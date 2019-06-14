Обзор разъяснений Минфина по налогам за апрель 2019

Обзор готовится на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов.

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Налоговый контроль

Письмо от 5 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/23955

Вопрос о соблюдении (несоблюдении) налогоплательщиком условий, предусмотренных статьей 54.1 НК РФ, может быть решен только по результатам исследования всех фактических обстоятельств конкретного дела. При этом ФНС России письмом от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ налоговым органам даны рекомендации по применению положений статьи 54.1 НК РФ, которые также могут использоваться и налогоплательщиками.

Письмо от 9 апреля 2019 г. № 03-02-08/24758

НК РФ не предусмотрена обязанность физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, сообщать в налоговый орган о факте своей регистрации по месту жительства, об изменении места жительства, а также проверять своевременность внесения в Единый государственный реестр налогоплательщиков изменений в сведениях о физическом лице.

В соответствии с пунктом 2 статьи 89 НК РФ решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по месту жительства физического лица. Кодексом не предусмотрена отмена налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки в отношении физического лица, которое принято до изменения места жительства физического лица.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2019

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 10 апреля 2019 г. № 03-07-14/25368

При приобретении товаров, в том числе автомобиля, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, вычет налога на добавленную стоимость нормами Кодекса не предусмотрен.

Письмо от 2 апреля 2019 г. № 03-07-09/22581

Выставление продавцом дубликатов счетов-фактур и принятие покупателем к вычету сумм налога на добавленную стоимость, указанных в дубликатах счетов-фактур, нормами главы 21 НК РФ не предусмотрены.

Письмо от 10 апреля 2019 г. № 03-07-14/25364

Счета-фактуры, составленные с использованием факсимильной подписи, признаются составленными с нарушением установленного порядка и не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету

Письмо от 2 апреля 2019 г. № 03-07-11/22585

Налоговая база по налогу на добавленную стоимость при реализации автомобилей физических лиц - должников, полученных в качестве отступного или в случае признания повторных торгов несостоявшимися, определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 154 НК РФ.

Письмо от 2 апреля 2019 г. № 03-07-11/22690

Если суммы налога на добавленную стоимость по основным средствам, передаваемым при реорганизации организации в форме выделения, не принимались к вычету реорганизуемой организацией, то данные суммы налога правопреемником, в том числе осуществляющим операции, не облагаемые налогом на добавленную стоимость, восстановлению не подлежат.

Письмо от 8 апреля 2019 г. № 03-07-14/24488

При оказании агентом услуг по приобретению авиабилетов в рамках указанного агентского договора налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется агентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 156 НК РФ. При этом на основании статьи 164 НК РФ данные услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 20 процентов

Письмо от 5 апреля 2019 г. № 03-07-08/24055

В случае если иностранная организация оказывает российской организации не только услуги в электронной форме, указанные в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ, но и иные услуги, в том числе консультационные, местом реализации которых на основании статьи 148 НК РФ признается территория Российской Федерации, то в части таких услуг обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет также возлагается на иностранную организацию. В связи с этим у российской организации, приобретающей у иностранной организации указанные услуги, обязанности по уплате НДС в качестве налогового агента не возникает.

Письмо от 2 апреля 2019 г. № 03-07-09/22679

Замена прописных букв на строчные в вышеуказанных строках счета-фактуры, а также написание адресов продавца и покупателя, указанных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с сокращениями не являются основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

Письмо от 4 апреля 2019 г. № 03-07-08/23758

При оказании иностранной организацией услуг в электронной форме через российскую организацию - посредника налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется данной российской организацией как последний день налогового периода, в котором поступила оплата (частичная оплата) данных услуг

Письмо от 8 апреля 2019 г. № 03-07-09/24636

В случае если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (договора поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец - покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 168 НК РФ.

Письмо от 8 апреля 2019 г. № 03-07-11/24632

В связи с этим при предоставлении сотрудникам организации, персонификация которых не осуществляется, указанных продуктов питания объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость и права на вычет налога, предъявленного по данным товарам, не возникает. В случае предоставления продуктов питания сотрудникам организации, персонификация которых осуществляется, в отношении указанных продуктов питания возникают объект налогообложения НДС и право на вычет НДС, предъявленного при приобретении данных товаров.

Письмо от 12 апреля 2019 г. № 03-07-11/26126

Суммы НДС в размере 2 процентных пунктов НДС, доплаченные покупателем после 1 января 2019 года продавцу к предварительной оплате (частичной оплате), перечисленной покупателем до 1 января 2019 года, в связи с увеличением налоговой ставки по НДС с 18 до 20 процентов, принимаются покупателем к вычету на основании корректировочных счетов-фактур, составленных и выставленных продавцом в порядке, рекомендованном письмом ФНС России от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@, согласованном Минфином России.

Письмо от 11 апреля 2019 г. № 03-07-11/25634

В связи с этим осуществляемые собственными силами налогоплательщика услуги по контролю строительно-монтажных работ, расходы на которые принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, не облагаются НДС. В случае если расходы на услуги по контролю строительно-монтажных работ, осуществляемые собственными силами налогоплательщика, не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, то такие услуги облагаются НДС

Письмо от 10 апреля 2019 г. № 03-07-09/25208

В случае если по возвращаемым покупателем товарам, ранее принятым им на учет, отсутствуют корректировочные счеты-фактуры, то у продавца суммы налога на добавленную стоимость по таким товарам к вычету не принимаются.

Если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (договора поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец - покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 168 НК РФ.

Письмо от 10 апреля 2019 г. № 03-07-09/25206, от 12 апреля 2019 г. № 03-07-09/26049, 15 апреля 2019 № 03-07-11/26696

С 1 апреля 2019 года при возврате покупателем товаров, принятых им на учет до 1 апреля 2019 года и после указанной даты, продавцом выставляются корректировочные счета-фактуры.

В случае если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (договора поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец - покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 168 НК РФ.

Письмо от 10 апреля 2019 г. № 03-07-09/25256

В случае если продавцом на дату отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав соответствующие счета-фактуры не выставлялись и поименованные документы на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав) из-за изменения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав) составлены не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, то в отношении фактического количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав продавцом выставляются счета-фактуры.

Письмо от 10 апреля 2019 г. № 03-07-11/25201

Принимая во внимание, что вычеты НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет налогоплательщиком при получении сумм предварительной оплаты (частичной оплаты), поименованы в абзаце втором пункта 5, а не пункте 2 статьи 171 НК РФ, оснований для применения положений абзаца первого пункта 1.1 статьи 172 НК РФ в отношении указанных вычетов НДС не имеется.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-07-08/28485

Местом реализации товаров, приобретаемых и реализуемых российской организацией на территории Турецкой Республики без ввоза в Российскую Федерацию, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такая реализация не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 16 апреля 2019 г. № 03-07-09/27004

В случае если счет-фактура в отношении сумм предварительной оплаты (частичной оплаты) выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде, то вычет суммы налога следует производить в том налоговом периоде, в котором счет-фактура фактически получен. Что касается вопроса об организации документооборота, подтверждающего дату получения счетов-фактур, то данный вопрос нормами НК РФ не регулируется.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-07-08/28420

При оказании услуг по таможенному оформлению грузов, оказываемых в рамках договора на таможенное оформление, не являющегося договором транспортной экспедиции, такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 20 процентов.

Письмо от 22 апреля 2019 г. № 03-07-11/29092

Услуги по техническому обслуживанию воздушных судов не входят в состав услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов и облагаются НДС в общеустановленном порядке.

Письмо от 22 апреля 2019 г. № 03-07-11/29080

Операции по предоставлению жилого помещения (квартиры) в рамках договора финансовой аренды (лизинга) подлежат освобождению от налогообложения НДС.

Письмо от 8 апреля 2019 г. № 03-07-08/24658

Местом реализации услуг по передаче иностранным лицом в соответствии с лицензионным договором исключительных прав на использование фонограмм, произведений и аудиовизуальных произведений российской организации признается территория Российской Федерации и, соответственно, такие услуги являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-07-11/28261

Если в договоре купли-продажи имущества, составляющего казну муниципального образования, стоимость имущества установлена без учета налога на добавленную стоимость, налоговому агенту - покупателю такого имущества следует при определении налоговой базы увеличить стоимость имущества на соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

Письмо от 24 апреля 2019 № 03-07-11/29857

Налоговая база по налогу на добавленную стоимость при оказании услуг по предоставлению в аренду имущества, стоимость которых формируется исходя из затрат, понесенных налогоплательщиком, определяется как договорная цена этих услуг. При этом по отдельным составляющим договорной цены налог не исчисляется.

Письмо от 10 апреля 2019 г. № 03-07-03/25221

В связи с этим применение ставки НДС в размере 18 процентов в отношении юридических услуг, фактически оказанных в четвертом квартале 2018 года, оплата которых производится в 2019 году, Федеральному закону не противоречит.

Письмо от 30 апреля 2019 г. № 03-07-11/32193

При реализации сплавов, изготовленных на основе первичного алюминия согласно ГОСТ Р 55375-2012 "Алюминий первичный и сплавы на его основе. Марки", в том числе в состав которых входит вторичное алюминиевое сырье, классифицируемых в соответствии с ОКПД2 по коду 24.42.11.120, положения пункта 8 статьи 161 НК РФ не применяются.

Обзор налоговых новостей за май 2019

Налог на прибыль

Письмо от 5 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/24030

Доходы в виде вышеуказанных имущества и прав, полученных от участника общества с ограниченной ответственность в качестве вклада в имущество такого общества в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций

Письмо от 5 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/24098

При пересчете выраженных в иностранной валюте обязательств по уплате процентов по непогашенной контролируемой задолженности в рубли возникающие курсовые разницы могут быть учтены в составе налоговой базы для целей налогообложения прибыли организаций. Если расходы осуществлены не в рамках деятельности, направленной на получение дохода, или обязанность по их несению не обусловлена законом, то курсовые разницы, возникающие по таким операциям, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 3 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/23109

В случае представления в последующих налоговых (отчетных) периодах уточненных расчетов (налоговых деклараций) по налогу на имущество организаций в связи с выявлением излишне уплаченной суммы указанного налога соответствующую корректировку следует рассматривать для целей налогообложения прибыли организаций как новое обстоятельство, приводящее к возникновению внереализационного дохода текущего отчетного (налогового) периода.

Письмо от 10 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/25374

Расходы на выплату районных коэффициентов, начисленных в соответствии с требованиями ТК РФ, могут быть учтены в составе расходов на оплату труда при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 12 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/26100

Медицинские организации, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, переходящие со следующего налогового периода на общий режим налогообложения и изъявившие желание применять налоговую ставку в размере 0 процентов по налогу на прибыль организаций, вправе в текущем налоговом периоде подать в налоговый орган по месту своего нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на осуществление медицинской деятельности, выданной (выданных) в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 284.1 НК РФ.

Письмо от 9 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/24947

Глава 25 НК РФ не предусматривает специального порядка учета в отношении операций, связанных с обратным выкупом поставщиком товара, ранее проданного покупателю, в связи с чем для целей указанной главы НК РФ возврат товара учитывается исходя из договорных отношений, регулируемых Гражданским кодексом Российской Федерации, в рамках договора купли-продажи товара либо путем изменения условий ранее заключенного договора.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/28278

При этом к расходам на проведение работ по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин относятся расходы на выполнение тех или иных работ, которые обусловлены технологическим процессом такой зарезки и требованиями нормативных документов к ее проведению.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-03-07/28180

Учитывая, что средства, поступающие на расчетный счет или в кассу адвокатского бюро, не являются средствами адвокатского бюро, возникающие доходы/расходы в виде курсовых разниц не формируют у адвокатского образования налоговую базу по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 16 апреля 2019 г. № 03-03-07/26913

Если расходы организации по возмещению затрат работника по проезду на работу и возвращению с работы являются формой системы оплаты труда, то такие расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ. В случае если указанные расходы организации не являются формой системы оплаты труда и носят социальный характер, то такие расходы не могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 29 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/31506

Первичные учетные документы, подтверждающие данные налогового учета, если они оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, и составлены на иностранном языке, должны быть в обязательном порядке переведены на русский язык. При этом в случае наличия у налогоплательщика первичных документов, составленных на иностранном языке по типовой форме, достаточно однократно осуществить перевод на русский язык постоянных показателей типовой формы. В последующем же налогоплательщик осуществляет при необходимости перевод изменяющихся показателей первичного документа.

НК РФ не регламентируется порядок перевода первичных учетных документов с иностранного на русский язык.

Письмо от 17 апреля 2019 г. № 03-03-07/27331, от 25 апреля 2019 г. № 03-03-06/3/30287

Затраты на дополнительно оплачиваемые отпуска, предоставляемые в соответствии с требованиями ТК РФ, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда при соответствии указанных расходов положениям статьи 252 НК РФ и при условии, что они не поименованы в статье 270 НК РФ.

Письмо от 17 апреля 2019 г. № 03-03-07/27491

Суммы платежей арендаторов за жилищно-коммунальные услуги (в том числе плата за электроэнергию), поступающие на счет организации-арендодателя, должны учитываться в составе доходов арендодателя при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 17 апреля 2019 г. № 03-03-06/3/27355

Из совокупности норм НК РФ в налоговом учете стоимость имущества, полученного некоммерческими организациями в качестве пожертвования, не формируется. Учитывая изложенное, при реализации имущества, ранее полученного в виде пожертвования, расходы в отношении такого имущества для целей налогообложения налогом на прибыль организаций признаются равными нулю.

Письмо от 30 апреля 2019 г. № 03-03-06/1/32212

Кассовый чек подтверждает факт расчетов, но не является документом, обосновывающим экономическую целесообразность факта хозяйственной деятельности. Экономическая обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности, а не наличием первичного документа.

Письмо от 26 апреля 2019 г. № 03-03-06/3/31158

Если средства выделяются некоммерческой организацией на осуществление конкретной программы в области профессионального спорта, то полученные средства не будут признаваться грантами для целей налога на прибыль организаций.

Письмо от 24 апреля 2018 г. № 03-12-11/2/27539

В случае, когда российское общество выплачивает доход иностранной компании, постоянным местонахождением которой является государство, с которым Российской Федерацией заключен договор по вопросам налогообложения, и не имеющей фактического права на такие доходы, и при этом российскому обществу, выплачивающему такой доход, известно, что лицо, имеющее фактическое право на такой доход (его часть), является налоговым резидентом Российской Федерации, выплачивающее доход иностранной компании российское общество вправе не выполнять функции налогового агента и не удерживать налог на прибыль организаций с выплачиваемых доходов.

Письмо от 26 апреля 2019 г. № 03-12-11/3/31041

Полагаем, что если изменения в договор о создании КГН связаны одновременно с ликвидацией одного из участников КГН и реорганизацией других участников КГН (при этом такие участники КГН находятся в процессе реорганизации на дату представления в соответствии с Кодексом в налоговый орган соглашения о внесении изменений в договор о создании КГН в связи с принятием решения о ликвидации одного из участников КГН), то для определения даты вступления в силу таких изменений в договор о создании КГН возможно применять порядок определения соответствующей даты, установленный подпунктом 2 пункта 8 статьи 25.4 НК РФ для случаев, связанных с выходом участников КГН из состава такой группы. Соответственно, изменения в договор о создании КГН в таких ситуациях вступают в силу с 1-го числа налогового периода по налогу на прибыль организаций, в котором возникли обстоятельства для внесения соответствующих изменений в договор (если иное не предусмотрено подпунктом 3 пункта 8 статьи 25.4 НК РФ).

Дайджест налоговых новостей за май 2019

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 1 апреля 2019 г. № 03-04-06/22297

Положение пункта 12 статьи 226.1 НК РФ, предусматривающее, что при выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога, к доходам в виде дивидендов не применяется.

Письмо от 1 апреля 2019 г. № 03-04-05/22289

Дополнительная компенсация, выплачиваемая в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса в случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об увольнении, не относится к доходам в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства, освобождаемым от налогообложения в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в полном объеме на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 2 апреля 2019 г. № 03-04-05/22570, № 03-04-05/22571, от 20 марта 2019 г. N 03-04-05/18420,

Поскольку налогоплательщик воспользовался своим правом на получение имущественного налогового вычета в отношении квартиры, приобретенной до 1 января 2014 года, то оснований для предоставления налогоплательщику указанного налогового вычета повторно в связи с приобретением еще одной квартиры, не имеется.

Письмо от 5 апреля 2019 г. № 03-04-05/23786

Исходя из вышеизложенного имущественный налоговый вычет в связи с новым строительством или приобретением объекта недвижимости предоставляется налогоплательщику только один раз, и в случае, если налогоплательщик ранее воспользовался своим правом на получение указанного имущественного налогового вычета до вступления в силу Федерального закона N 212-ФЗ, повторное его предоставление в связи с приобретением налогоплательщиком еще одного объекта недвижимости, в том числе в собственность своих несовершеннолетних детей, Кодексом не предусмотрено

Письмо от 5 апреля 2019 г. № 03-04-06/23844

По общему принципу, если указанные в пункте 1 статьи 226 НК РФ лица не являются источниками дохода, перечисляемого ими налогоплательщику, они не признаются налоговыми агентами.

Письмо от 11 апреля 2019 г. № 03-04-05/25901

Индивидуальный предприниматель в отношении вознаграждения, выплачиваемого по лицензионному договору физическому лицу - автору музыкальных произведений, признается налоговым агентом и в качестве такового должен исполнять обязанности по исчислению, удержанию и перечислению суммы налога на доходы физических лиц.

Письмо от 5 апреля 2019 г. № 03-04-05/23792

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах доходы, полученные налогоплательщиками в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве, освобождаются от налогообложения. Учитывая, что программой реновации жилищного фонда в городе Москве не предусмотрена выплата собственнику жилого помещения компенсации в денежной форме в связи с предоставлением жилого помещения, жилая площадь которого меньше жилой площади освобождаемого жилого помещения, для рассмотрения вопроса налогообложения вышеуказанной выплаты требуется информация об основаниях ее получения.

Письмо от 15 апреля 2019 г. № 03-04-05/26553

Действующим законодательством о налогах и сборах Российской Федерации не установлены содержательные критерии и формальные требования, которым должны соответствовать документы, подтверждающие налоговый статус налогоплательщика в иностранном государстве и подлежащие использованию российскими налоговыми агентами и налоговыми органами в целях применения международных договоров об избежании двойного налогообложения. Поэтому для подтверждения постоянного местонахождения налогоплательщика в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор по вопросам налогообложения, могут использоваться документы, выданные компетентными органами данного иностранного государства по форме, установленной законодательством соответствующего иностранного государства. В случае если документ, подтверждающий налоговый статус налогоплательщика в иностранном государстве, содержит указание на конкретный период, в рамках (пределах) которого подтверждается статус налогоплательщика как налогового резидента соответствующего государства, данный документ считается подтверждающим налоговое резидентство налогоплательщика в течение всего обозначенного периода.

При этом из смысла пункта 6 статьи 232 Кодекса следует, что на момент выплаты дохода для удержания налога у источника выплаты дохода по пониженным ставкам налоговый агент должен иметь документ, подтверждающий налоговый статус налогоплательщика в иностранном государстве. В то же время, в случае если после получения налогоплательщиком документа, подтверждающего его постоянное местонахождение в иностранном государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор по вопросам налогообложения, постоянное местонахождение налогоплательщика изменилось, согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении Арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" ответственность за правильность исчисления и удержания налога у источника будет нести налоговый агент.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-04-05/28322

В случае приобретения квартиры одним из супругов до заключения брака оснований для предоставления другому супругу имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере расходов, понесенных на приобретение указанной квартиры, не имеется.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-04-05/28521

Абзацем вторым пункта 5 статьи 208 Кодекса установлено, что в целях главы 23 НК РФ доходами не признаются доходы в виде сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, уплаченных в соответствии с НК РФ за налогоплательщика иным физическим лицом. Аналогичных норм в случаях, когда уплату налогов за налогоплательщиков осуществляют организации, Кодексом не предусмотрено.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-04-05/28461

По общему принципу, если указанные в пункте 1 статьи 226 НК РФ лица не являются источниками дохода, перечисляемого ими налогоплательщику, они не признаются налоговыми агентами.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-04-05/28560

Ежемесячные денежные выплаты сельским старостам подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Письмо от 30 апреля 2019 г. № 03-04-05/32119

Суммы благотворительной помощи, оказываемой независимо от источника выплаты детям-сиротам либо детям, оставшимся без попечения родителей, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 26 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данной нормой.

Письмо от 26 апреля 2019 г. № 03-04-06/31273

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения организацией физическим лицам, являющимся исполнителями по гражданско-правовым договорам, стоимости проезда к месту выполнения работ по таким договорам и проживания в данном месте, статья 217 НК РФ не содержит, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 26 апреля 2019 г. № 03-04-06/31260

Обложение налогом на доходы физических лиц доходов в виде процентов по вкладам в банках по договорам, заключенным доверительным управляющим, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 214.2 НК РФ.

Письмо от 30 апреля 2019 г. № 03-04-05/32370

Положения подпункта 2 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ учитываются при налогообложении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, полученного в собственность в результате правоотношений, предусмотренных Законом N 1541-1.

Комментарий к практике ВС РФ за 2018 (с учетом 2019) часть 1

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 1 апреля 2019 г. № 03-11-11/22445

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, местом ведения деятельности которых является территория включенных в эксперимент субъектов Российской Федерации и которые заключили трудовой договор с юридическим лицом, при условии, что это юридическое лицо не является заказчиком услуг (работ) по гражданско-правовому договору для указанных физических лиц или не являлось их работодателем менее двух лет назад.

Письмо от 5 апреля 2019 г. № 03-11-11/24227

В случае оказания физическим лицом, местом жительства которого является субъект Российской Федерации, не включенный в эксперимент, услуг на территории субъекта Российской Федерации, который включен в эксперимент, такое физическое лицо вправе применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Письмо от 17 апреля 2019 г. № 03-11-11/27454

Если упомянутое вознаграждение физическому лицу, применяющему НПД, подлежит учету при определении налоговой базы по НПД, то при наличии вышеуказанного чека у организации такое вознаграждение не подлежит обложению страховыми взносами.

Письмо от 30 апреля 2019 г. № 03-11-06/32440

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, не имеющих статуса адвоката, оказывающих юридические услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Налог на имущество

Письмо от 12 апреля 2019 г. № 03-05-06-01/25932

Применение пенсионерами налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц не ставится в зависимость от государства, назначившего пенсию. Налогоплательщики, являющиеся пенсионерами в соответствии с законодательством иностранных государств, имеют право на налоговую льготу, предусмотренную подпунктом 10 пункта 1 статьи 407 НК РФ.

Письмо от 8 апреля 2019 г. № 03-05-06-02/24562

Дата начала применения кадастровой стоимости определяется датой вступления в силу акта, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости, а не датой фактического внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости

Письмо от 16 апреля 2019 г. № 03-05-05-01/27085

Неотделимые капитальные вложения в объекты недвижимого имущества не являются самостоятельными недвижимыми вещами, а представляют собой неотъемлемую составную часть объекта недвижимого имущества. Следовательно, неотделимые капитальные вложения в арендованный объект недвижимого имущества (помещения торгового центра), учитываемые у арендатора в качестве основных средств, подлежат обложению налогом на имущество организаций в силу пункта 1 статьи 374 НК РФ до их выбытия из состава основных средств арендатора исходя из среднегодовой стоимости имущества, в том числе в случае налогообложения торгового центра в рамках статьи 378.2 НК РФ.

Письмо от 26 апреля 2019 г. № 03-05-06-01/30873

Прицеп не является объектом недвижимого имущества и, следовательно, не подлежит налогообложению в соответствии с главой 32 НК РФ.

Земельный налог

Письмо от 29 апреля 2019 г. № 03-05-05-01/31668

Если на земельном участке расположен жилой дом, используемый в предусмотренной статьей 16 Федерального закона N 125-ФЗ религиозной деятельности в качестве объекта религиозного и благотворительного назначения, религиозная организация вправе применить налоговые льготы по налогу на имущество организаций и земельному налогу, предусмотренные пунктом 2 статьи 381 НК РФ и подпунктом 4 пункта 1 статьи 395 НК РФ.

Страховые взносы

Письмо от 1 апреля 2019 г. № 03-15-05/22335

Учитывая, что выплата организацией компенсации работнику его расходов по оплате медицинских услуг, оказанных ребенку работника, не поименована в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, в статье 422 НК РФ, данная выплата облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 2 апреля 2019 г. № 03-15-06/22749

Учитывая, что выплата организацией компенсации работнику его расходов по оплате медицинских услуг, оказанных супруге работника, не поименована в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, в статье 422 НК РФ, данная выплата облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата, произведенная организацией физическому лицу в связи с наличием трудовых отношений с указанным физическим лицом.

Письмо от 11 апреля 2019 г. № 03-04-05/25901

На основании вышеприведенного подпункта 3 пункта 1 статьи 420 НК РФ индивидуальный предприниматель обязан уплачивать страховые взносы с вознаграждений, выплачиваемых им по лицензионному договору о предоставлении права использования музыкальных произведений физическому лицу - автору музыкальных произведений.

Письмо от 8 апреля 2019 г. № 03-15-05/24457

Если патентный поверенный не подавал заявление в Роспатент об исключении его из Реестра патентных поверенных Российской Федерации, то он сохраняет статус патентного поверенного и обязан уплачивать вышеупомянутые страховые взносы.

Письмо от 12 апреля 2019 г. № 03-15-05/26097

Индивидуальный предприниматель не исчисляет и не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет независимо от применяемого им режима налогообложения.

Письмо от 12 апреля 2019 г. № 03-15-05/25994

Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов осуществляется независимо от возраста, вида осуществляемой деятельности и факта получения от нее доходов в конкретном расчетном периоде.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-04-05/28560

Выплаты, начисленные старосте за выполнение своих обязанностей, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ в общеустановленном порядке.

Письмо от 19 апреля 2019 г. № 03-15-05/28321

В случае если патентный поверенный осуществляет деятельность в качестве патентного поверенного по трудовому договору с организацией, то уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование производится данной организацией с сумм выплат и иных вознаграждений, начисляемых в его пользу в рамках трудовых отношений на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ. В случае если патентным поверенным осуществляется самостоятельная профессиональная деятельность (частная практика) в качестве патентного поверенного, то на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ и пункта 1 статьи 430 НК РФ он, находясь в этом статусе, уплачивает за себя страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.

Письмо от 30 апреля 2019 № 03-04-05/32077

Учитывая, что расходы организации по оплате стоимости туристических путевок работников не включены в перечень не подлежащих обложению сумм, поименованных в статье 422 НК РФ, такие суммы расходов подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

УСН

Письмо от 1 апреля 2019 г. № 03-11-11/22204

Расходы налогоплательщика на установку и эксплуатацию рекламных конструкций могут быть учтены при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 1 апреля 2019 г. № 03-11-11/22199

Проценты по банковским вкладам, полученные физическим лицом вне рамок осуществляемой им предпринимательской деятельности, при определении объекта налогообложения по УСН не учитываются

Письмо от 15 апреля 2019 г. № 03-02-07/1/26682

НК РФ не препятствует проведению зачета суммы излишне уплаченного налога на прибыль организаций в счет предстоящих платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на основании заявления налогоплательщика по решению налогового органа.

Письмо от 22 апреля 2019 г. № 03-11-11/29010

Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, при создании филиалов не вправе применять данную систему налогообложения. При создании обособленных подразделений, не являющихся филиалами, такая организация вправе продолжать применение упрощенной системы налогообложения при соблюдении всех условий, предусмотренных главой 26.2 НК РФ.

Письмо от 26 апреля 2019 № 03-11-11/30835

Суммы авансов, уплаченные налогоплательщиком поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в период применения общего режима налогообложения, возвращенные налогоплательщику после его перехода на упрощенную систему налогообложения, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не учитываются.

Письмо от 22 апреля 2019 г. № 03-11-11/28986

Расходы, указанные в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ, должны быть документально подтверждены. В целях документального подтверждения данных расходов могут выступать копии документов, заверенные на основании ГОСТ Р 7.0.8-2013, ГОСТ Р 7.0.97-2016.

ЕНВД

Письмо от 1 апреля 2019 г. № 03-11-11/22388

Предпринимательская деятельность, связанная с реализацией товаров по договорам розничной купли-продажи как за наличный, так и за безналичный расчет, осуществляемая через объект стационарной торговой сети, имеющий торговый зал (магазин или павильон с площадью торгового зала не более 150 кв. м), в котором покупатели забирают приобретенный за безналичный расчет товар, может быть переведена на ЕНВД.

Письмо от 30 апреля 2019 г. № 03-11-11/32398

В связи с этим предпринимательская деятельность по реализации газа к розничной торговле не относится, и поэтому ЕНВД в отношении такой деятельности не применяется.

Патент

Письмо от 1 апреля 2019 г. № 03-11-11/22384

Применение ПСН в отношении услуг по оформлению интерьера нежилых помещений главой 26.5 НК РФ не предусмотрено. Соответственно, предпринимательская деятельность по оформлению нежилых помещений воздушными шарами должна облагаться налогами в рамках иных налоговых режимов.

Письмо от 7 сентября 2018 г. № 03-11-11/64059

Согласно подпункту 15 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ ПСН применяется в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по обучению населения на курсах и по репетиторству. При этом применение ПСН в отношении указанной предпринимательской деятельности, в частности, при оказании услуг по обучению населения на семинарах и тренингах, Кодексом не ставится в зависимость от длительности обучения.

ККТ

Письмо от 30 апреля 2019 г. № 03-01-15/32095

При осуществлении расчетов в виде зачета предварительной оплаты и (или) авансов, ранее полученных от организации и (или) индивидуального предпринимателя в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа, контрольно-кассовая техника не применяется.

Госпошлина

Письмо от 3 апреля 2019 г. N 03-05-06-03/22917

Утеря (порча) оригинала платежного документа не является препятствием для совершения юридически значимых действий, а также для возврата государственной пошлины в случае отказа заявителя (плательщика сбора) до обращения в уполномоченный орган от совершения юридически значимого действия

Письмо от 12 апреля 2019 г. № 03-05-06-03/26077

От уплаты государственной пошлины освобождаются физические лица за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании средств пенсионных накоплений, которые учтены в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.

Письмо от 15 апреля 2019 г. № 03-05-06-03/26555

В том случае, если государственная пошлина уплачена иным лицом, то на основании пункта 3 статьи 333.40 НК РФ с заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины должен обратиться плательщик государственной пошлины (т.е. лицо, в отношении которого должно быть совершено юридически значимое действие) в орган, уполномоченный совершать данное действие, с указанием в заявлении банковского счета, на который должна быть возвращена государственная пошлина. Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины должен осуществляться только на указанный в заявлении банковский счет плательщика государственной пошлины.

Письмо от 23 апреля 2019 г. № 03-05-06-03/29162

Иное физическое лицо, независимо от наличия трудовых отношений с юридическим лицом, вправе уплатить государственную пошлину за данного плательщика, в отношении которого должно совершаться юридически значимое действие, предусмотренное главой 25.3 НК РФ. При этом согласно абзацу пятому пункта 1 статьи 45 Кодекса иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за плательщика сбора (государственной пошлины).