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Юзвак Максим

НДФЛ при продаже квартиры от ЖСК

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Рассматривается момент возникновения права собственности на квартиру у члена жилищно-строительного кооператива в целях освобождения от уплаты НДФЛ (Письмо Минфина от 23 мая 2019 г. № 03-04-05/37209, от 22 мая 2019 г. № 03-04-05/37000)