НДФЛ при продаже квартиры от ЖСК

цитировать чужое - тоже может греть самолюбие) Для этого даже не обязательно всего Левитанского п...
Хм, а в эту сторону я не думала... а ведь Вы, возможно, правы. Очень-очень вероятно. Только почем...
Не соглашусь с предыдущим оратором :) "Чистые", несомненные производства отдают массу операций ...
Это не бухгалтеров много, а помогаек! Без их знания и умения общаться с ФНС очень часто зависит б...
Онлайн-сопровождение, конечно, бесплатное, но с ним тоже надо контактировать, и делать это придет...
У облака с ИТС - более высокий тариф, то есть стоимость ИТС включена в стоимость обслуживания....
А бухгалтеры в письме указывали не только ФИО, но и название компании. ...
И что, что руководитель подписывает? Вы титульный лист декларации в глаза видели? Псомтрите, там ...
О как! Они может там еще и ФИО свое пишут зачем-то? Отчетность руководитель подписывает, а не бух...
Как не пишут? Пишут, многие бухгалтеры указывают на НД, расчете или иной отчетности, указывают св...
В том то и дело что понимаю
Каждый выбирает по себеЖенщину, религию, дорогу.Дьяволу служить или пророку —Каждый выбирает по с...
Про обработки проблема мутная, в облаке я не могу свою обработку запилить? Да нах тогда оно вообщ...
А вы "облаку" платили с расчетного счета? Менты к Вам просто глупые приходили. ...
Какой смысл в этой системе быстрых платежей если по рекомендациям того же ЦБ перевод денег в тече...
И? Чем решит вашу проблему 1С в облаке? Сделайте сервер удаленный....
Продавец овощами- фруктами не обязан иметь терминал. Нет такой обязанности в законе. Как и нет в ...
Ну блокировка карты, ладно. А кто проверять-то будет? И на каком основании банк будет передавать ...
В договоре с банком прямо написано, что карту ФЛ запрещено использовать в предпринимательских це...
И никакие форматы изменить закон не могут
В 54-ФЗ нет Тэга 1227 и 1228А в приказе где расписаны эти тэги сказно что 1227 (наименования поку...
Это экспорт воды и леса в китай превысил импорт из Китая?...
Так может речь как раз и идет об этих исключениях?
как? они его даже не увидели.
Теги 1227и 1228 (название и инн) оба обязательны в 54 фз все написано ...
В ндсных прошивках теги 1227,1228 уже были, за исключением некоторых моделей ккт, так что госпо...
ИНН покупателя - юрлица или ИП - обязателен с 1 июля
Это не статья. А просто освящение того, что волнует бухгалтеров и что они обсуждают ;) Вроде из т...
И обязательно везде воткнут пусть онлайн кассы
А инспектор обязан сравнить расчет ИПС за 5 лет советского стажа или два последних года? И неподт...
О чём эта статья? Какие именно реквизиты должны появиться в чеках с 1 июля?...
А о каких реквизитов сыр-бор?ИНН покупателя ? - так он же ПЭ6, т.е. необязателен...