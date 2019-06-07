Судебная госпошлина

Сейчас нарушаются права тех, кто трудился с 1991 по 2002.
В семьях еще бывают тесты на беременность. Можно подавать к камеральным проверкам.Мишустина жалко...
А понял логику. Интересно теперь где правда?
"Нормальная зарплата - это не минимальная сумма, за которую должен работать человек. Нормальная з...
Ну вот же она пишет:«Да, ругали, и справедливо. Были сложности при объединении и переходе «БухСоф...
Обещали в первый год не штрафовать. Но неофициально обещали )...
Я считаю, что физически вести 10 фирм, как положено, а не "как карта ляжет" невозможно. И никогда...
Че, правда? А про какой форум речь?
Никто не расскажет. Молчание же на форуме - все сбежали из БухСофта ...
Я хотела узнать мнение коллег, а не аргументы типа "Сам дурак". Я считаю, что открывать несколько...
Интересно а какие штрафные санкции последуют если не поставить кассу?...
Да уж! Жесть! А трёхлетний срок по возврату налогов они не хотят отменить!? Вся игра в одни ворот...
А вы хотели, чтобы ваши обвинения в адрес тех, кто открывает несколько фирм, молча поддержали? В ...
Ну у многих банков два расчетных счета на одну организацию не откроют. ...
Мардж, а вы считаете что 25 тыс. за 10 фирм это очень великая оплата? ...
Надежда, почему не откроют? Откроют. Если попросить :)) Но лучше так не делать. Путаница может во...
goodwill нематериальные элементы предприятия (клиентура, фирма, товарные...
Не, это не радикально. Радикально - это закрыть все счета, выбросить всю технику. А деньги хранит...
(с) 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра...
А она не для тебя рисуется, а для главного пользователя статистической информации. ...
статистика оторванная от реальности мне в любом случае отвратительна. так что да, я против того р...
Ну так не открывайте.А кто-то для себя находит - он регистрирует фирму..А РЕПУТАЦИЯ никакого отно...
Это называется "заведомо ложное утверждение"
Я люблю решать проблемы радикально - просто использую отдельные комп и телефон. А на смартфоне бе...
Разумеется. Или по наводке рабртают, или вылавливают тех, кто сам информацию о карте-телефоне пре...
у ИП тоже северный стаж идет, если он докажет, что работал на севере.Выход ИП на пенсию: какими д...
А мне рассказывают, как у них все чётко!Где-то попал под видеофиксацию аж на 21 км/ч. Уведомление...
Опять же, дело не в технике, а в том как ее использовать. Взрослому человеку игрушки зачем?) ну е...
Т.е. вы знаете только один город? Других в стране нет? ))
почему это не ведет? ИП ведет свою деятельность по месту прописки. И отчитывается по месту постан...
Кудрин предложил Все корчит из себя какого-то гения экономики, но ничего, кроме совкового госплан...
Т.е. предполагается, что они еще и где-то в засаде будут сидеть на моем пути? Круто! А может сраз...
Все проще... Этой инфой злоумышленники могут заранее завладеть. Да и не вас лично речь. Многие во...
Я под ним не живу. Это вы почему-то под ним живете ))
Про агентов страховых компаний опять тишина. Ждём разъяснений до последнего?...