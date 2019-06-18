Налоги на подарки предпринимателю

У меня уже руки опускаются. Третий раз приходит отказ в принятии корректировки по НДС с формулиро...
Это оклады, надбавками добирают.
Поскольку кто-то заложил в программу только один возможный вариант Интересно, кто? У этого "...
Так у них премии, вроде, хорошие. И с «улицы» не берут. Устраивают типа конкурса, но побеждают то...
А еще без сек.а жизненный тонус падает и снижается производительность труда - надо срочно включит...
Пока они в правительстве, они никогда не введут прогрессивную шкалу налогообложения! ...
я думаю, любой невопиющий случай не будет рассмотрен.
Да, а куда нам деваться то, особенно если ты единственный бухгалтер в небольшой фирме?!(( СЗВ-М с...
Добрый день! Не совсем поняла, на УК распространяется отсрочка до 2020г. или все же нет?...
Ни разу банк не отказывал в возврате. Хотя за лет 10 всего два раза делал возврат...
Понятно же, что человек прикалывается. Описывается несбыточная мечта обнальщика - некий идеально ...
В тексте статьи написано: "Конституционный суд вынес вердикт в пользу многодетной матери". И "Нал...
И я лично знаю молодую женщину, которая в Собес ездит на Инфинити за пособием на ребенка. Муж - к...
Ошкуривание клиентов с неумелыми ссылками на законодательство. Навскидку минимум две причины: 1....
Лично знаю женщину. Недавно она овдовелаи, на руках один ребёнок. Муж умер после долгой болезни. ...
а он им всем точно свечу держал? Или так - чьи-то рассказы и домыслы?или откровенная чушь как про...
А мне если честно страшно на что еще может пожаловаться народ и во что это потом может вылится. П...
Совершенно согласна. Никто не обязан предоставлять комп для проверки да ещё и с базой. Инспекторы...
То ли дело зарубежом, ни одной эскортницы ни на одном приличном форуме! Эй, пагадитика.. По содер...
Какой клиент тогда захочет нести им деньги, если они не банк? Может, у них и банковской лицензии ...
А до 2020 куда пойдут эти выплаты, которые не выдали?
Подскажите, а если происходи возврат товара не облагаемого НДС (медицинское изделие), нужно ли вы...
Ну вот а мы жаловались, что у них программы плохо работают.... Ежели они ИТ-шников на 16 000 наби...
Нет ну татары - молодцы, как обычно.... действительно - тем у кого в собственности яхта или там ...
я запуталась - это смешно или уже нет или уже да или где?
Ну судя по тому, как в ПФР, налоговой и иже с ними работают программы - ответ будет "нет")))...
отчеты ... ну ведете вы бух обслуживание - только не говорите что в отчетах прописывается ...
теперь мы не застрахованы , мы зарегестрированы а платить пенсию по регистрации никто не ...
IT-профессионалы разве будут за такие деньги работать?
Это называется репутация. Одно слово "банк" (ну, банк и банк - мало ли какие банки бывают, наприм...
Считаю, жаловаться, бесперспективно и бессмысленно. Увы. С наступлением "кризиса", "политика парт...
У одной моей клиентки такая ситуация была два дня подряд в течение нескольких часов в обоих случа...
А давайте и ночной сон будем включать в оплачиваемое время.Ведь если человек не будет спать, прои...
Как дела? чем история закончилась?