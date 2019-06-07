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Юзвак Максим

Судебная госпошлина

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Рассматривается размер госпошлины при подаче иска о признании права собственности, о недействительности сделки, о расторжении договора (Письмо Минфина от 23 мая 2019 г. № 03-05-05-03/37376)