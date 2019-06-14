Истребование документов у налогоплательщика

По формуле, зачем дни задержки зарплаты в знаменатель поместили, они же в числителе должны стоять...
Для этого делаются резервные копии
По разным оценкам, на форум потратили от 1,7 до 3 млрд руб.На что деньги...
Хоть один в ЦБ жалобу написал, остальные почему-то не хотят....
А какие последствия ему грозят? Штраф за незаконное ведение деятельности (при открытом ИП)?...
Я вот понять не могу, а где выдающиеся результаты работы Голиковой как таковые? С какого перепуга...
Вспомнилась фраза из фильма "Бедная Саша": "Сейчас, кто по мелочи берёт, того и са...
Я через личный кабинет сколько подавал, ни разу не вернули НДФЛ раньше срока, а только придумывал...
разве у г-на Турова бывают другие заголовки?
ну да, ну да...сначала в рамках действующей системы, а потом скажут "нет, чёт денег не хватает, а...
Можно. Просто не делают, если доходы маленькие. Когда крупняков кучнут, то и за мелочь возьмутся....
Интересно, а какие такие требования есть к обработкам.
Тоже самое... Себе и всем, кто попросит, сдаю только через личный кабинет. Там все очень понятно....
Идея правильная, но у нас хоть бы школьников на пятидневку перевели....
Эти платежи к налоговым не относятся. так что, наверное, без разницы....
Про криптовалюты -прелесть
Нет, не может. Должен открыть р/сч, обзавестись терминалом и принимать оплату на р/сч ИП, а не на...
А в платежках на фсс несчастные случаи какой код ставить? Вроде 08, но клиент-банк периодически в...
Мое мнение - это статья с очень кликабельным заголовком. Если человек получает (пусть даже немног...
А нужна ли будет коррупция, если в стране останется 10 организаций. И работать в них будут только...
Должны внести изменения в закон.
Да, такие технические моменты бывают у всех облачных сервисов, все-таки технологии еще развиваютс...
Так-то налог на земли ЛПХ небольшой- прожить можно. Да и в стране пенсионеры и предпенсионеры пол...
Не знаю насчет человека мира, что за зверь и с чем его едят. Зато точно знаю где моя родина - моя...
Просто вы ни разу не сталкивались с ситуацией когда твой "обычный" компьютер улетает в трубу вмес...
Ты не понял- нужно жить в деревне и кормиться с огорода.
Кто сказал что нет возможности самим создать и загрузить обработку? Вы можете создать и загрузить...
У данного комментатора очень богатая, но однобокая фантазия. Поддерживаю Вас - не верю ни одному ...
Тупо отрабатывает заказ западного "мирового" правительства по "убиванию" нашей промышленности- ва...
Главное фонд учредить под благовидным предлогом.
Вдруг кто их переписку почитает
Любители своих серверов наверное и почтовые сервера свои поднимают ...
С Руной вроде работали. Причем ничего необычного не заказывали. Точно помню, что за простую табли...
А чего боятся-то? К этому и маршируем бодрым строевым шагом. Ну и потом, с последними тенденциями...