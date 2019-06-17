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Юзвак Максим

Споры по НДС, УСН и другим налогам в практике Верховного Суда (Комментарий часть 2)

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Анализируется практика Верховного Суда РФ за 2018 по вопросам особенной части налогового права 

00:48 – План 

01:20 – Акты Судебной коллегии по экономическим спорам по НДС 

02:00 – Последствия переквалификации деятельности физического лица в предпринимательскую 

12:23 – Последствия по НДС при признании сделки недействительной 

18:50 – НДС при наличии спора с контрагентом 

22:56 – НДС по операциям налогоплательщика-банкрота и Значение оспаривания фискальных писем 

32:10 – Акты Судебной коллегии по экономическим спорам по налогу на прибыль 

32:40 – Налог на прибыль по трансграничным операциям 

42:57 – Налог на прибыль при целевом финансировании 

45:05 – Расходы за третьих лиц и обложения сельхозпроизводителей 

51:31 – Акты Судебной коллегии по экономическим спорам по имущественным налогам 

52:02 – квалификация имущества в качестве недвижимости 

56:31 – обложение движимого имущества 

01:02:20 – Значение данных госреестра для имущественных налогов 

01:05:50 – Акты Судебной коллегии по экономическим спорам по УСН 

01:06:10 – Налоговые последствия при реорганизации 

01:11:27 – Разъяснения Верховного Суда по УСН 

01:21:27 – УСН при переквалификации деятельности в предпринимательскую и обложение процентов по вкладу 

01:26:10 – Практика применения ст. 54.1 НК РФ 

01:30:00 – Дробление бизнеса 

01:38:40 – Отдельные споры о необоснованной налоговой выгоде 