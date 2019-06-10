Обзор налоговых новостей за май 2019

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1. Налоговые законопроекты в мае

Центральным событием мая стал правительственный законопроект, вносящий масштабные изменения в налоговый кодекс (Законопроект № 720839-7). Среди наиболее интересных можно выделить следующие поправки:

подача документов через многофункциональные центры;

зачет переплаты вне зависимости от вида федеральных, региональных и местных налогов и сборов;

восстановление НДС при реорганизации, если правопреемник не использует товары (работы, услуги) в деятельности, облагаемой НДС;

освобождение от НДФЛ доходов от продажи единственного жилья, если срок владения составил три года и более;

применение вычетов по НДФЛ при продаже имущества, полученного в дар или по наследству;

порядок предоставления расчетов по взносам в отношении обособленных подразделений.

Особое внимание в мае было уделено совершенствованию налогообложения в отношении резидентов различных территориально-экономических образований. Так, правительством предлагается не учитывать при расчете доли дохода, полученного резидентом ТОР или свободного порта Владивосток, курсовых разниц (Законопроект № 715756-7). Законодательными органами Ростовской области и Севастополя предлагается изменить порядок применения пониженных тарифов по взносам резидентами ТОСЭР в моногородах и резидентами СЭЗ в Крыму (Законопроекты № 712902-7, 721793-7).

Нововведения ожидаются и в отношении госпошлины. Правительство намерено увеличить до 5000 госпошлину за выдачу вида на жительство (Законопроект № 709422-7), а также установить госпошлину в размере 300 рублей за предъявление иска о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении (Законопроект № 711844-7).

Наконец, депутатами Госдумы подготовлены поправки об установлении нулевой ставки по НДС в отношении внутренних воздушных перевозок (Законопроект № 715445-7). Однако вероятность одобрения данной инициативы незначительна, поскольку на подпись Президенту уже направлен закон, устанавливающий нулевую ставку по НДС по внутренним перелетам при условии, что пункт отправления или назначения не находятся в Московском регионе.

Налоговые итоги за май 2019:

2. Новости ФНС России

Налоговая служба по итогам 2018 года актуализировала показатели рентабельности продаж и активов компании, а также налоговой нагрузки в целях выбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок (Приказ от 30.05.07 № ММ-3-06/333@).

Кроме того, ФНС России подготовила два обзора судебной практики по вопросу переквалификации деятельности физического лица в предпринимательскую и по проблемам обложения трансграничных операций (Письма 07.05.2019 № СА-4-7/8614, от 06.05.2019 № СА-4-7/8448@).

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2019

3. Снижение налоговой ответственности

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело ТПК (Определение от 5.02.2019 № 309-КГ18-14683), в котором Верховный Суд пришел к выводу о недопустимости снижения штрафа до нуля при наличии смягчающих обстоятельств.

Комментарий к практике ВС РФ за 2018 (с учетом 2019) часть 1

Дайджест налоговых новостей за май 2019