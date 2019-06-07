Судебная госпошлина

Kalita Сейчас нарушаются права тех, кто трудился с 1991 по 2002. Список документов для расчета пенсии предлагают изменить

Мардж НеСимпсон "Нормальная зарплата - это не минимальная сумма, за которую должен работать человек. Нормальная з... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Над.К Обещали в первый год не штрафовать. Но неофициально обещали )... Отсрочка по онлайн-кассам: кому рано радоваться

Мардж НеСимпсон Я считаю, что физически вести 10 фирм, как положено, а не "как карта ляжет" невозможно. И никогда... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Мардж НеСимпсон Я хотела узнать мнение коллег, а не аргументы типа "Сам дурак". Я считаю, что открывать несколько... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

89571975 Интересно а какие штрафные санкции последуют если не поставить кассу?... Отсрочка по онлайн-кассам: кому рано радоваться

RURU GURU TAX Да уж! Жесть! А трёхлетний срок по возврату налогов они не хотят отменить!? Вся игра в одни ворот... Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Над.К А вы хотели, чтобы ваши обвинения в адрес тех, кто открывает несколько фирм, молча поддержали? В ... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Над.К Ну у многих банков два расчетных счета на одну организацию не откроют. ... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Татьяна_Юрьевна Мардж, а вы считаете что 25 тыс. за 10 фирм это очень великая оплата? ... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Татьяна_Юрьевна Надежда, почему не откроют? Откроют. Если попросить :)) Но лучше так не делать. Путаница может во... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Над.К Не, это не радикально. Радикально - это закрыть все счета, выбросить всю технику. А деньги хранит... Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона

mr_chronos статистика оторванная от реальности мне в любом случае отвратительна. так что да, я против того р... Кудрин считает, что Росстат следует вывести из подчинения Минэкономразвития

Старый ворчун Ну так не открывайте.А кто-то для себя находит - он регистрирует фирму..А РЕПУТАЦИЯ никакого отно... Из-за чего стали отказывать в регистрации компаний

Кисыч Я люблю решать проблемы радикально - просто использую отдельные комп и телефон. А на смартфоне бе... Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона

Кисыч Разумеется. Или по наводке рабртают, или вылавливают тех, кто сам информацию о карте-телефоне пре... Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона

бух2007 у ИП тоже северный стаж идет, если он докажет, что работал на севере.Выход ИП на пенсию: какими д... Самозанятый и ИП: в чем разница?

Halanghulo А мне рассказывают, как у них все чётко!Где-то попал под видеофиксацию аж на 21 км/ч. Уведомление... В базе ГИБДД произошел сбой

Дмитрий424 Опять же, дело не в технике, а в том как ее использовать. Взрослому человеку игрушки зачем?) ну е... Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона

Fantas почему это не ведет? ИП ведет свою деятельность по месту прописки. И отчитывается по месту постан... Самозанятый и ИП: в чем разница?

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