мая 2019 г. № 03-07-13/1/36302)