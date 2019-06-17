Споры по НДС, УСН и другим налогам в практике Верховного Суда (Комментарий часть 2)

Анализируется практика Верховного Суда РФ за 2018 по вопросам особенной части налогового права
00:48 – План
01:20 – Акты Судебной коллегии по экономическим спорам по НДС
02:00 – Последствия переквалификации деятельности физического лица в предпринимательскую
12:23 – Последствия по НДС при признании сделки недействительной
18:50 – НДС при наличии спора с контрагентом
22:56 – НДС по операциям налогоплательщика-банкрота и Значение оспаривания фискальных писем
32:10 – Акты Судебной коллегии по экономическим спорам по налогу на прибыль
32:40 – Налог на прибыль по трансграничным операциям
42:57 – Налог на прибыль при целевом финансировании
45:05 – Расходы за третьих лиц и обложения сельхозпроизводителей
51:31 – Акты Судебной коллегии по экономическим спорам по имущественным налогам
52:02 – квалификация имущества в качестве недвижимости
56:31 – обложение движимого имущества
01:02:20 – Значение данных госреестра для имущественных налогов
01:05:50 – Акты Судебной коллегии по экономическим спорам по УСН
01:06:10 – Налоговые последствия при реорганизации
01:11:27 – Разъяснения Верховного Суда по УСН
01:21:27 – УСН при переквалификации деятельности в предпринимательскую и обложение процентов по вкладу
01:26:10 – Практика применения ст. 54.1 НК РФ
01:30:00 – Дробление бизнеса
01:38:40 – Отдельные споры о необоснованной налоговой выгоде