Матом ругаться нельзя, а цензурных слов нет. Никаких. Особенно впечатляет огромность суммы....
Не надо мой родной Крым позорить написанием таких статей! Турбо и Инфо хорошие программы ... был...
В нашем государстве возможно ВСЕ, вы же это знаете как ни кто! Ведь почему-то Вам тоже начали рук...
Оформление и передача клиенту БСО нарушением законодательства не будет. Так что предпринимателям,...
Вы когда о мути говорите, сначала голову включите! В чем муть, и кто такое Сбербанк? Деньги что н...
непонятно, как тогда проверять, учел предприниматель деньги в УСН или нет......
Вы не обязаны применять БСО с 1 июля, даже при наличных расчетах. Собственно, в новой версии зако...
Над.К., я более 10 лет читаю новости на данном форуме, но только ВЫ, как каждая пробка в бутылку ...
Добрый день! Я ИП: УСН, услуги населению (фотоуслуги), без работников. Работаю только с физ.лица...
Будет. Всех накажут условно и переведут на другую работу с повышением. Все как всегда....
Можно немного напрячься и почитать его статьи и расследования на сайте Медузы. А там сами сделает...
Да. Именно так. Так торопились осчастливить ИП, что про документы вообще не подумали ) ...
Начну с конца. Обожаю рекламу. Это позволяет никогда не попасться на крючок, например, Мультибухг...
Мне лично примерно раз в месяц приходится на подобные вопросы отвечать. Даже был случай, когда бо...
Причем совершенное группой лиц и по предв. сговору.
Это само собой - т.к. отрава-то была, и менты её хранили/перевозили/сбывали.Но вот откроет ли?.Т...
Да, действительно, в 54-ФЗ есть упоминание о применении ККТ при выдаче и возврате займов, но это...
Если будете распределять прибыль на выплату дивидендов, то НДФЛ платить, конечно, нужно. Если воз...
Т.е. ,ИП без наемных работников, оказывающему услуги, онлайн-кассу до 01 июля 2021 года вправе (...
Что есть социалист? Это паразит, которого не докричишься, когда надо что-то делать, но который ту...
Реально задолбали :-) Учите матчасть и не выеживайтесь :-)...
а давно ли займы от работодателя мутными стали? Нормальный работодатель всегда пойдет на встречу ...
Был бы обычный Физик про взносы и вопросов не было. Статус ИП есть -- вперёд бабло по Фондам!...
В чем мутность-то? Мы тоже недавно выдавали сотруднику 100 000р. тоже под небольшой процент на 2,...
Еще раз."...прочтите внимательно весь закон. И найдите там хотя бы один запрет применять спецрежи...
Слушайте, ну включите уже голову, а? Если бы ИП нельзя было бы применять НПД, об этом было бы нап...
Ёперный балет.... Откуда ж у вас такая дремучесть-то, что вам элементарные вещи разжевывать надо?...
Нет. Он стал плательщиком НПД
Есть такая банальная истина: Если МВД решило закрыть дело Голуанова, тогда оно должно открыть уго...
Я про документ выше уже написала