Компенсация за отсутствие мест в детсаде

У них просто с-до на начало года не выведено. Раньше при переходе на новый год в КРСБУ переносило...
Хм, придержу-ка я пока свои уточненки
Нам прислали такой же замес по датам.Кроме того, "сальдо по налогу" и "сальдо по карточке" соверш...
+ ответка тут же подоспела
("Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ", "Российская газета", N 9...
Здравствуйте, поясните, пожалуйста, почему в Разделе 2 6-НДФЛ (при уменьшении суммы отпускных) ук...
Единожды солгавший, кто тебе поверит? (цитата)
Это сейчас вместо извещения о вводе приходит, с середины мая. Глюк такой....
В статье непроверенная информация относительно возможности получать информацию о регистрации фирм...
А можно поконкретнее где в Поволжье такие зарплаты (город) и сфера деятельности организации? Да е...
Не трогайте болезного, а то опять разразится простынёй восхваления совка....
Не, заработал - обналичил - в офшор
Угу, в 1930.А 5 руководителей Центрального статуправления были расстреляны с 1937 по 1939 годы, и...
Украл - выпил - в офшор ...
Лучше всего справка БТИ о инвентаризационной. Делал так 2 года назад, разница с кадастровой раз в...
Сегодня прочитала анекдотАкцизы подняли, НДС подняли, пенсионный возраст подняли. Поднимается гос...
В каком пункте части 1 ст. 23 закона 129-фз содержится основание для отказа в регистрации " инспе...
Так в законе это есть и было предусмотрено всегдаСмотрим в закон 129-ФЗ, ст. 23 Отказ в государст...
А привет (в связи с открытием ПМЭФ) из ВС (про отмену сроков давности) это разве не стабильность ...
Не смешная шутка, господин МакаровСегодня задержан один из самых независимых журналистов в стране...
Да, такие же кривые выписки приходят. Это же кто то такой алгоритм написал, или заказал. Само же ...
Вот расскажу у меня недавно история была с Бухсофт. Отправляю через них отчетность нескольким зна...
От нытья на клерке никакой персональной ответственности не возникнет....
И десяток владельцев этого бизнеса бурно и продолжительно аплодировали. Остальные десятки тысяч, ...
Узкий взгляд на широкие вещи, приводит к не пониманию общей тенденции! Да, тема безусловно узкая,...
Я этот анекдот слышал с "Никита Сергеевич".Не исключено, что это был тоже не первый вариант....
Савушкинским быстренько выдали новую методичку.
При капитализме формирование бюджета никому ничего не должно. СССР уже почти 30 лет как почил в б...
Я то как раз, ни про что не забыла, в этом и проблема. Я про одно, вы совсем про другое. Я не сме...
ну так откажитесь, лично вы от использования этого продукта, а потом пусть вас все дирекции начин...
Да! Именно! А потом десятки миллиардов у слуг народа находим, а по центральному телевидению деньг...
Вы забыли о позиции Конституционного суда РФ, согласно которой ФНС не наделено правом оценивать э...
Простите если Вас мое высказывание оскорбило, это конечно обобщающее мнение, с учетом подавляющег...